DHA YURT BÜLTENİ-10 

MUHARREM İNCE: CHP KARIŞMAZ (EK)

1)ÇOCUKLARA \'KEK Mİ, UZAY MI?\' SORUSU

Muharrem İnce, Erzurum\'un tek CHP\'li Belediyesi olan Çat ilçesine geldi. Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ile birlikte yeni yaptırılan Belediye Hizmet binasını gezen İnce, \"Kadın Dinlenme Eviöne girerek buradaki kadınlarla sohbet etti. Kadınlarla fotoğraf çekilen İnce daha sonra belediyenin diğer bölümlerinin gezdi. İnce, belediyenin ve yapılan il işi motifleri çok beğendiğini söyledi. Başkan Kılıç\'ın makamına geçen İnce, buradaki çocukları yanına çağırarak sohbet etti. İnce yanına topladığı çocuklara ilk olarak derslerini sordu. Çocukların \"İyi cevabına karşılık bu kez, \"Bedava kekle çay mı istersiniz, yoksa uzay ve bilgisayar bunları mı konuşmak istersin?ö diye sordu. Çocukların, \"Uzay ve bilgisayarö cevabına İnce, \"Teşekkür ederim. Başka sorum yok. Ben gelecekten umutluyum, çocuklar beni anlıyor\" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU İLE BASIN YOLUYLA KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ

Basın mensuplarının, \"Sayın Kılıçdaroğlu\'nun \'kurultay çağrısı yapmayacağım yerel seçimler var onlara hazırlanacağız\' şeklindeki açıklamasına İnce, \"Bakarız şimdi sayın genel başkanla basın yolu ile konuşmam doğru olmaz, şık olmaz. Kendisi ile konuşurum ben. Doğrusu odur. Bakalım yarın MYK var. Belki farkı sonuçlar çıkar, konuşuruz sayın genel başkanla bunları değerlendiririz. Medya aracılığı ile konuşmak doğru olmaz, döndüğümde konuşurum açıklamaları yaparızö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Başkanın belediyeye gelişi ve kısa bir selamlama konuşması

-İncenin kadın evini gezmesi

-Belediye binasını gezmesi

-İnce\'nin çocuklarla konuşması

-İnce\'nin açıklaması

(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

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2)BAKAN ÖZHASEKİ\'DEN \'İMAR BARIŞI\' VE \'YAYLA EVLERİ\' AÇIKLAMASI

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yayla ve yazlık evlerin imar barışı kapsamında olup olmadığıyla ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Bakan Özhaseki, \"İstisna getirdiğimiz yerler belli. Yani boğazda öngörüm dediğimiz, hatta öngörümün de en önündeki bölüm. İkincisi Sultanahmet\'ten Süleymaniye\'ye uzanan tarihi hattaki yarımadanın bir kısmı, üçüncüsü de Gelibolu yarımadası. Bunun dışındaki herkes bundan istifade ediyor\" dedi. Kayseri\'ye mazbatasını almak için gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamada bulundu, yayla evlerinin imar barışı kapsamında olup olmadığı tartışmalarına açıklık getirdi. Bakan Özhaseki, \"Bu konu o kadar netameli bir konu ki herhalde 13-14 milyon hane sahibi ya da işyeri sahibi bize müracaat edecekse, belki 500 çeşit farklı alanlarda imara aykırılık veya kaçak dediğimiz duruma düşen vatandaşımız var. Cevap bulması gereken onlarca konu var. Zaten bunun hızlı bir şekilde çıkarılarak vatandaşa sunulmasının en önemli nedeni de Türkiye\'nin yüzde 60\'ı, yani vatandaş eğer 80 milyon yaşıyorsa, bunun 50 milyonu devletle ihtilaflı hale gelmiş. Siyaset kurumu bunu çözmek istiyor. Kiminde mülkiyet problemi var, kiminde üst tarafta ruhsata uygun davranmama problemi var. Kiminde meskeni alamamış çünkü ruhsata aykırı birtakım eklentiler yapmış. Bunun gibi yüzlerce ihtilaf var. Biz bu kanunu, bütün ihtilafları giderecek şekilde yazdık\" dedi.

\'İSTİSNA GETİRDİĞİMİZ YERLER BELLİ\'

İstisna getirilen yerlerin belli olduğunu belirten Bakan Özhaseki, \"İstisna getirdiğimiz yerler belli. Yani boğazda öngörüm dediğimiz, hatta öngörümün de en önündeki bölüm. İkincisi Sultanahmet\'ten Süleymaniye\'ye uzanan tarihi hattaki yarımadanın bir kısmı, üçüncüsü de Gelibolu yarımadası. Bunun dışındaki herkes bundan istifade ediyor. Eğer bizler deseydik ki; kıyıdakiler şöyle olur, normal arazi üzerindekiler böyle olur, yaylalar böyle olur, kışlaklar şöyle olur, hazine arazisi üzeri böyle olur, o zaman bu affı çıkarmaya gerek yok. Biz imar barışını neden yaptık? Hepsini bir kayıt altına alalım diye yaptık. Bu kayıt altına almak, aslında bir tespittir. Vatandaşla devletin ihtilafını sona erdirmektir. Kamu hizmetlerinden istifade edecek şekilde uygun hale getirmektir. Aynı zamanda bunu yapınca ekonomik olarak bütün mülklerin değeri de artacaktır. Yoksa yaptığımız başka bir şey yok. Haliyle 50-60 yıldır yaylalarda dedesinden, babasından kalmış yerlerde insanlar küçük iki göz bir yer yapmış ve burasını da kendi mülkü gibi görmüş ki; o yaylaya yabancı birisi gelip yerleşemiyor. Öyle bir durumda siz dışındasınız demek doğru olmazdı\" dedi.

\'BUNDAN SONRA İZİNSİZ YAPAN YANDI\'

İmar barışı sonrası yapılaşmaya kesinlikle müsaade edilmeyeceğini, buna belediye başkanı da olsa, kamu kurum kuruluş yetkilisi de olsa, vatandaş da olsa hapis cezası alacağını söyleyen Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bundan sonrası ile ilgili olarak çok net Yargıtay genel kurulunun vermiş olduğu hapis kararının ertelenemeyeceği ile ilgili bir hüküm var. Yani imar kirliliğine neden olmak bir suçtur. Bunun 1 yıldan 5 yıla kadar günü var. Ayrıca bu sanayi tesisleri olarak yapılıyorsa, 2 yıldan 5 yıla kadar cezası var. Mahkeme, herhangi bir ceza takdir ettiğinde, gerek bu işi yapan, gerekse buna göz yuman kamu görevlisi, \'Ben bu işte bir ceza alırım. Bunu da paraya çevirirler\' diyemez. Kesinlikle hapis yatmak zorundadır. Yani bu bir milattır. Şimdiye kadar olanlar tespit ediliyor. Bu yavaş yavaş kentsel dönüşüme altyapı oluşturacak. Bundan sonra Türkiye\'de en önemli gündem maddelerinden birisi, ülkenin depreme hazırlanması, evlerimizin sağlıklı hale gelmesi, aynı zamanda kimlikli hale gelmesidir. Bundan sonrası ile ilgili de kim taş üstüne taş koyarsa imarsız, izinsiz, belediyeden izin almadan o hapis cezasını yatmayı göze alacak\" dedi.

\'İMAR AFFINA 2 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU\'

Çıkarılan İmar affının ne denli doğru ve etkili olduğunu vatandaşın şu ana kadar yaptığı rekor sayıdaki başvuruların doğruladığının altını çizen Bakan Özhaseki, \"İmar barışının ne kadar acil bir iş olduğu ve vatandaş tarafından beklenti içinde olduğu hususunu herhalde 15-20 günlük süre içinde yapılan müracaatlardan anlıyoruz. Dün aldığım sayı itibariyle neredeyse bize yapılan müracaat 2 milyonu buldu\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin konuşması

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA)

Dosya 3 Dakika 46 Saniye / 230 MB

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3)MAZBATASINI ALAN CHP\'Lİ ÖZEL\'DEN PARTİ İÇİ DEĞİŞİM AÇIKLAMASI

MANİSA\'da 24 Haziran\'daki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi\'nden (CHP) milletvekili seçilen Özgür Özel ile Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Aynı zamanda CHP Grup Başkan Vekili olan Özgür Özel, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, parti içi değişim söylemleriyle ilgili olarak, \"Parti içi tartışmalar elbette ki önemlidir ve kıymetlidir. Parti içindeki tartışmaların demokrasi içinde çözümlenmesi gerekmektedir. Bu konuda Merkez Yönetim Kurulu\'nu, Ssayın genel Başkanımızı ve partinin diğer yetkili organlarının yapacağı toplantıları beklemekten başka yapacak bir şey yok\" dedi.

CHP\'den Manisa milletvekili seçilen Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen\'e mazbatalarının verilmesi için Adliye Sarayı\'nda düzenlenen törene CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka ve partililer de katıldı. Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen\'e mazbatalarını, Manisa İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ramazan Uçak ile Manisa İl Seçim Kurulu üyesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu takdim etti. Mazbata töreninde konuşan CHP\'li üç milletvekili, yeni dönemde hem Türkiye için hem de Manisa için gece-gündüz çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Mazbata töreninin ardından 3 milletvekili, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

\"YENİ DÖNEMDE İKİ ÖNEMLİ KONU ÜZERİNDE DURACAĞIZ\"

Mazbatasını alan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, adliye çıkışında açıklamalarda bulundu. Özel, önümüzdeki dönemde iki önemli yasa üzerinde duracaklarını ve yapıcı muhalefet anlayışı içinde olacaklarını söyledi. Özel, \"Geçen dönem Meclis\'in seçim kararı aldığı için bırakıp gittiği çok önemli iki yasa var. Bunlardan bir tanesi çocuk istismarına karşı yapılan hazırlık. Bunun için bir başbakan yardımcısı ve 6 bakan görevlendirilmişti. CHP olarak siyaset üstü destek vereceğimizi söylemiştik. Ancak 24 Haziran baskın seçim kararı alınır alınmaz o iş olduğu gibi bırakıldı. Son günlerde çocuğa karşı taciz ve istismar suçlarıyla ilgili çok sayıda vaka görülüyor. Bu da hepimizin yüreğini burkuyor. Bu konuda geçtiğimiz dönemde verdiğimiz olumlu desteği ve bu konuda yapacağımız siyaset üstü katkıyı son derece önemsiyoruz\" dedi.

\"HAYVAN HAKLARI DÜZENLEMESİNE YAPACI DESTEK VERECEĞİZ\"

Özel, ikinci önemli konunun hayvan hakları ilgili düzenleme olduğunun altını çizip, \"Geçen 2.5 yıl boyunca söz verildi ve bu beklenti de yerine getirilmeden meclis kapanmıştı. Bu konuda da yapıcı muhalefet anlayışımız ile son derece olumlu katkılar vermeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte bedelli askerlik, af gibi meclisimizin gündemine gelmesi gereken, daha doğrusu geçtiğimiz seçim döneminde vaatlere damgasını vuran bazı meseleler vardı. Bu konularda da toplumsal mutabakat arayan, vatandaşın isteklerini gören ve genel toplumsal mutabakatın ne dediğine ve parlamentodaki toplumsal mutabakatla örtüştürmeye çalışan bir muhalefet anlayışı içinde olacağız. Vatandaşa verilen sözlerin takipçisi olacağız\" diye konuştu.

PARTİ İÇİ DEĞİŞİM SÖYLEMLERİ AÇIKLAMASI

CHP\'li Özel açıklamasının son kısmında, parti içindeki değişim söylemleriyle ilgili olarak da üstü kapalı açıklamada bulundu. Parti içi tartışmaların önemli olduğuna dikkat çeken Özel, şunları söyledi:

\"Sayın Muharrem İnce, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte geçen pazartesi günü yemekte bir araya geldi. Dün (salı) Yalova milletvekilimizin meclisteki rozet takması sırasında yaptığı açıklamalar sonucunda, CHP\'de yaşanabilecek gelişmelerle ilgili çok sayıda soru geliyor. CHP Türkiye ve Avrupa\'nın en köklü, dünyanın tarihindeki ise en eski siyasi 3 oluşumundan biri. CHP kurumlar ve kurullar ile yönetilen bir parti. Bu nedenle bizim şahsi görüşlerimizi açıklamadan önce yarın (perşembe) yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısını beklememiz gerekiyor. Yarın saat 11.00\'de grup başkanvekili olduğum, doğal üyesi olduğum Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacağım. Cumartesi günü TBMM\'de yemin törenimizi, pazar günü Cumhurbaşkanı ve sanırım bakanların yemin törenini yapacağız. Daha sonraki süreçte meclis çalışmaları başlayacak. Biz CHP olarak bugün Türkiye\'nin gündemindeki konulara parmak basmayı, önemli konuları sahiplenmeyi, Türkiye\'nin acil meselelerine sahip çıkmayı önemsiyoruz. Parti içi tartışmalar elbette ki önemlidir ve kıymetlidir. Parti içinde demokrasi içinde çözümlenmesi gerekmektedir. Bu konuda Merkez Yönetim Kurulu\'nu, Sayın Genel Başkanımızı ve partinin diğer yetkili organlarının yapacağı toplantıları beklemekten başka yapacak bir şey yok\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-CHP Manisa milletvekillerinin mazbata töreninden görüntü

-CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel\'in açıklamaları

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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Silahlı saldırıda ölen başkan yardımcısı için Ticaret Odası\'nda tören (ek)

4)TOPRAĞA VERİLDİ

OTSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy\'un cenazesi, oda binası önünde düzenlenen törenin ardından Envar\'ul Hamit Camisi\'ne getirildi. Cenaze törenine, Vali Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Jandarma Komutanı Tamer Bilacan, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Serdar Gül, çevre il, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda aile yakını ve vatandaş katıldı. Öğle namazını takiben İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu\'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, helallik alınıp dua edildi. OTSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy\'un cenazesi, götürüldüğü Osmaniye Belediyesi Asri Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hasan Ersoy\'un kardeşi MHP eski Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, çocukları Mehmet Akif ve Asım Ersoy ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Görüntü Dökümü

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- Doç. Dr. Ruhi Ersoy\'a başsağlığı dileyenler

- Cenaze törenine katılan kalabalıktan görüntü

- Cenaze namazının kılınması

- Tabutun cenaze aracına konulması

SÜRE:59\" BOYUT:60 mb

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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5)HATAY\'DA KAYBOLAN UFUK\'UN BABASI DA KAYNAĞA SU ALMAYA GİTMİŞ

HATAY\'ın Hassa ilçesinde, 1 Temmuz\'da zihinsel engelli amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar\'ı (6) arama çalışmaları devam ediyor. Baba Muhammet Tatar\'ın da su almak için kardeşi ve oğlu ile birlikte kaynağa gittiği ortaya çıktı. Baba Tatar\'ın çocuğunun kaybolduğu sırada dağlık alanda tuvaletini yaptığını söylediği ileri sürüldü. Diğer taraftan, çalışmalarda kullanılan iz takip köpeklerinin en son su kaynağında tepki vermesi, Ufuk\'un bu bölgede kaçırılma ihtimalini ortaya çıkardı. Ufuk\'un, babasının tefecilere olan borcu nedeniyle kaçırıldığı iddiası üzerinde de durulduğu belirtildi.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan tarım işçisi Muhammet Tatar, 1 Temmuz Pazar günü, ailesiyle birlikte Amanos Dağları\'nın eteklerinde yer alan Hassa\'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında oturan ablasını ziyarete geldi. Zihinsel engelli olduğu bildirilen amca Mehmet Tatar (34), iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, yeğeni konuşma engelli Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklıkta bulunan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti. Ancak küçük çocuk, Amanos Dağı eteğindeki kaynaktan amcası bidonlara su doldururken ortadan kayboldu. Ufuk\'un kaybolduğu jandarmaya bildirildi. Hassa ilçesinde görevli 10 kişiden oluşan 2 jandarma asayiş timi, 7 kişiden oluşan 1 jandarma iç güvenlik timi, 18 kişiden oluşan 2 genel kolluk timi olmak üzere ilçeden toplam 35 kişi, drone desteğiyle arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Destek için Hassa dışından ise 30 kişiden oluşan 2 jandarma özel harekât timi, 30 kişiden oluşan 2 komando timi, 11 kişiden oluşan jandarma arama kurtarma timi, özel arazi arama insansız hava aracıyla birlikte 23 kişilik AFAD birimi, 7 gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 2 UMKE görevlisi olmak üzere toplam 139 personel; vatandaşların desteğiyle arama çalışmalarına katıldı. Çalışmalarda, 3 özel eğitimli iz takip köpeği de kullanılıyor.

İlk günlerde Amanos Dağı\'nın 600 rakımlı eteğindeki su kaynağının çevresinde arama yapan ekipler, dün sabahtan itibaren köye doğru arama faaliyetlerini genişletti. Ancak aradan geçen 3 güne rağmen küçük Ufuk\'tan bir ize rastlanmadı.

DEDE VE BABAANNE FENALIK GEÇİRDİ

Arpalıuşağı Mahallesi\'ndeki kızının evinde, arama çalışmalarından gelecek iyi bir haberi bekleyen dede Mustafa Tatar ve babaanne Zeynep Tatar da sık sık fenalık geçirdi. Evde hazır bekletilen sağlık ekibinin müdahale ettiği dede ile babaanne, torunlarının sağ ve sağlıklı olarak bulunmasını beklediklerini söyleyerek gözyaşı döktü. Zaman zaman arama yapan ekiplerin çalışmasına katılan Ufuk Tatar\'ın ikiz kardeşi Uğur ise olan bitenleri şaşkınlıkla izledi.

İHTİMALLER ÜZERİNDE DURULUYOR; BABA DA GİTMİŞ

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı geniş çaplı soruşturma yaparken tüm ihtimaller de tek tek değerlendiriliyor. Görgü tanıklarının da bilgisine başvurularak araştırmaya yön veriliyor. Küçük çocuğun su almak için kaynağa amcasıyla birlikte gittiği iddialarının yanı sıra bugün babanın da kaynağa gitmiş olabileceği, görgü tanıklarının ifadesine göre güçlü bir ihtimal olarak değerlendirildi. Kaybolan oğlunu kaynağa götüren zihinsel engelli kardeşi ile birlikte dağdan dönerken görülen baba Muhammet Tatar\'ın ifadesinde, dağa kendisinin de sonradan gittiğini, kardeşi ile oğlunun kaynakta olduğunu, bu sırada kendisinin tuvaletini yaptığını söylediği ileri sürüldü. \'Nereye tuvaletini yaptın göster?\' denildiğinde ise babanın \'Kabız olduğum için tuvaletimi yapamadım\' dediği belirtildi. Amca gibi babanın da kısmen engelli olması nedeniyle ifadeler arasında tutarsızlıklar bulunduğu kaydedildi.

İZ TAKİP KÖPEĞİ KAYNAKTAN İLERİ GİTMİYOR

İz takip köpeklerinin ise en son su kaynağına kadar olan bölgede tepki verdiği, Amanoslar\'a doğru devam etmediği, köye doğru dönüş yaptığı görüldü. Bu durum nedeniyle küçük çocuğun kaynaktan sonra bir kişi tarafından kucağa alınarak, bölgeden uzaklaştırılmış olabileceği değerlendiriliyor. Bu ihtimalin de babanın tefecilere olan borçları nedeniyle çocuğun kaçırılmış olabileceği iddialarını güçlendirdiği vurgulandı. Köylüler tarafından konuşulan bu iddiaların tek tek değerlendirmeyi alındığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Dedenin konuşması

- Dedenin ağlaması

- Evin görüntü

- Ambulansın görüntüsü

- Su alınan kaynağın görüntüsü

- DHA Muhabiri Akif ÖZDEMİR\'in anonsu

SÜRE:02\'29\" BOYUT:131 mb

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kasım NARCI-Kamera: Eser PAZARBAŞI/HASSA,(Hatay),(DHA)

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6)BİSİKLETLİ TACİZCİ İÇİN 31 YIL HAPİS İSTENDİ

ANTALYA\'da ekmek almaya giden kız çocuğu R.K. (8) ile Z.B.\'ye (13) cinsel tacizde bulunmakla suçlanan Mehmet Elibol\'un (31), 31 yıla kadar hapsi istendi. Olay, Ocak ayında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi\'nde meydana geldi. İlkokul öğrencisi R.K. evden ekmek almak için çıktığı sırada Mehmet Elibol, küçük kızı bisikletiyle takip etmeye başladı. Elibol, marketten dönen kızı adres sorma bahanesiyle durdurdu. Bir süre çocukla yan yana yürüyen Mehmet Elibol, iddiaya göre daha sonra R.K.\'yi taciz etti. Şüpheli, balkondaki bir kadının seslenmesiyle hızla uzaklaşırken, ağlayarak eve giden R.K. durumu ailesine anlattı ve polise başvuruldu. Bölgedeki evlerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Elibol\'u aynı mahallede yakaladı.

Konuşma güçlüğü çeken ve yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet Elibol\'un bir hafta önce de Z.B.\'yi taciz ettiği belirlendi. Taciz anı sokaktaki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Tutuklanan Mehmet Elibol, Antalya 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıktı. Akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması için hastaneye sevk edilen Mehmet Elibol, duruşmaya katılmadı. Savcı mütalaasında, sanığın R.K.\'ye \'basit cinsel istismar\' suçundan 15 yıla kadar, Z.B.\'ye \'nitelikli cinsel istismar\' suçundan 16 yıldan az olmamak kaydıyla cezalandırılmasını istedi.

Duruşma karar verilmek üzere ertelendi.

BENZER SUÇLARDAN CEZA ALMIŞ

Mehmet Elibol\'un, 2015 yılında benzer suçtan Antalya\'da 45 yıl 6 ay hapis, 2008 yılında Burdur\'da yine aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapse mahkum olduğu ortaya çıktı. Elibol\'un cezaevinden geçen yıl Temmuz ayı içinde çıktığı belirlendi.

Görüntü Dökümü

1 Haziran 2018

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- Zanlı emniyetten çıkarılış,

- Otomobile biniş,

- Otomobil gidiş ve emniyet dış plan

79 MB /// 00.42\'

Görüntü Dökümü

-----------------------(1) 24 Mayıs 2018

- Röp: Öğretmen Ali Öner

- Röp: Esnaf

- Sokaklardan görüntü

\'100 MB// 3 DK 9 SN\'

Görüntü Dökümü

----------------------- (2) 24 mayıs 2018

Şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri

Haber- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA-DHA)

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7)SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILAN \'IŞIK İHLALİ\'NE PARA CEZASI

ZONGULDAK\'ta, motosikletli Özcan Alper, otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçerken, kask kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Videoyu izleyen İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Twitter\'dan otomobil sürücüsüne 235 liralık cezai işlem uygulandığını duyurarak, \"Şakamız yok, biliyorsun. Kuzu kuzu öde\" dedi.

Milli Egemenlik Caddesi, TIR parkı kavşağında motosikletiyle kırmızı ışıkta bekleyen Özcan Alper\'in arkasından gelen otomobil sürücüsü, durmayıp, hızla geçti. Otomobilin, motosikletin dikiz aynasına çarpması sonucu Alper, düşme tehlikesi geçirdi. Bu anlar ise Alper\'in kaskındaki kameraya anbean yansıdı. Özcan Alper, kırmızı ışık ihlalinin yapıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyen İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Twitter\'dan yaptığı açıklamada, otomobil sürücüsünün tespit edilerek, 235 liralık para cezası uygulandığını duyurdu. Turanlı, açıklamasında, şunları kaydetti:

\'O adama; yaptığını beğendin mi? Kırmızı ışıktan geçtin, kendini riske ettin hadi neyse peki motosikletli adama çarpmışsın, farkında mısın? Bari okkalı bir özür dile. Bir daha yapma böyle bir hile. Ceza yazılsa bile git kuzu kuzu öde. Peşin öde yüzde 25 indirim var. Şakamız yok, biliyorsun. Sana gelene kadar beklersen 235 lira. Peşin öde düşür üstünden 176.25 lira ya da 15 güne kadar mahkemeye başvur. Yapmadım, etmedim, ben değildim. Takdir senin kardeşim. Sana da motosiklet sürücüsü Özcan beye de geçmiş olsun.\'

Görüntü Dökümü

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-Sosyal medyada paylaşılan görüntü

-Emniyet müdürünün paylaşımı

Süre: (1.15) Boyut: (141 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA

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8)KIRIKKALE\'DE MİLLETİN KIRAATHANESİNİ MİLLET AÇTI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın 24 Haziran seçimleri öncesi vaadinde bulunduğu \'Millet Kıraathanesi\'nin ilki Kırıkkale\'de açıldı. Kırıkkale\'de Hüseyin Kâhya Mahallesi\'ndeki Emekliler Parkı\'nda düzenlenen Millet Kıraathanesi açılış törenine katılan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, vatandaşalar ile birlikte kıraathanenin açılış kurdelesini kesti. Başkan Saygılı, \"Burası Kırıkkale\'de ilki yapılan Millet Kıraathanesi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla tüm Türkiye\'ye yayılacak bir proje. Millet Kıraathanelerinin ilkini Kırıkkale\'de biz açmış olduk. İnşallah bunu diğer mahallelerimize de yayarak devan ettireceğizö dedi. Hizmetlerin ücretsiz bir şekilde sunulacağını belirten Başkan Saygılı, \"Burada Kırıkkaleli hemşerilerimiz rahat bir şekilde sohbet edeceği, kitap okuyacağı bir mekan burası. Bizim kültürümüzde olan bir şeydi. Bu kültürü de devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli Kırıkkaleli hemşerilerimiz buraya geldiğinde bütün hizmetler ücretsiz bir şekilde belediyemiz tarafından karşılanacak. Hayırlı uğurlu olsun, rabbim utandırmasınö diye konuştu.

Millet Kıraathanesinin açılışının ilk gününde kitap ve günlük gazetelerin yanında çay, kahve ikramında bulunuldu. Kıraathaneye, daha çok emeklilerin ilgi göstermesi dikkati çekti.



Görüntü Dökümü

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Detay Görüntüler

Belediye Başkanı Halk arasında

Kütüphaneden görüntüler

Millet Kıraathanesinin açılışı

Belediye Başkanın açıklaması



Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA

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9)BEYTÜŞŞEBAP\'TA YILAN PANİĞİ

ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinde, güvenlik gerekçesiyle geçen yıl istimlak edilkten sonra yıkılan eski evlerden çıkan yılanlar, yakınlardaki evlere dadandı. Casim Bal\'a ait evine son bir yıl içerisinde giren 3 yılan, şans eseri kimseye zarar vermeden etkisiz hale getirildi.

Beytüşşebap ilçesi Tatar mahallesi Yakut Bal sokakta, Casim Bal\'ın evine giren ve yaklaşık 2 metrelik bir yılan, şans eseri şans eseri kimseye zarar vermeden etkisiz hale getirildi. 4 kişinin yaşadığı evin mutfağında yılan gören çocuklar, babaları Casim Bal\'a haber verdi. Casim Bal, komşularının yardımıyla mutfağa giren yılanı, uzun süren çabalar sonucu, kimseye zarar vermeden öldürmeyi başardı.

Ev sahibi Casim Bal, geçtiğimiz yıl güvenlik gerekçesiyle Tatar mahallesinde bulunan eski taş evlerin istimlak edilerek yıktırıldığını belirterek, \"Geçen yıl bu taş evler, güvenlik gerekçesiyle istimlak ettirildi. Daha sonra karakol yapılacağı belirtilerek yıktırıldı. Ama sonra mobese kamerasının takılı olduğu bir direk dikildi ve öyle kaldı. Taş evlerin yıkıntıları arasında yuvalanan yılanlar mahalledeki evlere dadandı. Son bir yıl içerisinde evime giren 3\'üncü yılanı da şans eseri kimseye zarar vermeden öldürdük. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaydı. Hayvanlara zarar vermek gibi bir düşüncem yok ama mutfağıma kadar giren yılan, çocuklarıma zarar verebilirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkililerinden yardım istiyoruz. Yıkıntıları ilaçlasınlar, yılanlar bir daha bizim evimize girmesin\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mutfakta görülen yılan

-Yılanın sopalarla kafasının ezilmesi

-Yılanın sopaya sarılması

-Kafası ezilen yılanın kuyruğundan tutularak çekilmesi

-Ev sahibi ve yanındakilerin diyalogu

-Yıkılan taş evler

-Yere bırakılan yılanan hareket etmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)-

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10)AMASYA BEJİ MERMERİ VE ÇİÇEK BAMYASI COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ ALDI

AMASYA Valiliği tarafından Amasya beji mermeri ve Amasya çiçek bamyası için yapılan başvuru kabul edildi. Sanayi ve zirai alanda faaliyet gösteren iki ürünü de Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRK PATENT) tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Amasya Valiliğinin sanayi alanında yurtdışına ihraç edilen Amasya beji mermeri ve zirai alanda Türkiye\'nin yüzde 7,5\'luk ihtiyacının karşılayan Amasya çiçek bamyası için yapılan patent başvurusu kabul edildi. Sanayi sektöründe Amasya beji mermeri ve Amasya çiçek bamyasına coğrafi işaret belgesi verildi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Amasya Valisi Osman Varol, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Yanık, Özel Kalem Müdürü Recep Doğan, Amasya Bilim sanayi ve teknoloji İl Müdürü Mürsel Kuloğlu, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür vekili Zekeriya Şeker, Mermer ve madenciler derneği Başkanı Selami Çoban\'ın yanı sıra basın mensupları katıldı. Amasya Bilim sanayi ve teknoloji İl Müdürü Mürsel Kuloğlu ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür vekili Zekeriya Şeker, coğrafi işaret belgeleri alan Amasya beji mermeri ve Amasya çiçek bamyası hakkında katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi.

Türkiye Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgeleri verilen Amasya beji mermeri ve Amasya çiçek bamyası hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Amasya Valisi Osman Varol, konuşmasında şunları kaydetti;

\"Uzun süredir bütün ekibimizle beraber ve ayrıca özel sektördeki temsilcilerimizin desteğiyle uğraş verdiğimiz iki önemli ürünümüzün coğrafi işaretini almış bulunuyoruz. Gerçekten bir tanesi Amasya beji mermeri adını da Amasya\'dan alarak Amasya ile özdeşleşmiş bir ürün ciddi bir ticari değeri var, önemli bir ihracat kalemi ve sektöre özellikle ürünün bir takım ticari haklarının korunması ve geliştirilmesi, markalaşması anlamında çok önemli katkısı olacağını düşünüyoruz. Bir diğeri de bir zirai ürünümüz Amasya çiçek bamyası yine ismini Amasya\'dan almış, bir şekilde Amasya ile özdeşleşmiş önemli bir ticari potansiyeli olan ve yöremizden birçok çiftçimizin geçimini sağladığı ciddi bir gelenek oluşmuş, önemli bir ürün bununda coğrafi işaretini almış bulunuyoruz. Türkiye\'deki üretimin yaklaşık yüzde 7,5\'unu karşılıyoruz bu üründe bununda markalaşması anlamında ve özellikle üreticilerimizin katma değerinin artması anlamında çok önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz. İlimize hayırlı olsun. Ayrıca Amasya\'mızın birçok farklı ürünü ile ilgili de coğrafi işaret çalışmalarımız devam ediyor, yakında başka müjdelerde vereceğiz.ö

Görüntü Dökümü

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- Amasya beji mermeri ve çiçek bamyası detay

-Coğrafi işaret tescil belgesi detay

-Amasya Valisi açıklama

-Diğer detaylar

(SÜRE: 2:05-BOYUT 233 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

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11)TOKAT\'TA KÜÇÜK ESNAFTAN AVM\'YE KARŞI İMZA KAMPANYASI

TOKAT\'ta Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası tarafından kent merkezinde bulunan AVM\'lerin şehir dışına çıkarılması için imza kampanyası başlatıldı.

Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya, il genelinde açılan AVM\'lerin mahalle aralarında ve şehir içinde bulunan küçük esnaflara zarar verdiğini ve yok olmasına neden olduğunu belirterek imza kampanyası düzenledi. Karşıyaka mahallesinde kurulan Çarşamba Pazar\'ında \'Kahraman Esnaf Süpermarkete karşı\' sloganıyla düzenlenen imza kampanyası hakkında açıklamada bulunan Kaya, \"Esnafın tüm sorunlarını irdeleyip, gidermek için gereken çalışmalara başladık. Market, AVM ve zincir mağazaları bu esnaflarımızı tamamen tükettiğini, bizim 50\'ye yakın esnafımızın yok olmaya sebep olduklarını gördük. Tekelleşmeye yönelmesini engellemek için ve serbest piyasadaki hareketliliği sağlaması için küçük esnafımızın var olması gerekiyor. Bu hareketliliği sağlamak adına AVM\'lerin şehir dışına çıkması için imza kampanyası başlattık. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederim. 22 Temmuz\'a kadar sürecek kampanyada toplanan imzaları ise Türkiye Büyük Millet Meclisine sunacağız\" dedi.

Kaya, ayrıca il genelinde Temmuz ayı içerisinde belirlenecek bir günde esnaflar olarak 1 saat kepenk kapatma eylemi yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-İmza kampanyasınhdan görüntüler

-Oda başkanının açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

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