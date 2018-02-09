DHA YURT BÜLTENİ-10 

Çukurca\'da üs bölgesine roketatarlı saldırı: 1 şehit

HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine, Irak\'ın kuzeyinden PKK\'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu.

Çukurca\'da sınırın sıfır noktasındaki Zer Tepe üs bölgesine, bugün öğle saatlerinde Irak\'ın kuzeyinden PKK\'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, sözleşmeli er olduğu belirtilen 1 asker şehit oldu. Güvenlik güçleri, saldırıya anında karşılık verirken, bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

PKK\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-operasyon bölgesinden görüntü

Haber: ÇUKURCA (HAKKARİ) (DHA)

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PKK\'nın bombalı eylemde kullanacağı araç imha edildi

HAKKARİ\'de, jandarma ekipleri tarafından Çukurca ilçesi Cevizli köyünde düzenlenen operasyonlarda, PKK\'lı teröristler tarafından bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen, plakasız bir araç imha edildi. 2\'si kadın 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, silah, mühimmat, telsiz, cep telefonları ve dürbün ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, dün Çukurca\'da ele geçirilen araçla ilgili açıklama yaptı. Çukurca ilçesi Cevizli köyünde düzenlenen operasyonlarda, PKK\'lı teröristler tarafından bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen, plakasız bir araç bulunarak, imha edildi. Operasyonda, ayrıca termal kameralardan gizlenmek için iç tarafı ısı geçirmez ve yanmaz malzemeler ele geçirilirken, bombalı araçla ilgili \'terör örgütüne yardım ve yataklık\' suçundan 2\'si kadın 6 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Kayalık köyü Çeltikli mezrasına düzenlenen operasyonda ise 60 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü,1 av tüfeği, 4 telsiz, 3 dürbün, 2 cep telefonu, 4 sim kart, 3 hafıza kartı ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Haber: HAKKARİ, (DHA)-

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Kocaeli\'de terör operasyonu: 19 gözaltı

KOCAELİ\'de, PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP\'li eski yöneticilerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi bölücü terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda aralarında HDP\'li eski il ve ilçe başkanları ile parti yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla gözaltına alınan 19 kişi sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

HDP BİNASINDA ARAMA YAPILDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'nin terör örgütü PKK/KCK\'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, HDP Gebze İl Başkanlığı\'nda arama yapıldı. Terör örgütünün talimatları doğrultusunda örgüt adına hareket ettikleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında HDP Gebze İlçe Başkanlığı yöneticileri ile Demokratik Bölgeler Partisi Gebze ilçe yöneticilerinin de bulunduğu kişilere yönelik saat 06.00\'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Polis; D.B., M.A., E.G., M.A., Ş.B., A.Y., A.S., M.U., C.Ç., H.D., Z.A., D.B.K., İ.B., Ç.B., M.Y., M.Z.Ü., T.D., R.T. ve M.P.\'yi gözaltına aldı. HDP Gebze İlçe Başkanlığı binasında ve gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, terör örgütünün amaçlarına yönelik pankart ve dövizler, güvenlik güçlerince öldürülen teröristlerin fotoğrafları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın fotoğrafları, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu. HDP Gebze İlçe Başkanlığı\'nda, terör örgütü elebaşının ve öldürülen teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi.

Polis, Y.Ö. ve G.B.\'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Ergün AYAZ-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

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ATB Başkanı Çandır: Yaş sebzede zirai ilaç kalıntısı mümkün değil (2)

ÜRETİCİDEN HABERE TEPKİ

Özel bir televizyon kanalının, üreticilerin tarım ürünlerinde hormon kullandığını ve kullanılan ilaçların sebze meyvede kalıntı bıraktığını ileri sürdüğü habere, Antalyalı üreticiler tepki gösterdi. Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Vural Şahin, Antalya Ticaret Odası Başkanı Ali Çandır, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Antalya Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan ve bir grup üretici, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi\'nde bir araya geldi. Kasalarla getirdikleri biber, çilek ve domatesleri yiyen üreticiler, yapılan haberin doğru olmadığını savunup protesto etti. Çiftçilerin bu türden haberlerle olumsuz etkilendiğini, işin aslının haberlerde konu edildiği gibi olmadığını belirten üreticiler, ürettikleri tarım ürünlerini hem tüketip hem de satarak geçimlerini sağladıklarını söyledi.

Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin, \'Yemeğimize zehir katıyorlar\' başlıklı haberin Türk halkının aklında soru işaretleri oluşturduğunu söyledi. Haberde zirai ilaçların eczanede yapıldığına dair söylem olduğunu da hatırlatan Şahin, \"Tarım ilaçları eczanelerde satılmaz. Zirai ilaç bayilerinde satılır. Haberde üreticilerimizin ürünlere zehir enjekte ettiği söyleniyor. Böyle bir durum söz konusu bile değildir\" dedi.

\'ÇİFTÇİ SERUMLA YAŞIYOR, SERUMUN HORTUMUNU ÇEKMEK İSTİYORLAR\'

Haberin bir talihsizliğe imza attığını belirten Nazif Alp ise Antalya tarımının kalbinden vurulduğunu söyledi. İlaçların gelişigüzel kullanılamadığını ifade eden Alp, \"Artık benim çiftçim bilinçli. Yaptığı işi biliyor. Aldığımız ilaçların hepsi ruhsatlı. Hangi sebzeye hangi ilaç kullanılacaksa kontrollü yapılır. Kontrolsüz bir durum olduğu ortaya çıkarsa cezası büyüktür\" dedi. Tarım Bakanlığı\'nın açtığı kurslarla ezbere tarım döneminin sona erdiğini de belirten Alp, çiftçinin en az lise mezunu olduğunu söyledi. Yapılan haberin dava konusu olduğunu ve mahkemeye vereceklerini kaydeden Alp, \"7 ülkeye ihracat yaparken kendi ayağımıza sıkmaya ne gerek vardı. Bazı çiftçilerimiz zor durumda. Çiftçim bitmiş serumla yaşıyor, serumun hortumunu da çekmek istiyorlar. Tarımı bırakalım mı, ekmeyelim mi?\" diye konuştu.

CHP\'DEN TEPKİ

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, CHP Demre İlçe Başkanı Mustafa Caner, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Bedia Sarıoğlu, bir grup partili ve üreticiler de Demre Cumhuriyet Alanı\'nda basın açıklaması yaparak habere tepki gösterdi. Grup adına basına açıklama yapan Mustafa Caner, haberin tarım sektörünü hedef aldığını belirtti. Haberin yanlı ve yanlış olduğunu kaydeden Caner, \"Bu haberle çiftçimizin alın terini, emeğini çalmışlardır. Artık 20 yıl öncenin sera üreticisi yok. Kontrollü üretim yapan, arı ile dölleme, faydalı böceklerle zararlılarla mücadele eden çiftçi var. Bu haber gerçeği yansıtmıyor. Üreticinin tamamını zan altında bırakıyor. Tüm tüketicilerin algısını yanlış yönlendiriyor\" dedi.

AKAYDIN\'DAN TEPKİ

Milletvekili Mustafa Akaydın da haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, şiddetle kınadığını söyledi. Akaydın, \"Yeterli araştırma yapılmadan, bölge ve Türkiye ekonomisinde önemli yeri olan, Türkiye\'nin çok önemli ihracat kalemini oluşturan turfanda sebze ürünlerini karalama kampanyasıdır. Bu haberin mantığını anlamak da olanaksız. Çiftçimiz bu haberleri hak etmiyor. Bu çiftçiye yapılan en büyük haksızlıktır, aymazlıktır. Çünkü sera üreticisi, meyve üreticisi artık 20- 30 yıl öncenin üreticisi değil. Modern yöntemlerle üretim yapıyor. Kontrollü tarım yapıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çiftçilerden hormon tepkisi

Halden detay görüntüler

Sebze ve meyvelerden detay

Halden geniş plan detay

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vural Şahin röp

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp açıklama

Domates, çilek ve biber yiyen üreticilerden detay

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Muharrem İnce: Tüzük değişikliğini 100 bin imza ile sunacağım

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bir hafta sonra CHP Genel Merkezi\'ne parti içi tüzük değişikliği teklifi sunacağını belirterek, \"Tüzük değişikliği teklifini 100 bin CHP\'linin imzasıyla sunacağım\" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cuma namazını Adapazarı şehir merkezindeki Orhan Camii\'nde kıldı. Muharrem İnce, namaz sonrasında cami bahçesinde vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. İnce, sohbet ettiği bir vatandaşın paltosunu beğendiği için üzerine giyerek denedi. İnce daha sonra CHP Sakarya İl Başkanlığı\'nın önündeki parkta partililere seslendi. Bankın üzerine çıkarak konuşan İnce, 3 maddelik parti iç tüzük değişikliği teklifini parti genel merkezine sunacağını belirterek, \"Sakarya\'dan açıklamış olayım bunu, parti yönetiminden bekliyorum, çünkü CHP\'yi umut yapmak, umutları yeniden yeşertmek 80 milyona fayda sağlayacaktır. 1 hafta 10 gün bekliyorum, CHP\'de tüzük değişikliği önerimi 100 bin CHP\'linin imzasıyla yapacağım. 1 milyon 300 bin üyemiz var. 100 bin CHP\'liden önümüzdeki günlerde başlayacağım toplamaya. 3 önerim var, birincisi cumhurbaşkanı adayımızı 1 milyon 300 bin üye seçsin, sandığı koyalım onlar seçsin. İkincisi imza rezaletini bitireceğiz, o bana yapılan imza rezaletini bitireceğiz. Üçüncü öneri de 2 seçimde partiyi 1\'inci parti yapamayan başkan istifa edecek. Bunları CHP\'nin tüzüğüne yerleştirdiğimizde 80 milyonun gönlüne gireceğiz. Enerjimden, duygularımdan hiçbir şey kaybetmedim, bunu başaracağız\" dedi.

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı eleştirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Türkiye\'de bugün bir savaşın içindeyiz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanının açıklamalarına bakın. Bunlar ısınma turlarıymış. Savaş bir spor müsabakası değildir. Sen maça mı çıkıyorsun da ısınıyorsun, gencecik evlatlarımız ölüyor orada, senin çocuğun bedelli askerlik yaptı tabi, ısınma turu yapıyormuş. Garibanın çocuğu orada ölürken ısınma turu yapıyormuş, ayıptır, yazıktır, günahtır. PYD ile CHP\'yi yan yana koyuyor, utanmazlığa bak, yüzsüzlüğe bak. 600 PYD\'liyi Türkiye\'de bunlar tedavi ettirmedi mi? PYD\'ye 3 bin 200 kamyon yardım bunlar göndermedi mi? PYD\'linin taziyesine Ak Parti milletvekili gitmedi mi? Bunları yapacaksın sonra da Atatürk\'ün partisiyle PYD\'yi yan yana koyacaksın, yüzsüzlüğün lüzumu yok\"

İnce, Suriye sorununun Ak Parti\'nin iktidara gelmesinden sonra ortaya çıktığını belirterek, \"Türkiye\'nin 2002\'de Ak Parti iktidara geldiğinde terör sorunu vardı, ekonomik problemleri vardı, Irakla ilgili sorunlar vardı, bütün bunlar vardı ama Suriye sorunumuz yoktu. 1998\'de bir paşamız gitmişti Suriye sınırına Abdullah Öcalan\'la ilgili meydan okumuştu, Öcalan\'ı da Suriye\'den kovmuşlardı ve Suriye ile ilgili problemlerimiz sona ermişti. Ne zaman bunlar iktidara geldi, önce dost, kardeş oldular, boğazda tatil yaptılar, Bodrum\'da gezi yaptılar, kardeşim Esad\'dan kanlım Esed\'e geçtik\" diye konuştu.

Konuşmasının ardından CHP Sakarya İl Başkanlığı\'nda partililerle bir araya gelen İnce, şehrin en işlek caddesi olan Çark Caddesi\'nde partililerle yürüdükten sonra Sakarya\'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vatandaşlarla sohbet etmesi

Konuşması

Parti ziyareti ve detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) -

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Yatalak hasta, ambulans yerine otomobil bagajında taşındı

OSMANİYE\'de 80 yaşındaki yatalak İsmail Karaboyun, tedavi için getirildiği hastanedeki muayenesinin ardından, evine gidebilmek için ambulans yerine otomobil bagajında götürüldü. Babasının hastane bahçesinde 2 saat ambulans için bekletildiğini iddia eden Veli Karaboyun, konuyla ilgili Valiliğe, BİMER\'e ve Sağlık Bakanlığına şikayette bulunduğunu söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü ise kendilerine konunun iletilmesinin ardından ambulans sevk edildiğini ancak ailenin kabul etmediğini açıkladı.

Toprakkale İlçesi Dağıstan Mahallesi\'nde oturan Veli Karaboyun, sabah saat 10.00 sıralarında prostat kanseri olan yatalak hasta babası İsmail Karaboyun\'u ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasına getirdi. Tedavinin ardından eve dönebilmek için ambulans talebinde bulunduğunu söyleyen Karaboyun, hiç bir sonuç alamadığını ileri sürdü. Ambulans olmayınca yaşlı adam, aracın bagajına konulup, evine götürüldü.

Ambulans verilmemesine tepki gösteren Karaboyun, \"Babam yatalak hasta, tedavi için hastaneye getirdik. Geri götürebilmek için 112\'yi aradım \'yardımcı olamayız\' dediler, evde bakım hizmetleri ile görüştüm \'bizim aracımız 15 günden önce çıkamaz\' dediler, hastane yönetimine yönlendirdiler, onlar da \'biz yardımcı olamayız\' dediler. Valiliğe, BİMER\'e ve Sağlık Bakanlığına şikayette bulundum. 3-4 saattir burada bekliyorum. Bu hasta aç susuz burada bekliyor, hasanın demek ki değeri yok\" dedi.

Babasının 12 defa prostat ameliyatı olduğunu ifade eden Karaboyun, \"Bu devlet böylemi bakacak bu hastaya\" diyerek tepkisini dile getirdi.

AMBULANS GÖNDERİLDİ KABUL ETMEDİLER

Öte yandan iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü, şu bilgileri verdi:\"Osmaniye 112 Komuta Kontrol Merkezi aranarak hastaneye hasta nakli istenmiş ve hasta saat 09:58\'de Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasına nakledilmiştir. Hastanın hastane ek binasında muayenesini tamamlanmıştır. Hasta yakınları 112 Acil Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezini arayarak eve naklini istemiştir. 112 Acil Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi tarafından hasta evde sağlık hizmetlerine yönlendirilmiştir. Sağlık Müdürlüğümüzün haberi olduğu ilk anda sosyal sorumluluk kapsamında hareket edilerek ilgililere gerekli talimatlar verilmiş ve 1 ambulansımız hastaneye yönlendirilerek hastaya ulaşılmıştır. Ancak hasta verilecek bu hizmeti reddetmiştir.

Müdürlüğümüz tarafından bu konuda ile ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastanın sedyede hastane bahçesinde beklerken detay görüntüleri

-Acil girişi ve sedyede bekleyen hasta

-Hastanın yüzünden görüntü

-Acil Servis yazısı

-\"Hastalarımızı taşıyacak servisimiz mevcuttur\" yazısı

-Hastanın sedye ile araca taşınması

-Battaniye ile kaldırılıp aracın bagajına konulması

-Hastanın bagaj içinden görüntüsü

-Hastayı taşıyan aracın ilerleyişi

-Hastanın oğlu Veli Karaboyun ile röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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Elazığ’da Cuma namazı çıkışında kar ve yağmur duası

DOĞU Anadolu Bölgesi\'nde son yılların en kurak kışı yaşanmasından dolayı, Elazığ’da bugün kılınan Cumu namazından çıkan çok sayıda kişi, kar ve yağmur duası yaptı.

Tarihi Harput mahallesi Ulu Cami\'inde kılınan Cuma namazının ardından toplanan cemaat, cami imamı Hacettin Yılmaz ile birlikte kar ve yağmur duası için ellerini açarak eşlik etti. İmam Yılmaz, duaya katılanlara, son 40 yılın en etkili kuraklığını yaşadıklarını belirterek, \"Bağlarımızı, bahçelerimizi, tarlalarımızı ve derelerimizi ihya edecek ilahi rahmetini tecelli edeceğiz. Çok ağır ve kurak bir süreçten geçiyoruz. Son 40 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Allah inşallah imtihanımızı kolay eyler\" dedi.

Yapılan duaların ardından açıklama yapan Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat da, dua etkinliğini daha önce sosyal medyadan duyurduklarını ifade ederek, yoğun bir katılımın olduğunu söyledi. Muhtar Demirpolat, \"İnşallah rabbimiz rahmetini eksik etmez. Çünkü kurak bir dönemden geçiyoruz. Yağan rahmeti özlediğimiz için böyle bir dua programı düşündük. Geçen yıl bu zamanlar kar ile mücadele ediyorduk. Bu yıl ise maalesef bir bahar havası var. İnşallah rabbimiz rahmetini eksik etmez\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Dua etkinliğine katılanlar

-Cami imamının dua etmesi

-Vatandaşların ellerini açarak duaya eşlik etmesi

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)-

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Şehitler İçin mevlid okutuldu

BURDUR Belediyesi tarafından Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen askerler için mevlid okutuldu.

Burdur Belediyesi, Suriye\'nin Afrin bölgesinde süren Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan Uzman Çavuş Emrah Bulut\'un evinin bulunduğu sokakta, şehitler için mevlid okuttu, yemek verdi. Mevlide, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Başkan Yardımcısı Ali Say, CHP İl Başkanı Osman Gök, Belediye Meclis üyeleri ile Afrin operasyonunda yaralanan Burdurlu Piyade Uzman Çavuş Emrah Bulut ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Ercengiz burada yaptığı konuşmada, \"Emrah Bulut, Afrin\'deki operasyonda yaralandı. GATA\'da tedavisi olduktan sonra buraya geldi. Bizim gelenek ve göreneklerimizde başımızdan bir kötülük geçtiği zaman, bir sıkıntı atlatıldığında birlikte oturulup yemek yenir, acı sevince dönüştürülür. Bugün bunun için toplandık. Emrah\'la birlikte benim eski mahallem olan Yenice\'de birlikte yemek yiyelim dedik. Bir araya geldik, sağ olsun mahallelimiz, hemşerilerimiz Emrah\'ı ve bizi yalnız bırakmadı. İnşallah en kısa sürede Mehmetçiğimiz başarıyla, zaferle vatan topraklarına geri döner. Daha fazla canımız yanmadan, analarımız ağlamadan, üzülmeden de Mehmetçiklerimiz kışlalarına geri dönmüş olur. Bizim bugün bir araya gelmemizin sebebi sevgili Emrah\'ımızın sağ salim yanımızda olmasıdır. İnşallah bütün anaların da evlatları sağ salim yanlarına gelsin\" diye konuştu.

Yemek sonrasında şehitler için Kur\'an ve mevlid-i şerif okundu, dua edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mevlid okunması

- Dua edilmesi

- Yemeğe katılanlar

- Başkan Ercengiz\'in açıklamaları

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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