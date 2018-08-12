DHA YURT BÜLTENİ-10

1)İDLİB\'DE PATLAMA: 30 ÖLÜ, 45 YARALI



HATAY\'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı karşısındaki Suriye\'nin İdlib kentine bağlı Sarmada kasabasında meydana gelen patlamada en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama sonrası yıkılan bir binanın enkazı altında da kalanlar olduğu bildirildi.Suriye\'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, öğlen saatlerinde Sarmada kasabasında bir binanın yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 30 kişi yaşamını yitirdi. 45 kişinin yaralandığı patlamada, yıkılan bir binanın yıkıntıları altında kalanlar olduğu, bu kişileri kurtarmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA) -

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Rahip Brunson\'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi\'nde (EK)

2)BRUNSON\'IN KİLİSESİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR

Alsancak semti Bornova Sokağı\'ndaki Diriliş Kilisesi\'nde yapılan pazar ayini devam ederken, içeriden çıkan 25 yaşlarında bir genç, bir süre işaret parmağıyla gökyüzünü göstererek dua etti. Ardından içeridekileri İslam dinine davet ettiğini, tebliğde bulunduğunu belirterek \"Allahu Ekber\", \"La ilahe illallah Muhammeden rasullullah\" diye bağırdı. Kilise çevresinde bekleyen sivil polislerin müdahale edip gözaltına aldığı genç, emniyete götürüldü.

Kilisedekiler, olayla ilgili olarak polise verdikleri ifadenin ardından dağıldı. Norine Brunson da, ayin sonrasında evine döndü. Yaşanan olayın ardından kilisenin önündeki güvenlik önlemleri arttırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Gencin bağırmasından görüntü

- Polislerin müdahalesinden görüntü

- Norine Brunson\'ın çıkışından görüntü

- Rahip Brunson\'un evinin önünden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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FURKAN, DÜĞÜN MAGANDASININ KURŞUNUYLA BAŞINDAN YARALANDI (EK)

3)DAMADIN BABASINA GÖZALTI

Burdur\'un Bucak ilçesinde, Cevat- Ayşegül E.\'nin düğününde sıkılan tabancadan çıkan merminin, ortaokul öğrencisi Furkan Toprak\'ın başına isabet etmesi sonucu yaralanmasıyla ilgili damadın babası gözaltına alındı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı\'na getirilen Mustafa E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mesut MADAN-BUCAK/DHA

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4)7 KİŞİNİN DÖVDÜĞÜ MURAT, 29 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

OSMANİYE\'de akrabası bir kişi ve onun arkadaşları ile kola ısmarlama yüzünden tartıştığı iddia edilen Murat Kulak (33), 7 kişi tarafından demir çubuklarla dövüldü. Murat Kulak, 29 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

12 Temmuz\'da Osmaniye\'de ailesiyle birlikte yaşadığı evden çıkan inşaat işçisi Murat Kulak, gittiği berber dükkanında akrabası M.K. ve onun arkadaşı M.İ ile karşılaştı. İddiaya göre M.İ., Kulak\'tan kola ısmarlamasını istedi. Kulak üzerinde para olmamasına rağmen tanıdığı bir bakkaldan veresiye kola alıp getirdi. Kulak, ertesi gün M.İ. ve M.K. ile karşılaştı. Bu kişiler Kulak\'a \"Kolayı borca almışsın, neden borcunu ödemedin?\" dedi. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce iddiaya göre, Kulak, M.İ. ve M.K.\'nın da içinde bulunduğu 7 kişi tarafından demir çubuklarla dövüldü. Olay sonrası Murat Kulak, ağır yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kulak, 29 gündür tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Kulak, gözyaşları içinde toprağa verildi. Polis, Murat Kulak\'ın hayatını kaybetmesinin ardından olaya karıştığı iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

\'KOLA DEĞİL UYUŞTURUCU MESELESİ

Yaşamını yitiren Murat Kulak\'ın annesi Öngül Kulak ise tartışma konusunun kola değil uyuşturucu meselesi olduğunu iddia etti. 5 çocuk annesi Öngül Kulak, olaya karışan M.K.\'nın akrabaları olduğunu ve uyuşturucu kullandığını, bu durumu da oğlu Murat\'ın görüp M.K\'nın kız kardeşine anlattığını savundu. Bunun üzerine M.K.\'nın ailesinin olayı öğrendiğini ve tepki olarak oğullarını dövdüğünü dile getiren acılı anne şöyle konuştu:

\"Oğlumu, kaynımın oğlu ile beraber uyuşturucu kullandıkları arkadaşları döve döve öldürdüler. Hiç sebep yok ortada. Bunlar uyuşturucu satıyor, kullanıyor. Belki de benim oğlum bunların uyuşturucu sattığını gördü. Polise ihbar eder diye korkup öldürdüler. Bunu devlet ortaya çıkarsın. Ben 33 yaşındaki oğlumu, Murat\'ımı toprağa koydum.\"

Murat Kulak\'ın babası inşaat ustası Musa Kulak (55) ise olayın detaylarını bilmediğini oğlunun katil zanlılarının hak ettiği cezayı almasını istediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze çadırından görüntü

- Murat Kulak\'ın annesi Öngül Kulak\'ın konuşması

- Murat Kulak\'ın babası Musa Kulak\'ın konuşması

SÜRE:03\'33\" BOYUT:397 MB

Haber-Kamera:İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)

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5)YEĞENİN ÖLDÜRDÜĞÜ DAYI TOPRAĞA VERİLDİ

GAZİANTEP’te, dün gece tartıştığı yeğeni Müslüm Y. (25) tarafından tüfekle vurulan Eyüp Ercan (39), toprağa verildi.

Olay, dün gece Hasırcıoğlu Mahallesi\'nde meydana geldi. Kendisine ait bakkal dükkanında oturan Eyüp Ercan, uzun süredir konuşmadığı belirtilen yeğeni Müslüm Y. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, dayısına yanında bulunan tüfekle peş peşe ateş eden Müslüm Y, yanında gelen arkadaşlarıyla birlikte kaçtı. Eyüp Ercan ile kavgayı ayırmak isteyen 4 kişi saçmaların hedefi oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülmek istenen Ercan, yolda yaşamını yitirdi. Diğer 4 yaralı ise kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Eyüp Ercan’ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Eyüp Ercan\'ın fotoğrafı

- Adli Tıp kurumu

- Cenaze aracının gelişi

- Cenaze yakınları

- Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 204 MB

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6)OTOMOBİL TIR\'A ARKADAN ÇARPTI: 2 ÖLÜ 2 AĞIR YARALI

KONYA\'da kavşakta dönen TIR\'a, otomobilin arkadan çarpması sonucu, otomobil sürücüsü Ömer Deniz (48) ile oğlu Mehmet Fırat (9)

hayatını kaybetti. Eşi Gülhan (42) ile kızı Yağmur İdil Deniz (7) ağır yaralandı. Lüks otomobil de hurdaya döndü.

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi\'nde kavşakta meydana geldi. Hüseyin Bulut idaresindeki 63 TK 793 plakalı TIR, kavşakta döndüğü sırada Ömer Deniz\'in kullandığı 33 SL 864 plakalı otomobil , arkadan çarptı. Otomobil, çarpışmanın şiddetiyle TIR\'ın dorsesinin altına girerek durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ömer Deniz, eşi Gülhan, çocukları Mehmet Fırat ve Yağmur İdil Deniz, dorsenin altına giren araçta sıkıştı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sürücü Ömer Deniz, ambulansla kaldırıldığı Beyhekim Devlet Hastanesi\'nde, oğlu Mehmet Fırat Deniz ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılan Gülhan Deniz ile Konya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Yağmur İdil Deniz\'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis, TIR sürücüsü Hüseyin Bulut\'u gözaltına aldı.

(Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- TIR ve otomobilden detay

- Genel ve detay

- Görgü tanığı röp

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

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7)NİLÜFERLERİN AÇTIĞI GÖLCÜK, HAFTA SONUNDA DOLDU

BOLU\'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı nilüferlerin açmasıyla ayrı bir güzelliğe bürünürken, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilenler Gölcük Tabiat Parkı\'na akın etti. Güneşli havayı fırsat bilerek binlerce kişinin ziyaret ettiği Gölcük’te tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı. Göl yüzeyinde nilüferlerin açtığı tabiat parkında eşsiz manzaralar oluştu.Tatilciler, manzara eşliğinde sık sık fotoğraf çektirdi. Gelin-damatlar da göl çevresinde manzaraya karşı fotoğraf çektirdi. Bazı tatilciler de çam ormanları arasındaki tabiat parkında kitap okudu.

Görüntü Dökümü

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-Gölcük manzaraları

-Nilüferler

-Tatilciler

-Detaylar

Süre: 02.15-Boyut: 254 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)