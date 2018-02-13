DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ESKİŞEHİR\'DE PLASTİK KASALAR ALEV ALEV YANDI

ESKİŞEHİR\'de bir soğuk hava deposunun bahçesinde bulunan plastik kasalar alev alev yandı. Yangın yerine giden itfaiye araçları çamura saplandı, vatandaşlar kasaların bir bölümünü yangın yerinden uzaklaştırmak için büyük çaba sarf etti. Olay, Yeşiltepe Mahallesi Kökdere Sokak\'taki Palmiye Soğuk Hava Deposu\'nun bahçesinde meydana geldi. Bahçede bulunan yüzlerce plastik seze ve meyve kasaları henüz belirlenemeyen nedenden alev aldı. İşyeri sahiplerinin durumu bildirmelerinin ardından olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye araçlarından bazıları çamura saplandı. İtfaiye araçları vatandaşların getirdiği traktörlerin yardımı ile çamurdan çıkartıldı. Çok sayıda vatandaş da kasaların bir bölümün yangın yerinden uzaklaştırmak için çaba sarf etti.Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Görüntü dökümü:

-Alev ve dumanlı görüntü,

-Çamura saplanan itfaiye aracını,

-Vatandaşların kasaları yangın yerinden uzaklaştırma çalışmaları,

-Vatandaşların konuşması,

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)

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2)BURSA HAYAT HASTANESİNDEN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE BÜYÜK KATKI

İstihdam Seferberliği’ne destek veren Bursa Hayat Hastanesi, yeni hastane açılışı ile birlikte mevcut istihdamını yüzde 30 oranında arttırırken, hedefi 500 personel olarak belirledi. “Yeni Hayatö sloganı ile 40’ıncı yılını kutlayan Bursa Hayat Hastanesi, yeni hastane açılışı için gün sayarken, bir yanda da istihdam edilen personelin eğitimlerini tamamlıyor. İş-Kur İl Müdürlüğü ile sürdürdükleri İşbaşı Eğitim Programlarını sürdürdüklerini hatırlatan Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkul, “Hayat Hastanesi olarak Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan ve Bursa Ticaret ve Sanayi Orası’nın da desteklediği istihdam seferberliğine BTSO komitelerinde üye olan birisi olarak biz de destek veriyoruz. İki haftadır İşbaşı Eğitim Programı devam ediyor. İş-Kur ile birlikte Hayat Akademi çerçevesinde personelimizi eğitiyoruz. Hasta kayıt personelinden, sağlık personeline kadar tüm personele eğitim veriliyor. Onun ötesinde işletmelerde kurum kültürü diye bir kavram var. Hayat Hastanesi’nin kurum kültürünü de arkadaşlarımıza vererek yeni ekibimizi hazırlıyoruz\" dedi.

\"ÇALIŞAN SAYIMIZI 500’E ÇIKARTACAĞIZ\"

İstihdamın ülke adına önemli bir konu olduğunun altını çizen Özkul, “Bu çerçevede 2016 yılında 30 arkadaşımızı işe başlattık. 2017 yılında da 70 civarında arkadaşımızı başlatmış olduk. Tabi önceki çalıştığımız yer 2.500-3000metrekarelik bir yerdi. Yeni yerimiz 20 bin metrekare alana sahip. Burada 500 personelin çalışması planlanıyoruz. Hayat Hastanesi Bursa’nın çınarları diyebileceğim yerlerden birisiö diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017 yılında başlatılan İstihdam Seferberliği’ne 2017 yılında Bursa olarak en iyi şekilde sonlandırıldığını ifade eden İş-Kur İl Müdürü Eren Türkmen, “Milli istihdam seferberliğinin ikinci fazına başladık. 2018’de artı iki istihdam ile yola çıktık. En önemli argümanımız İşbaşı Eğitim Programı. En az iki sigortalı çalışanı olan işverenlerimize katılım desteği sağlıyoruz. İşbaşı eğitim programında işsizler eğitim ile işi yaparak öğreniyorlar. Mesleki becerilerini geliştirerek iş başı eğitim programı sonucunda iş yerlerinde sigortalı olarak işe başlıyorlar. Bu süreçte katılımcıları asgari ücret genel sağlık sigortası ve iş kazası meslek hastalıkları primi yatırıyoruz. Çok iyi başladık. Bin 200’e yaklaşan bir katılımcı sayımız var. Hayat Hastanesi ile de 2018 yoğun bir plan yaptık. Bu süreçte Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine çok teşekkür ediyorum. İstihdam seferberliğine de 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da destek bekliyorumö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Eğitimden görüntüler

-Eğitime katılan çalışanlardan görüntüler

- Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkul röportaj

- İş-Kur İl Müdürü Eren Türkmen röportaj

Cansel ORUÇ/Mehmet İNAN/BURSA (DHA)-

Süre: 6 dakika 10 saniye Boyut: 690 MB

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3)HEDİKLE KARLARI EZİP, HAYVANLARIN BESLENMESİNİ SAĞLIYORLAR

MUŞ\'un merkez Yukarı Yongalı köyünde, ayaklarına hedik takan köylüler, saatlerce kar üzerinde yürüyerek hayvanlarına ot verecek bir alan oluşturuyor.Hedikleri ağaç ya da hortumdan yaptıklarını söyleyen köy halkından Kerem Yöndem, \"Her evde en az iki takım hedik var. Bu hedikleri yoğun kar yağışlarında yakın köylere ulaşım için kullanıyoruz. Ayrıca kar yağarsa hayvanlara yem verecek bir alan oluşturmak için ayağımıza taktığımız hediklerle saatlerce karda yürüyerek ezilmiş bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Daha sonra bu alana getirİp ot dökerek havyanlarımıza yediriyoruz . Hedikleri bir silindir gibi kullandığımız için kendimizde spor yapmış oluyoruz\" diye konuştu. Bunun atadan kalma bir gelenek olduğunu söyleyen Alaattin Yöndem ise, \"Hedikleri eskiden meşe ağacından yapardık. Şimdi ağırlığı daha hafif olan hortumları kullanarak yaptığımız hedikler 3 metre kar da bile yürürken batmıyor. Kışın sıkça kullandığımız, hediklerin yöresel ismi ise \'laken\'. Kışın yoğun yaşandığı bölgemizde hedikler olmasaydı yaşantımız çok zor geçerdi\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Köylülerin hedikle hayvan yemi yeri hazırlamak için karları ezmeleri

-Ayaklarında hedikle köyde gezmeleri

-Köylülerin hayvanlara ot vermeleri

-Röportaj

-Köyden detaylar

Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)

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4)KARS\'IN EĞİTİMDE \'MENTÖRLÜK\' PROJESİ ÖRNEK OLDU

SERHAT Kalkınma Ajansı\'nın (SERKA) Kars\'ta hayata geçirdiği \'Mentörlük projesi\', 4 bölgeden kente gelen kalkınma ajanslarının genel sekreterlerinden ilgi gördü.

SERKA ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün uzun süreli çalışmaları sonunda, öğretmenleriyle görüşülerek dezavantajlı mahallelerdeki akademik başarısı iyi olmayan, ya da çok iyi olup, maddi durumu kötü olan öğrenciler tespit edildi. Evlerinden alınıp Kars Valiliği tarafından açılan Kalem Kitap Kahve Evi\'ne getirelen bu öğrencilere, program çerçevesinde gönüllü öğretmenler tarafından ekonomik, sosyal ve akademik başarılarının artması için eğitim verilmeye başlandı.

Programın incelenmesi için Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hüsnü Kapu tarafından davet edilen Trakya, Ankara, Batı Akdeniz ve Çukurova Kalkınma Ajansları genel sekreterleri Kars\'a geldi. Kars Valiliği\'nin açtığı Kalem Kitap Kahve Evi\'ni ziyaret eden eden genel sekreterler, montörlük projesinde yer alan öğretmenler ve öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ardından İlim Yayma Cemiyeti\'ne geçen genel sekreterler, burada da robotik atölyesini gezdi, incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, \"Zaman zaman kalkınma ajansları olarak bizler bu tür faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bugün dört kalkınma ajansımızın genel sekreterleri, Valilik tarafından yapılan, bizim de destek verdiğimiz Kalem Kitap Kahve Evi\'ndeki mentörlük projesini inceleyerek, öğrencilerimiz ve mentörlerimizle sohbet etti. Ardından da İlim Yayma Cemiyeti\'ndeki yine bizim desteklediğimiz Robotik Atölyesi\'ni gezdiler\" diye konştu.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık da Kars\'ta yapılan projelerin örnek proje olduğunun altını çizdi. Şayık, incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada şunlar söyledi:

\"Öncelikli olarak Kars\'a böyle bir mekanı kazandıran Vali Rahmi Doğan ve Serhat Kalkınma Ajansı\'nı tebrik ediyorum. Biz de yıllarca Ankara\'da böyle bir tesis kurmaya çalıştık, fakat beceremedik. İnşallah, buradaki tecrübeden de faydalanarak uygulamaya çalışacağız. Burası sanki ruh hali itibariyle geldiğimiz noktada, sanki bir geriye dönüş, gençlerin çocuklarla çocukların yaşlılarla buluştuğu, bilgiden ziyade kaynaşmanın olduğu bir ortam. Burada dezavantajlı gurupların kurtulmasından ziyade gençlerin burada birbirlerine alışması gibi bir sosyal proje olarak düşünülmeli. İnşallah biz de bu projeyi Ankara\'da uygulamayı düşünüyoruz ve başkent Ankara olarak burada yapılan projeye elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi bilmelerini istiyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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-Genel sekreterlerin kalem kitap kahve evindeki incelemeleri

-Öğrenci ve menrötlerle sohbet edilmesi

-Çocukların kitap okuma detayları

-Serka genel sekreteri hüsnü kapu röportaj

-Trakya kalkınma ajansı genel sekreteri Mahmut şahin röportaj

-Batı Akdeniz kalkınma ajansı genel sekreteri Abdullah madenci röportaj

-Ankara kalkınma ajansı genel sekreteri arif şayık röportaj

-Çukurova kalkınma ajansı genel sekreteri lütfü altınsu röportaj

-Genel sekreterlerin ilim yayma cemiyetini ziyareti

-Robotik atölyesinde inceleme ve bilgi alma görüntüleri

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

HD. 281 MB - 8 DK 49 SN

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