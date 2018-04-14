DHA YURT BÜLTENİ-10

Afrin\'de JÖH ve PÖH\'lerden ortak operasyon

EYP\'LERİN İMHA EDİLME ANI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin\'de Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerinin ortak operasyonları devam ediyor. Güvenlik güçleri, teröristlerin saklandıkları bölgelerde önceden döşedikleri çok sayıda el yapımı patlayıcıları tespit ederek imha etti.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri Afrin\'de operasyonlarını sürdürüyor. Güvenlik güçleri teröristlerin saklandıkları mağara ve tünelleri didik didik arıyor. Teröristlerin önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcılar tespit edilerek imha ediliyor. Güvenlik güçleri son olarak Afrin\'deki Darh obası, Racu ve Şeyh obası köylerinde temas araması yaptı ve el yapımı patlayıcıları tespit ederek imha etti.

107 MAYIN VE 781 EL YAPIMI PATLAYICI TESPİT EDİLEREK İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin açıklama yapıldı.Harekâtta bugüne kadar teröristlerle girilen çatışma ve saldırılarda 52 askerin şehit olduğu belirtilen açıklamada, bölgede patlayıcı tespit ve imha çalışmalarının sürdüğü ifade edilerek, şöyle denildi: \"Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 157 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 52 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 232 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 107 mayın ve 781 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir.\"

Görüntü Dökümü

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- JÖH ve PÖH\'lerden ortak operasyonlarından görüntü

-Mağara ve tünellerde arama yapılması

-EYP\'lerin imha edilme anı

-detaylar

Haber: GAZİANTEP (DHA)

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Dış cephe yalıtımı yaparken 6 metreden düşen işçi öldü

SİVAS\'ta Organize Sanayi Bölgesi\'nde bir fabrikada dış cephe yalıtımı yapan bekâr Abdullah Koçer (28), 6 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinden bulunan Organize Sanayi Bölgesi 1\'inci kısımda meydana geldi. Bir fabrikada dış cephe yalıtımı yapan Abdullah Koçer, yaklaşık 6 metre yükseklikten fabrikanın içindeki taşların üzerine düştü. Koçer\'in düştüğünü gören fabrika çalışanları durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi\'ne kaldırılan ve başından ağır yaralandığı belirlenen Koçer burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah Koçer\'in cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Ölen işçinin fotoğrafı

-Hastane görüntüsü

-Genel Detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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Su kulesinden düşen işçi hayatını kaybetti



OSMANİYE\'nin Kadirli İlçesinde DSİ\'ye ait su kulesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay Aydınlar köyü İlk ve Orta Okulu bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre yıkım kararı bulunan Devlet Su İşlerine ait Su kulesi inşaatında çalışan Suriye Uyruklu Yahya Karabacak, (54) dengesini kaybederek yaklaşık 25 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Karabacak\'ın öldüğünü belirledi. Yahya Karabacak\'ın cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye), (DHA)

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Bodrum\'da plajlar doldu

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi sahilleri, yerli ve yabancı turistlerle doldu. Sahile gelen ancak mayosunu getirmeyi unutanlar, pişman oldu.

Bodrum\'da son iki günde hızla yükselen hava sıcaklığı, bugün kendini iyice hissettirdi. 29 derece hava, 19 derece deniz suyu sıcaklığının olduğu kentte, plajlar doldu. Şehir merkezindeki Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarına adım atacak yer kalmazken, sahile elbiseleri ile gelenler ve mayolarını getirmeyenler pişman oldu. Bazı kişilerin elbiseleriyle denize girdiği, bazılarının ise çorap ve ayakkabılarını çıkartarak denizde yürüyüş yaptığı görüldü.

İlçede mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığının üç gün daha süreceği ardından normale döneceği belirtildi. Yerli ve yabancı turistlerin birlikte denize girdiği, güneşlendiği plajlar yaz ayı ortalarını aratmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Denize girenler yüzenler güneşlenenler

- Elbiseleri ile denize girenler

- Yürüyüş yapanlar

- genel ve detay

Haber- Kamera:Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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