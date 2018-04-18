DHA YURT BÜLTENİ-10

Suriyeli savaş mağdurları ürettikleri bez bebeklerin geliri ile hayata tutunuyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsanı Yardım Vakfı’nca açılan ve Samsun ili Canik Belediyesi’nce desteklenen, Suriyeli savaş mağduru kadın ve çocukların tedavi gördüğü fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde üretilen bez bebeklerin geliri yine engelli Suriyeliler için harcanacak.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde İHH’nın açtığı, Canik Belediyesi’nin desteklediği Ebu Faiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde bulunan engelli Suriyeliler kendilerine verilen malzeme ile bez bebek yapıyorlar. Samsun’un Canik Belediye Başkanı Osman Genç beraberindeki heyetle merkezde inceleme yaptı. Engellilerin tedavilerinin yapıldığı merkezde çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Genç, hasta ve engellilerin sağlıkla alakalı çalışmasını yerinde gördüklerini söyleyerek, “Suriyeli engelli vatandaşların bez bebek üretimine katkı sağlamak ve onları hayata bağlamak, üreterek kıymetli hale getirmek için çalışma başlattık. Ziyaretimizde hem ürünleri ve hem de bez bebeklerin ne kadar nezih ve güzel olduklarını birlikte görme imkânı bulduk. ‘Ensar eli kardeş topraklarda’ adlı proje ile Suriyeli muhacir ve Iraklılara da destek olmuştuk. Nasıl ki, Mehmetçik Afrinde huzur için varsa Suriye’nin çeşitli yerlerinde yaralanan, engelli olan insanlarımızın hayata tutunması için bizde çaba gösteriyoruz. Üretmekle onları hayata bağladığımızı düşünüyoruz. İHH ya teşekkür ederizö dedi.

BU TÜR PROJELER YAYGINLAŞMALI

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek ise, İHH olarak 8 yıldan bu yana bölgede olduklarını ve Suriye’ye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yemelek şöyle konuştu:“Suriye’deki savaş nedeniyle uzuvlarını kaybetmiş, hareket kabiliyetini yitirmiş ve yatağa mahkûm olmuş binlerce insan var. Bu insanların hayata bağlanması için bu tür projelerin yaygınlaşması gerekiyor. İHH olarak destek verdiği için Canik belediyesine teşekkür ederiz. Yıllardır bu işin içindeyiz, bu insanlar hazır balık yemek yerine balık tutmak istiyorlar. Özellikle felçli kalmış, hayattan ümidini kesmiş, yalnız kalmış olan insanlar projelerle hayata bağlanırken tüm ailesini hayata döndürüyor. STK, belediye, hayırseverlerce projeleri yaygınlaştırmak lazım. Üretilen bez bebekler pazarlarda satılarak kendilerine harcanacak. Kendi ayakları üzerinde durmaları sağlanacak.ö

Görüntü Dökümü

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- Canik belediye başkanı bez bebekleri incelerken

- Bilgi alırken

- Merkezde tedavi gören Suriyeliler

- Bilgi alırlarken

- Tedavi gören kadınlar

- Çocuklardan görüntü

- Masadaki bez bebekler

- Canik belediye başkanının açıklaması

- İHH Koordinatörü Erhan Yemelek\'in açıklaması

SÜRE:07\'58\"BOYUT:254MB

Haber Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)



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Oduncuyla tartıştı, başkasının işyerini yaktı

Kahramanmaraş\'ta Şahiner Ç. (38), tartıştığı oduncunun işyerini kundaklamak isterken bir başkasının işyerini benzip döküp yaktı.

Olay, dün gece Şazibey Mahallesi\'nde meydana geldi. Briketçiler Caddesi’ndeki bir oduncuda yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 araç, 10 personelle müdahale edilen alevler kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. İtfaiye tarafından yapılan incelemede yangının kundaklanmadan kaynaklı çıktığı ve benzin kullanıldığı belirlendi.

\'YANLIŞ İŞ YERİNİ YAKTIM\'

Bunun üzerine inceleme başlatan polis, Şahiner Ç.\'yi, benzin bidonlarıyla yakalayarak gözaltına aldı. Şahiner Ç., sorgusunda suçunu itiraf ederek, \"Ben yaktım ancak yanlış iş yerini yaktım\" dedi.

Şahiner Ç.\'nin ifadesinde bir oduncu ile tartıştığını ve bunun üzerine işyerini yakmaya karar verdiğini ancak işyerlerini karıştırınca yanlışlıkla başka birine ait iş yerini yaktığını ve zararı karşılamaya hazır olduğunu söylediği öğrenildi. Şahiner Ç., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye ekipleri

- Yangına müdahale edilmesi

- Alevler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ-Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Otomobil alev alev yandı

Kütahya\'da otomobil, bir akaryakıt istasyonunda alev alev yandı. Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

Olay dün gece çevre yolu Yenidoğan Mahallesi\'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 43 RU 479 plakalı otomobil, sürücüsünün istasyonda yakıt alıp pompaların bulunduğu yerden uzaklaştığı sırada motor kısmında yangın çıktı. Sürücüsünün akaryakıt istasyonundaki yıkama bölüne doğru çekip araçtan indiği otomobil alev alev yanmaya başladı. İstasyon görevlilerinin durumu bildirmesinin ardından kısa sürede gelen Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Görüntü dökümü:

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-Yanan otomobilin,

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)

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MOBESE\'ye yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde MOBESE kameralarından uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilip gözaltına alınan Suriye uyruklu Ahmet El Muhammed, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE kameralarından bir kişinin İstasyon Caddesi\'nde uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, daha önce de uyuşturucu ticareti yapmaktan hakkında işlem yapılan Suriyeli Ahmet El Muhammed\'i gözaltına aldı. Üst aramasında 13 uyuşturucu hap ele geçirilen El Muhammed, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- MOBESE görüntüleri

- Şüphelinin uyuşturucu satışı yapması

- Polis otosunun gelişi

- Şüphelinin uyuşturcu hapları yola atması

- Şüphelinin gözaltına alınması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12 MB

Haber: Hadi KURT-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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Motosikletli gaspçı, genç kadını yumruklayıp, telefonunu gasp etti

Antalya\'da motosikletle takip ettiği Pınar B.\'ye (33) yumruk atıp telefonunu gasp eden F.Y. (25), kısa sürede yakalandı.

Olay, 11 Nisan günü saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5122 Sokak\'ta meydana geldi. Korkuteli\'nde gıda üzerine işyeri bulunan Pınar B., annesindeki kızını almak için otomobiliyle yola çıktı. Pınar B.\'yi motosikletle takip eden F.Y., ara sokağa aracını park eden kadının yanına yaklaştı. F.Y., \"Bana çarpıp neden kaçtın\" diye bağırdıktan sonra polisi arayacağını söyleyen Pınar B.\'yi yumrukladı. Kadının elindeki telefonu gasp eden F.Y., kaçtı. Olay sonrası şoka giren Pınar B., yakınlarının yardımıyla durumu polise bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin hırsızlık ve gasp olaylarından 16 suç kaydı bulunan F.Y. olduğunu belirledi. Polis, F.Y.\'yi park halindeki bir otobüste uyurken yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyette ifadesi alınan F.Y., adliyeye sevk edildi. Kendisini dövüp gasp eden F.Y.\'nin yakalandığı öğrenen Pınar B., polise teşekkür etti. Yaşadığı olayın şokunu atlatamadığını söyleyen Pınar B., \"Olay günü ve sonrası çok korkmuştum. Ancak polisin duyarlılığı ve kısa süre içinde şüphelinin yakalanması beni çok mutlu etti\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin motosikleti ile aracı takip etmesi

-Emniyet Müdürlüğünden çıkatılması

-Ekip arabasına bindirilmesi

-Aracın hareket etmesi

-Gasp edilen Pınar Bulut\'un fotoğrafı

\'20 MB- 37 SN\'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)