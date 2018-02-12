DHA YURT BÜLTENİ-10

Bursa\'da Türk Eğitim-Sen\'den askeri kıyafetli basın açıklaması



Türk Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu,\"Teröristlerin ellerindeki silahlara bakıldığında düşmanın kim olduğunu görüyoruz. İncirlik Üssü kapatılmalı, ABD ve Fransa ile yapılan anlaşmalar feshedilmelidir. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak 400 bin üyemizle, duamızla, varlığımızla, ruhumuzla ve bütün benliğimizle askerimizin yanındayızö dedi.

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Türkiye Kamu-Sen binasında askeri kıyafet giymiş başkan ve yöneticilerle basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, “Sakarya, Dumlupınar, İnönü bizim için ne anlam ifade ediyorsa, El Bab, Afrin, Münbiç, Sincar ve Kandil de aynıdır. Bugün Mehmetçik cephede, Türk milletinin kaderini yeniden yazmakta, bu topraklar üzerinde yeşerecek fidanlar için gövdelerini Amerikan roketlerine, Alman antitank füzelerine, Fransız mayınlarına siper etmektedirö dedi. Türkoğlu şöyle devam etti:“Ülkemiz bir büyük saldırı ile daha karşı karşıyadır. Yaklaşık 30 yıldır yavaş yavaş, merhale merhale yurdumuzu kuşatan şer güçler, maşa olarak kullandıkları terör örgütleri yoluyla Türk milletini yıpratmak, zayıflatmak, son darbe ile yok etmek ve tarih sahnesinden silmek üzere ortaya koydukları planlarını devreye sokmuşlardır. Teröristlerin ellerindeki silahlara baktığımızda, düşmanın kim olduğunu görüyoruz. Madem düşmanımız belli o zaman tribünlere oynamak yerine gerçek yaptırımlar hükümet tarafından hayata geçirilmelidir. İncirlik Üssü kapatılmalı, Fransa ve ABD ile yapılan anlaşmalar feshedilmelidir. Biz Mete Han’dan bugüne Türk ordusunun yanındayız. Hepimiz birer Mehmetiz, birer askeriz; bütün hainlere, yedi düvele yeteriz. Türkiye Kamu-Sen olarak 400 bin üyemizle, duamızla, varlığımızla, ruhumuzla ve bütün benliğimizle askerimizin yanındayız.ö



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Açıklamalar

-Detaylar

3 dk 33 sn 400 mb

Haber:Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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Amasya’dan Mehmetçik için 4 TIR yardım malzemesi dualarla gönderildi

Amasya Belediyesi ve Hayatcan Derneği işbirliğiyle Afrin Bölgesi\'nde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere \'Mehmetçiğimiz üşümesin, Mehmetçiğimiz düşünmesin\' kampanyası kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla toplanan termal içlik, çorap ve kuru gıdadan oluşan 4 TIR yardım dualarla uğurlandı.

Amasya Belediyesi ile Hayatcan Derneği işbirliğiyle Afrin Bölgesi\'nde yürütülen Zeytin Dalı Harekatında görev yapan askerlere destek olunması amacıyla \'Mehmetçiğimiz üşümesin, Mehmetçiğimiz düşünmesin\' kampanyası başlatıdı. Kampanya kapsamında kapsamında hayırsever vatandaşların desteğiyle termal içlik, çorap, bakliyat ve kuru gıda toplandı. 4 TIR dolusu yardım malzemesi Amasya Yavuz Selim Meydanı’nda düzenlenen programla dualar eşliğinde bölgeye gönderildi. Programa, Amasya Valisi Osman Varol, 15\'inci Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatadaşlar katıldı. Burada konuşma yapan Başkan Özdemir, \"Bu bölgede ihtiyaç analizi yaptığımız zaman zor hava şartlarında mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan özellikle iç giyim malzemesi, termal içlikler, temel kuru gıda ve bölgemizin bolca ürünü olan soğan, elma ve patates gibi ürünlerden oluşan 4 TIR\'ımızı Amasyalılar olarak hazırladık. Amacımız tarafımızı belli ederek. Millet olma bilincimizi, birlik ve beraber olma bilincimizi, kötü ve iyi zamanda bir olma bilincimizi yardımlaşarak göstermek istedik\" dedi. Vali Verol, ise konuşmasında şunları söyledi: \"Bizim milletimizin devletiyle, ordusuyla, silahlı kuvvetleriyle olan manevi bağı o kadar kuvvetli ki mutlaka ve mutlaka bir şeyler yapmak, ellerinden gelen gayretle onlara katkı da bulunmayı her fırsatta beyan ediyorlar. Bu yardımların yerine ulaşmasının en azından moral motivasyon olarak ciddi bir katkıda bulunacağını düşünüyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yavuz selim meydanı’nda yardım tırlarından detay

-Protokol ve vatandaşlardan detay

-Afişlerden detay

-Konuşmalar Yardım tırlarının yola çıkmadan önce dua edilmesi detay

-Yardım filosuna öncülük eden tır şoförü Orhan Korkut’un yakınlarının gözyaşı detay

-Afrin için için toplanan 4 tırın yola çıkması detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 3:03 Dk) (BOYUT 344 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

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Yaralıyı meraklı gözlerle izlediler

Karaman\'da yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Yılmaz (40) motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Yere savrulan yaralıya sağlık görevlileri müdahale ettiği sırada etrafta toplanan kalabalığın meraklı gözlerle, yapılan müdahaleyi izlemesi dikkat çekti.

Kaza, bugün 13.45 sıralarında Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ömer Yılmaz, yolun karşısına geçmek istediği sırada sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 70 FD 770 plakalı motosiklet çarptı. Yaralanan Yılmaz, çarpmanın şiddetiyle yere savuruldu.

ELİNDE İÇTİĞİ ÇAYLA BİRLİKTE İZLEDİ

Çevredekiler tarafından çağrılan sağlık görevlileri, yerde yatan yaralıya müdahale ettiği sırada, etrafta toplanan kalabalık meraklı gözlerle, yapılan müdahaleyi izledi. İzleyenler arasında bir kişinin elinde içtiği çayla birlikte gelip yarılının başında durması ile bir kişinin cep telefonuyla o anları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlaması dikkat çekti. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yılmaz\'ın, sol bacağında ve kolunda kırıklar oluştuğu belirlendi. Polis, motosikletiyle kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü :

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- Yaralıdan detay

- Yaralıdan detay

- Yaralıya müdahaleyi izleyenler

- Elinde çay bardaklı olan kişi

- Cep telefonuyla yayın yapan kişi

-Yaralının ambulansla alınması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)

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Alzheimer hastası 4\'üncü kattan düşüp öldü

Antalya\'da alzheimer hastası Leman Akduru (88), oturduğu apartmanın 4\'üncü katındaki dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1514 Sokak\'ta bulunan Katlı Fatma Hamursuz Apartmanı\'nın 4\'üncü katında meydana geldi. Alzhimer hastası Leman Akduru, oğlu Murat Akçan\'ın işe gitmesinin ardından çıktığı balkonda dengesini yitirip bahçeye düştü. Akduru\'nun yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu polise ve 112 Acil\'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Leman Akduru\'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Akduru\'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Apartmanın dış plan görüntüsü

-Cesedin görüntüsü

-Cesedin yanında çantanın görüntüsü

-Polislerin görüntüsü

-Kadının oğlunun görüntüsü

-Polislerin balkonda inceleme yapmaları

-Olay yeri ekibinin çalışması

-Polis araçlarından görüntü

-Ölen kadının vesikalık resmi

144 MB /// 01.22

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Çalıştığı işyerinin deposundan aldığı malzemeleri sattı

Edirne\'de çalıştığı işyerinin deposundan izinsiz gıda ile temizlik malzemesi aldığı ve bu malzemeleri Bulgaristan\'da sattığı öne sürülen 1\'i Bulgar vatandaşı 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, İstasyon Mahallesi Gelincik Sokak\'taki bir depoda meydana geldi. S.K., çalışanı M.Y.\'yi, Bulgaristan vatandaşı P.G. ile birlikte deposundan bir araca gıda ile temizlik malzemesi yüklediğini gördü. Şüpheliler, S.K.\'yı fark ederek, malzemeleri yükledikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.B.\'nin depo sahibinden habersiz aldığı gıda ve temizlik malzemelerini P.G.\'ye sattığı, P.G.\'nin de bu malzemeleri Bulgaristan\'da satarak kazanç elde ettiğini belirledi. Polis, M.B. ve P.G.\'yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Depodan çalınan malzemelerin bir kısmı ise bulunarak, S.K.\'ya teslim edildi. M.B. ve P.G., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Çalınan malzemeler

-Detaylar

(SÜRE: 01.21 - BOYUT: 83 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)

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Van\'da yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi

Van\'ın Tuşba ilçesinde, polisin arama yaptığı yolcu otobüsünde, 2 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Polis ekipleri, Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi\'nde yeni sanayi sitesi içerisindeki yolda konroller yaptı. Yapılan kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramalarda, yolcu koltuklarının altına saklanmış 2 bin 390 paket kaçak sigara geçirildi. Olayla ilgili H.S. ve M.L. hakkında yasal işlem yapılırken, soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otobüste yolcu koltukları altında çıkartılan sigara paketleri

-Detaylar

Haber:Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

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Görme engelli judocular rakip tanımadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğini yaptığı Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası, dereceye girenlere madalya ve kupalarının verilmesiyle sona erdi.

Judo Federasyonu tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu\'nda yapılan Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası\'na 30 ilden 80 görme engelli kulübü ile 160 sporcu katıldı. Dün (pazar) başlayan şampiyonanın ilk gününde, büyük erkek ve kadınlar ile ümit erkek ve kadınlarda bazı sıkletlerde müsabakalar yapıldı. Karşılaşmalarda dereceye girenlere madalya ve kupaları törenle verildi. Bugünkü karşılaşmalarda ise kulüpler yarıştı. Mindere arkadaşları ve hakemler tarafından ellerinden tutularak götürülen görme engelli judocular, görmeseler de birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Görme engelli judocular, dereceye girebilmek için kendisi gibi görme engelli rakibini yenerek puan almaya çalıştı. Müsabakalar sonunda dereceye giren görme engelli sporculara madalyaları ve kupaları törenle verildi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, şampiyonaya görme engelli 160 sporcunun katıldığını belirterek, \"Geniş katılımlı bir turnuva oldu. Turnuvada başarılı olan sporcularımızı uluslararası alada temsil edecek. Biz görmeden judo yapıyoruz, başka sporları da görmeden yapıyoruz. Biz engellileri aşarak hayata tutunmaya çalışan kesimiz. Emeklerimizin sonunda neler ortaya çıkardığımızı herkes görüyor. Üretken bireyler olmak istiyoruz\" dedi.

Geçen yıl Görme Engeliler Avrupa Şampiyonu olan Zeynep Çelik ise, judo sporunu hissederek yaptığını ifade ederek, \"Görmeden spor yapmak ve Avrupa şampiyonu olmak kolay değil. Antrenmanlarda bile hocayla birlikte hissederek bu sporu yapmaya çalışıyoruz. Judo yaparken her şeyiniz hocadır. Elin kulağın, gözün her şeyin hocadır. Hoca olmadan hareket edemeyiz, rakibimi hocayla buluyorum, onun söylemesiyle açıklarını yakalayıp, yenmeye çalışıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Judo karşılaşmalarından görüntüler

- Görme engelli sporculardan görüntüler

- Hasan Sayyıdan ile röp.

- Zeynep Çelik ile röp.

- Madalya verilmesinden

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Umurbey deve güreşlerinin geliri Afrin\'deki Mehmetçik\'e bağışlanacak

Çanakkale\'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Belde Belediyesi tarafından bu yıl 28\'inci kez düzenlenen geleneksel deve güreşlerinde elde edilecek olan gelir, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçik\'e bağışlanacak.

Umurbey Belediyesi tarafından bu yıl 28\'inci kez Umurbey Geleneksel deve güreşleri düzenlendi. Marmara ve Ege bölgesinden 100’e yakın devenin güreş mücadelesi ilgi ile izlendi. Güreş esnasında bazı develerin tel örgülerin arkasında güreşleri izleyen seyircilerin üzerine doğru yönelmesi heyecan yarattı. Belde merkezindeki futbol sahasında düzenlenen güreşleri Çardak Belediye Başkanı AK Partili Basri Ulaş ile çok sayıda vatandaş izledi. Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, geleneksel hale getirdikleri güreşleri 28\'nci kez gerçekleştirdiklerini söyledi. Beldelerindeki geleneksel etkinlikleri devam ettirme gayretinde olduklarını belirten Sami Yavaş, şöyle konuştu:\"Bugün bu deve güreşinde kazanılan gelirlerin hepsini Suriye\'nin Afrin bölgesinde operasyonda bulunan Mehmetçiğimize yardım olarak gitmesine vesile olmak için buradayız\" Güreşlerde derece giren deve sahiplerine, Belediye Başkanı Sami Yavaş tarafından Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Jandarma Komutanlığı, Muhtarlık ve Tertip Komitesi kupaları takdim edildi. Öte yandan, 28\'inci Geleneksel Umurbey Deve güreşlerinden elde edilecek olan gelir, TSK tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçik\'e bağışlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Deve güreşlerinden genel ve detay görüntü.

-Güreşen develerin tel örgüleri aşmasından ve izleyenlerin üstüne yönelmesi

-Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş röp.

Görüntü süresi 2 dakika 15 saniye. 250 MB

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE(DHA)

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Yaralı atmaca, tedavi edilip doğaya bırakıldı

Kahramanmaraş\'ın Andırın ilçesinde, iş yerinin camına çarparak, yaralanan atmaca, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Ahmet Yancı, geçen cuma günü, Andırın\'daki iş yerinin camına çarpıp, yaralanan atmacayı veterinere götürdü. Yancı, tedavisi yapılan atmacayı bir süre kafeste besledi. İyileştikten sonra atmacayı doğaya bırakan Ahmet Yancı, \"Kafeste besleğimiz atmacayı uçabilecek duruma geldikten sonra doğaya bıraktık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kafesteki atmaca

- İşyeri sahibinin kafesi aracına yüklemesi

- İşyeri sahibi ile röp.

- Atmacanın doğaya bırakılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 251MB

Haber-Kamera: İskender ZENGİN/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)