DHA YURT BÜLTENİ 10

1 - Şehit özel harekat polisi Sinan Türkoğlu toprağa verildi



HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesinde 4 Haziran’da PKK’lı teröristlerin karakola düzenledikleri roketatarlı saldırıda ağır yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra şehit olan özel harekat polisi Sinan Türkoğlu (25), memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi.

Abdurrahman ve Raziye Çirkin’in 5’i kız, 7 çocuğundan en küçüğü olan ve kendisi gibi polis ağabeyi Mücahit ile birlikte bir süre önce soyadını Türkoğlu olarak değiştiren Sinan Türkoğlu’nun cenazesi, ilk olarak Karaelbistan Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Tuğba Türkoğlu ile evli olan şehit Sinan Türkoğlu\'nun cenazesi, helallik alınıp dualar okunduktan sonra mahalle mezarlığına götürüldü. Şehidin ağabeyi Mücahit Türoğlu, bir süre kardeşinin tabutunu taşıdı.

Burada düzenlenen törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Kılıç, İlker Çitil, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Emniyet Müdürü Doğan İnci, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Celal Sürgeç’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Sinan Türkoğlu’nun cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze aracının gelişi

- Cenazenin indirilmesi

- Cenazenin taşınması

- yakınlarının ağıt yakması

- mahir Ünal’ın şehit babasına taziyede bulunması

- Namazın kılınması

- Helallik alınması

- Tabutun omuzlara alınması

- Cenazenin götürülmesi

- Kalabalıktan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-(DHA)

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2 - Diyarbakır\'da, Belediye 50 yeni otobüsü hizmete soktu

DİYARBAKIR\'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni alınan 100 otobüsten 50\'si törenle hizmete sokuldu. Diyarbakır\'ın huzuru ve güvene kavuştuğunu belirten Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Bakan Mehdi Eker, \"FETÖ\'yle etkin mücadele süreci, aynı zamanda PKK\'yla da etkin mücadeledir. PKK\'yla FETÖ\'nün aslında kabloları birbirine bağlı ve aynı yerden enerji alıyordu. Dolayısıyla biriyle etkin mücadele öbürüyle de etkin mücadeleyi getirdi bize. Şimdi Diyarbakir daha huzurlu, düne göre gelişme yolunda, daha emin, daha umutla yolculuk yapıyor\" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni alınan ve 50\'si hizmete sokulan 100 otobüs için tören düzenlendi. Belediyeye ait dolum istasyonunda düzenlenen törene, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Bakan Mehdi Eker, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Cumali Atilla, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanvekili Atilla, satın alınan 100 otobüsün birinci etabında 50 otobüsü Diyarbakır\'lı hemşerilerinin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirek, şöyle konuştu:

\"SORUNLARA MÜDAHALE EDEREK EN KISA SÜREDE ÇÖZDÜK\"

\"Göreve geldiğimiz ilk günden şehrimizin en temel hizmetleri yerine getirmeyen bir belediyeden teslim aldığımızda, bir belediyenin yerine getirmesi gereken en temel hizmet olan ulaşım ve temizlik hizmeti bile kesintiye uğramıştı. Şehrimizde tespit ettiğimiz bu sorunları kısa sürede müdahale ederek en kısa sürede çözdük. Ve iddia ediyoruz ki; şehrimiz artık çok temiz ve bu şehire gelen herkes bu şehrin temiz olduğunu söylüyor. Ve temizlik çalışmaları yanında yeni yaptığımız caddeler, bulvarların aydınlatılması, kaldırım ve peyzajıyla şehrimize farklı bir hava kattık. Bu hizmetlerimizle geldiğimiz gün 166 olan araç sayımız 32 yeni çevre dostu araç alarak otobüs sayımızı 198\'e çıkardık. Bu gün filomuza kattığımız 50 araçla 248 otobüsümüz oldu. Yakın dönemde alacağımız 50 otobüs ile 2018\'de toplam 100 otobüsümüzü filoya katmış olacağız. Yani bizim dönemimizde bu kadar kısa bir zamanda toplam otobüs sayımızda yüzde 80\'lik bir artış sağlandı. Otobüs sayımızın artması ile ulaşım ağını ve araç geçiş sıklığını da artırmış olup konforlu ve birçok hemşehrilerimizin faydalandığı bir ulaşım hizmeti sunmuş oluyoruz.\"

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise, Diyarbakır\'ın hizmetin en güzeline layık bir şehir olduğunu belirterek, çok uzun yıllardır ihmal edilen Diyarbakır\'ın hak ettiği hizmette geri bıraktıran anlayışı değiştiren ve dönüştüren bir süreç yaşadıklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, \"Artık ideolojik anlayışın hakim olduğu belediyeler yerine, hizmet anlayışının hakim olduğu, insana hizmetin en önemli amaç olduğu ve bu noktada buluşulan bir heyecanın olduğunu görüyoruz. Bugün, Diyarbakır yaşanılması, gezilmesi ve her haliyle görülmesi gereken bir şehir. Bugün huzur ve güvenin hakim olduğu, her köşesinde insanın huzur ve güven içerisinde kardeşliğin bir kendi olarak yaşayan Diyarbakır, giderek ulusal ve uluslararası alanda gelişmenin, yerli ve yabancı bir çok yatırımcının giderek artan bir yatırım talebinin de olduğu bir kent konumunda. Önümüzdeki süreçte Diyarbakır sadece ülkemiz için değil, Ortadoğu içinde tarihten gelen önemi doğrultusunda çok stratejik bir konumda gelişmiş ve kalkınmış bir perspektifte bölgesini çeken bir lokomotif olarak, merkez bir şehir kimliğinde temayüz edilecek\" diye konuştu.

\"DEVLET VE HÜKÜMET GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPMIŞTIR\"

Törende konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Bakan Mehdi Eker de, Büyükşehir belediyesinin kendi imkanlarıyla borçlanmadan, toplamda 80 milyon liranın ulaşım için ayrıldığını söyledi. Merkezi hükümetin Büyükşehir yasasıyla nüfus başına bir parayı her şehre gönderdiğini, Diyarbakır\'ın nufüsunun 1 milyon 700 bin olduğu için bu nufüsa göre para geldiğini belirterek, \"Eğer bu para Diyarbakır\'ın temizliği için, ulaşımı için, Diyarbakır\'ın kültürel hayatının geliştirilmesi için alt yapı hizmetlerinin daha iyi bir noktaya taşınması için harcanmamışsa o zaman o soruyu sormak lazım. Bu para nereye gitti, nereye harcandı? Çünkü, Diyarbakır\'a harcanmadığını, Diyarbakır\'daki herkes bunu biliyor. Bugün artık bunları aştık, devlet, hükümet Diyarbakır\'a bu manada reva görülenini kabul etmemiş ve hukuk içinde kalmak kaydıyla Diyarbakır\'a bu manada, Diyarbakır insanının alması gereken hizmetleri temin etmek için gerekli müdahaleyi yapmıştır\"dedi. Eker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Diyarbakır, metropol bir kent ve ulaşımın önemlidir. Bu metropolün gecikmiş fakat önemli ihtiyacı olan yaygın ya tekerlekli sistem, veya raylı sistem, yada metroyla mutlak suretle buluşmasının vakti gelmiştir. Yeni dönmede inşallah üzerinde şuanda çalışılıyor, şuan da önemli bilim adamları ulaşım mastır planı yaptıklarını biliyorum. O inşallah bittiğinde bunun fizibilitesi ayrıntılarıyla ortaya konulacak ve Diyarbakır yeni dönemde kitlesel toplu taşıma araçlarıyla buluşacaktır. Bu yer altı veya yer üstü, tekerlekli veya raylı sitem olması bu mastır planı içerisinde yapılacak çalışmaların sonucunda netleşecek, bizde hükümetimiz nezdinde Diyarbakırlılar olarak bunun takipçisi olacağız. Diyarbakır\'ın bizim diyarımızdır. Son bir kaç yıl içerisinde terör örgütü PKK\'la yapılan etkin mücadele, tabi PKK\'yla yapılan etkin mücadele aynı zaman da FETÖ terör örgütüyle de etkin mücadelenin tarihinin denk gelmesiyle anlamlıdır. Yani FETÖ\'yle etkin mücadele süreci, aynı zamanda PKK\'yla da etkin mücadeledir. Bu bize bunu söylüyor, PKK\'yla FETÖ\'nün aslında kabloları birbirine bağlı ve aynı yerden enerji alıyordu. Dolayısıyla biriyle etkin mücadele öbürüyle de etkin mücadeleyi getirdi bize. Şimdi Diyarbakir daha huzurlu, düne göre gelişme yolunda, daha emin, daha umutla yolculuk yapıyor. Bu şehir tekrar huzurun merkezi, birlik, beraberlik ve kardeşliğin merkezi olacak.\"

Konuşmaların ardından protokol 50 otobüsün hizmete açılışını gerçekleştirerek otobüsleri inceledi. Otobüslerle daha sonra Diyarbakır ve ilçeleri gezilerek şehir turu atıldı.

Görüntü Dökümü:

-Törene katılanlar

-Açılışı yapılacak otobüsler

-Başkan Vekili Atilla\'nın konuşması

-Vali Güzeloğlu\'nun konuşması

-Eski Bakan Eker\'in konuşması

-Açılış töreni

-Otobüslere binerek inceleme yapmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

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3 - Kemer\'de silahlı kavga: 2 yaralı - HD

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde kafe ve plaj işletenler arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla bacaklarından vurulan 2 kardeş yaralandı.

Kemer Merkez Mahallesi\'nin sahil bölümünde kafe ve plaj işletmeciliği yapan Emrah E. ve ortağı Yunus Y. ile işletmenin gayriresmi ortağı olduğu iddia edilen Ferhat G. ve kardeşi Ali G. arasında saat 10.00 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre Ferhat G.\'nin \"Silahımı getir\" diye bağırdığı kardeşi Ali G., tabancayla havaya ateş ederek olay yerine geldi. Bunun üzerine tartışma daha da büyüyünce Yunus Y., üzerindeki tabancayla Ferhat ve Ali G. kardeşlerin bacaklarına ateş açtı. Ferhat ve Ali G. kardeşler yaralanırken, Yunus Y. ise tabancasını da alarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ferhat ve Ali G., Antalya\'daki hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis Emrah E.\'yi gözaltına alırken, kaçan Yunus Y.\'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis olay yerinde yaptığı incelemede bir tabancayla 5 boş kovan buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

- Boş kovan detayı

- Olay yerinden genel görüntü

- Yerdeki tabancadan detay

- Polis aracından detay

- Tabancanın delil paketine konulması

- Olay yeri inceleme polisi amblemi detay

- Detaylar

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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4 - Buldan: Bu coğrafyaya barış HDP ile gelecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, siyasetin dışına atılmaya çalışıldıklarını ancak her şeye rağmen coğrafyaya barışın HDP ile geleceğine inandıklarını söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gazikent Mahallesi\'ndeki DBP Şehitkamil İlçe binası önünde, Milletvekili Mahmut Toğrul, milletvekili adayları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada toplanan kalabalığa konuşan ve 24 Haziran\'da herkesin kaderini belirleyecek bir seçim yapılacağını söyleyen Buldan şöyle dedi:

\"Bizi siyasetin dışına atmaya çalıştılar. Ancak biz her şeye rağmen bu coğrafyada barışın, demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüğün ancak ve ancak Halkların Demokratik Partisi\'yle geleceğine yönelik inancımızı hiç yitirmedik. Bunun için 24 Haziran seçimlerine bu anlayışla yaklaşıyoruz. 24 Haziran tarihi herkesin kaderini belirleyecek bir seçim tarihidir. Bunun için herkes kararını iyi vermelidir ve oyunu kullanırken mutlaka vicdanının sesini dinlemelidir.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Programa katılanlar

- Pervin Buldan\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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5 - Mersinli üretici bu yıl baldan umutlu

MERSİN’in Erdemli ilçesinde, bu sene Toros dağlarının eteklerinde yağışların bol olması nedeni ile çiçek çeşitlerinin artması bal üreticisin sevindirdi. Üreticiler, çiçeklerin bol olması bu yıl bal üretiminin bereketli olacağını söyledi.

İlçeye bağlı Evdilek Mahallesi Eğriçayır mevkiinde 2400 rakımda üretimi yapılan Türkiye\'nin ödüllü Eğriçayır Balı\'nın bu yıl rekoltesinin yüksek olacağını söyleyen üretici Celal Çay, \"Toros dağlarının bu bahar iyi yağmur alması bu yıl bal üreticilerini sevindirdi. Küresel ısınma sebebi ile geçtiğimiz 5- 6 yıl az yağış alarak kurak geçen Toros dağları, bu yıl iyi derecede yağış aldı. Mayıs ayında Toros dağlarına ortalamanın çok üstünde yağmur yağması bal üreticilerini sevindirdi. Son yıllara kadar tüm Türkiye gibi Toros dağlarında baharda kurak geçiyordu ama bu mayıs ayında son 7 yılın en iyi yağışını aldı. Bu durumda arılarımıza yaradı, Bu yıl yüksek bal rekoltesi bekliyoruz\" dedi.

Eğriçayır Yaylası’nda ürettikleri organik balla ilki 2009 da Fransa\'da bronz ve İstanbul’da düzenlenen Apimondia 2017’de altın madalya olmak üzere uluslararası yarışmalarında pek çok ödül aldıklarını ifade enden Çay, bu ödüller ile balın ününün ülkeyi aştığını dile getirdi. Çay, başta AB, ABD, Ortadoğu ve Uzakdoğu’dan sipariş aldıklarını ama üretimin doğaya, iklime ve yağışa bağlı olması nedeni ile tümüne olumlu cevap veremediklerini kaydeden Çay, \"Geçen yıl, İsviçre, Almanya, Katar, Ürdün ve Japonya ya küçük miktarda ihracatlarımız oldu. Bu yıl rekoltenin fazla olacak olması bal ihracatının kapısını açıyor. Eğriçayır Yaylamız Toros dağlarının neredeyse zirvesinde bulunuyor. bulunduğu yükseklik 2400 metre olup çok fazla endemik kır çiçeği bölgemizin doğal florasında bulunuyor. Bu çiçeklerden arılarımızın topladığı polenler balın lezzetli olmasının yanın da şifalı da olduğu için pazar sıkıntısı yaşanmıyor. İyi geçen mayıs ayı yağışları sebebi ile kovan başı 30 kilo organik bal verimi bekliyoruz. Türkiye ortalaması 16 kilo olup bizim beklentimiz neredeyse Türkiye ortalamasının 2 katına ulaşmaktadır. Toros dağlarının eteklerinde üretimi yapan üreticiler, bu yıl çiçek çeşitlerinin bol olması nedeni ile kovanlarından bal akacak diyebiliriz. Şuanda arılarımız bal yaparken bal hasadımız da temmuz ayının ortalarında yapacağız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bal kovanları incelenirken

-Bal kovanı görüntüsü

-Eğriçayır Balının üretildiği bölgenin görüntüsü

-Çiçek görüntüsü

-Oğul arı görüntüsü

-Arılar kovan önünde görüntüsü

-Bal peteği kovandan çıkartılırken

-Üretici Celal Çay ile röportaj

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)