DHA YURT BÜLTENİ 10

Kendi aracının altında kalan il müdürü öldü

İZMİT(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel (65), rampada bıraktığı otomobilinin hareket etmesi sonucu aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay öğle saatlerinde, Başiskele Damlar Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi Ziya Paşa Sokak\'ta meydana geldi. Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel, sokak üzerinde kendi yaptırdığı inşaatta çalışan işçilere yemek getirdi. Kendisine ait 34 ZB 9350 plakalı otomobili rampada bırakan İlhan Özel, bagajda bulunan yemekleri almak istedi. Bu sırada hareket eden otomobil, İlhan Özel\'i ezdikten sonra yaklaşık 100 metre daha ilerleyerek yolun sonundaki kaldırıma çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 112 Acil ekibi ağır yaralanan İlhan Özel\'e ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan İlhan Özel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, \"Başımız sağ olsun. Şu anda incelemeler devam ediyor. Bu incelemeler sonucunda netleşir. Olay henüz çok taze. İncelemelerden sonra belli olacak.\" dedi.

2 çocuk babası İlhan Özel\'in, 5 yıldır Kocaeli\'de görev yaptığı, 3 ay sonra emekli olacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden görüntüler

-Aracın görüntüleri

-Kocaeli vali yardımcısı dursun balaban\'ın açıklaması

-Hastaneden görüntüler

-Detay

Haber - Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli)

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Cinayet şüphelisinin evini ateşe verip, müdahaleye giden itfaiye ekibine saldırdılar(2)

İTFAİYE SAATLER SONRA KÖYE GİRDİ

Olayın ardından şüphelinin evine yapılan saldırı ve samanlığın yakılmasının ardından itfaiye ekiplerine geçit vermeyerek camlarını kırıp bir görevliyi yaralayan Osman Koyurga\'nın yakınları jandarma ekiplerince güçlükle ikna edildi. Yaklaşık 3 saat sonra saldırı sonucu ön camları kırılan itfaiye aracının köye girişi sağlandı. Tamamen tutuşan samanlık yangınını kontrol altına alabilmek ekipler çalışma başlattı.

Her iki köy arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için Jandarma ekipleri giriş ve çıkışlarda önlem aldı. Saldırı ihtimaline karşı Kızılova köyü kullanarak Kızılöz köyüne gitmek isteyen sivil araçların da geçişine de izin verilmiyor.

Öte yandan olayda yaşamını yitiren Osman Koyurga\'nın Kayseri\'de bir fabrikada işçi olarak çalıştığı, Kurban Bayramını geçirmek için köye geldiği öğrenildi. Öte yandan evli 3 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Kolurga\'nın en son dün sosyal medya hesabından, \'Dünyada ölümden başkası yalan\' şarkısını paylaştığı görüldü. Koyurga\'nın otopsi işleminin ardından köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

-Köyden görüntüler

-Ateşe veilen samanlığın görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Hasar verilen araçlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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Tatilcilere deniz ortasında loca

BALIKESİR’in Erdek ilçesinde, altın sarısı kumu ve temiz denizi ile turizmin gözdesi olan Belkız sahilleri, tatilcilerin akınına uğruyor. İşletmeciler sıcaklar nedeniyle tatilcilerin talebi doğrultusunda denize loca ve hamak kurdu.

Bu yıl tatil sezonunun iyi geçtiğni belirten işletmeci Mert Süzen, öSezon yoğun geçiyor, çok memnunuz. 2 aydan beri sahilimiz dolu. Denize hamak ve loca kurmamız istendi, onları da kurduk. Misafirlerimize ‘yok’ demiyoruz. Özellikle yoğun sıcaklar nedeniyle kumsalda güneşlenmek istemeyenler için ücretsiz hamak, ayrıca günlüğü 50 liradan loca kuruyoruz. Her ihtiyaçları locaya kadar servis yapılarak karşılanıyor. Loca taleplerini telefonla rezerve ederek de karşılıyoruzö dedi. Denize kurulan locada eşi ve kızıyla daha rahat ettiklerini söyleyen tatilci Gökmen Tokluoğlu da “Hava her zamankinden daha sıcak. Kumsalda sıcaktan rahat edemedik. Şimdi denize kurulan locada daha rahat ediyoruz. Denizde locada tatili herkese tavsiye ediyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Locada foto çekenler

-Hamakta çocuklar

-Locaya servis

-İşletme sahibi Mert Süzen

-Detay

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HABER- KAMERA: Erdem ÖZCAN / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)