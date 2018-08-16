DHA YURT BÜLTENİ 10

Adıyaman Valiliği: 3 asker dost ateşiyle şehit oldu

ADIYAMAN (DHA) - Adıyaman Valiliği, 2 gün önce mermer ocağını basan PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen, 4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili açıklama yaptı. Askerlerden 1\'inin zrhlı aracın geçişi sırasında teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle, 3\'ünün ise dost ateşi sonucu şehit olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

\"Adıyaman merkez Kuyucak köyü bölgesine diğer güvenlik güçlerine takviye için gelen kahraman jandarmamızın zırhlı aracına, daha önce yola yerleştiren el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle 1 kahraman jandarmamız olay yerinde şehit olmuştur. Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz, sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur.\"

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu arada Valilik, olayla ilgili 8 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Bölgede geniş çaplı operasyonların devam ettiği bildirildi.

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Manisa\'da 4 bin 554 komando yemin etti

MANİSA\'da, 1\'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Seyhun Arif Kışlası\'nda temel eğitimlerini tamamlayan 4 bin 554 acemi er törenle yemin etti. Komando beresini takıp, Komando Marşı\'nı söyleyen askerler, harmandalı oynadı ve çeşitli gösteriler sundu.

Manisa\'da temel eğitimlerini 1\'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası\'nda tamamlayan uzun dönem 4 bin 554 acemi er için yemin töreni düzenlendi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Güven Dere, askeri erkan ve asker aileleri törene katıldı. Çocuklarını görmek için kendilerine ayrılan platformları dolduran aileler, Türk bayraklarını salladı ve cep telefonlarıyla töreni görüntüledi. Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle törene katılan aileler, güneşten şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Törende yemin eden 4 bin 554 asker mavi komando berelerini taktı. Askerliğini Manisa\'da yapmış 22 baba ile dedeye ve eğitimlerde başarılı olan 11 askere hediyeleri verildi. Torunu gibi askerliğini Manisa\'da yapan, bir oğlunu ve bir torununu terörle mücadelede şehit veren Devlet Övünç Madalyası sahibi Mehmet Konut da, torunuyla birlikte belge aldı ve büyük bir onur yaşadığını söyledi. Hediyelerin verilmesinin ardından askerler müzik eşliğinde harmadalı oynarken, aileler alkışlarıyla eşlik etti. Komando eğitimi alan askerler de eğitimlerinden çeşitli kesitler sundu.

Törende konuşan 1\'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, askerlere ve ailelerine seslendi. Albay Dere, tugayın alınan yeni kararla birlikte komando yetiştirmeye başladığını söyledi. Albay Dere, \"Görevimizi yerine getirirken komando felsefesiyle başarıya odaklanacağız. Ettiğiniz anda sadık kalacağınıza, vazifeyi namus bileceğinize, doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayacağınıza inanıyorum. Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak bir onurdur\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından askerler marşlar eşliğinde geçiş törenini yaptı. Ardından askerler ve aileleri birbirlerine kavuştu. Buluşma anından birbirlerine sarılan askerler ve aileleri sevinç gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Törene katılanlardan görüntü

-Askerlerin yemin etmesi

-Komando andı ve bere takılması

-Gösterilerin sergilenmesi

-Geçiş töreni ve askerlerle ailelerin kavuşması

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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Engelilerden kaldırımlara park eden araçlara \'sticker\'lı tepki

DENİZLİ\'de bedensel engellilerin üye olduğu Özel İnsanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, kaldırımlara araç park edilmesini caddeyi trafiğe kapatıp, kaldırıma park eden araçlara sticker yapıştırarak protesto etti.

Özel İnsanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aynur Tonel Karaaslan ve engelli üyeler, kaldırıma park eden araç sahiplerini protesto etmek için Delikliçınar Meydanı\'nda toplandı. Görme ve bedensel engellilerin katıldığı eylemde, 15 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü\'nden alınan izinle Atatürk Caddesi\'ni trafiğe kapattı. Caddede yürüyüşe geçen engelliler, kaldırımlara park eden araçların sahiplerini protesto etti. Engelliler yürüyüş sırasında araç sahiplerine de \"Kaldırımlar araçların, yollar bizim\" diye bağırarak mesaj verdi. Kaldırımlara ve otobüs duraklarına park eden araçlara \"Bunu okurken, engellerimize bir engel de sen koydun\", \"Engel olmadığın takdirde engelli değilim\", \"Ehliyetim ve arabam var ama kuralları bilmiyorum\" yazılı küçük sticker\'ları camlarına yapıştırarak tepkilerini gösterdi.

Dernek Başkanı Aynur Tonel Karaaslan, amaçlarının kaldırıma park eden sürücüleri uyarmak olduğunu belirterek, \"Bu eylemimizde araçlar kaldırımları, caddeyi biz aldık. Kaldırımlara park eden araçlar nedeniyle yürüyemiyoruz. Tekerlekli sandalyeli arkadaşlarımız geçemiyor. Sürücüler araçlarını kaldırıma park ederken, engellilerin geçip, geçemeyeceğini akıllarına getirsin. Sürücülere mesaj vermek için \'Caddeler bizim, kaldırımlar araçların olsun\' diyoruz\" dedi.

Engelliler, eylemlerine, caddede 10 dakika oturma eylemi yaptıktan sonra son verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Engellilerden görüntü

-Caddede yürümelerinden görüntü

-Kaldırıma park eden araçlara sticker yapıştırmaları

-Özel İnsanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aynur Tonel Karaaslan ile röp.

-Caddede oturma eyleminden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Gaziantep\'te bıçaklı kavga: 1 ölü

GAZİANTEP\'te tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanan Yaşar Karagöz (58), yaşamını yitirdi.

Olay, dün Cengiz Topel Mahallesi’nde meydana geldi. Yaşar Karagöz, evine yakın bölgede yanına gelen kimliği belirsiz kişiyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında bıçaklanan Karagöz, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Karagöz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yaşar Karagöz\'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi. Polis, kimliği açıklanmayan 1 kişi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaşar Karagöz\'ün fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenazenin aracına konulması

- Cenaze aracının çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

196 MB

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Bardaklı Yaylası\'na 10 dönümlük mesire ve park

Serdar KARA/ÇUKURCA (HAKKARİ), (DHA) - HAKKARİ\'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, daha önce terör olaylarıyla gündeme gelen Bardaklı Yaylası\'nda yer alan, belediyeye ait 10 dönümlük araziye yapılan mesire ve park, Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca\'nın katıldığı törenle hizmetine açıldı.

Çukurca\'ya 5 kilometre uzaklıkta bulunan Bardaklı Yaylası\'nda, belediyeye ait 10 dönümlük arazide bir süre önce yapımına başlanan mesiredeki çalışmalar tamamlandı. Çukurca Belediyesi\'nce yürütülen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin de desteklediği projenin hayata geçirilmesiyle mesire için açılış töreni düzenlendi. Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve çok sayıda kişi katıldı.

Kent sakinlerinin piknik yapabileceği ve keyifli vakit geçirebileceği mesirenin hizmete açıldığını belirten Kaymakam Ayca, \"Bardaklı Yaylamız, Çukurca ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunuyor. Burası, yöre insanlarının sık sık piknik yapmak için geldiği bir yer. Çukurca Belediyesi olarak burada bir mesire alanı yaptık. Belediyemize ait 10 dönümlük alanda bu mesire alanını halkımızın hizmetine açtık. İnşallah bundan sonra Çukurcalı vatandaşlarımız, aileleri ile birlikte boş vakitlerini geçirmek için bu mesire alanına gelip, güzel bir vakit geçirirler. Bu mesire alanı ve parkın hizmete açılmasında bizlere büyük destekler veren İstanbul Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Çünkü mesire alanı için temin edilen malzemeler konusunda bizlere büyük destekleri oldu.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFON KAMERASI

-Halkın hizmetine açılan mesire alanı

-Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ayca ile protokol üyelerinin mesirez alanının açalışını yapması

-Mesire alanında gezerlerken

-Kaymakam Aycan\'ın açıklaması

-Mesire alanana gelen vatandaşlar

-Vatandaşlara yemek imkarı yapılırken

BOYUT:225 MB - SÜRE:2 DK

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Üzerine kalaslar düşen vinç operatörü hayatını kaybetti

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) –BURSA’nın İnegöl ilçesinde 4 katlı inşaatta meydana gelen olayda, üzerine kalaslar düşen vinç operatörü 57 yaşındaki Makhadin Abdov hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, İnegöl\'ün Yunus Emre Mahallesi Gültepe Sokak\'ta bulunan bir inşaatın 4. katında bulunan kalasların kamyon üzerinde bulunan vinç ile indirilmek istenmesi sonucu meydana geldi. İddiaya göre Makhadin Abdov, park ettiği aracın arkasına geçip halatlarla bağlanan vinci yönlendirerek kalasları indirmek istedi. Bu sırada halatların kopması sonucu devrilen kalasların altında kalan Makhadin Abdov ağır yaralı olarak kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri görüntüsü

Cesedin görüntüsü

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