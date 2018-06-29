DHA YURT BÜLTENİ 10

1- Bakan Eroğlu: Türkiye seçimlerde dünyaya demokrasi dersi verdi (2)

\'MUHARREM İNCE CHP\'DEN DAHA BAŞARILI\'

Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar\'daki programı kapsamında partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti. Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ve partililer tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, basın toplantısı düzenledi. Seçimlerin tamamlandığını ve Türkiye\'ye hayırlı olmasını dileyen Bakan Eroğlu, teşkilat mensuplarına seçimlerde gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.

\'İNCE CHP\'DEN DAHA YÜKSEK OY ALDI\'

Cumhur İttifakı\'nın büyük bir oy oranıyla iktidara geldiğini kaydeden Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in seçimi kaybettiğini söyledi. Adaylar arasında çok muazzam bir fark olduğunu belirten Bakan Eroğlu, \"Onu mukayese etmek istemiyorum. Cumhur İttifakı büyük bir oyla iktidara geldi. Zaten maksat oydu. Millet İttifakı ise paramparça oldu. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki; \'Seçimin kaybedeni AK Parti.\' Seçimin kaybedeni sensin ya. Her zamankinden düşük bir oy aldın. Sadece CHP değil aynı zamanda Meral Akşener de kaybetti. Kendi partisinden daha düşük bir oy almadı mı? Aslından bana göre Sayın İnce, CHP\'den daha yüksek oy aldı. İnce, Kılıçdaroğlu\'ndan çok daha başarılı. CHP açısından Muharrem İnce\'nin başarısını kabul etmek lazım diye düşünüyorum.\"

KARAMOLLAOĞLU SIFIRI TÜKETTİ

Saadet Partisi\'nin (SP) cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu\'nun oy kullandığı sandıkta SP\'li sandık görevlilerinin bile Karamollaoğlu\'na oy vermediğini iddia eden Veysel Eroğlu, şöyle dedi:

\"Öbür taraftan Temel Karamollaoğlu da maalesef tamamen sıfırı tüketti. Kendisi 2 milletvekili kazandı ancak 10-15 milletvekilini CHP\'ye hediye etti. O kadar ki oy kullandığı sandıkta 2\'si kendisi ve hanımıyla, 2\'si de müşahidi olmak üzere 4 oy çıkması gerekirken sandığından 2 oy çıktı Saadete.\"

\'KILIÇDAROĞLU DERHAL O KOLTUĞU BIRAKMALI\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun 9 seçimi de kaybettiğini vurgulayan Veysel Eroğlu, \"Bana göre derhal o koltuğu bırakması lazım. Bu seferki hezimeti daha fazla. Başarısı ne? Başarısı; HDP\'yi meclise soktu işte. Başarısı o. Biz özellikle \'Kılıoçdaroğlu, CHP yönetimi HDP ile kol kola\' diyorduk. Dediğimizde ortaya çıktı. Maşallah HDP\'yi meclise soktu ama kendisi kaybetti. Tarihin en büyük hezimetini yaşadı Sayın Kılıçdaroğlu. Bu böyle biline. Diğerlerini söylemeye gerek yok herhalde\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Eroğlu toplantı salonuna girerken

-Bakan Eroğlu\'nun teşiklat mensupları karşılarken

-Bakan Eroğlu ve salondakilerden detay

-Bakan Eroğlu\'nun konuşması

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA)

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2 - Bakan Eroğlu: Türkiye seçimlerde dünyaya demokrasi dersi verdi (2)

\'MUHARREM İNCE CHP\'DEN DAHA BAŞARILI\'

Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar\'daki programı kapsamında partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti. Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ve partililer tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, basın toplantısı düzenledi. Seçimlerin tamamlandığını ve Türkiye\'ye hayırlı olmasını dileyen Bakan Eroğlu, teşkilat mensuplarına seçimlerde gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.

\'İNCE CHP\'DEN DAHA YÜKSEK OY ALDI\'

Cumhur İttifakı\'nın büyük bir oy oranıyla iktidara geldiğini kaydeden Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in seçimi kaybettiğini söyledi. Adaylar arasında çok muazzam bir fark olduğunu belirten Bakan Eroğlu, \"Onu mukayese etmek istemiyorum. Cumhur İttifakı büyük bir oyla iktidara geldi. Zaten maksat oydu. Millet İttifakı ise paramparça oldu. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki; \'Seçimin kaybedeni AK Parti.\' Seçimin kaybedeni sensin ya. Her zamankinden düşük bir oy aldın. Sadece CHP değil aynı zamanda Meral Akşener de kaybetti. Kendi partisinden daha düşük bir oy almadı mı? Aslından bana göre Sayın İnce, CHP\'den daha yüksek oy aldı. İnce, Kılıçdaroğlu\'ndan çok daha başarılı. CHP açısından Muharrem İnce\'nin başarısını kabul etmek lazım diye düşünüyorum.\"

KARAMOLLAOĞLU SIFIRI TÜKETTİ

Saadet Partisi\'nin (SP) cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu\'nun oy kullandığı sandıkta SP\'li sandık görevlilerinin bile Karamollaoğlu\'na oy vermediğini iddia eden Veysel Eroğlu, şöyle dedi:

\"Öbür taraftan Temel Karamollaoğlu da maalesef tamamen sıfırı tüketti. Kendisi 2 milletvekili kazandı ancak 10-15 milletvekilini CHP\'ye hediye etti. O kadar ki oy kullandığı sandıkta 2\'si kendisi ve hanımıyla, 2\'si de müşahidi olmak üzere 4 oy çıkması gerekirken sandığından 2 oy çıktı Saadete.\"

\'KILIÇDAROĞLU DERHAL O KOLTUĞU BIRAKMALI\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun 9 seçimi de kaybettiğini vurgulayan Veysel Eroğlu, \"Bana göre derhal o koltuğu bırakması lazım. Bu seferki hezimeti daha fazla. Başarısı ne? Başarısı; HDP\'yi meclise soktu işte. Başarısı o. Biz özellikle \'Kılıoçdaroğlu, CHP yönetimi HDP ile kol kola\' diyorduk. Dediğimizde ortaya çıktı. Maşallah HDP\'yi meclise soktu ama kendisi kaybetti. Tarihin en büyük hezimetini yaşadı Sayın Kılıçdaroğlu. Bu böyle biline. Diğerlerini söylemeye gerek yok herhalde\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

-Bakan Eroğlu toplantı salonuna girerken

-Bakan Eroğlu\'nun teşiklat mensupları karşılarken

-Bakan Eroğlu ve salondakilerden detay

-Bakan Eroğlu\'nun konuşması

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA)

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3 - AK Parti Antalya İl Başkanı Taş\'tan yerel seçimlerde \'ittifak\' açıklaması

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, yerel seçimlerde de MHP ile ittifak kuracaklarını belirterek, bazı ilçelerde iki partinin tek aday göstereceğini söyledi.

Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, yardımcıları Mustafa Atılgan ve Ayhan Ateş ile Atatürk Parkı içerisindeki Ekdağ Tesisleri\'nde gazetecilerle bir araya geldi. 24 Haziran seçimlerini değerlendiren Taş, bu seçimlerde yüzde 34.70 oranında oy aldıklarını söyledi. 7 Haziran seçimlerinde aldıkları oy oranının altına düşmediklerini dile getiren Taş, 2009 yılı yerel seçimi haricinde tüm seçimlerde Ak Parti\'nin Antalya\'da birinci olduğunu kaydetti. Taş, \"Bu kuralı yine bozmadık. Biz MHP ile birlikte girdiğimiz referandumda 40.92 oranında oy almıştık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yine MHP ile 42.82 oranında oy aldık. Referanduma göre oyumuzu 2 puan arttırdık. Antalya\'da yüzde 35 civarında oturan bir tabanımız var. Antalya Ak Parti\'nin kalesi haline gelmiştir\" dedi.

CEMAATLERİ ARKASINA ALDI

İl Başkanı Taş, Antalyalıların partililerine güvendiği için bu seçimde de birinci parti yaptığını söyledi. Bu seçimde sahada en iyi çalışan partinin AK Parti olduğunu belirten Taş, \"Kapı kapı dolaştık. İYİ Parti doğru düzgün çalışmadı ama bir takım cemaatleri arkasına aldı ve yüzde 17 oy aldı. Kazanan Antalya\'da 2 milyon 800 bin olmuştur. Bu saatten sonra tüm insanlara hizmet edeceğiz. Oy oranlarına bakmadan verdiğimiz sözleri herkese götüreceğiz\" dedi.

MHP İLE İTTİFAK

Yerel seçimlerin hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Taş, sonuçları değerlendirerek çalışma yürüteceklerini aktardı. Son seçimlere göre Antalya\'da 5 puanlık kayıpları olduğunu anlatan Taş, şöyle devam etti:

\"Raporlar doğrultusunda oyumuzun düştüğü yerlerde biraz daha fazla eğilim gösteriyoruz. 12 ilçe belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesi elimizde. Sonuçlara göre belediye sayımızı 3 ya da 4 artıyoruz. Yerel seçimlerde de MHP ile ittifak yapacağız. Seçim kazanmak istiyoruz. İlçe ve büyükşehir bazlı ittifakımız olacak. Genel merkezlerimiz sürekli görüşüyor. İttifakımızın güçlenmesi için sürekli görüşüyorlar. 17 ilçede birinciyiz. Bazı ilçelerde iki partinin tek aday, bazı yerlerde iki partinin de aday çıkarması durumunda bile partiler birbirini destekleyecek. Bu konuda görüşmeler başladı.\"

ADAYLARI ERKEN AÇIKLANACAK

İbrahim Ethem Taş, CHP\'nin güçlü olduğu Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde MHP ile birlikte hareket ettikleri takdirde ve CHP\'den 25 bin oy almaları durumunda bu belediyeleri kazanabileceklerini söyledi. Muratpaşa ve Konyaaltı\'nda erken aday belirleyeceklerini kaydeden Taş, \"Normal şartlarda ocak ayında adaylar açıklanır ama ben Genel Merkez ile görüşüyorum. Kasım ayında adaylarımızı açıklamayı planlıyoruz. Sahada erken çalışmayı hedefliyoruz. İki ilçede iddialıyız\" dedi.

KİMLER BAKAN OLABİLİR?

Antalya\'nın nüfusunun 3 milyona yaklaştığını belirten Taş, bu dönemde de bakan beklentisi olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun görevinin devam etmesi taraftarı olduklarını vurgulayan Taş, bir de bakan yardımcısı beklentileri olduğunu aktardı. Vekillerin bakan olamayacağının hatırlatılması üzerine Taş, \"Bu konuda bir yasa değişikliği olmayacak ama istifa ile Çavuşoğlu\'nun bakan olmasının önündeki engel çözülebilir. Mayıs ayında yaptığımız görüşmelerde bakanlar konusunda sürprizler olacağı söylendi. Spor ve sanat dünyasından bakanlar olacağı kaydedildi. İyi bir spor adamı veya iyi bir teknik direktör Spor Bakanlığı\'na, iyi bir ticaret odası başkanı Ekonomi Bakanlığı\'na, ünlü bir sanatçı da bakan olabilir\" diye konuştu.

Genel Merkez ile yaptıkları görüşmede yerel seçimlerin erkene çekilmesi yönünde bir durumun söz konusu olmadığını öğrendiğini dile getiren Taş, yerel seçimlerin 27 Mart 2019 tarihinde yapılacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıdan detay görüntü

-İl başkanının açıklaması

Haber:Hasan DEMİRBAŞ- Kamera:Emrah GÜL ANTALYA(DHA)

417mb 3.42sn HD

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4 - Kaş\'ta orman yangını

ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kaş ilçesi Gökçeyazı Mahallesi\'ndeki tarım arazisinde saat 10.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını önlemek için çevre ilçelerden de arazöz talep edildi. Bölgenin sarp olması nedeniyle yangına 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında bazı tarım ve ormanlık alanın zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangında görüntüler

- Söndürme çalışmaları

Haber: Ahmet ACAR- Kamera: ANTALYA-DHA)

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5 - CHP Mersin\'den, Süleyman Soylu\'ya tepki

MERSİN\'de CHP İl Sekreteri Necla Çavuş Bugay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun, \'Valilere, CHP il başkanlarını şehit cenazelerine almayın talimatı verdim\' şeklindeki ifadesine ilişkin, \"Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır\" dedi.

CHP il yönetimi ve partililer, Bakan Soylu\'nun açıklamasını merkez yönetim kurulunca hazırlanan ortak basın bildirisini okuyarak protesto etti. Soylu\'nun bu sözüyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yaptığını savunan Necla Çavuş Bugay, \"Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz, siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir\" diye konuştu.

Açıklamanın yapıldığı salonda bir partili, üzerinde \'Şehit Uzman Çavuş Ali Gümüş CHP Mut ilçe yöneticimizdi. Afrin\'de 29.01.2018\'de şehit oldu\' ifadelerinin yer aldığı bir pankart taşıdı.

Görüntü Dökümü

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- Açıklamanın yapıldığı salondan genel görüntü

- Partililerin genel görüntüsü

- CHP Mersin İl Sekreteri Necla Çavuş Bugay\'ın açıklamayı okuması

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

BOYUT: 221 MB SÜRE: 01.59 DK

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6 - Geyik ve karaca boynuzunu bıçak sapına dönüştürüyor

SİVAS\'ta bıçak ustası İsmail Gölebatmaz (46), geyik ve karaca boynuzları kullanarak sap yapıyor. Özel harekat polislerinden özel sipariş alarak bıçak üreten Gölebatmaz, kullandıkları malzemenin hiçbir koşulda zarar görmediğini söyledi.

35 yıldır baba mesleğini sürdüren bıçak ustası 2 çocuk babası İsmail Gölebatmaz, Sivas bıçağına geyik ve karaca boynuzuyla sap yapıyor. Gölebatmaz, ocakta ısıtılan, örste dövülerek inceltilen çelik üzerindeki işlemlerinin ardından bıçağa şeklini veriyor. Bıçak şeklini alan malzemeyi boynuza açılan oyuğa yerleştirilip, çarkta parlattıktan sonra satışa hazır hale getiriyor. Boynuz saplı bıçakların meraklılarının çok olduğunu söyleyen Gölebatmaz, \"Bu boynuzları sadece ben yapıyorum. Özellikle geyik ve karaca boynuzu kullanıyorum. Bunu alışmışın dışına çıkmak amacıyla yaptım. Bir de geyik boynuzu olsun karaca boynuzu olsun çok uzun ömürlüdür. Yani çabuk deforme olmaya, kırılma, bozulmaya, suya karşı dayanıklı. Bir de bizim kendimize has özel çeliklerimiz var. İki kalite bir arada buluşmuş oluyor. Geyik ve karaca boynuzunu genelde avlanma yasak olduğu için belli dönemlerde elimize geçiyor. Daha çok meraklı ve dağcılarımız vasıtasıyla bize geliyor\" dedi.

\'ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN BIÇAKLARI SİLAH GİBİ OLMALI\'

Özel yapılan bıçakların fiyatları hakkında da bilgi veren Gölebatmaz, \"Fiyatları ortalama 400 ila 800 lira arasında değişiyor. Tabi daha üst rakamlarda oluyor. Farklı büyüklükler olduğu zaman 400 ile 2 bin liraya kadar çıkıyor\" dedi. Özel harekat polislerine yönelik üretim yaptıklarını da belirten Gölebatmaz, \"Özel Harekatçılarımızın bıçakları bir nevi silah olacak. Onlara has bıçak yapıyorum. Gerektiği yerde kazma olacak, gerektiği yerde bıçak olacak, gerektiği yerde silah olacak. Yani hepsini bir arada görecek. Onun için de ona göre mukavemetli çelik takıyorum. Ayrıca kılıç yapıyoruz. Osmanlı sanatı dediğimiz, kılıç, kama, hançer gibi unutulmuş sanatları gün yüzüne çıkarıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Atölyeden görüntü

-Ürettiği bıçakların sapları

-Konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

(461 mb)

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7 - Antalya\'da uyuşturucu operasyonu

ANTALYA\'da narkotim ekipleri tarafından düzenlenen iki operasyonda 19 kilo esrar maddesi ele geçirildi,3 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Kepez ilçesi, Özgürlük Mahallesi\'ndeki bir evde ve otomobilde yaptıkları aramada 2 kilogram 965 gram esrar maddesi (skunk) ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Olayda A.F. ile Kırgızistan uyruklu N.K. gözaltına alındı. Ekipler, Aksu ilçesi Abdurrahmanlar- Gebizli kavşağındaki uygulama noktasında durdurdukları bir araçta ise 16 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. S.Ö. ve C.Ö. gözaltına alındı.

N.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğerd 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Araç takibi

-Aracın durdurulup köpekle aranması

-Uyuşturucunun çıkarılması

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Haber:Bülent TATOĞULLARI- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA (DHA)

169 MB 1.30 HD