DHA YURT BÜLTENİ-10

1)TUNCELİ\'DE TİKKO\'LU 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



TUNCELİ\'nin Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yer alan Aliboğazı Vadisi\'nde sabah saatlerinde başlatılan hava destekli operasyonda, 2 TİKKO\'lu terörist öldürüldü, 1 terörist ise yaralı olarak ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat timleri ile Hozat ilçe merkezindeki Jandarma Özel Harekat timleri, Aliboğazı Vadisi\'nin iç kesimlerinde üstlenen terör örgütleri PKK ve TKPM/ML TİKKO mensuplarına yönelik sabah saatlerinde hava destekli operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Aliboğazı Vadisi\'nin iç kesimlerindeki sarp kayalık alanda teröristlerle sağlanan çatışmada, TİKKO\'lu 2 kadın terörist ölü, 1\'i ise sağ olarak ele geçirildi. Güvenlik birimleri, çatışmanın sürdüğünü ve bölgeye takviye birlikler sevk edildiğini söyledi.

TUNCELİ,(DHA)-

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2)EV VE İŞ SÖZÜ YERİNE GETİRİLMEDİĞİ İÇİN POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETMİŞ

TRABZON’da, kapısını kilitlediği kafeterya balkonundan pompalı tüfekle havaya ateş eden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun telefonla arayarak, ikna etmesiyle alandan uzaklaştırılan Uğur Kurt\'un emniyette ifadesi alındı. Eşini ve kızını yangında kaybettikten sonra psikolojisinin bozulduğunu, kendisine verilen ev ve iş sözü yerine getirilmediği için eylemi gerçekleştirdiğini ileri süren Kurt, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Uzun Sokak\'taki kafeteryada meydana geldi. Kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı kilitleyen Uğur Kurt, elindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Kafeteryada bulunan müşteriler, hızla tahliye edilirken, sokak da yaya girişine kapatıldı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Eşi Canan (24) ile kızı Hazal Kurt’u (4), geçen yıl Tonya ilçesindeki evinde çıkan yangında kaybettiği öğrenilen Uğur Kurt, olay yerine gelen İçişleri Bakanlığı Müşaviri Ali Faik Hacıoğlu aracılığıyla cep telefonundan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüntülü görüştü. Görüşme üzerine ikna olan Kurt, elindeki tüfeği bırakırken, balkondan çıkarıldı. Sivil araca bindirilen Kurt, bölgeden uzaklaştırıldı.

Emniyette ifadesi alınan Uğur Kurt, eşini ve kızını kaybettiği yangının ardından görüştüğü yetkililer tarafından kendisine verildiğini iddia ettiği ev ve iş sözünün yerine getirilmediği gerekçesiyle bu eyleme kalkıştığını öne sürdü. Kurt, ifadesinde, yaşadığı olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu, amacının kimseye zarar vermek olmadığını ve davranışından pişmanlık duyduğunu söyledi. Kurt, emniyetteki işlemelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Uğur Kurt\'un kendisini kilitlediği iş yerine ait balkonun camında, açılan ateş sonucu hasar oluştuğu gözlendi.

Görüntü Dökümü

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-Eşini ve kızını kaybettiği yangın ile ilgili ARŞİV görüntü geçildi

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)

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3)BARTIN\'DA CHP\'LİLER MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ\'NÜ PROTESTO ETTİ

BARTIN\'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında CHP\'liler, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir\'i Atatürk Anıtı\'na çelenk sunacağı sırada arkalarını dönerek protesto etti.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bartın Valiliği\'nde düzenlenen törenle kutlandı. CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan, CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı ve partililer, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir\'in Atatürk Anıtı\'na çelenk sunduğu esnada arkalarını dönerek protesto etti. Tören sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı İlknur Erkan, \"Bu sessiz bir direnişti. Yaptığımız sadece Atatürk\'e saygısı olmayan bir insanın Atatürk\'ün karşısına geçip çelenk koymasını protesto etmekti. Bu sessiz bir direnişti. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun\" dedi. CHP Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı ise yaptığı açıklamada, \"Bu güne kadar Milli Eğitim Müdürünün görevden alınması için çok uğraş verdik. Bunun sebebi de Atatürk\'e olan düşmanlığıydı. Bugün de Atatürk\'ün düşmanı olan bir kimsenin Atatürk\'ün önüne çelenk koymasını biz protesto ettik. Buna görev verenleri de aynı şekilde kınıyoruz. Daha önce Kumluca\'daki öğrencilerin namaza gitmedikleri için dayak yemesi olayını kapatan, öğrenciler yemekten zehirlenmesine rağmen aynı firmaya yeniden ihale verilmesini sağlayan, yönetmelikten Atatürk\'ün ismini kaldıran ve en son gelen bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören davetiyesinde dahi Atatürk\'ün adını bir kez dahi kullanmayan bir kişiye bizim en ufak bir saygımız olmaz. Bunun için burada sessiz bir protesto yaptık. Bu inşallah bakanlık nezdinde duyulur. Bu insanın artık görevde kalmasını istemiyoruz. Sayın valimize de niye hala soruşturma açmadığını buradan soruyoruz\" diye konuştu.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) -

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4)DÜNYANIN EN ÖZEL UÇAKLARI ANTALYA\'YA GELMEYE BAŞLADI

TÜRKİYE\'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, Antalya\'da 25 Nisan Çarşamba günü başlayacak. 10 milyar dolarlık iş hacmi oluşturması beklenen fuar kapsamında ilk uçaklar Antalya Havalimanı\'na inmeye başladı.

Türkiye\'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, 25-29 Nisan tarihlerinde Antalya Uluslararası Havalimanı\'nda gerçekleşecek. Organizasyonda, havacılık sektörüne yön veren 400 dev şirket, 100\'ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon ile dünyaca ünlü akrobasi takımları da uçuş gösterileriyle boy gösterecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek organizasyonda ülkeler adına yapılacak milli katılımların yanı sıra, dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık şirketleri global markalarıyla yer alacak. Dubai, Singapur, Farnborough ve Paris Airshow gibi köklü havacılık organizasyonlarının ardından sektörün Avrasya\'daki yeni sahnesi olacak Eurasia Airshow\'da İngiltere, Rusya, İtalya, Fransa ve İran gibi pek çok ülkeden sivil ve askeri katılımlarla birlikte yerli ve yabancı yaklaşık 400 firma yer alacak.

AIRBUS A350-1000 İLK KEZ TÜRKİYE\'YE GELİYOR

Eurasia Airshow\'a, özellikle Rusya\'dan yoğun katılım bekleniyor. Havacılığın global markalarını bir araya getirecek Eurasia Airshow\'da, 150 uçuş gösterisi gerçekleşecek ve dünyada sadece bir adet olan Qatar Airways\'e ait Airbus A350-1000 uçağı ilk kez Türkiye\'ye gelecek. Türkiye\'nin savunma silahları envanterine dahil edeceği S400 füzelerinin maketleri de ilk kez fuarda sergilenecek. Yerli üretim olan Hürkuş ve Atak gibi hava araçları da dünya havacılık sektörünün vitrinine çıkacak.

İLK UÇAKLAR GELDİ

Türkiye\'de ilk kez görücüye çıkacak pek çok hava aracı da Eurasia Airshow için Antalya\'ya gelmeye başladı. AN-70 Antonov ve AN-178 Antonov uçakları, statik sergileme alanında yerlerini alan ilk uçaklar oldu. İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri\'nin yakıt ikmal uçağı da limana inen uçaklar arasında bulunuyor. Son iki günü halka açık olacak fuarda Airbus A350-1000, Boeing 777F, MIG 29, CASA C-295M, Zivko Edge 540 ve daha birçok efsane uçak havacılık meraklılarıyla buluşacak.

ANTALYA EKONOMİSİNE 200 MİLYON LİRALIK KATKI

Eurasia Airshow CEO\'su Ferhat Yenibertiz, alanda gazetecilere açıklama yaptı. 66 ülkeden fuar katılımcısının Antalya\'ya geleceğini belirten Yenibertiz, \"73 uçak fuarda yer alacak. 400 bine yakın halktan katılım bekliyoruz. Havacılık CEO\'ları Antalya\'da bir araya gelecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 192 ülkeye davetiye gönderdi. Fuar birçok kişiye uçaklara dokunma fırsatı verecek. Türkiye gibi Avrasya bölgesi için de bir ilk olacak Eurasia Airshow, ticari ve askeri havacılık sektöründe gerçekleşecek anlaşmalar, potansiyel uçak alımları ve uçak siparişlerinin yanında binlerce yabancı ziyaretçinin oluşturacağı turizm potansiyeliyle birlikte yaklaşık 10 milyar dolarlık iş hacmi oluşturacak. Antalya ekonomisine 200 milyon liralık katkı sağlayacak Eurasia Airshow fuarı, Türk havacılık sanayisine de her yıl 100 milyon dolarlık ek sanayi oluşturacak. Fuar kapsamında 100\'ü aşkın ülkeden 500 bin ziyaretçi ağırlanacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Uçaklardan detay görüntüler

- Organizasyon sorumlusunun konuşması

- Detaylar

177 MB /// 02.20ö

Haber:Hasan DEMİRBAŞ- Kamera Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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5)BÜYÜKŞEHİR\'DEN ‘TELEFONA DEĞİL, YOLA BAKINIZ’ UYARISI

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumhuriyet Meydanında bulunan tramvay durağı önünde, ellerinden akıllı cep telefonlarını düşürmeyen vatandaşlar için herhangi bir kaza yaşanmamasına karşın ‘Telefona değil, yola bakınız’ uyarı yazıları yapıştırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yurtdışında bir şehirde gördükleri uygulamayı Kayseri’de de uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Yetkililer, pilot bölge olarak seçtikleri Cumhuriyet Meydanı tramvay durağına ‘Telefona değil, yola bakınız’ uyarı yazıları yapıştırdı. Şimdilik sadece bir bölgede kazaların önlenmesi için yapılan çalışmanın, önümüzdeki günlerde şehrin işlek bölgelerinde yaya güzargahlarında da uygulanacağı öğrenildi. Son yapılan araştırmaya göre akıllı telefon kullanıcılarının yarısı, mobil cihazlarında günde 5 saatten çok vakit geçiriyor ve yüzde 26\'sı da 7 saatten daha çok kullanıyor. Mobil telefonla aylık konuşma süresi bakımından Türkiye, Avrupa’da ilk üçte yer alıyor. Hal böyle olunca ellerinden cep telefonunu düşürmeyen kullanıcılar, evde, işyerinde, okulda, tramvayda, otobüste, yolda yürürken, araç kullanırken hatta lavabo ihtiyacında bile cep telefonunu kullanıyor. Bununla birlikte yaralanmaya hatta ölümlere neden olan kazalar da meydana geliyor.Bu konuya dikkat çekmek isteyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin işlek caddelerinde yaya güzergahlarında yollara ‘Telefona değil, yola bakınız’ uyarı yazıları yapıştırmaya hazırlanıyor. Bu uyarı yazılarını gören vatandaşların kısa süreli şaşkınlık yaşasa da ellerinden telefonu düşürmemeye devam ettikleri görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Telefona değil yola bakınız yapıştırmalarından görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Şeyda AŞATIR/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 1 Dakika 29 Saniye / 271 MB

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6)AKARYAKIT HIRSIZLARI, PETROL ÇALMAK İSTERKEN BORUYU PATLATTI

OSMANİYE\'de Botaş hattından ham petrol çalmak isteyen hırsızlar, deldikleri boruya vana takamayınca akaryakıt çevredeki ekin tarlalarına aktı. Aslanlı Mahallesi\'nden geçen Botaş\'a ait Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı\'nı delip vana yuvası açmaya çalışırken paniğe kapılan hırsızlar, olay yerinden kaçtı. Boşa akan tonlarca ham petrol ise mısır tarlalarına ve dere yatağına aktı. Sabah saatlerinde vatandaşların haber vermesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Çevre güvenliği alan ekipler, ayrıca Botaş yetkililerine haber verdi. Bölgede yapılan incelemede, 2 akü, matkap, vana, kürek ve kazma ele geçirildi. Petrol boru hattından akan akaryakıt, ekinlerle birlikte bazı hayvanlara da zarar verdi.

Botaş teknik ekiplerince yapılan çalışma sonrasında, boru hattı üzerinde açılan delik kapatılırken, polis hırsızlık olayını gerçekleştirmek isteyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-BOTAŞ IRAK - TÜRKİYE PETROL BORU HAATI YAZISI

-Tarlaya akan petrol, iş makinesi

-Olay yerindeki kazma kürek

-İş makinesinden detay

-Olay yerindeki akü, çuval içerisinde

-Çevredeki ekinlere sıçrayan petrol atıklarından detaylar

-Birikinti halindeki ham petrol

-BOTAŞ Araçlarından detaylar

-Botaş ekiplerinin çalışma yapması

-İş makinası kazı yaparken

-Petrol atıklarından etkilenen kertenkele

-Vatandaşlarla röportaj

-Petrol tarladan çıkarken, cep telefonu görüntüsü

BOYUT: 99,4 MB SÜRE: 03\'06\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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7)DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALIP ÖLDÜ

MANİSA\'nın Salihli ilçesinde zeytinliğini sürerken devrilen traktörün altında kalan 55 yaşındaki Ayhan Eriş yaşamını yitirdi.

Dombaylı Mahallesi\'ndeki dün (pazar) meydana geldi. Ayhan Eriş, kendisine ait traktörle, zeytinliğini sürmeye gitti. Eriş\'in akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine ailesi, zeytinliğe gitti. Saat 23.30 sıralarında traktörün devrildiğini ve Eriş\'in altında kaldığını gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ilk incelemede, traktörün altında kalan Eriş\'in öldüğü belirlendi. Eriş\'in cesedi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından devrilen aracın altından çıkarıldı. Eriş\'in cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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107 MB- 1 dakika 13 saniye

- Cesedin traktör altından çıkarma çalışması yapılırken görüntü

(haber- Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)