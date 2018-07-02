DHA YURT BÜLTENİ-10

1)SİLVAN\'DA KAYBOLAN YUSUF, DRONE VE AMBİFİK ARAÇLA ARANIYOR



DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesinde dün hayvanları otlatmaya götüren ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yusuf Yılmaz\'ın (14) bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları drone ve 8x8 ambifik araçlarla sürdürülüyor.

Silvan ilçesine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Malabadi Mahallesinde oturan Mehmet Şah Yılmaz (45), dün hayvanları otlatması için oğlu Yusuf Yılmaz\'ı meralık alana gönderdi. Akşam saatlerinde oğlunun eve gelmemesi üzerine Mehmet Şah Yılmaz, hayvanların otlatıldığ bölge gitti. Burada oğlu Yusuf\'u bulamayan baba, olayı güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbarı alan güvenlik güçleri, Yusuf Yılmaz\'ın kaybolduğu bölgede arama çalışmaları başlattı. Dün akşam saatlerinde arama çalışmaları sonuç vermeyince bu sabah saatlerinde, aralarında AFAD, UMKE, Jandarma, güvenlik korucuları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'ne ait su altı dalgıç ekipleri ve köylülülerin katılımıya arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Arama çalışmaları kapsamında, UMKE ekipleri drone ile AFAD ekipleri ise engebeli arazilerde kullanılan 8x8 ambifik araçlarla, bölge dik dik arıyor. Bölgede bulanan Malabadi Çayı\'ndaki aramalar ise su altı dalgıçları tarafından yürütülüyor.

Görüntü Dökümü

-------------

Drone ile arama çalışmalarından görüntü

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)

====================================================

2)BAKAN YILMAZ MAZBATASINI ALDI

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve AK Parti Sivas Milletvekilleri, İl Seçim Kurulu\'ndan mazbatalarını aldı.

24 Haziran\'da yapılan 27\'nci Dönem Milletvekili Seçimi\'nde Sivas\'ta AK Parti\'den milletvekili seçilen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Habib Soluk ve Semiha Ekinci adliyede düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Adliye Konferans salonunda düzenlenen törene Vali Davut Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ile partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan törende konuşan İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya seçimde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz ile birlikte milletvekilleri Soluk ve Ekinci mazbatalarını aldı. Adliye çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz seçimlerde sağlanan yüksek katılımla demokrasinin kazandığını ifade etti. Bakan Yılmaz \"Sivas Milletvekilleri olarak mazbatalarımızı aldık. İl Seçim Kurulu başkanımıza ve değerli üyelerine, il seçim kurulu bünyesinde görev yapan tüm kamu görevlilerine ve siyasi parti temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Başsavcımıza özellikle teşekkür ediyorum. Valimize, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Sivas\'ın tüm genelinde seçim boyunca herhangi bir olaya sebebiyet vermemeleri kendilerinin basiretli yönetimlerinden kaynaklanmıştır. Sivaslılara özel teşekkürümüz var. Hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsun demokrasiyi güçlendirdi. Türkiye\'de katılım yüzde 86 gibi bir katılım oldu ama temsil mecliste yüzde 98 oldu. Sivas\'taki katılım Türkiye\'deki katılımın da üzerinde. Yüzde 90\'a yakın bir katılım oldu. Bu Sivaslının ulaştığı demokratik olgunluğu, feraseti, basireti gösteriyor. Bundan dolayı da hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi\'nden Sivas\'tan giden 3 milletvekilimiz olarak Sivas\'ın yarınını bugünden daha iyi yapmak için çalışacağız. İnanarak söylüyoruz. Sivas\'ın bugünü dünden daha iyidir, herkes çok iyi bilir, baksın, insaf terazisi ile tartsın. Hiç şüphesi olmasın ki Sivas\'ın yarınını da birlikte hep beraber çok güzel yapacağız. Seçim sürecinde emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyoruz. Ülkem kazandı, ilim kazandı, vatanım kazandı\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Programdan görüntüler

-Bakan ve milletvekillerine mazbata verilmesi

-Bakan Yılmaz\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

(312 mb)

===================================================

3)BAŞPEHLİVAN ALİ RIZA KAYA OLDU

ADANA Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı anısına organize edilen İsmet Atlı Karakucak Güreşleri’nin 4’üncüsü Göller Yaylası’nda gerçekleştirildi.

Rakiplerini yenerek Başpehlivan olan Ali Rıza Kaya 7 bin lira para ödülünün sahibi oldu. Ali İhsan Arınç 2. olurken, Faik Sezgin’de 3. oldu. Türkiye’nin dört bir yanından 295 pehlivanlar er meydanında mücadele verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi’nin işbirliğiyle organize edilen 4. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri, Büyükler, Yıldızlar ve Minikler kategorilerinde 29 sıklette yapıldı. Güreşlerde toplam 41 bin lira para ödülü dağıtıldı. Karakucak Talimnamesine göre yapılan güreşlerde, lisanslı güreş hakemleri görev yaptı.

4. yapılan İsmet Atlı Karakucak güreşlerinde güreş ağası açık artırmada 40 bin TL vererek Veteriner Hekim Ali Demir güreş ağası oldu. Güreş ağası olan Ali Demir, güreş ağası kıyafetini giyerek davul ve zurna eşliğinde er meydanında tur atarak vatandaşları selamladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, \"İsmet Atlı Karakucak güreşlerini üçünü Kozan’da yaptık. 4. ise Göller Yaylası’nda gerçekleştirdik. Tekrar belediye başkanı olur isem 5.’de burada yapacağım. Kaybedersem de bu geleneği inşallah bozman. Bu güzel yaylamızda devam ettirir\"dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Güreş alanından genel görüntüler

- Gürüşçilerden görüntüler

- Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'nün konuşması

- Dereceye giren güreşçilere madalyalarının takılması

- Konserden görüntüler

SÜRE: 03\'09\" BOYUT:192 MB

Haber:Yaşar KORKUSUZ-Kamera: ADANA,(DHA)

======================================================

4)SİVEREK\'TE 430 KİŞİLİK GEÇİCİ İŞE 1662 BAŞVURU

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, belediyede 9 ay süreyle çalıştırılacak 430 kişilik iş için 1662 kişi müracaat etti. İşe anılacaklar, kurayla belirlendi.

Siverek Belediyesi\'nde, TYP kapsamında, 430 kişinin 9 ay süreyle istihdam edileceği açıklandı. Geçici işte çalışmak isteyen 1662 kişi, İŞKUR İl Müdürlüğü\'ne başvuru yaptı. Başvuru sayısının, istihdam edilecek kişi kontenjanından fazla olması nedeniyle çalıştırılacak kişiler kura çekimiyle belirlendi. Fırat Mahallesi\'nde bulunan Büyükşehir Kültür Merkezi\'nde, noter huzurunda yapılan kura çekimine, başvuru yapanlar katıldı.

Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, \"Toplum yararına çalıştırılmak üzere İŞKUR\'la yaptığımız protokol uyarınca belirli süreli olarak belediye hizmetlerinde 9 ay çalıştıracak olan işçilerin kura çekimi için buradayız. Bizim yönetim anlayışımızda adam kayırma ve ayırım söz konusu değildir. 2 yıl boyunca İŞKUR\'dan işçi çalıştırmadık. Çünkü kura çekimi olmaksızın kimsenin hakkına girmek istemedik. Tüm Türkiye’de kameralar ve noter huzurunda kuralar çekiliyor. Gönül ister ki hepinizi işe alalım. Fakirliği çok iyi biliyorum, yokluğun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Annemden belediye başkanı olarak doğmadım. Şunu bilmenizi isterim ki en ufak bir şaibe de işçi alımlarını iptal ederim\" diye konuştu.

Kura, 2 saat sürerken, çalıştırılacak kişiler de belirlendi. Kurada isimleri çıkanlar, büyük sevinç yaşadı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Salondaki vatandaşlar

- Başkan Resul Yılmaz’ın konuşması

- Başkanın kura çekmesi

- Kura çekimi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 286 MB

====================================================

5)167 DENİZ ŞEHİDİ İÇİN AKDENİZ’E AÇILDILAR

MERSİN’in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde Kabotaj Bayramının 92’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında balıkçı tekneleri ve troller, Sahil Güvenlik Botunun öncülüğünde 23 Haziran 1941 tarihinde düşmanlar tarafından batırılan Refah Şilebi’nde şehit düşen 167 deniz şehidi için denize açıldı.

Anamur Kaymakamlı Mehmet Kurdoğlu, Aydıncık Kaymakamı Mehmet Erkan Türker, Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tuğrul, ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, daire amirleri ve vatandaşların katıldığı tören, Liman Başkanı İsmail Ak tarafından Atatürk Anıtına Çelenk konulması ile başladı.

Burada konuşan Liman Başkanı Ak, üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için bir deniz ilkesi olan Türkiye’de, denizciliğe gereken önemin verilmesinin küreselleşen dünyada milli bir zorunluluk haline geldiğini söyledi. Kaptan-ı Deryalar yetiştiren denizci ülke ve millet olarak Türk bayrağını dünya denizlerinde dalgalandırmaya devam etmek, Atatürk ülküsü doğrultusunda en büyük hedeflerden biri olduğunu belirten Ak, \"Deniz Kuvvetleri gücümüzü arttırmak için yurt dışında yaptırılan 4 denizaltını teslim almak üzere 23 Haziran 1941 tarihinde Refah Şilebi ile Mersin’den hareket eden 15 Subayı, 16 Hava Harp Okulu öğrencisi, 48 astsubay, 63 deniz eri ve 25 mürettebattan oluşan 167 denizci şehidimizi diğer tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum\" dedi.

Buradaki törenin ardından Anamur İskelesi\'nin yapımının devam etmesi nedeni ile balıkçılar Bozyazı Balıkçı barınağında toplandı. Anamur ve Bozyazı’nın en yaşlı kaptanı 62 yaşındaki Salih Erdem’e Anamur Kaymakamı Kurdoğlu ve Aydıncık Kaymakamı Türker tarafından plaket verildi. Daha sonra Sahil Güvenlik botu öncülüğünde denize açılan balıkçı tekneleri ve troller, yaklaşık 1 saat süren deniz seferinin ardından yapımı devam eden 350 metre uzunluğundaki Anamur İskelesi açıklarında adeta görsel şov yaptı.

Tören, Sahil Güvenlik Botundan şehitleri için denize karanfilden yapılmış kırmızı çelenk atılması ile son buldu.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Atatürk Anıtına Liman Başkanlığı çelenginden görüntü

- Liman Başkanının konuşması

- Bozyazı Balıkçı Barınağındaki törenden görüntü

- Önde Sahil Güvenlik teknesi

- Teknelerin limandan çıkışı

- Tekneler denizde yol alırken

- Balıkçıların deniz şehitleri adına gösterisi

- Sahil güvenlik görüntüsü

- Denize çelenk bırakılması

- Sahil Güvenlik Botunun sürat şovu

SÜRE: 03\' BOYUT: 200 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)