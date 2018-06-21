DHA YURT BÜLTENİ 10

1 - Şehit Sözleşmeli Piyade Onbaşı, Malatya\'da gözyaşlarıyla uğurlandı - HD GÖRÜNTÜLER

HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde dün PKK\'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir\'in (25) cenazesi, memleketi Malatya\'da düzenlenen törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de katıldı.

Sözleşmeli Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir\'in cenazesi, Zaviye Mahallesi\'ndeki baba ocağında helallik alındıktan sonra Malatya Şehir Mezarlığı\'na getirildi. Burada şehit Özdemir için cenaze töreni düzenlendi. Törene; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, 2\'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, şehidin babası Zekeriya, annesi Emine, kız kardeşleri Zöhre, Tuğçe, Zekiye ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende şehit Ali Seydi Özdemir\'in babası Zekeriya ayakta durmakta güçlük çekerken, annesi Emine ve kız kardeşleri Zöhre, Tuğçe, Zekiye ise gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınıp şehitlikte gözyaşlarıyla toprağa verildi.

TSK\'da 3 yıldır görev yaptığı ve bekar olduğu belirtilen şehidin tabutu götürülürken, yakınları asker selamı durdu, törene katılanlar ise \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganları attı.

KILIÇDAROĞLU\'NUN ÇELENGİNİ PARÇALADILAR

Öte yandan şehit Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir\'in cenaze törenine katılan bir grup, CHP\'nin HDP\'yle aynı masada oturduğunu söyleyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gönderilen çelengi parçaladı. Bir grup da \"Burada, vatanı için şehit olanın töreninde, vatan hainleriyle iş birliği yapanların işi olamaz\" diyerek tepki gösterdi. Sakinleşemeyen grubu MHP\'nin Malatya\'daki 1\'inci sıra adayı Mehmet Celal Fendoğlu yanlarına giderek uzaklaştırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ /// AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

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- Şehit Özdemir\'in askerlerin omzunda musalla taşına getirilişi

- Yakınlarının tabut başında gözyaşları

- Cenaze namazı

- Askeri tören mangası

- Katılanları gözyaşları

- Çelenk parçalama anı

- CHP\'ye tepki

- Özdemir\'in şehitliğe götürülüşü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

340 MB

//// CANLI YAYINLANAN GÖRÜNTÜLER \"Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir son yolculuğuna uğurlandı\" BAŞLIĞI İLE SİSTEMDE

///// HD GÖRÜNTÜLER de sistemde ////

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2 - Alkollü avukatın çarpıp kaçtığı yurt müdürü, yaşam savaşı veriyor

NİĞDE’de 2.20 promil alkollü olduğu belirlenen avukat A.G.A.\'nın otomobili ile çarpıp kaçtığı, 14 gündür hastanede ölüm kalım savaşı veren yurt müdürü Nafiz Özerbaş’ın (57) ailesi, şüphelinin gözaltına alınıp serbest kalmasına tepki gösterdi.

7 Haziran\'da Aşağı Kayabaşı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, teravih namazı çıkışı evine giden Niğde Kredi Yurtlar Kurumu Ömer Halisdemir Yurdu Müdürü Nafiz Özerbaş’a bir otomobil çarptı. Kaza sonrası sürücü kaçtı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan sürücü A.G.A.\'nın kaza sırasında 2.20 promil alkollü olduğu belirlendi. İşlemlerin tamamlanmasını ardından adliyeye sevk edilen avukat A.G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14 gündür Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşam savaşı veren Nafiz Özerbaş’ın ailesi, A.G.A\'nın serbest kalmasına tepki gösterdi. Nafiz Özerbaş’ın kızı Zeynel Elif Gülderen, \"Babam evden namaz için çıktığında alkollü bir sürücü geliyor çarpıyor. Onu ölüme terk edip kaçıyor. Bir lokantanın önünde kaza olduğu için vatandaşlar babama yardım ediyor ve hastaneye kaldırıyor. 14 gündür yoğun bakım ünitesi önünde bekliyoruz. Tamamen çaresiziz bilinci kapalı. Vücudunda sayısız kırık var ve kafasında da kırıklar var. A.G.A.\'da alkollü olarak bir cana kast edip kaçtığı için herhangi bir masumiyet aramıyoruz. Bu yüzden bu şahsın tutuklanmasını istiyoruzö dedi. Nafiz Özerbaş’ın oğlu Fatih Özerbaş ise \"2.20 promil alkollü yakalanan birinin olay yerinden kaçmasına rağmen tutuklanmamasını kabullenmiyoruz. Adaleti savunan kişilerin bizim hakkımızı savunan kişilerin bunu yapmasını biz ailecek kaldıramıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Hastane bahçesinde Aileden görüntü

-detay görüntüler

- Nafiz Özerbaş’ın kızı Zeynel Elif Gülderen’in konuşması

- Nafiz Özerbaş’ın oğlu Fatih Özerbaş konuşması

-Anne Özerbaş’ın konuşması

-güvenlik kamerası görüntüsü

-Otomobilin Nafiz Özerbaş’a çarpıp kaçma görüntüsü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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3 - Hayvanlara yapılan zulüm protesto edildi

İZMİT\'te, hayvan hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri hayvanlara yapılan zulümleri protesto etti.

İzmit Kent Meydanı\'nda hayvan hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 50 kişi ellerinde işkence görmüş hayvan fotoğraflarıyla \'Hayvana yapılan zulüm suçtur\', \'Hak, hukuk, adalet\' sloganları attı. Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ artık hayvanlara yapılan işkenceler nedeniyle sabırlarının tükendiğini belirterek, \"Sakarya\'da bacakları ve kuyruğu kesilen yavrunun gözlerinde ki o masumiyet hayvanlara sempatisi olmayan insanların dahi tüm Türkiye\'nin vicdanını sızlattı. 18 Haziran günü Körfez ilçesinde 3 aylık yavrusu olan bir anne köpek ateşli silahla kalbinden vurularak öldürüldü. Evet artık sabrımız gerçekten tükendi. Neredeyse her gün gerçekleşen insanlık dışı olaylar. Kesilen uzuvlar, parçalanan bedenler insanlığımızın nasıl paramparça olduğunu ve can çekiştiğini net olarak gözler önüne olarak seriyor. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizi, olayların takipçisi olacağımızı kamuoyuna ve yetkililere duyuruyoruz.\" dedi.

Hayvanlara yapılan katliamların Türkiye\'yi ayağa kaldırdığını söyleyen Kocaeli Doğa ve Hayvan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Ayşen Yüce, \"Nedense bir türlü kabullenemedik, onların da bizler gibi canlı olduklarını düşünmedik ve düşünmek istemiyoruz. Sapanca\'da uzuvları kesilen yavru köpek, İstanbul\'da tecavüze uğrayan yavru kedi, Körfez\'de katledin anne köpek ve birçok katliam haberleri artık bizlerin sabırlarını taşırmış ve tüm Türkiye\'yi ayağa kaldırmıştır. Bize emanet edilen bu canları yaşatabiliriz.\" diye konuştu.

\'EN AĞIR BİÇİMDE CEZALANDIRILMASINI SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ\'

Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü Başkanı Esma Ece Keklik, \"Hayvanlar, son yıllarda başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bunun en önemli nedeni hayvan haklarına yönelik caydırıcı ve sert yasaların olmayışıdır. Nitekim suç oranını azaltmanın en büyük etkeni ağır cezalar ve onunla birlikte verilen eğitimlerdir. Hayvanlara yapılan kötülüklerin en ağır biçimde cezalandırılmasını sağlamak zorundayız. Elbette ağır cezalar da yeterli değildir. Bununla birlikte başta çocuklarımıza olmak üzere ulusumuza hayvan sevgisini aşılayan eğitimler vermek zorundayız.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Meydanda toplanan kalabalık

-Gonca Çelik Ketena’nın konuşması

-Esma Ece Keklik’in konuşması

-Pankart ve sloganlar

-Detay görüntüler

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)



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4 - Hayvanseverler şiddete karşı yasa istiyor

Nuri PİR- Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA Barosu üyesi avukatlar ve hayvanseverler 17 kentte eş zamanlı olarak, hayvanlara yapılan şiddeti protesto etti. Protestoya evcil hayvanlarıyla katılan hayvanseverler, şiddete karşı caydırıcı yasalar getirilmesi gerektiğini söyledi.

Adana Barosu üyesi avukatlar ve hayvanseverler tarafından hayvanlara şiddete karşı adliye binası önünde basın açıklaması yapıldı. Baro Başkanı Veli Küçük, ‘yaşam arkadaşlarımız’ diye nitelendirdiği hayvanların haklarını korumak için caydırıcı bir yasal düzenlemenin mutlaka gerekli olduğunu bildirdi.

\'HAPİS CEZASI YAPTIRIMINA TABI TUTULMALI\"

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Gülşah Meziyet Görür ise Sapanca’da patileri kesilerek işkence yapıldıktan sonra hayatını kaybeden yavru köpeği hatırlatarak, yapılması gereken yasal düzenlemeleri şöyle aktardı:

\"Hayvanlara karşı işlenecek suçlar, caydırıcı ve önleyici nitelikte hapis cezası yaptırımına tabi tutulmalı. Getirilecek cezalar ‘para cezasına ve seçenek yaptırımlara çevrilemeyecek nitelikte’ belirlenmeli. Bu suçlar, yasa tasarısı taslağında düzenlendiğinin aksine ‘şikayete bağlı suç’ olmamalı. Şikayet hakkı da sadece belirli kişi ve kurumlara özgülenmekten çıkartılarak, kamu davası niteliğinde belirlenmeli. Hayvan severlere kapılarını kapatan İl ve İlçe belediyesi barınaklarına ve barınak personellerine ilişkin cezai yaptırım getirilmeli. Denetim koşulları yeniden düzenlenmeli. Belediyelerin toplama eylemlerinin yasal sınırları ve müeyyideleri net olarak belirlenmeli. Ormana terk edilen sahipsiz hayvanların yaşam koşulları düzenlenmeli. Hayvanların üretim, ticaret ve satışı yasaklanmalı. Yasak ırk kapsamında bulunan köpeklere ilişkin yeniden düzenleme yapılmalı. Tüm Türkiye’de fayton işkencesi sonlandırılmalı. Hayvanlara karşı işlenen suçları kovuşturmakla görevli polis teşkilatı oluşturulmalı. Canlı hayvan dövüşü, sirk, hayvanat bahçesi, yunus/penguen parkları kaldırılmalı.\"

Görüntü Dökümü

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- Basın açıklamasına getirilen kediler

- Basın açıklamasından görüntüler

- Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Gülşah Meziyet Görür\'ün açıklaması

- Baro Başkanı Veli Küçük\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Nuri PİR - Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

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5 - 28 yıldır temizlenmeyen çöp evden 20 ton atık çıktı

İZMİR\'in Konak ilçesinde, psikolojik sorunları olan 3 kardeşin kaldığı çöp ev, belediye ekiplerince temizlendi. Evden, 6 kamyonun ancak taşıyabildiği 20 ton çöp çıktı.

Piri Reis Mahallesi 285 sokakta bulunan ve üçü de psikolojik tedavi gören Yahya Özdemir (65), Gazali Özdemir (61) ve Suphi Özdemir (58) kardeşlerin 1990 yılından bu yana kaldığı, abileri Mehmet Özdemir\'e ait, 5 katlı Sevil Apartmanı\'nın zemin katından çıkan çöpler görenleri şaşırttı. Daireden gelen kötü kokular için senelerdir belediyeye ve savcılığa şikayet dilekçeleri yazan, ancak \'mahremiyet ilkesi\' gereğince çöp evin temizlenmesi için yasal izin alamayan mahalle sakinlerinin çilesi, 28 sene sonra sona erdi. Konak Belediyesi Temizlik İşeri Müdürlüğü bünyesindeki 10 kişilik ekip, mahkeme kararı sonrası, 3 kardeşin 28 yıldır temizlemediği evde temizlik çalışmalarına başladı. Kokudan ötürü yüzlerine maske takan işçiler, 2 günlük çalışma sonrasında çöp evi temizledi. Evden, 6 kamyonun ancak taşıyabildiği, yaklaşık 20 ton çöp çıktı. Çöp evde, bozuk turşu bidonlarından halıya, giyim malzemesinden mutfak robotuna, tencere ve tavadan elektronik eşyalara, tesbih dolu çuvaldan plastik su şişelerine kadar birçok farklı çöp çıktı. Mahalle sakinleri, alınan karar sonrasında başlayan çalışmalar için mutlu olduklarını, artık haşerat ve farelerin sokakta kol gezmeyeceğini ifade etti. Piri Reis Mahallesi Muhtarı Mine Araplar ise söz konusu çöp ev için senelerdir mücadele ettiklerini ancak bir türlü gerekli izinlerin alınmadığını belirterek, \"Çok şükür ki artık evin temizlenmesi konusunda yasal bir engel kalmadı ve Konak Belediyesi ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Sokakta fareler kol geziyordu. Toplum sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturan bu tarz çöp evler için yeni bir düzenleme yapılmalı. Her türlü hastalığa davetiye çıkarıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çöp evden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Mutfaktan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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6 - Karadeniz’in en büyük gençlik festivali Samsun’da başladı - HD

SAMSUN\'da bu yıl ikincisi düzenlenen Gençlik Festivali başladı. Karadeniz\'in dört bir yanından gelen gençler, geç saatlere kadar süren konserlerle doyasıya eğlendi.

Kentteki 5 yıldızlı otelin bahçesinde gerçekleşen ve 24 Haziran seçimleri nedeniyle bir gün öne çekilen Samsun Gençlik Festivali, yoğun ilgi gördü. 23 Haziran\'da sona erecek festivale Karadeniz\'in dört bir yanından gençler akın etti. Festivalin ilk gününde sırasıyla Gündoğarken, Can Gox, Kurtalan Ekspres, Şanışer, Pinhani, Pentagram ve Teoman sahneye çıktı. Gençler, geç saatlere kadar süren konserlerle coştu.

\'Yüzde yüz müzik ve eğlence\' sloganıyla yapılan festivalin ikinci günü Duman, Hayko Çepkin, Pamela, Pera, Sena Şener ve What da Funk, 3\'üncü günü Athena, Selda Bağcan ve Boom Pam, Moğollar, Adamlar, Niyazi Koyuncu, Gülçin Ergül, YÖKŞ, kapanış günü ise Şebnem Ferah, Manga, Sagopa Kajmer, Umut Kuzey, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Samida ve Çamur konserleri olacak.

Görüntü Dökümü

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-Sanatçıların sahnede şarkı söylemeleri

-Drone ile seyirci ve sahne detayı

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN (DHA)

(SÜRE: 03.10 DK.)-(BOYUT: 356 MB)

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7 - Soğan 7 lira oldu sosyal medya yıkıldı

İZMİR\'de kurulan pazarlarda, kilosu 7 liradan satışa sunulan kuru soğan, görenleri hayrete düşürüyor. Vatandaşlar, soğanın dolar ile yarıştığını belirtirek, artık kilo ile değil de tane ile aldıklarını söylerken, artan fiyatlar sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, bir kadının boynunda asılı olan soğan ve patetes fotoğrafını \'Ooo, Fatma teyzemin gelini yine düşman çatlatıyor\' notuyla paylaştı. Fotoğraf, kısa sürede paylaşım ve beğeni rekoru kırdı. İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen ise 15 gün sonra fiyatların düşeceğini ancak kimsenin 1 liraya kadar bir düşüş beklememesi gerektiğini söyledi.

İzmir\'in Hatay semtinde kurulan Perşembe Pazarı\'nda, soğanın tezgahtaki fiyatı 7 liraya kadar çıktı. Patatesin fiyatı da 5 ile 6 lira arasında değiştiyor. Pazara gelen vatandaşlar, özellikle soğanın fiyatını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlardan Serpil Tekin, çok pahalı olduğunu, hiç bu kadar yüksek fiyatlarla karşılaşacağını düşünmediğini belirtti. Pahalı da olsa soğan almak zorunda olduklarını belirten Tekin, \"Bir kilo soğanı 7 liradan yiyeceğimi 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Doları geçti. Artık kokusu ile yemeği pişireceğiz. Kıymetli, değerini bilmek lazım. 3 haftada bu kadar nasıl yükselebilir. Tarladaki garibim çiftçiden kaç paraya alıyorlar acaba, yazık köylümüze, yazık\" diye konuştu.

Pervin Durmaz isimli vatandaş da geçen hafta soğanın 5 lira olduğunu ama almadıklarını söyledi. Durmaz, \"Şimdi 7 lira, artık sanırım soğan yemeyeceğiz. Gitgide pahalı oluyor. Geçen yıl 1 liraya alıyorduk. Seneye 10 lira mı olur 20 lira mı belli değil\" diye konuştu. Vatandaşlardan Kemal Kurt ise \"Anlaşılır gibi değil. Altın borsasına dönüştü. Tarım politikaları iflas etti. \'Yiğit muhtaç oldu kuru soğana\', derlerdi. Bu artık başka türlü düşünülmeli\" dedi.

Pazarcılardan Sedat Özcan da fiyatlardan şikayetçi oldu. Artık insanların kilo ile değil tane olarak soğanı aldıklarını söyleyen Özcan, \"Alıcı da bulamıyoruz. Biz de şaşırdık, tarihinde ilk kez soğan bu fiyatları gördü. Allah herkesin yardımcısı olsun. Her gün üstüne 50 kuruş, 1 lira zam geliyor. Öyle olunca biz de bunu etikete yansıtmak zorunda kalıyoruz. Kimse alamıyor. Üç tane isteyen de var 5 tane isteyen de. Artık kilo ile soğan satamıyoruz\" dedi.

Pazar esnafından Yaşar Anatemur da, \"Biz de mağduruz ama 2 yıldır mahsuller tarlada kalıyor. Çiftçi çok zor durumda. Bankalara borçlandılar, traktörünü satanlar oldu. Şimdi ürün biraz pirim yapınca isyan etmemek lazım. Çiftçileri de düşünmemiz gerekiyor. Soğan fiyatı yüksek ama yapabileceğimiz birşey yok. Vatandaş fiyatı yüksek buluyor. Alamayıp dönen çok. Poşete koyup, fiyatı görünce bırakıp gidiyorlar\" diye konuştu.

\"15 GÜN SONRA DÜŞECEK\"

İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen, etiketteki fiyatların bir süre daha böyle olacağını ancak 15 gün sonra bu fiyatların düşeceğini belirterek, \"Bu fiyatları pazarcı yükseltmiyor. Patates geçtiğimiz yıl 1 liraya bile satılmadı. Ama ne yazık ki satılmıyordu ve çiftçinin zararı oldu. Hepsi iflasın eşiğine geldi. Bu yıla geldiğimizde iklimin karışık olması, çiftçiyi de korkuttu. Zaten parası da kalmadı, bankalara borçlu. Öyle olunca ürün az ekildi. 15 gün daha sürecek böyle ama daha sonra kilosunun 2 lira 50 kuruşa kadar düşeceğini iddia ediyoruz. Çünkü şu anda ürün her yerde yok. Patatesler Adana\'dan geliyor. Sebze halinde bu ürünler 5 lira 50 kuruş. Nakliyesi, işçisi derken fiyat artıyor. Bu pazarcının suçu değil. Hepsi işçi. Mazotun listesi 6 lira. İşçi masrafı, su masrafı yüksek. Fiyatlar düşecek ancak 1 liraya kadar inmesi hayal olur\" dedi.

Patates ve soğanın fiyatı, sosyal medyaya da konu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, bir kadının boynunda asılı olan soğan ve patetes fotoğrafını \'Ooo, Fatma teyzemin gelini yine düşman çatlatıyor\' notuyla paylaştı. Fotoğraf, kısa sürede paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İzmir Hatay Pazarı\'ndan alış veriş yapanların görüntüsü

-Soğan ve patates tezgahlarından görüntü

-İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen ile röp.

-Esnaf ve vatandaşlar ile röp.

-Pazardan detay ve genel görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)

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8 - Yavru köpeğin ölümünde greyder operatörü kuvvetli \'kasıt\' şüphesi ile tutuklanmış

Mesut ÇATAK- İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Sapanca Cumhuriyet Savcısı Gökhan Düğer, yavru köpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan greyder operatörünün çalışma yaptığı sırada bölgede bulunan köpeklere zarar geleceğini öngörmüş olmasına rağmen çalışmaya devam ederek, kasıtlı olarak hareket ettiği yönünde kuvvetli şüphe ve kanaate ulaşıldığını belirterek, tutuklanmasını istediği ortaya çıktı. Savcı Düğer\'in, makul zeka ve öngörüye sahip bir kişinin bölgede bir çalışma yaparken köpeklere zarar gelebileceğini anlayacağını belirtirken, yaralı köpeği bularak veterinere götüren Nuray Ersoy ise savcılıktaki ifadesinde köpeği yaralı halde bulduklarını, olayı jandarmaya bildirdiklerini, operatör hakkında şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Sapanca\'da yavru köpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla greyder operatörü İlhan M. tutuklanırken, Sapanca Cumhuriyet Savcısı Gökhan Düğer, kasıtlı olarak hareket ettiği yönünde karar verdi. Greyder operatörü İlhan M. savcılıkta verdiği ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını belirterek, \"Ben Sapanca Belediyesinde greyder operatörü olarak görev yapmaktayım. Garaj sorumlusu benimle birlikte olayın olduğu gün silindiri kullanan İ.A. ile Hacı Mercan Mahallesi\'ndeki yol çalışması için görevlendirdi. Çalışma yapacağımız bölgeye iş makinesi ile birlikte gittik. Çalışma yapacağımız bölgeye vardığımızda 3-4 tane sokak köpeği yolun üzerinde ve kenarında otlukların yanında dolaşıyordu. Bize verilen görev yolun çukurlarının doldurulması ve yolun sağlı sollu yol taraflarında bulunan otların temizlenmesiydi. Dolgu için malzeme geldikten sonra yola malzemeyi sererek dolgu işlemi yaptım. Silindirde benim serdiğim ve düzelttiğim malzemenin üzerinde çalıştı. Yaklaşık 800 metre ile 1 kilometrelik bir alanda çalışma yaptım. Benim çalışma yaptığım süre içerisinde bir hayvan sesi duymadım. Çünkü makinenin sesi çok gürültülüdür. Çalışma yaparken böyle bir olayın benim kullandığım iş makinesinden ve silindirin çalışmasından mütevellit olup olmadığını bilmiyorum. Kesinlikle böyle bir olayla ilgim yoktur. Ben de olayı basından öğrenince herkes gibi çok üzüldüm.\" dedi.

\'MAKUL ZEKA VE ÖNGÖRÜ\'

Sapanca Cumhuriyet Savcısı Gökhan Düğer, Sapanca Sulh Ceza Hakimliği\'ne greyder operatörünün tutuklanması isteği ile gönderdiği dosyada şu ifadelere yer verdi:

\"Soruşturmaya konu olayda ölen köpeğin de içerisinde bulunduğu yüze yakın yetişkin ve yavru köpeğin Nuray Ersoy ve Sevil Özyavuz tarafından beslenmeleri ve tedavilerinin yaptırıldığı, bu kapsamda ölen yavru köpeğin bu şahıslara ait olduğununun değerlendirildiği, soruşturmaya konu olay sonrasında kolluk görevlilerince olay yerinde yapılan incelemede olayın gerçekleştiği yerde ve yakınlarında birçok yetişkin ve yavru köpeğin görüldüğünün tespit edildiği, makul zeka ve öngörüye sahip herhangi bir kişinin, şüphelinin eylemi ile benzer şekilde bir harekette bulunduğu takdirde orada bulunan köpeklerden bir veya birkaçına zarar gelebileceğini anlayabileceği, şüphelinin de sevk ve idaresindeki iş makinesi ile yol kenarında bulunan çalılık ve otluk bölgeyi temizlediği sırada orada bulunan köpeklere zarar geleceğini öngörmüş olmasına rağmen eylemine devam ederek suça konu yavru köpeğin ölmesine sebebiyet verdiği, bu bağlamda şüphelinin öngörmüş olduğu bir sonuca sebebiyet verecek şekilde kasıtlı olarak hareket ettiği yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımızca kuvvetli şüphe ve kanaate ulaşılmakla, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu, ayrıca eylemi sonucu meydana gelen zararın Türk toplumu üzerinde büyük üzüntü ve infiale sebep olduğu anlaşılmakla şüphelinin atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur.\"

\'ŞİKAYETÇİ OLMADIK\'

Yaralı köpeği bularak veterinere götüren Nuray Ersoy ise savcılıktaki ifadesinde köpeği yaralı halde bulduklarını, veterinere götürdüklerini ve olayı jandarmaya bildirdiklerini anlattı. Nuray Ersoy, operatör hakkında şikayetçi olmadıklarını, şikayetlerini geri aldıkları yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını belirterek, \"Şikayetçi olmadık ki şikayetimizi geri alalım. Biz sadece olay gününün akşamı suç duyurusunda bulunduk, bu nasıl olmuştur diye. Jandarma gerekli incelemeleri yaptıktan sonra zaten artık bizden çıkmıştır. Dolayısıyla karar verildi, biz de kararı sonradan haber aldık. Bunun dışında hiçbir şey yok. Şikayetçi olmadık\" dedi.

\'KESİNLİKLE İNANIYORUM\'

Nuray Ersoy, \'Köpeğin ölümüne greyderin neden olduğuna inanıyor musunuz?\' sorusunu ise, \"Kesinlikle inanıyorum. Orada iş makinesi çalıştırmışlar, olay sonrası nasıl olduğu ile ilgili video çekilmiş. Bıçağın birçok görevi var, yana sağa sola yatan. Orada o gün yavrular yatıyor. Operatör de zaten bilerek yaptım demiyor\" diyerek cevapladı.