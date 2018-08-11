DHA YURT BÜLTENİ 10

Mudanya\'daki yangın villalara ulaştı (7)

VİLLALAR YANMAYA BAŞLADI

Mudanya\'da Çağrışan ile Göynüklü Mahalleleri\'nde bugün başlayan orman yangını rüzgarın etkisi ile yayıldı. Alevler, Bademli Mahallesi\'ndeki bazı villalara sıcradı. Bademli\'de bulunan bazı vilların çatıları yangından tutuştu. alevlere ekipler ve vatandaşlar müdahale ederken diğer konutlarda oturanlar ise evlerini boşalttı.

GÖRÜNTÜLER

Bursa\'da orman yangını 11 (YENİ DRONE GÖRÜNTÜLER) olarak geçildi

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Kurun yükselmesine dolar yakarak tepki gösterdi

ŞANLIURFA\'da iş adamı Hasan İzol, döviz kurundaki artışa birer banknotluklardan oluşan 100 dolar yakarak tepki gösterdi.

Şanlıurfa\'da iş adamı Hasan İzol, döviz kurunun artışına tepki gösterdi. İzol, birer banknotluktan oluşan toplam 100 doları çakmakla yaktı. Açıklamasında ABD\'ye de tepki gösteren İzol, \"Amerika\'da olan FETÖ\'ye devletin içinde bir paralel yapı oluşturarak ki kanlı bir darbe cüretini gösterecek kadar gözü dönmüş bu canilerin hep dış destekli olduğunu hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz gecesi halkımız gözünü kırpmadan ölüme gittiyse; tank, top dinlemeden tıpkı onun gibi bugün de yapılmak istenen bu yaptırıma, Amerika\'ya karşı en başta ben olmakta şartıyla, hepimiz tüm dünyaya vatanseverliğimizi bir kez daha gösterelim. Netice itibariyle bu Türkiye meselesidir, başkanımıza sahip çıkma zamanıdır. Bu süreçte CHP, MHP, HDP’den de aynı desteği bekliyoruz. Çünkü bu bir memleket meselesidir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Açıklama yapan iş adamı Hasan İzol

- Doların yükselmesine karşı tepki göstermesi

- Elinde bulunan dolarları yakması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-(DHA)

417 MB

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Gasptan yakalandı, 1 cinayetin faili, 2\'sinin de şüphelisi çıktı

ORDU\'nun Akkuş ilçesinde girdiği evde 2 kişiyi tersten kelepçeleyip, 2 bin 300 TL paralarını gasp eden Mehmet Ali Ç. (45) yakalandı. Mehmet Ali Ç.\'nin evine yapılan aramada, ilçede öldürülen Şeker Köseoğlu\'nun (60) tüfeği ve çalınan hayvanıyla tüp gazdan zehirlenerek öldükleri iddia edilen Senai ve Ümit Türedi çiftinden birine ait cep telefonu bulundu. Mehmet Ali Ç.\'nin Köseoğlu\'nu öldürdüğü belirlenirken, Türedi çiftinin de şüphelisi olarak araştırmaların sürdüğü bildirildi. Mehmet Ali Ç.\'nin Akkuş ve Ünye\'de son bir yılda şüpheli 8 ölümle ilgili bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi\'nde evde 3 gün önce 2 kişi gaspa uğradı. Elleri tersten kelepçelenerek 2 bin 300 TL parası çalınan ismi öğrenilemeyen 2 kişi, kelepçelerden kurtularak polisten yardım istedi. Akkuş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerin çalışması sonucu gasp olayını gerçekleştirdiği iddia edilen Mehmet Ali Ç., dün yakalandı.

Hayvan hırsızlığından sabıkası bulunan Mehmet Ali Ç.\'nin evinde yapılan aramada, 3 Mayıs günü Dağyolu Mahallesi\'nde yalnız yaşadığı evinde kaybolan, yapılan aramalarda 8 kilometre uzakta, ormanlık alanda cesedi bulunan Şeker Köseoğlu adlı kadına ait av tüfeği ve çalınan 4 hayvanından biri ele geçirildi. Yine evde 31 Temmuz günü Akkuş ilçesi Karaağaç Tepesi Mahallesi\'ndeki evlerinde tüp gazdan zehirlenerek öldüğü iddiasıyla işlem yapılan Senai Türedi (54) ve Ümit Türedi (55) çiftinden birine ait cep telefonu bulundu.

1 CİNAYETİN FAİLİ, 2\'SİNİN ŞÜPHELİSİ

Bunun üzerine jandarma soruşturmayı genişletti. Yapılan araştırmada, Şeker Köseoğlu\'nu Mehmet Ali Ç.\'nin öldürdüğü saptandı. Araştırmada, tüp gazdan zehirlenerek öldüğü şüphesiyle işlem yapılan Senai Türedi ve Ümit Türedi çiftinin de cinayete kurban gittiği belirlendi. Mehmet Ali Ç.\'nin bu cinayetle ilgili bağlantısı araştırılıyor.

8 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYLARIN TÜM BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Akkuş ve Ünye\'de son bir yıl içinde kayıp 1 kadın ölü bulundu, 2 kişi tüp gaz zehirlenmesi sonucu, 5 kişi de iki ayrı ev yangınında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Şüphelinin bu kişilerin ölümüyle ilgili bağlantısının olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Akkuş İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda halen işlemleri devam eden Mehmet Ali Ç.\'ye bu olaylarda yardım eden başka bir kişinin olup olmadığı da tespit edilmeye çalışılıyor.

HIRSIZLIK YAPACAĞI EVİ ŞAŞIRMIŞ

Bu arada, Mehmet Ali Ç.\'nin 2 kişinin gasp edilmesi olayıyla ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. 9 ay önce cezaevinden çıkan Mehmet Ali Ç.\'nin, hayvan hırsızlığı yapmak için gündüz bir evde keşif yaptığı, gece de hırsızlık amacıyla gittiği evi şaşırınca yanlışlıkla başka bir eve girdiği, burada 2 kişinin ellerini tersten kelepçeleyip 2 bin 300 TL para ile cep telefonlarını gasp ederek kaçtığı saptandı.

ÇALINTI HAYVANLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Mehmet Ali Ç.\'nin ahırında bulunan çalıntı hayvanlar da sahipleri bulunarak teslim edildi. Şeker Köseoğlu\'na ait küçükbaş hayvanı da oğlu Recai Köseoğlu\'na teslim edildi.

Öldürülen Şeker Köseoğlu\'nun oğlu Recai Köseoğlu, cinayetin aydınlatılmasını sağlayan jandarma ve polise teşekkür ederek, \"Devletimize bu hizmetler karşılığında ne kadar teşekkür etsem azdır. Şüpheli bir kişinin evinde arama yapılmış. Annemle beraber kaybolan tüfek evde bulundu. Bu olayın çözülmesi için canımı yola koydum. Benim tüfeğim ve 1 küçükbaş hayvanımız bulundu, 3 hayvanımız yoktu. Yakalanan kişiyi tanımıyorum, Ünye\'de bir çift yanarak ölmüştü, bunun bağlantısı da araştırılıyor. Benim yaşamım çok zor, tek dayanağım annemdi, oda gitti. Çok şükür devletimiz var bize sahip çıkıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Muhabir anonsu

-Jandarmadan görüntü

-Öldürülen Şeker Köseoğlu sağ iken görüntüsü (cep telefonu)

-Jandarma ahırda çalınan hayvanları incelerken görüntü (cep telefonu)

-Şeker Köseoğlu\'nun oğlu Recayi Köseoğlu ile röportaj

(SÜRE: 2.48 Dk ) (BOYUT: 471 MB)

Haber-Kamera:Nedim KOVAN-Gökhan İÇKİLLİ/AKKUŞ (Ordu), (DHA)



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Osmaniyeli gezgini en çok Hindistan\'daki ölü yakma töreni etkilemiş

Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- SEYAHATİNE 1.5 yılda 13 ülke ve 108 şehir sığdıran Osmaniyeli gezgin Orhan Gazi Çalık (45), yaşadığı en ilgi çeken anın Hindistan’daki ölü yakma törenlerini izlemek olduğunu söyledi.

Gezgin Orhan Gazi Çalık, otostopla günlük 10 dolara 89 bin 776 kilometre yol katettiğini söyledi. 300 kelime İngilizcesiyle Hindistan, Tayland, Kamboçya, Malezya, Singapur, Endonezya, İran, Ermenistan, Gürcistan, Japonya, Filipinler ve Nepal’e ziyaretler gerçekleştiren Çalık, “Bir kahveye gidip okey oynayabilirim veya oturup sürekli dizi, film izleyebilirim ama bana göre değil. Ben bu yaşımda, bu paralarla gezebiliyorsam, herkes gezebilirö dedi.

Seyahatlerinde macera dolu anlar yaşadığını dile getiren Çalık, Malezya’daki yağmur ormanlarında kaybolduğunu, hastalandığını ve İnterrail Türkiye isimli sosyal medya platformunda örgütlenen insanlar sayesinde tanıştığı Endonezyalı bir öğrencinin kendisine yardım ettiğini kaydetti.

Çalık, Ermenistan’daki Karadağ bölgesine Ermeni askerlerin ‘Ülkeye girersen güvenliğini sağlayamayız’ demesine rağmen yasal yollarla girdiğini anlatarak, Türk olduğu için taksiciler tarafından dolandırıldığını ancak sosyal medyada tanıştığı başka bir Türk’ün ise kendisine evini açtığını bildirdi. Everest Tepesi\'ne yaptığı tırmanışta, 5 bin 650 metrede fenalaştığını da anlatan Çalık, kurtarma ücretinin 2 bin 500 dolar olmasına rağmen Türkiye ile diplomatik görüşmelerin ardından bir helikopterin kendisini kurtararak tedavi altına alınmasını sağladığını söyledi. Çalık, Kamboçya’da da bir kez gasp girişimine uğradığını ifade etti.

Maddi durumu iyi olan ailesinin dünya turuna karşı çıktığını söyleyen Orhan Gazi Çalık, en çok heyecan duyduğu anları ve önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği seyahatlerini şöyle anlattı:

“Hindistan’da ölü yakma etkinliğine gittim. Daha sonrasında Türkiye’ye döndüm ve bu seyahatlerimi kaleme aldığım kitabımı yazdım, bitirdim. Birçok yerde ölüm tehlikesi yaşadım ama durmayacağım. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Vietnam, Sri Lanka, Luma, Tayvan, West Papua’ya gideceğim. West Papua’da yerlilerle bir araya geleceğim. Ardından Brunei’ye gideceğim. Önümüzdeki 11 ay daha yokum.ö

Görüntü Dökümü

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- Gezgin Orhan Gazi Çalık\'tan görüntüler

- Çalık ile röp.

- Genel ve detay görüntüler



Süre: 06\'36\" Boyut: 1190 MB



(Haber- Kamera: Nuri PİR - Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)

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Köprü altındaki derece cesedi bulundu

TEKİRDAĞ Çorlu ilçesinde, Oğuzhan Sezmiş\'in (25) cesedi Kumluca deresinin geçtiği köprü altında bulundu.

Çorlu-Çerkezköy karayolu üzerinde bulunan Kumluca deresini geçtiği köprü çevresinde oyun oynayan çocuklar, dere içerisinde erkek cesedi bularak ailelerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri cesedin Oğuzhan Sezmiş\'e ait olduğu belirledi. Olay yerine gelen itfaiyenin yardımı ile ceset dereden çıkartılırken, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerini

-Olay yeri inceleme ekiplerini çalışması

-Olay yerinde bekleyen polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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Otobüste kalp krizi geçiren yolcu kurtarılamadı

KAHRAMANMARAŞ\'ta Yaşar Pektemiz (69) bindiği özel halk otobüsünde kalp krizi geçirdi. Otobüste bulunan bir hemşirenin kalp masajı yaptığı Pektemiz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Öğle saatlerinde 46 H 0215 plakalı özel halk otobüsüne binen Yaşar Pektemiz, bir süre sonra fenalaşarak oturduğu koltuktan düştü. Diğer yolcular hemen Pektemiz\'in yardımına koştu. Otobüste bulunan ve hemşire olduğu belirtilen bir kadın, Yaşar Pektemiz\'e kalp masajı yapmaya başladı. Otobüs sürücüsü güzergâhından çıkıp en yakın hastaneye doğru giderken, diğer yolcular 112 Acil\'den yardım istedi. Bu sırada hemşire ise \"Haydi amca\" diyerek Pektemiz\'e kalp masajı yapmaya devam etti. Otobüsün bulunduğu bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Yaşar Pektemiz\'i ambulansla hastaneye götürdü. Pektemiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otobüste yolcunun kurtarılması için yaşanan zamanla yarış, aracın güvenlik kameralarınaa yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaşar Pektemiz\'in düşmesi

- Yolcuların yardıma koşması

- Hemşirenin kalp masajı yapması

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

108 MB

