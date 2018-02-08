DHA YURT BÜLTENİ-10

1)KIRKLARELİ VALİSİ ÇİFTÇİ, SUSKUNLUĞUNU KORUYOR

BURSA\'nın Mudanya ilçesi kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı Meltem Ö.\'yü kaçırıp ormanlık alanda dövdüğü iddia edilen Kırklareli Valisi Orhan Çitfçi, olayla ilgili suskunluğunu koruyor.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı Meltem Ö.\'yü beraberindeki 4 kişiyle birlikte kaçırdığı, götürdüğü ormanlık alanda dövdüğü iddialarının ortaya çıkmasının ardından sessizliğini koruyor. İçişleri Bakanlığı\'nın hakkında müfettiş görevlendirip, soruşturma başlattığı Vali Çiftçi, bugün gazetecilerin görüşme taleplerini geri çevirdi.

Makamında ilin sorunlarıyla ilgili kurum müdürleri ile toplantı gerçekleştiren Çiftçi, gazetecilere valilik görevlileri ile gönderdiği haberde konuyla ilgili konuşmayacağını bildirdi.

Orhan Çitfçi, Kırklareli Valiliği\'ne 21 Haziran 2017 tarihinde atanmıştı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

Vali Çiftçi\'nin arşiv görüntüleri

Kırklareli Valiliği\'nden detaylar

Valilik makam aracı

Valilik binası

Kırklareli adliyesi

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)-

====================================================

2)AFRİN\'E GİDEN ASKERİN AİLESİNDEN OTOYOLDA DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ

SURİYE\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için Siirt\'ten sınır hattına sevk edilen konvoyda bulunan Ulaştırma Uzman Çavuş Serdal Yöndem\'in (27) Gaziantep\'in Nurdağı ilçesinde oturan ailesi, otoyolda durdurdukları araçtaki oğullarına sürpriz yaptı. Ailenin 4 aydır görmedikleri Uzman Çavuş Yöndem ile hasret gidermeleri duygulu anlar yaşattı.

Siirt\'ten \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için Suriye sınırına sevk edilen araç ve personelden oluşan askeri konvoy, Gaziantep\'in Nurdağı İlçesinden geçti. Konvoyda bulunan Ulaştırma Uzman Çavuş Serdal Yöndem\'in Nurdağı\'nda oturan ailesi de oğullarına sürpriz yaptı. Nurdağı\'nın kırsal Durmuşlar Mahallesinde oturan babası İlyas, annesi Ümmügülsüm ve eşi Havva Yöndem ile akrabaları, otoyoldan sabaha karşı geçen konvoyu durdurup Uzman Çavuş Serdal Yöndem\'i Türk bayraklarıyla karşıladı. Serdal Yöndem, karşısında 4 aydır görmediği ailesini görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ailesiyle hasret giren Uzman Çavuş Yöndem\'e sarılan ailesi gözyaşlarını tutamadı. Gözyaşı dökerek sarıldığı eşine \"Kurban olurum sana\" diyen Havva Yöndem ise fenalık geçirdi.

\'BOL BOL DUA EDİN\'

Ailesinin sürpriziyle duygulanan 1 çocuk babası Serdal Yöndem, \"Bol bol dua edin. Allah hepinizden razı olsun\" dedi. Uzman Çavuş Yöndem\'in babası İlyas Yöndem ise 4\'ü erkek 5 çocuğundan Serdal\'ın Uzman Çavuş, en küçüğü Soner\'in ise Hakkâri\'de vatani görevini yaptığını hatırlatarak kendisinin de her zaman göreve hazır olduğunu söyledi. Yöndem, \"Dört oğlum daha var, biri şu an Hakkari Yüksekova\'da, diğeri Siirt\'ten Afrin\'e gidiyor. Babası ve ben de kendileri ile hazırım. Devletime hizmet vermek, vatanım için ölmek gerekirse ölmeye de hazırız. Allah hepsini esirgesin\" dedi.

\'GÖZYAŞLARIMIZ SEVİNÇTEN\'

Ümmügülsüm Yöndem de gerekirse askere mermi taşıyıp, yemek yapabileceğini ifade ederek \"4 oğlum var. Serdal uzman çavuş, en küçüğü de askerde. Dördünü de göndermek isterim. Bu gözyaşlarımız sevinç gözyaşıdır. Gerekirse oğlumla beraber ben de giderim. Mermi taşır, yemeklerini yaparım. Ben oğlumu gördüm bu bana yeter. Rabbim herkesi annesine kavuştursun\" diye konuştu.

Yöndem ailesinin yakınları da uzun süre yolda \'Vatan sana canım feda\' sloganları atarak konvoyu uğurladı.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Askeri bekleyen aile

- Askerle buluşan aile

- Asker eşinin ağlaması

- Aile ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan TUNCER-GAZİANTEP-DHA)

==========================================================

3)ÇÖP KAMYONUNUN İKİ KARDEŞİN ÜZERİNDEN GEÇMESİ ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

ZONGULDAK\'ta okula giden kardeşler 8 yaşındaki Ahmet ve ablası 15 yaşındaki Öznur Kasapbaşı\'nın çöp kamyonun altında kalarak yaralanmaları araç kamerasına yansıdı. Kaza, saat 08.00 sıralarında İnağzı Mahallesi\'nde meydana geldi. Zonguldak Belediyesi\'ne ait çöp kamyonu, okula giden Ahmet ve Öznur Kasapbaşı\'na çarptı. Kamyonun üzerinden geçtiği kardeşlerin yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, iki kardeşi yapılan ilk müdahalelerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Öznür Kasapbaşı\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı ise yolda seyir halinde olan bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun kenarında ilerleyen çöp kamyonunun okula gitmek için karşıya geçmeye çalışan kardeşleri altına aldığı ve üzerinden geçtiği görüldü. Kazanın ardından çöp kamyonunun şoförü H.A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Kaza anının araç kamerasına yansıması

-Çevredeki vatandaşların koşuşturması

-Hastaneden detay görüntüler

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

========================================

4)ZONGULDAK\'TA AFGAN, ÖZBEK VE UYGUR TÜRKLERİ ASKERE GİTMEK İÇİN BAŞVURU YAPTI

ZONGULDAK\'ta, Afgan, Özbek ve Uygur Türklerinden oluşan 40 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na gönüllü katılmak için Askerlik Şubesi\'ne gelerek müracaatta bulundu.

Kent merkezinde toplanan yaklaşık Afgan, Özbek ve Uygur Türklerinden oluşan 40 kişilik grup, otobüsle Bahçelievler Mahallesi\'ndeki Zonguldak Askerlik Şubesi Başkanlığı\'na geldi. Grup, ellerindeki Türk ve kendi ülkelerine ait bayraklarla, askerlik şubesine girerek gönüllü olarak askere alınmaları için müracaatta bulundu. Gruba eşlik eden Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Nihat Aygün, müracaatın ardından yaptığı açıklamada 5 ay önce Zonguldak\'a gelen mültecilerin gönüllü olarak askere gitmek istediklerini kendilerine ilettiğini söyledi. Zeytin Dalı Harekatı\'nın Türkiye\'nin bağımsızlık savaşı olduğunu ifade eden Aygün, \"Kardeşlerimiz, Afrin\'deki savaşa gitmek istediklerini, katılmak istediklerini canı gönülden orada şehit olmak, gazi olmak istediler. Bizde kendileriyle istişare yaparak bütün arkadaşlarımızla beraber iyi niyetlerini kabul ettik. Bugün askerlik şubesine geldik. İnşallah alırlar. Çünkü Suriye\'deki savaş Türkiye\'nin bağımsızlık savaşıdır. Bunu bilelim. İnsanlar bunu bilmiyor. Etrafımız Amerikasıyla, İsrailiyle, Almanyasıyla, Hollandasıyla çevrilmiş. İşgal güçleri orayı işgal etmişler. Oradan da bütün niyetleri Türkiye\'mizi PKK, PYD, akla gelen bütün terör örgütleriyle beraber sınırlarımızdan içeri girmek. Sınırlarımızda terörü devam ettirmek ve Türkiye\'yi bölmek, parçalamak. Ama biz Türk milleti olarak buna asla müsaade etmeyeceğiz. Benim yaşım 65. Bende müracaat ettim. İnşallah beni de askere alırlar\" dedi.

Afganistan vatandaşı Bozmuhammed Kasemiyan gönüllü olarak askere alınmaları için müracaatlarını yaptıklarını belirterek, \"Biz Afganlar olarak, Afgan Özbek\'i ve Türkleri olarak Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için ve katılmak için toplandık. Sağ olsun büyüklerimiz bize destek verdi. Bizde burada formları doldurarak askere gideceğiz inşallah\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Grubun otobüse binmeleri

-Askerlik şubesine girmeleri

-Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Nihat Aygün\'ün açıklaması

-Afganistan vatandaşı Bozmuhammed Kasemiyan ile röp.

Süre: (5.22) Boyut: (171 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

=====================================================

5)ERZİNCANLI GENÇLERDEN AFRİN’E TÜRK BAYRAKLI DESTEK

ERZİNCAN\'da gençler Afrin\'de devam eden Zeytin Dalı operasyonuna katılan Mehmetçik için keçeden bayrak yaptılar. Bayraklar gençlerin yazacakları mektup ile birlikte Afrin’e gönderilecek gönderilecek.

Erzincan\'da Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Erzincan Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler keçeden Türk Bayrağı yaptılar. Gençlerin el emeği ile yaptıkları Türk Bayraklarını, askerler için yazacakları mektuplar ile birlikte Mehmetçiklere gönderecekler.

Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Ertuğrul Köroğlu Erzincan Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençleri tarafından \"Mehmetçiğe Bir Mektupta Sen Gönder\" adlı proje başlattıklarını belirterek; “Biz bu çalışma ile milli birlik ve beraberliğimizi taçlandıracak Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan kahraman Mehmetçiğimize Erzincan adına moral ve motivasyon sağlamak için bir mektup yazmayı planladık. Keçeden yapmış olduğumuz ay yıldızlı Türk Bayrağımızı gençlerimizin yazacakları mektup içerisine koyarak Mehmetçiğimize göndereceğiz. Bu projemize destek olan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum.\" dedi.

Gönüllü gençlerden Mehtap Demirdöğen amaçlarının askerlerin yanında olduklarını hissettirmek olduğunu ifade ederek; \"Erzincan Gençlik Merkezi olarak Afrin\'de operasyonda olan askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için, onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına keçeden Türk Bayrakları yaptık. Bir nebze de olsa onlar için moral olursa bizim için ne mutlu olur. Umarım iyi bir çalışma yapmış oluruz.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Gençlerin bayrak yapımlarından genel detay görüntü

-Türk bayraklarından görüntü

-Gençlik merkezi müdürünün açıklaması

-Gönüllü gençlerin açıklamaları

(Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)-