DHA YURT BÜLTENİ-10

1)AFRİN\'İN 4 KÖYÜ DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'in batısındaki 4 köy daha terör örgütü PKK/PYD\'den arındırıldı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'in teröristlerden temizlenerek sınır güvenliğinin sağlanmasını hedefleyen TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, bugün Racco ve Bülbül bölgesindeki çatışmaların ardından Şirbanli, Şadiya, Kari ve Durka köylerinde kontrolü ele geçirdi. Çatışmaların ardından kontrolün sağlandığı köylerde TSK güçleri tarafından tuzaklanmış patlayıcı arama ve tarama çalışması başlatıldı.

Haber-Kamera:Hasan KIRMIZITAŞ/AZEZ (Suriye), (DHA)

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2)SANATÇILAR, \'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA DESTEK İÇİN HATAY\'DA

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için şarkıcı ve oyunculardan oluşan heyet, \'Sanatçı Mehmetçik El Ele\' etkinliği kapsamında Hatay\'a geldi. Burada açıklama yapan sanatçılar, harekata destek verdiklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan\'ın da katıldığı programda, Hatay\'a gelen ve aralarında Yavuz Bingöl, Erhan Güleryüz, Mustafa Ceceli, Erhan Yazıcı, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Sefa Zengin ile Deniz Oral\'ın da bulunduğu sanatçılar, Mehmetçik\'e desteklerini dile getirdi. Sanatçılar, basın toplantısı düzenleyerek, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdiklerini duyurdu.

Basın toplantısında konuşan müzisyen Yavuz Bingöl, CIA raporunda, PYD\'nin, PKK\'nın Suriye\'deki milis gücü olduğunun açıkça belirtildiğini hatırlattı. Bingöl, \"Cumhurbaşkanı\'mızın dediği de oydu. Yapılan operasyonu ben, şahsen çok meşru görüyorum\" dedi.

Oyuncu Tamer Karadağlı da \"Bir tane Türkiye var, o da bizim vatanımız. Mehmetçik\'in yanında olmak, bizim görevimiz. Bundan sonra da bir sürü sanatçı gelecektir\" diye konuştu.

Şarkıcı Mustafa Ceceli ise sabah okuduğu bir haberi hatırlatarak, şunları söyledi:

\"Reyhanlı Davut Paşa\'da bir çoban, tam 8 ton taş taşıyarak, Mehmetçik\'in geçiş güzergahına Türk bayrağı yapmış. Bütün hikaye, aslında şundan ibaret. Evet, sınıra yakın bir ilçede yaşıyor olabilirsiniz, hedefe de konulmuş olabilirsiniz; ama unutmayalım ki hem fiil hem de fikri olarak insanların moral ve motivasyonunu yükseltmek, onların yanında olabilmek, böyle bir dönemde çok kıymetli. \'Sanatçı- Mehmetçik El Ele\' etkinliğini de çok beğendim. Biz, bunu yaymak ve inşallah bundan sonra her hafta farklı sanatçıları vatandaşlarımızla buluşturup, çok güzel bir projeye imza atacağız. Reyhanlı 7 sivilimizi kaybettiğimiz, 113 vatandaşımızın yaralandığı bir bölge. O yüzden inşallah, yaraları bir nebze sarabiliriz.\"

\'ACILARI PAYLAŞMAYA GELDİK\'

Meslektaşlarını temsilen bölgede olduklarını dile getiren oyuncu Volkan Severcan, \"Biz Tamer Karadağlı ile askerliğimizi de beraber yapmıştık. Bildiğimiz çok önemli bir şey var ki savaş, sadece cephede devam etmiyor. Bizler, cephedeki Mehmetçik\'imize destek olmak için şehitlerimizin acısını paylaşmak için buraya geldik. Türkiye, zorlu bir sınavdan geçiyor ve bu zorlu sınavı da Türk ordusu veriyor. Bu sınavı verirken, onlarla gurur ve onur duyuyoruz. Onlarla bu gurur ve onuru paylaşmak için buradayız\" dedi.

\'GERÇEĞİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ\'

Müzisyen Erhan Güleryüz ise \"80 milyon, tek bir yürek olarak gerçeğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Mehmetçik\'imizin bu bölgeyi toparlayacağına eminiz. Mehmetçik\'imizin yanındayız, bugün onlarla da görüşeceğiz. Hatay\'da, Reyhanlı\'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acılarını paylaşmaya geldik. Sanat ve sanatçının da Mehmetçik ile beraber olduğunu söylemek istiyorum. Bugün sayımız bu kadar görünüyor; ama ilerleyen günlerde arkadaşlarımız Mehmetçik\'in yanında olacak. Ben 80 milyonun Mehmetçik ile el ele olduğunu, sanat ve sanatçının da Mehmetçik\'le el ele olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum\" diye konuştu.

\'ANNE KUCAĞI OLMAYA GELDİM\'

Zor bir süreçten geçildiğini belirten Oyuncu Zuhal Yalçın da şunları söyledi:

\"Evlatlarımızı bugün sarıp, sarmalamaya geldik. Ben, tek bayan olarak onların anne kucağı olmak için geldim. Onlara sıkı sıkı sarılmak, onların kokusunu içime çekmek istiyorum. Ben, bir evlat sahibi olamadım; ama anaların yüreğini çok iyi anlıyorum. Ben, annelerinin yerine geldim. Onların moralini düzeltmek için geldim ve çok heyecanlıyım. Bana ilk telefon açıldığında \'Koşa koşa gelirim\' dedim; çünkü bu, benim en başta görevim. Bir nebze de olsa onların yaralarını sarabiliyorsak ne mutlu bize.\"

\'Sanatçı Mehmetçik El Ele\' sloganıyla başlatılan etkinlik kapsamında, her hafta farklı sanatçılardan oluşan grubun, sınır illerine gidip, Mehmetçik\'e destek vereceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Sanatçılardan detaylar

-Sanatçıların konuşmaları

(Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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SANATÇILAR, \'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA DESTEK İÇİN HATAY\'DA (EK)

3)ROKETLİ SALDIRIDA ÖLEN FATMA\'NIN OKULUNU ZİYARET ETTİLER

\'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için Hatay\'a gelen şarkıcı ve oyunculardan oluşan sanatçı heyeti, Hatay\'daki temaslarının ardından Reyhanlı ilçesine geçti. Sanatçılar, ilçede ilk olarak Suriye\'deki teröristlerin 31 Ocak\'ta attığı roketle uyurken yaşamını yitiren Fatma Avlar\'ın öğrencisi olduğu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi\'ni ziyaret etti. Burada Fatma\'nın sınıfında fotoğrafının bulunduğu masaya çiçek bırakan heyet, öğrencilerle sohbet etti. Sanatçılar daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret edip askerlerle bir araya geldi.

Askerlerle fotoğraf çektirip, sohbet eden sanatçılardan Tamer Karadağlı, \"Çocuklarla bir aradaydık. Fatma kızımızın sınıfını ziyaret ettik, çiçek bıraktık. Kız evladı babası olarak insanını yüreği parçalanıyor, ailesine başsağlığı diliyorum. Bunun yanı sıra Mehmetçiğe destek olmak içinde geldik. Bunu göstermek için gedik. Onlarını yanlarındayız, onlara bu ülke için savaşıyorlar. Kendilerini bir parça olsun iyi hissetmeleri için geldik\" dedi.

\'FATMA\'NIN ARKADAŞLARINA BAKSINLAR\'

Sanatçılardan Erhan Güleryüz ise, 80 milyon Mehmetçiğin yanında olduğunu ifade ederek, \"Biz de müzikle, tiyatroyla, sinemayla uğraşan insanlar olarak Mehmetçiğin yanındayız. Reyhanlı\'ya aktık geldik. Sadece bizlere değil, 80 milyon bu karakolda bizim hayatımızı, topraklarımızı koruyan Mehmetçiğe borcu var. Mehmetçik daima, kalbimizde. Bizler de yanlarında olmak istedik. Şehitlerimizin acısı kalbimizde. İçimiz yanıyor, gazilerimize biraz olsunu şifa olsun diye geldik. 80 milyon burada. Fatma\'nın arkadaşlarının yüzlerinde hüzne şahit olduk. Çok can yakıcı bütün dünya \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın neden olduğunu soruyor. Gelsinler Fatma\'nın arkadaşlarının gözlerindeki hüznü görsünler. Mehmetçik önce 17 yaşında evinde uyurken atılan füzeyle kaybettiğimiz Fatma\'nın tabiki cevabını vermek durumunda bütün dünyaya\" diye konuştu.

Mustafa Ceceli de Mehmetçik\'e destek için geldiklerini anlatarak, \"Mehmetçiğin sloganı var; \'Milletimiz var olsun.\' Bizim var olmamız için hayatlarını tehlikeye atan kardeşlerimize destek için buradayız. Sınırın sıfır noktasına kadar da devam edeceğiz. Halkın her kesimden desteği aldıkları görmeleri mutluluk verici\" diye konuştu.

Volkan Severcan da \"Bizde bu ülkenin askerleriyiz. Onlar cephede, biz de destek için geldik\" dedi.

Görüntü dökümü

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- Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi

- Okula gelen sanatçılar

- Sanatçıların öğrencilerle buluşması

- Fatma\'nın sınıfına çiçek bırakılması

- Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı

- Sanatçıların gelmesi

Sanatçıların askerlerle sohbet etmesi

- Sanatçılarla röp.

(HabeR-Kamera: Taylan YILDIRIM, Murat SOLAK, Ferhat DERVİŞOĞLU- HATAY-DHA

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4)AK PARTİ\'Lİ İLÇE BAŞKANINDAN CHP\'Lİ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık, Burdur Belediye Başkanı CHP\'li Ali Orkun Ercengiz hakkında, Şehirlerarası Otobüs Terminali\'ne ilişkin \'görevi kötüye kullanma\', \'vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye atma\', \'belediyeyi ve kamuyu zarara uğratma\' iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.Murat Akbıyık, suç duyurusunda, Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde görevi kötüye kullanma, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye atma, vatandaşın mağduriyetine sebep olma, otogar işletmesi ve binasına maddi zarar vererek belediyeyi ve kamuyu zarara uğratma ile yapılacak tahkikat sonucu tespit edilecek suçlardan başta Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz olmak üzere diğer yetkili ve ilgililerin cezalandırılmasını istedi.

\'ARIZALARA ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLMEDİ\'

Başkan Akbıyık, suç duyurusu öncesi, 2013 yılında Belediye eski Başkanı AK Parti\'li Sebahattin Akkaya döneminde hizmete alınan terminal binası önünde basın açıklaması yaptı. Akbıyık, \"Vatandaşımıza hizmet vermekte olan otogarın çatı kısmında, daha sonraları meydana gelen arıza yetkililer tarafından zamanında müdahale yapılmaması nedeniyle büyüyerek tavanda çökme meydana gelmesine mahal vermiştir. Otogarın diğer bölümlerinde de meydana gelen arızalara zamanında müdahale edilmediği tüm halkımız tarafından görülmekte ve bilinmektedir. Zamanında teknik ekipler tarafından müdahale yapılsaydı bunların hiçbirinin yaşanmayacağı aşikardır. Burada sorumlu aranacak ise arızaya derhal müdahale etmeyen başta Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve teknik kontrol heyeti sorumludur\" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz\'in daha önce yaptığı açıklamada \"Geçmiş dönemde geçici kabulü yapılan otogarın, büyük eksikliklerle kabul edilmesi nedeniyle bu tür hasarların olacağı belliydi. Bu bina, Burdur için uygun bir bina olmamasına rağmen yapımı için ısrarcı olunmuş, Burdur\'a hantal bir bina yapılmıştır. Bu durumdan çok üzüntü duyuyoruz. Gerekli yasal inceleme yapılacak. Olayla ilgili yasal yollara başvuracağız\" dediğini hatırlatan AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanı Akbıyık, \"Otogarı kendisi teslim almasına rağmen kesin kabulün yapılıp, yapılmadığını, yapıldıysa kimin yaptığı ve müteahhit firmadan kimin teslim aldığını ifade etmekten ne yazık ki kaçınmaktadır\" dedi.

Görüntü dökümü

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- Otogar dış görünüş

- Basın açıklamasına katılanlar

- Murat Akbıyık\'ın açıklaması

- Otogarın içinden detay

(HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

257 MB /// 04.16\"

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5)KARDAK\' IN KARŞISINDAKİ ÇAVUŞ ADASI\'NDA ASKERİ İNŞAAT BAŞLADI

KARDAK kayalıklarında Yunanlıların gerginliği arttırması üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz. Kuv. K.) tarafından bugün Kardak\'a 1 mil mesafedeki Çavuş Adası\'na iskele ve gözetleme kulesi yapılmaya başlandı. Dz. Kuv. K.\'le bağlı hücumbotlar, iş makinalarının adaya nakli sırasında çevrede kuş uçurtmadı.

Bodrum\'un Gümüşlük Mahallesi ile Kardak kayalıkları arasında bulunan, üstünde 350 yıllık Osmanlı feneri ile gözetleme kulesinin yer aldığı, 300 metre uzunluğunda ve 70 metre genişliğindeki Çavuş Adası\'na, Dz. Kuv. K. tarafından yeni gözetleme kulesi, iskele ve askerlerin barınacağı konut yapılmasına karar verildi. Üç haftada tamamlanması beklenen inşaat, bugün başladı. Öğle saatlerinde Gümüşlük Limanı\'ndan römorkorlarla adaya jenaratör, su tankı iş makinası ve işçiler götürüldü. Saat 12.00\'de yapılan nakil sırasında Dz. Kuv. K.\'ye ait hücumbotların iş makinalarının Çavuş Adası\'na gidiş güzergahında geniş önlem aldığı görüldü. Kardak kayalıklarına 30 metre mesafede iki Türk botu önleme harekatını sürdürdü. İki Yunan botunun ise Kilimli (Kalimnos) Adası yakınlarından gelişmeleri izlediği, Kardak kayalıklarına yaklaşmadığı görüldü. Bölgede halen 4 Yunan, 6 Türk sahil güvenlik botu bulunuyor. Öte yandan Kardak kayalıklarına iki mil mesafedeki Kalalimnos Adası\'nda Yunanlılar, geçen 21 Ocak\'ta, gözetleme kulesinin yanına ne amaçla kullanılacağı bilinmeyen bir inşaat yapmaya başlamıştı.

Görüntü dökümü

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- Çavuş adasının kardak kayalıkları ile birlikte görüntüsü

- Adadaki Osmanlı gözetleme kulesi

- Çavuş adasına iş makinasının gelmesi adaya çıkması çalışmaya başlaması

- Çavuş adası ile sahil güvenlik botları bir arada

(Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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6YABANCI ÖĞRENCİLERDEN MEHMETÇİĞE DESTEK

SAKARYA Üniversitesi\'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe destek için hazırlanan videoda destek mesajlarını iletti.

Sakarya Üniversitesi\'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için hazırlanan videoda destek ve sevgi mesajları verdi. Farklı bir anlam ifade etmesi için 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde hazırlanan video sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Videoda Suriye, Irak, Azerbaycan, Yemen, Bosna Hersek, Filistin, Endonezya, Cezayir, Sudan gibi ülkelerden öğrenciler şükranlarını dile getirerek, \"Allah yardımcınız olsun\", \"Gazanız mübarek olsun\", \"Sağ salim tezden dönesiniz\", \"Allah sevdiklerinize kavuştursun\", \"Ayağınıza taş değmesin\" ve \"Zaferiniz daim olsun\" gibi mesajlarını Türkçe olarak Mehmetçiğe gönderdi.

Görüntü dökümü

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Klipten görüntüler

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7)VAN\'DA, PKK\'YA AİT SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'ın Saray ilçesi kırsalında, teröristbaşı Abdullah Öcalan\'ın yakalanışının yıl dönümünde yapılacak eylemlerde kullanılacağı tahmin edilen toprağa gömülü el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray İlçesi Çaybağı Mahallesi kırsalına terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyon düzenledi. Yapılan arazi taramasında toprağa gömülü mutfak tüpleriyle hazırlanmış 4 el yapımı patlayıcı, 4 elektrik fünye, 2 kaleşnikof marka piyade tüfeği, 3 piyade tüfeği şarjörü,104 piyade tüfeği mermisi, 24 tabanca fişeği, 10 litre akaryakıt, 20 metre elektrik kablosu ve 6 koli bandı ele geçirildi.

Silah ve mühimmatın terörisbaşı Abdullah Öcalan\'ın yakalanışının yıl dönümü olan bugün, eylemlerde kullanılacağı tahmin edildiği belirtildi.

Görüntü dökümü

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-Ele geçirilen malzemeler

-Operasyona giden askerler

-Operasyonun yapıldığı kırsal alan

-Ele geçirilen mühimmatlar imha edilirken

-Detaylar

Haber-Kamera:VAN/DHA

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8)SERASINDA ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde 3 çocuk babası Veli S. (54) evin yanındaki serada demire bağlı ipte boynundan asılı halde ölü bulundu.

Gazipaşa\'ya bağlı Korubaşı Mahallesi\'nde oturan Veli S., sabah saatlerinde evin yakınındaki cam seraya gitti. Bir süre sonra Veli S.\'nin gelmemesinden şüphelenen ailesi kontrol için seraya gitti. Ailesi, Veli S.\'yi sera içindeki demire bağlı ipte boynundan asılı halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Veli S.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Veli S.\'nin cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Veli S.\'nin intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Görüntü dökümü

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- Cam seradan görüntü

- Savcıdan genel ve detay görüntü

- Cesedin cam seradan çıkarılışı

- Cenaze araca konuluşu

- Cenaze aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

(HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)

157 MB /// 02.34\"

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9)KENDİ YARASINI UNUTUP, 4 YAŞINDAKİ OĞLUNU DÜŞÜNDÜ

KARAMAN\'da kucağında oğlu Çağan (4) ile yolun karşısına geçen Derya Ünlütürk(37), motosikletin çarpması sonucu, oğluyla birlikte yere savrulup yaralandı. Yerde ambulansın gelmesini bekleyen Derya Ünlütürk, kendi yarasını unutup, \"Oğlumun dişi kırılmış\" diyerek ağladı.

Kaza, bugün Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Derya Ünlütürk, kucağında oğlu Çağan ile birlikte yaya geçidinden, yolun karşısına geçmek isterken Mustafa Fıçıcı (27) yönetimindeki 70 AG 379 plakalı motosiklet çarptı. Anne ve oğul çarpmanın şiddetiyle yere savuruldu. Yaralı halde yerden yatan Derya Ünlütürk, bir anda oğlunu göremeyince çevredekilere \"Oğlum nerde?\" diye sorarak ağlamaya başladı. Minik Çağan ile ilgilenen çevredekiler de oğlunu, gösterip durumunun iyi olduğu söyledi. Ancak anne ve oğul birbirlerini görünce ağladı. Oğlunun dudağında kan olduğunu fark eden Derya Ünlütürk, bu kez de \"Oğlumun dişi kırılmış\" diyerek ağlamayı sürdürdü. Anne ve oğul çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Fıçıcı da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Yaralıların yerde yatarken detay

-Çevredeki vatadaşların yaralılara yardım etmesi

-Anne oğulun ağlamaları

-Annenin her fırsatta oğlunu sorması

-Genel detay

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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10)YOZGAT\'TA TEKERLEKLİ SANDALYE ŞARJ DOLUM İSTASYONU AÇILDI

YOZGAT Belediyesi, bedensel engelli vatandaşların kullandığı elektrikli sandalyelerin akülülerini doldurabilmeleri için Cumhuriyet Meydanı\'na şarj dolum istasyonu kurdu.

Cumhuriyet Meydanı\'nda kurulan akülü sandalye şarj istasyonu ile şehir merkezine uzak mahallelerden gelerek geri dönüşlerde zorluk yaşayan engelli vatandaşlar akülü araçlarını şarj edip tekrar yollarına devam edebilecek. Araçlarını şarj eden vatandaşlar, şarj istasyonuna kurulan radyo sistemi sayesinde de hem müzik dinleyecek hem de arkadaşlarıyla sohbet etme imkanı bulacak. Yozgat Belediyesi şehir içi toplu taşıma araçlarına da, tekerlekli sandalye kullananların kolaylıkla binebilmeleri için engelli asansörü ve rampası yerleştirdi.

\'ÇOK DAHA GÜZEL ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ\'

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, engelli vatandaşların önündeki engelleri kaldıracak çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, \"Belediye olarak en önemli görevlerimizden birisi de engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, önündeki engelleri kaldıracak bir takım çalışmalar yapmaktır. Bu manada sürekli olarak engelli kardeşlerimize yönelik olarak onların talepleri doğrultusunda bir takım çalışmalar yapıyoruz. Şimdi bir adım daha attık bu konuda şehrin değişik yerlerine 4 tane şarj istasyonu koyduk. Burada engelli vatandaşlarımız, araçlarını şarj ederken radyodan müzik yayını da dinliyor. Bu arada şehir içi otobüslerin kullanımı noktasında çok ciddi zorlukları vardı. Yaklaşık 7-8 aydır şehir içerisindeki bütün otobüslere de engelli kardeşlerimizin rahatça inip bine bilecekleri şekilde değiştirdik. O noktada da hayatlarını kolaylaştırdık. Bunlar yeterli değil ama inşallah çok daha güzel çalışmaları da birlikte yapacağızö dedi.

Şarj istasyonu kurulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Bedir Karabıyık , \"Sabah evden çıkıp çarşıya geldiğimizde, akülü sandalyenin şarjı bitiyordu ve dönüş yolunda sıkıntı çekiyorduk. Uzak mahallelerden gelen arkadaşlarımız yollarda perişan oluyordu. Esnaf arkadaşlarımız yardımıyla akülerimizi dolduruyorduk. Bu uygulama bizleri çok rahatlattı. Artık sıkıntı çekmeyeceğiz çok güzel oldu. Hem müzik dinliyoruz hem aracımızı şarj ediyoruz. Çok güzel bir hizmet\" diye konuştu.

Yozgat Engelliler Derneği Başkanı Hamide Taşarşlan, belediye tarafından hizmete konulan uygulamaların memnuniyet verici olduğunu söyledi.



Görüntü dökümü

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-Akülü sandalye şarj istasyonu

-Engelli vatandaşların sandalyelerini şarj etmesi

-Engelli vatandaşların konuşmaları

-Belediye Başkanı Kazım Arslan\'ın konuşması

-Engelliler derneği başkanı Hamide Taşarslan

-Engelli rampası bulunan otobüsler

-Detay

Haber-Kamera:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

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11)KÖPEĞİN ENSESİNİ BIÇAKLA KESİP KAÇTI

ANTALYA\'da, kimliği belirlenemeyen kişi, sanayi sitesinde köpeğin ensesini bıçakla kesti. Hayvanı yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi\'nde, dün meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi, sanayi sitesinin içinde köpeğin boynunu ense kısmından derinlemesine kesip, kaçtı. Acı içinde sitede dolaşan yaralı köpeği gören güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne ait hayvan ambulansı sevk edildi. Büyükşehir belediyesi veterinerleri tarafından ilk muayenesi yapılan köpeğin enfeksiyon kaptığı belirlendi. Boynundaki kesinin temizlenmesinin ardından yarasına dikiş atılan köpek, barınakta özel bakıma alındı.

10 GÜN SONRA ESKİ HALİNE DÖNECEK

Tedaviyi yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi veterinerlerden Tayfun Kazan, köpeğin çok derin kesiyle kendilerine getirildiğini söyledi. İlk müdahalenin ardından yaklaşık 2,5 saat süren operasyonla yırtılan kasları diktiklerini belirten Kazan, yoğun dikiş attıklarını kaydetti. Kazan, \"10 gün sonra eski haline dönmesini bekliyoruz. Kesik, az daha derin olsaydı yaşama şansı yoktu. Tam zamanında bize ulaşması onun şansı oldu. Tedavisi çok iyi ilerliyor. Bundan sonra onun daha uygun bir ortamda yaşanmasının sağlanması gerekiyor\" dedi.

Polis ekipleri, köpeğe zarar veren kişinin belirlenmesi amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarına ait kayıtları incelemeye aldı.

Görüntü dökümü

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- Köpeğin boynu kesik görüntüsü

- Köpeğin boynun sarılmış halde görüntüsü

- Veterinerin yaralı köpeği gezdirmesi

- Röp: Veteriner Tayfun Kazan

- Bakıcıların köpeği gezdirmesi ve sevme görüntüsü

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,(DHA)

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