DHA YURT BÜLTENİ-10

Çal\'da kaybolan yaşlı kadın için AFAD harekete geçti (2)

1)ÖLÜ BULUNDU

Denizli\'nin Çal ilçesinde, 2 gün önce ortadan kaybolan 90 yaşındaki Fatma Gülmesi, arama-kurtarma ekibi tarafından İsmailler Mahallesi\'ndeki evinin arkasındaki yıkık bir binanın bahçesinde ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü sanılan yaşlı kadının cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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2)ERGANİ\'DE 5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ARAZİ KAVGASINA 16 GÖZALTI



DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesinde, dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 ailenin fertleri arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili, her iki aileden toplam 16 kişi gözaltına alındı. Silahlı çatışmada yaşamını yitiren Sosyal Ailesi\'nden 4 kişi Çınar ilçesinde, Eken Ailesi\'nden 1 kişi ise çatışmanın meydana geldiği köyde toprağa verildi.Ergani\'ye bağlı Akçakale köyü Şeyhgür mezrasında dün saat 13.00 sıralarında, mahkemeye taşınan arazi anlaşmazlığı yüzünden Ekinci ve Soysal aileleri fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silahlı çatışmada Ayşe Sosyal (51), Abdulkadir Sosyal (21), Ferhan Sosyal (17), Sadrettin Sosyal (17) ve Ünal Eken (16) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yaralıların tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

16 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması kapsamında, her iki aileden 16 kişi gözaltına alındı. Çatışmanın yaşandığı Şeyhgür mezrasına dün gelen 135\'i korucu, 250 güvenlik görevlisinin de köyde ve çevresinde önlemlerini sürdürdüğü belirtildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Silahlı çatışmada yaşamını yitiren Sosyal Ailesi\'nden 4 kişi Çınar ilçesinde, Eken Ailesi\'nden 1 kişi ise çatışmanın meydana geldiği köyde toprağa verildi.

Esat TAŞTEKİN-ERGANİ/DHA

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3)AYRILAN SEVGİLİLER KÖPEK İÇİN MAHKEMELİK OLDU



ESKİŞEHİR\'de üniversite öğrencisi Osman Orhan Baçaru (22), Golden Retriever cinsi 3,5 yaşındaki \'Marley\' isimli köpeğini geri vermediği iddiasıyla yaklaşık 6 ay önce ayrıldığı sevgilisi Ezgi Bölükbaşı (22) hakkında dava açtı. Köpeğin kendisine ait olduğunu söyleyen Ezgi Bölükbaşı ise \"Köpeği 3,5 aylıkken aldım. Marley benim köpeğim\" dedi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesi öğrencisi Osman Orhan Baçaru, avukatı aracılığıyla köpeğini geri vermediğini öne sürdüğü eski kız arkadaşı Ezgi Bölükbaşı hakkında Eskişehir 3\'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde dava açtı. Davanın ilk duruşması, 25 Mayıs\'ta yapılacak. Osman Orhan Baçaru, \"Geçen yıl nisan ayında ben bir köpek sahiplenmiştim. Köpeği sahiplendiğim kişiyle bir süre sonra duygusal ilişkimiz başladı ve bir süre sonra aynı evde yaşadık. Sonra ayrıldık ve köpeğimi alıkoydu\" iddiasında bulundu.

\'MARLEY BENİM KÖPEĞİM\'

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın Yayın Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi olan, kaydını dondurup Aydın\'daki ailesinin yanında kalan Ezgi Bölükbaşı suçlamaları kabul etmedi. Marley adlı köpeğinin de kendisinin yanında olduğunu belirten Ezgi Bölükbaşı kendisini telefonla arayan DHA muhabirine köpeği 3,5 yıl önce internet üzerinden bir kişiden alıp sahiplendiğini, bu süre zarfından itibaren de kendisinde olduğunu söyledi. Köpeği ayrıldığı Osman Orhan Baçaru\'ya sahiplenmesi için vermediğini de söyleyen Ezgi Bölükbaşı şöyle konuştu:

\"Ayrıldıktan sonra Osman beni rahatsız etmeye başladı. Telefonla rahatsız etti, evime istemim dışında geldi. Bununla ilgili savcılıkta koruma kararı çıkarttım. Daha sonra köpeğini çaldığım iddiasıyla beni polise hırsızlık suçundan şikayet etti. Ancak köpek benim. Şahitlerim var. Onun aşılarını, kısırlaştırmasını ben yaptım. Bu nedenle hırsızlık konusundaki şikayeti takipsizlikle sonuçlandı. Ceza davası açtıramayınca şimdi de bu davayı açtı. Ben Marley\'i çok seviyorum. Çevremdekiler benim ona ne kadar bağlı olduğumu çok iyi bilir. Köpeğe küçüklüğünden beri ben bakmaktayım. Köpeğime para verip özel eğitim dahi aldırdım, köpek halen bendedir. Osman\'ın bana açtığı bu dava, hayvan sevgisiyle açılmış bir dava değil.\"

\'BEN KİMSEYE KÖPEĞİMİ SAHİPLENDİRMEDİM\'

Köpeği Marley\'i bir ara derslerinin yoğunluğu nedeniyle sahiplendirmeyi düşündüğünü ve bununla ilgili olarak Osman Orhan Baçaru ile tanıştığını anlatan Ezgi Bölükbaşı şöyle konuştu:

\"Ben bir ara ailemden uzak olduğum için ve derslerin ağırlığından dolayı köpeğimi sahiplendirmeyi düşünmüştüm. Bu sırada Osman ile tanıştık. Sonra birbirimizden hoşlandık. Ve arkadaşlık etmeye başladık. Onun da bir kedisi ve bir köpeği vardı. Tüm hayvanların bakımını maddi ve manevi ben yapıyordum. Köpeğimin bakımı için ve diğer hayvanların bakımı için veterinere Osman ile birlikte gidiyorduk. Ayrıldıktan sonra dahi kendisinin köpeği ile kedisine ben bir süre daha bakmaya devam etim. Ona yardımcı oldum. Marley kesinlikle benim köpeğimdir ve ben kimseye köpeğimi sahiplendirmedim. Ben köpeğimi çok seviyorum, aramızda çok özel bağ var. Osman, kendisinden ayrılmamı hazmedemediği için beni üzmek ve bana zarar vermek amacıyla şikayet emiştir, suçlamaları kabul etmiyorum.\"

FOTOĞRAFLAR

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)

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4)ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ DEREDE BOĞULDU

BURSA\'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ortaokul 3\'üncü sınıf öğrencisi İsmail Babas (13), serinlemek için girdiği derede boğularak yaşamını yitirdi. Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Ayşe ve Serkan Babas çiftinin dört çocuğundan en küçüğü İsmail Babas, bu sabah okula gitmeden önce arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için evlerinin yakınından geçen Kirmastı Deresi\'ne girdi. Yüzme bilmediği belirtilen İsmail Babas, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı, ardından da arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Mudanya\'dan deniz polisleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat sonra İsmail Babas\'ın cesedi bulunarak sudan çıkarıldı.

Oğullarının ölüm haberini alıp sinir krizi geçiren Ayşe ve Serkan Babas çiftini yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

İsmail Babas\'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Dereden görüntü

-Detaylar

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)-

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5)GAZİANTEP\'TE UYUŞTURUCUYA GÖZALTI

Gaziantep\'te polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malazgirt Mahallesindeki bir evin teras katında uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine teras katına giden polislerin yaptkığı aramada 255 gram reçine esrar, 24 kök kenevir ele geçirildi. Durumundan şüphelenilen bir kişinin üst aramasanıda ise 10 gram esrar buludu. Uyuşturucuya el koyan polisin gözaltına aldığı şüphelinin sorgulanmasına başlandı.

Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP-DHA)

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6)7 YAŞINDAKİ DEMİRHAN, AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYESİNE KAVUŞTU

VAN\'ın Başkale İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk\'ün talimatıyla alınan akülü tekerlekli sandalye,doğuştan yürüme engelli 7 yaşındaki Gökhan Demirhan\'a teslim edildi.İlçeye bağlı Oğulveren Mahallesi\'nde yaşayan doğuştan yürüme engelli 2\'inci sınıf öğrencisi Gökhan Demirhan\'ın ailesi Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'na (SYDV) başvurarak akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk\'ün talimatıyla alınan akülü tekerlekli sandalye, SYDV yetkilileri tarafından Gökhan Demirhan\'a teslim edildi.

Demirhan\'ın annesi Hanım Demirhan, engelli oğlunun akülü sandalye hayalini gerçekleştiren Kaymakam Öztürk\'e teşekkür ederek, \"Allah devletimize zeval vermesin. Bugüne kadar çocuğumu sırtımda taşıyarak okula götürüp, getirdim. Oğlum yürüyemediği için çok üzülüyorum. Kaymakamımız sayesinde akülü sandalyeye kavuştu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Artık bu zorlukları yaşamayacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-7 yaşındaki Gökhan Demirhan\'ın tekerlekli sandalyeye binmesi

-Kaymakamlık binasında dolaşması

-7 yaşındaki Gökhan Demirhan ile ropörtaj

-Detaylar

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)-

