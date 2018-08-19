DHA YURT BÜLTENİ 10

Tercan\'daki katliamda ölen müezzin toprağa verildi

ERZURUM, (DHA)-Erzincan\'ın Tercan İlçe Müftülüğü\'nde hizmetli olarak çalışan Fatih Aslan tarafından tabanca ile öldürülen Mama Hatun Camii Müezzin Kayyım\'ı Muhammed Küçükyıldız (40) memleketi Erzurum\'da toprağa verildi.

Erzurumlu olan evli ve 2 çocuk babası Muhammed Küçükyıldız bugün merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Caminde öğlen vakti ağabeyisi Cahit Küçükyıldız tarafından kılınan cenaze namazına Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, yakınları, müftülük çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende bir konuşma yapan İşliyen, \"Mübarek bayram erefesinde müessir bir olayın neticesinde ebedi aleme uğurlamak üzere olduğumuz kardeyimiz Muhammed Küçükyıldız\'ın cenazesi vesilesi ile bir araya geldik. Hocamızın ağabeyisi Cahit Küçükyıldız mübarek topraklardaki hac vazifesini yarıda bırakarak cenazeye iştirak etti. Cuma günü cuma namazından biraz sonra gerçekleşti hadise. Ben olayın gerçekleştiği andan itibaren hem hastanede hem olay mahallinde bulundum. Muhammet hocamız herhangi bir kavga herhangi bir tartışma her hangi bir itişmeye karışmamıştır. Tamamen mahsun, tamamen hadiselerden uzak ve gafil olarak olayın içeresinde cinnat geçiren bir çalışanımızın faali olduğu olayırn içerisinde kadığ ve hayatanı kaybetti\" diye konuştu.

Kardeşinin cenaze namazını kıldırmadan önce bir konuşma yapan din adamı Cahit Küçükyıldız ise şunları söyledi:

\"Kardeşim olduğu için, yakınen şahit olduğum için söylemek istiyorum. Elinden tutup imam hatipe kaydettirdim. Beraber bitirinceye kadar yanımda kaldı. Gençliğine ve bugünkü saatine kadar herşeyine şahidim, mümin ve mübahit olduğuna kaniyim. Çok ahlaklı ve temiz bir insandı. Kimseyle kavgası olmazdı. Bazen bir sinrlen bir kızmada gerekir derdim ama ahlakı güzel bir insandı. Beden 6 yaş küçüktü. Burada 2.5 ay öncede babamız rahmetli olmuştu. Beraber uğurlamıştık. Takdiri ilahi. Bunun ders olması gerekiyor bize. Bu dünya o kadar kötülük yapmaya müsait, geniş ve uzun bir vakit değil\" dedi

Muhammed Küçükyıldız Abdurrahman Gazi Mezarlığı\'nda son yolculuğuna uğurlandı.

NASIL OLMUŞTU?

Olay, Cuma günü saat 15.00 sıralarında Tercan Kaykamlığı\'nda bulunan İlçe Müftülük katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Fatih Aslan, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Rasim Kılıç ile izin konusunda tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih Aslan, üzerinde taşıdığı ruhsatlı tabancası ile Rasim Kılıç\'ı vurdu. Aslan, daha sonra yan odada toplantı halinde bulunan Tercan İlçe Müftü Vekili Ersin Kan ile imam ve müezzin olarak görev yapan Muhammed Küçükyıldız, Sait Günday, Harun Yakup Günday ve Murat Kılıç\'a kurşun yağdırdı. Fatih Aslan, en son kendi başına ateş etti. Saldırı sonucunda Ersin Kan ile Rasim Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Kaymakamlıktan yükselen silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganla birlikte 5 yaralı, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sağlık durumları ağır olan yaralılardan Harun Yakup Günday ve Muhammed Küçükyıldız ile saldırgan Fatih Aslan, tüm müdahalere rağmen yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Narmanlı camiinde detay

-Cenazeye katılanlar

-Burhan İşliyen\'in konuşması

-Kardeşi Cahit Küçükyıldız\'ın konuşması

-Cenaze namazı

-Cenazenin götürülmesi

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM(DHA)

HD - SÜRE: 03.00 BOYUT: 335 MB

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Saz çalıp türkü söyleyerek ot biçiyorlar

ARPAÇAY (KARS), (DHA)-KARS\'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde, hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte köylüler de dağlık bölgedeki çayır ve tarlalarını saz çalıp, türkü söyleyerek biçiyor.

Doğu Anadolunun dağlık kesimde yaşayan çiftçiler, dağlık alandaki çayır ve ekinlerini imece usülü tırpanla biçmeye başladı. Sıcaklığın 30 dereceyi bulduğu kırsal kesimde gün boyu tırpan sallayan köylüler her 30 dakikada bir mola veriyor. Öğlen yemeğinden sonra demledikleri çay eşliğinde sazın teline dokunan, köylüler türküler söyleyip halaylar çekiyor. Zor olanı eğlenceye dönüştüren köylüler verilen molalarla enerji depolayıp tekrar işe koyuluyor. Arazilerin dağlık alanda olması nedeniyle tarım aletlerinin girmediği için tırpan kullanmak zorunda kaldıklarını söyleyen Gökmen Uzunçayır, \"Traktör ve iş makinelerinin 5 saatte yaptığı işi, 4 kişi 2 günde yapabiliyoruz. Tarlada yorulunca çay molası veriyoruz. Bu molada saz çalıp türkü söyleyerek, bazen de halay çekerek yorgunluğumuzu atıp yeniden işe koyuluyoruz. Yıllardır tırpan kullandığımız için bizi sıcaklar çok zorluyor. Biz de bu zoru eğlenceye dönüştürmeye çalışıyoruz\" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köylülerin saz çalarak türkü söylemeleri

-Gökmen Uzunçayır ile röp

-Köylülerin tırpanla ot biçmesi

-Köylülerin halay çekmesi

Haber-Kamera: Suat İNCEDERE / KARS / (DHA)

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Şalpazarı\'nda, \'Birlik Günü\'nde \'Ağasar\' modası rüzgarı esti

TRABZON’un Şalpazarı ilçesinde \'Birlik ve Beraberlik Günü\' etkinliği düzenlendi. İlçede yaşayan kadınların günlük hayatta giydikleri, \'Ağasar\' adı verilen ve günümüzde modaya dönüşen 500 yıllık kıyafetleri ile katıldığı etkinlik de doyasıya horon oynandı.

Şalpazarlılar Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen \'Birlik ve Beraberlik Günü´ etkinlikleri Atatürk İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirildi. Şalpazarı ilçesinde 10 ve 11\'inci yüzyıllarda Oğuz Türkleri\'nin 24 kolundan biri olarak Anadolu\'ya gelip yerleşen Çepniler\'de kadınlar, o günden bugüne kendilerine özgü yöresel kıyafetlerini giymeye devam ediyor. \'Ağasar\' olarak da bilinen yörede yaşayan Çepni kadınları ve kız çocukları, gerek günlük yaşantılarında, gerekse yayla şenlikleri başta olmak üzere, düğün, bayram gibi törenlerde kullandığı yöresel motif işlemeli rengârenk giysilerle kültürlerini yüzyıllardır yaşatıyor. Rengarenk kıyafetleri ile etkinliğe katılan yöre kadınları, Karadenizli şarkıcıların türküleri eşliğinde el ele horonlar oynadı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, vatandaşlar bir arada eğlenceli saatler geçirdi.

‘AMACIMIZ DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEK’

Şalpazarlılar Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği Turgut Kahraman, etkinlikte dayanışmanın arttırılmasını hedeflediklerini belirterek \"Her yıl geleneksel olarak yaptığımız etkinlikle vatandaşlarımız arasında yardım ve dayanışma ortamını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Halkımız burada birbiriyle kaynaşarak horunun, eğlencenin tadını çıkarıyorlarö dedi.

Dernek Başkan Yardımcısı Murat Topkara da Şalpazarı\'nın tarihi bir gün yaşadığını belirterek \"Bizim birliğimizi, dayanışmamızı arttıran bu tür etkinliklerin arttırılarak devam etmesini hedefliyoruz\" diye konuştu.

‘ŞALPAZARI HORONUN ANAVATANI’

Organizatör ve Sunucu Necati Selvitop ise \"Yöresel kıyafetlerle Türk folkloruna renklerini veren, yöresel kıyafetlerin ana vatanı Şalpazarı horonun da anavatanıdır. Horon, kemençe dünyanın her tarafına hatta Yunanistan’a buradan gitmiştir. Kızlarımızı görüyorsunuz. Coşku dorukta\" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Karadenizli sanatçıların konserleri ve oynanan horonlarla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kalabalıktan detaylar

Konser detayları

Horon oynanması

Kıyafet giyen kadınlardan detay

Başkan ev yönericilerle röp.

Haber-Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA

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Kırıkkale\'de zincirleme trafik kazası: 9 kişi yaralandı

KIRIKKALE\'de hafif ticari araçla 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Ankara Karayolu 12\'inci kilometresinde yaşandı. Seyit Okçu idaresindeki 06 VTN 33 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Yunus Emre Yıldırım\'ın kullandığı 55 JP 347 plakalı hafif ticari araç ve İsa Sayım idaresindeki 34 LA 0014 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Seyit Okçu (50) ve Yunus Emre Yıldırım (25) ile araçlardaki yolculardan Şuayip Okçu (54), Ahmet Yıldırım (40), Faruk Aygün (18), Dudu Yıldırım (42) Türkan Akça (46) ile Uğur Yıldırım (11) ve ismi henüz belirlenemeyen 40 yaşındaki bir kadın yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve ismi henüz belirlenemeyen yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle araç trafiğine kapanan Kırıkkale-Ankara Karayolu araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar araç trafiğine açıldı.

Görüntü dökümü:

-kazaya karışan araçlar

-Kaza yeri

-detay

Haber-Kamera:Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,(DHA)

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Erzurum\'da köydeki yangın sonrası yaralar sarılıyor

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Yakutiye İlçesine bağlı Kırmızıtaş Köyü\'nde elektrik tellerinin sürtünmesinden çıkan kıvılcımların yol açtığı yangında yaralar sarılıyor. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında köyün kurtarılması için yaklaşık 400 ton su kullanıldığı belirtildi.

Yangın dün saat 17.00 sıralarında Erzurum\'a 22 kilometre uzaklıktaki 50 hane, 250 nüfusa sahip Kırmızıtaş köyünde çıktı. Köyün üst tarafındaki Saffet Erkaya\'ya ait evin üzerinden geçen elektrik tellerinın sürtünmesinden çıkan kıvılcımlar, iddiaya göre damda bulunan otları tutuşturdu. Bir anda otları saran alevler ev ve ahıra sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler Kani Akgün\'e ait evin bacasındaki otlara da sıçradı. Köyde büyük korku ve paniğe yol açan yangına itfaiye ekipleri ile birlikte köylüler kovalarla çeşmeden su taşıyarak müdahale etmeye çalıştı. Bir taraftan yangını söndürmeye çalışan köylüler bir taraftan da ahırda kalan hayvanları kurtarmanın mücadelesini verdi. Evlerin damlarında bulunan otlardan çıkan duman sebebiyle itfaiye ekipleri ve yangına müdahele eden köylüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, dumandan etkilenenlere ayran verirken, aşırı dumandan zehirlenen 42 kişiye köyde bekletilen 3 ambulansta oksijen verildi. Durumu ağır olan İlhami Erkaya ile Ahmet Akkaya\'nın hastanede tedavileri devam ediyor. İş makineleri, itfaiye araçları ve köylülerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangında 5 ev , 3 ahır kullanılmaz hale geldi, 25 büyükbaş hayvan telef olurken, tonlarca ot yandı. İtfaiye ekiplerin yangını söndürmek üzere dün saat 17.00\'den bugün sabah saatlerine kadar döktüğü suyun ise yakaşık 400 tonu bulduğunu belirtildi.

Bugün sabah yapılan soğutma çalışmaları sırasında köye giden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen köylülerle görüştü. Can kaybının olmamasına çok sevindiklerini belirten Başkan Sekmen, \"Gelen mala gelsin. Bunlar giderilir. Devletimiz her zaman olduğu gibi bugün de halkının yanındadır. Şu anda çalışmalar devam ediyor. AFAD ve Belediyemizin ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Allah bir daha böyle bir afeti kimseye yaşatmasın\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Soğutma çalışmalarından detay

-Mehmet Sekmenin yangın çıkan köyde inceleme yapması

-Mehmet Sekmen ile röp

-Yangında telef olan hayvanlardan detay

-Evleri ve otları yanan kadınları soğutma çalışmasını izlemesi

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)

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