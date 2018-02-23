DHA YURT BÜLTENİ-10

1)OTOMOBİL TIR\'A ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 2 YARALI

MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki TIR\'a arkadan çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında, Alaşehir- Salihli Karayolu Kavaklıdere Mevkii\'nde meydana geldi. Salihli\'den Alaşehir yönüne giden, Yaşar Sunal (25) yönetimindeki 45 TA 7884 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarında duran Mehmet İnal\'ın kullandığı 45 VY 421 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Sunal ile otomobilde bulunan amcasının oğlu İsmail Sunal (28) ve Selahattin Dönmez (31) kaza yerinde öldü. Aynı araçta bulunan Serhat Doymaz (26) ve Okan Tamkan (32) ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ölenlerin cesetleri ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. TIR şoförü İnal ise ifadesine başvurulmak üzere Alaşehir Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Ölen İsmail Sunal ve Yaşar Sunal\'ın fotoğrafı

- Kaza yerinden görüntü

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN- Vehbi SARIHAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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2)ALTINDAN YOL GEÇEN CAMİNİN MİMARİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde, 1743 yılında Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılan Hanay Camii\'nin mimarisi ilgi çekiyor. Caminin altında, karşılıklı 6 dükkân ve ortasından yol geçen çarşı bulunuyor. 275 yıldır ibadete açık caminin içinde cemaat namaz kılarken, altındaki çarşıda alışveriş yapılıyor, yoldan araç ve yayalar geçiyor. Burhaniye\'de 275 yıl önce Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılan Hanay Camii, kemerli mimarisi ile dikkat çekiyor. Taş merdivenle çıkılan caminin taban ve tavanı ahşaptan, minaresi ise tuğladan yapılmış. Caminin altında 6 dükkânın hizmet verdiği küçük çarşı ve yayalar ile araçların kullandığı bir yol bulunuyor. Tek yönlü yolun, ilçe merkezinde Memiş Mahallesi\'ne gittiği ve daha çok ilçe sakinleri tarafından kullanıldığı belirtildi. Son olarak 2 yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'nün restore ettirdiği, belediyenin ise çevre düzenlemesini yaptırdığı caminin, ilk günden bu yana ibadete açık olduğu öğrenildi.

Hanay Camii İmamı Hamdi Girgin, caminin Burhaniye halkı tarafından \'Kemerli Cami\' diye de anıldığını söyledi. Girgin, \"Farklı mimarisiyle camimiz bütün insanların ilgisi çekmektedir. Gelen turistler camimizin mimarisine hayran kalıyor. Altından geçen yolu şaşkınlıkla izliyor. İçeriye girip fotoğraf çekiyor. Bizler de 1 yıldan beri bu camide ibadet etmekten mutluyuz. Rabbim nice seneler bu camide ibadet etmeyi bize ve cemaatimize nasip eylesin\" dedi.

Camide 17 yıl görev yapan emekli imam İsmail Yayla ise farklı mimarisiyle özellikli olan caminin, eski yıllarda iki kez yangın geçirdiğini, yapılan restorasyon çalışmalarıyla bugüne kadar da ayakta kaldığını söyledi.

Yıllardır Hanay Camii\'nde ibadetini yaptığını anlatan Mustafa Özdemir de \"Camimiz mimari yapısıyla çok güzel bir camidir. Yıllardan beri bu camide ibadet etmekteyim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Hanay Camisinden genel ve detay görüntü.

-Hanay Camisinin altından geçen yoldan görüntü.

-Hanay Camisinin altındaki dükkanlardan görüntü.

-Caminin altındaki yoldan geçen vatandaşlar ve araçlardan görüntü.

-Camide namaz kılan cemaatten görüntü.

-İsmail Yayla ile röp.

-Mustafa Özdemir ile röp.

-İmam Hamdi Girgin ile röp.

-Vatandaş ve esnaf ile röp.

Haber-Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)

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3)OKSİJEN TÜPÜYLE HAYATA TUTUNUYOR

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi\'nde 3 yılda 7 kez ameliyat olup hayata bağlanan 3 yaşındaki Hasan Şerif, oksijen tüpüyle nefes alıyor. Anne Refiye Civelek, ailece zor durumda olduklarını, çocuğunun tedavisinin devamı için yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Antalya\'nın Manavgat İlçesi Burmahan Mahallesi\'nde oturan Refiye (41) ile Muhammet Civelek (37) çiftinin çocukları Hasan Şerif Civelek, kalıtsal rahatsızlık nedeniyle birçok hastalıkla rdünyaya geldi. Nefes borusu yapışan, beynine yeteri kadar oksijen gitmediği için normal gelişimini tamamlayamayan minik Hasan, haftanın üç günü ailesi tarafından Manavgat\'tan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne getiriliyor. Oksijen tüpüyle seyahat etme mecburiyeti olan çocuklarının 100 kilometrelik yolu özel araçla gidip geldiğini söyleyen 2 çocuk annesi Refiye Civelek, \"Benim tek başıma getirmem imkansız. Solunum cihazlarını da getirmek zorundayız. Mevsimlik işçi olarak çalışan eşimle ben, yol parası ve gıda ihtiyaçları için çok zorlanıyoruz. Borç alacak yakınımız kalmadı. Kısaca maddi olarak bittik. Çocuğumuzun tedavisini yaptıramayacağız. Korkumuz bu. Yavrumun tedavisi için yardıma ihtiyacımız var\" diye konuştu.

EPİLEPSİ HASTALIĞI

Oğlunun daha sonra epilepsi hastası olduğunun anlaşıldığını aktaran Refiye Civelek, \"Sürekli solunum cihazına bağlı olması gerekiyor. Bakımı çok zor. Çocuğum 3 yıldır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Doğumdan sonra ancak 6 ayını evde geçirebildi. Üç yılımız sürekli hastanelerde geçti. Ağır nefes darlığı yaşıyor, ancak bunun sebebini bulamadılar. Bu hastalığın tedavisini bilen varsa bize yardımcı olmasını istiyorum. Doktorları solunum yolundaki darlığın ameliyatla tedavi edilemeyeceğini söylüyor. Sürekli nefes alma sıkıntısı yaşayan yavrumuzun bu durumundan çok rahatsızlık duyuyoruz, o nedenle yardım istiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Refiye ve Muhammet Civelek çiftinin çocukları Hasan\'ı bebek arabasında gezdirmesi

Refiye ve Muhammet Civelek\'ten detay

Refiye Civelek röp

Refiye ve Muhammet Civelek\'in minibüs içerisinde bebeklerine solunum cihazı bağlaması

Refiye Civelek\'in minibüs içerisinde hastanelerin ambulans hizmeti vermediğinden dert yanması

Hasan Civelek yakın plan detay

2.10 DK///230 MB

Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) -

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4)KAMYONETİN ARKASINA İPLE BAĞLADIĞI KÖPEĞİ SÜRÜKLEDİ

EDİRNE\'de bir köpeğin iple hareket halindeki bir kamyonetin arkasına bağlanarak sürüklenmesi yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Görüntüler, Keşan-Edirne karayolun üzerinde çekildi. Adı henüz belirlenemeyen sürücü, iple kamyonetinin arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce arkasında sürükledi. Köpeğin hareket halindeki araca bağlanarak sürüklendiğini gören duyarlı bir sürücü ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Duyarlı kişi bir süre sonra kamyoneti durdurarak sürücüsüne tepki gösterdi. İsminin açıklanmasını istemeyen kişi, \"Bir anda önümde bir kamyonetin arkasına iple bağlanarak götürülen köpeği görünce çok şaşırdım. Köpek zaman zaman sürükleniyor, kimi zaman iple arasındaki arayı açmamak için koşuyor acı çektiği çok belliydi. Sürücüyü durdurdum. Neden yaptığını sordum bana \'başka nasıl götürebilirim\' cevabını verdi. Bu kişinin gerekli cezayı almasını istiyorum. Görüntülerde plaka açık seçik görünüyor, emniyetimiz gereğini yapacaktır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Köpeğin kamyonetin arkasında sürüklenmesi

-Sürücünün kenara çeken kamyonet sürücüsüyle konuşması

-Kamyonete iple bağlı köpek

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

(SÜRE: 01.28 - BOYUT: 90 MB)

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5)YOLCU OTOBÜSÜNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde jandarmanın durdurduğu yolcu otobüslerinde narkotik köpeği \'Çivi\' eşliğinde yapılan aramada 5 kilo 10 gram kubar esrar, 8 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, Güney Mahallesi D400 Karayolu\'nda yolcu otobüslerine yönelik uygulama yaptı. Durdurulan bir otobüste narkotik köpeği \'Çivi\' eşliğinde arama yapıldı. Çivi, yolculardan Mehmet Ali A. ve Sezgin Y\'ye ait 2 valize yoğunlaştı. Valizlerde yapılan incelemede toplam 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Diğer bir otobüste ise yolculardan Barış K\'ya ait valizde şeffaf poşete sarılı 10 gram kubar esrar ve 8 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma, 3 yolcuyu gözaltına aldı.

Uygulamada ayrıca basit yaralama suçundan arandığı belirlenen Uğur T. de yakalandı.

Görüntü Dökümü

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- Jandarma aracının adliyeye gelişi,

- Şüphelilerin Jandarma aracında indirilişi,

- 4 şüphelinin adliye binasına götürülüşü,

- Genel ve detay görüntüler.

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)