DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BOZDAĞ: İNCE, BENİM MEMURUM DEĞİL AMA DOĞRULARI SÖYLEMİYOR

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, kendisine eğitim sistemi konusunda \'Bekir Bozdağ, ortalığı bulandırmasın\' diyen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye Yozgat’tan cevap verdi. Bozdağ, \"Sayın İnce kendi açıklaması içerisinde imam hatip okullarının varlığından rahatsız olduğunu çok açık ifade ediyor. Bu kadar okul israftır suretiyle. Sayın İnce Türkiye kamuoyunu doğru bilgilendirmiyor\" dedi.Yozgat’ın Sorgun ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sorgun ilçesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bozdağ, kendisine eğitim sistemi konusunda \"Bekir Bozdağ, ortalığı bulandırmasın\" diyen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye cevap verdi. Bozdağ, Muharrem İnce\'nin kendi açıklaması içerisinde imam hatip okullarının varlığından rahatsız olduğunu çok açık ifade ettiğini söyleyerek, \"Bu kadar okul israftır suretiyle. Sayın İnce Türkiye kamuoyunu doğru bilgilendirmiyor. Çünkü çok açık bir şekilde ifade etmek gerekir ki sayın İnce’nin kendi açıklaması seçim beyannamelerinde eğitim sisteminin 1 yıl okul öncesi, 8 yıl ilköğretim, 4 yıl ortaöğretim oluşan bir artı 8 artı 4 modeli ile yeniden yapılandıracağız. 9 yıl kesintisiz temel eğitim olmak üzere zorunlu eğitimi, 13 yıla çıkaracağız. Mesleki eğitimi 9 yıllık kesintisiz eğitimin dışına çıkaracağız. Meslek eğitimini kesintisiz temel eğitimden, eğitimin sonrasından başlatacağız. Karma sistemine aykırı uygulamaları kaldıracağız. Şimdi burada çok net bir şekilde sayın İnce’nin seçim beyannamesi kendisini yalanlıyor. Okul öncesi eğitim 1 yıl, ilköğretim 8 yıl ve kesintisiz olacak, Lise dönemi de 4 yıl olacak. 8 yıl ve kesintisiz olmasının anlamı İmam Hatip Liseleri başta olmak üzere, Meslek Liselerini tamamının orta kısmının kapatılması demektir. Kaldı ki buna benim izahat getirmeme gerek yok. Kendi açıklamasında diyor. Mesleki eğitim 9 yıllık kesintisiz eğitimin dışına çıkaracağız diyor. Mesleki eğitimin kesintisiz eğitiminin sonunda başlatacağız diyor. Bunun anlamı nedir. İmam Hatiplerin orta kısmının kapatılması demektir. Bütün meslek liselerini orta kısmını kapatacağız demektir. Dolayısıyla kesintisiz eğitim 9 yıla çıktığı zaman 1 artı 8 olmak üzere bütün orta öğretim kurumları meslek liselerine bağlı kapatılacak. Kuran-ı kerim eğitim veren kuran kursları onlarda ne yapacak. Kapatılacak anlamına gelir. Çünkü bu 1 artı 8 yıl kesintisiz eğitim tamamlamayan birisinin kuran kursuna gitmesi mümkün olmayacaktır. Hafızlık kursuna başlaması mümkün olmayacaktır. Bu ne demektir. 16 yaşını doldurmadan hiçbir velinin kuran kurslarına gönderemeyeceği anlamına gelir. Bu 28 Şubatı canlandıracağım anlamına gelir. 28 Şubatçıların yaptıkları doğrudur. AK parti geldi bu doğruları yok etti ben yeniden 28 Şubatı hortlatacağım. Hayata geçireceğim anlamına gelir. Bu bir gazete söylemiş. 28 Şubatı vaat ediyor. Sayın İnce 28 Şubatı yeniden vaat ediyor. Çok açık ben ortalığı bulandırmıyorum. Doğruyu ben söylüyorum. Yalanı sayın İnce söylüyor\" dedi.

\'İNCE DOĞRULARI SÖYLEMİYOR\'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, \'Ben, Bozdağ’ın memuru değilim\' diye tepki gösteren Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnceye, \"Ben zaten İnce’yi yanıma memur olarak almazdım\" diye cevap verdi.

Bozdağ, şöyle konuştu: \"Benim memurum değil ama doğruları söylemiyor. Amerika’dan arayan birine hemen inanıyor. Ondan bir belge istemiyor, ama Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı açıklama yapıyor. Biz her şeyi usulüne uygun olarak yaptık diye. Adalet Bakanlığı’ndan bilgi belge istiyor. Siz, bir Türk vatandaşı olarak sormaz mısınız? Amerika’dan arayan adını açıklamadığınız kişiye kayıtsız şartsız hemen inanıyorsunuz da, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, neden inanmıyorsun. Amerikalılardan belge istediniz mi, bilgi istediniz mi. Amerikalıların ağzıyla konuşmak. Fetönün ağzıyla konuşmak size ne kazandırıyor. ABD’den, terörist başı Fettullah Gülen, ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmaya uygun olarak istenmiştir. Her şey usulüne uygundur. Eksik olan, yanlış olan hiçbir şey yoktur. Ancak ABD, terörist başını, Türkiye’ye iade etmemek için ipe un sermektedir. Zamana oynamaktadır ve himaye etmektedir. Pensilvanya’da, terörist başı terör örgütü yönetmeye devam etmektedir. Sayın İnce’nin ABD’ye onu demesi lazım. Türkiye usulüne uygun istediği halde terörist başını Pensilvanya’da neden himaye ediyorsun, neden muhafaza ediyorsun ey ABD demesi lazım. Ama onu demiyor. ABD’yi suçlamıyor, Türkiye’yi suçluyor. Bu anlaşılır gibi bir şey değil. Biz haddimizi de biliriz, hududumuzu da biliriz. Hukukumuzu da biliriz. Ne söylediğimizi de biliriz. Kendimizi, ABD veya başka güçlere kullandırmayız. Ama sayın İnce bir telefonla çok rahat, kullanılabileceğini ispat etmiştir. Esas kendisinin haddini bilmesi lazım. İnce, ince yalan söylüyor. Ne yapayım\"

\'SEÇİM KARARINI PARLAMENTO ALIR\'

\'Anayasa Mahkemesi, CHP’nin seçim güvenliği konusundaki itirazını değerlendirecek, seçimlerin iptali söz konusu mu?\' şeklindeki soruya Bozdağ, şöyle cevap verdi: \"Mahkemenin gündeminde olan bir konu mahkeme bunu değerlendirecektir. Ama seçim kararı ayrı bir şeydir. CHP’nin Anayasa Mahkemesine götürdüğü konu ayrı şeydir. Seçim kararını parlamento alır, Parlamento seçim kararını aldı ve seçim kararı parlamento kararı olduğu için kesindir. Anayasa mahkemesinin denetimine tabi değildir. O nedenle Anayasa Mahkemesi’nden ben bu yönde karar çıkmasına ihtimal vermiyorum. Çünkü seçim kararı iptali hususu, hem Anayasa Mahkemesi denetimine tabi değildir. Hem de Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüş bir konu değildir. Diğer hususta ise seçim kanunlarında yapılan değişiklerle ilgilidir. Bu konuda da Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tabidir. Mahkeme. ne karar verecek hep beraber göreceğiz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Bozdağ ın açıklamaları

YOZGAT/DHA

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2)BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI, POLİS ZOR İKNA ETTİ

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, 31 yaşındaki M.O. (Muhammet Oğuş), elindeki bıçakla kendini göğüsünden yaraladı. Polislere uzun süre direnen M.O., hastaneye gitmeyip, yanına gelen, yakını olduğu öğrenilen bir kadınla kendisini güçlükle ikna eden polisler tarafından ekip otosuna bindirilerek, evine bırakıldı. Bugün saat 12.00 sıralarında, Orta Mahalle, 222 Sokak\'ta gündelik işlerde çalıştığı öğrenilen M.O., üzerindeki tişörtünü çıkartıp, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında elindeki bıçakla kendini göğsünden yaraladı. Çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan M.O., polis ekiplerine de direndi. M.O\'nün \"Dağılın buradan\", \"Kendimi öldürürüm\" diye bağırarak, elindeki bıçağı zaman zaman rastgele sallaması, yürekleri ağza getirdi. Polisin ikna çabaları sırasında, M.O.\'nun yanına yakını olduğunu söyleyen bir kadın geldi. M.O., yanına gelen kadınla olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak, polis tedavisinin yapılması ve ifadesine başvurulması için M.O.\'yu bırakmak istemedi. Ancak, M.O., tedavi olmayı reddedip, polislere direndi. Daha sonra güçlükle ikna edilen M.O., yanındaki yakını ile polis tarafından evine götürülüp, bırakıldı. M.O.\'nun göğsündeki bıçak yarasının hafif olduğu, evde kendisi tarafından pansuman yapıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerindeng örüntü

-Kendisine zarar veren M.O.\'nun (Muhammet Oğuş) görüntüsü

-M.O.\'nun yanına gelen yakını olduğunu söyleyen kadının görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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3)ROBOT TÜRKİYE HARİTASI PROJESİ İLGİ GÖRDÜ

ZONGULDAK\'ta İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu\'nda gerçekleştirilen Tubitak Bilim Fuarı\'nda, Türkiye\'nin bölge ve illerini anlatan \'Robot Türkiye Haritası\' ilgi gördü.İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu\'nda düzenlenen bilim fuarında, 80 öğrencinin yaptığı 10 fen bilimleri, 5 matematik, 3 Türkçe, 2 din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden olmak üzere toplam 20 proje tanıtıldı. Bilim fuarında öğrencilerin kendi ilgi alanları çerçevesinde yaptıkları araştırmalarla proje üretmeleri ve eğlenerek öğrenmeleri amaçlandı. Birbirinden güzel ve ilginç bir çok projenin yer aldığı programda, en çok dikkat çeken proje ise \'Robot Türkiye Haritası\' oldu. Öğrencilerin illeri ve bölgeleri tanımasında hem eğlendirmeyi hem de öğretmeyi amaçlayan projede, belirlenen ilin veya bölgenin özellikleri sesli olarak anlatılıyor. Fen bilgisi öğretmeni ve proje koordinatörü Burcu Kılıç, öğrencilere Türkiye\'nin il ve bölgelerini anlattıklarına akıllarında daha kalıcı hale nasıl getirebileceklerini düşündüklerini söyledi.

Geliştirdikleri projenin öğrenciler üzerinde olumlu etkisini gördüklerini söyleyen Burcu Kılıç, \"Projede her ilimiz belirli bir ışıkla yönlendiriliyor. Örneğin Artvin’e bastığınız zaman, Artvin ilinin özelliklerini bize anlatıyor. Bu da öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmesine yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz. Bizim okul olarak buradaki amacımız, öğrencilerimizin bilimsel hızlanma yolunda ilk basamaklarını TÜBİTAK ile birlikte atmasını sağlamaktı. Emek veren öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.\"

Görüntü Dökümü

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TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışından görüntüler

Projelerden detaylar

Robot Türkiye Haritası’ndan detaylar

Röportajlar

Süre: (4.40) Boyut: (522 MB)/

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)-

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4)ESKİŞEHİR\'DE FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

ESKİŞEHİR\'de, FETÖ/PDY\'nin gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden örgütün \'büyük bölge talebe mesulü\' olduğu öne sürülen M.T., çatıda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaklaşık 3 aylık çalışmasının ardından FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet evi\' olduğu tespit edilen evlere, dün iftar saatinde eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda, örgütü yeniden yapılandırmaya çalıştığı öne sürülen 2\'si kadın, 12 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.T.\'nin polisleri görünce evin çatısına çıkıp, saklanmaya çalıştığı belirtildi. M.T.\'nin örgütün \'büyük bölge talebe mesulü\' olduğu öne sürüldü. Şüpheliler, sorgulanmak üzere KOM Şubesi\'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerasından bir eve baskın yapılırken, evdeki kişinin gözaltına alınması ve ev aramasından görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR/DHA