DHA YURT BÜLTENİ-10

1)KİLİS\'TE KÖYE ROKET DÜŞTÜ

Suriye\'nin Darmık dağı eteklerindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen roket, Kilis\'in sınır hattında bulunan Saatli köyündeki boş araziye düştü. Roket patlamazken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, önlem aldı. Roketin kontrollü şekilde imha edileceği belirtildi.

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2)AFRİN ŞEHİDİ İSKENDERUN\'DA TOPRAĞA VERİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki PKK/KCK-PYD/YPG-DEAŞ\'lı teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Selim Vurdal, memleketi Hatay\'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen tördenle toprağa verildi.

Şehidin cenazesi ilk olarak Karayılan Mahallesi\'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından bekar olan Uzman Çavuş Selim Vurdal için evinin yakınındaki bir cadde de uğurlama töreni düzenlendi. Törene Hatay Valisi Erdal Ata, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ile şehidin annesi Nuran Vurdal, kardeşleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Ahmet Vurdal\'ın da bir süre önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Selim Vurdal\'ın cenazesi götürüldüğü Karayılan Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehit cenazesinin baba evine getirilmesi

- Helallik Alınması

- Cenazenin omuzlarda tören alanına getirilmesi

- Cenaze törenine katılanlardan görüntüler

- Bir vatandaşın tabut başında nöbet tutan askerin terini silmesi

- Cenaze namazından görüntü

- Cenazenin omuzlarda top arabasına konulması

- Resmi kortejden görüntüler

- Ellerinde Türk bayrakları sallayan çocuklar ve kadınlar

SÜRE:03\'03\" BOYUT:139 mb

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),(DHA)

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3)LOKANTALARIN ARTIK YEMEKLERİ SOKAK HAYVANLARINA

KAYSERİ Lokantacılar ve Pastacılar Odası, sokak ve yaban hayvanları için oda üyesi esnaflardan artan yemekleri toplayacak. Bu konuda özel bir ekip oluşturacaklarını kaydeden Oda Başkanı Altan Aydemir, \"Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar esnafı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayvanlara da sahip çıkacak\" dedi.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası\'nda bir süre önce yapılan genel kurulun ardından göreve seçilen Altan Aydemir, yakın zamanda söz verdikleri projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Aydemir, oda üyelerine fayda sağlayacak projelerin yanı sıra çevreye duyarlı çalışmalara da imza atmak istediklerini belirterek, bu anlamda sokak ve yaban hayvanları için de harekete geçeceklerini söyledi. Buna göre, 617 üyesi bulunan oda bünyesinde kurulacak ekiple lokantalarda artan yemekler düzenli olarak sokak ve yaban hayvanları için toplanacak. Kayseri\'de hayvan severlerle ve bu alanda faaliyet gösteren derneklerle görüşmeler yapacaklarını kaydeden Aydemir, \"Üyelerimizle birlikte sosyal sorumluluk projesini hayata geçireceğiz. Özellikle kış nedeniyle sokak ve yaban hayvanlaır yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle hayvanlara yemek artıklarını, işte bu kemik olur, ekmek olur, bu gibi yiyecekleri toplayarak çarşı merkezinde belirlenen noktalara ya da yaban hayvanlar için doğaya bırakacağız. Bu hayvanları bulunduklar yerde beslemek istiyoruz. Böylece bazı olumsuzluklar da ortadan kalkar. O hayvanlara katkımız da olur. Hayvansever derneklerle görüşmelerimizi yapıp, bu konuda duyarlılığı sağlamış olacağız\" dedi. Oda olarak bu konuda bir ekip oluşturacaklarını ve bu ekibin işletmeleri gezerek, artan yemekleri toplayacağını kaydeden Aydemir, \"Bunun adına mavi ya da kırmızı bidon deriz. Hayvanlar için toplanan yemek artıklarını sabahları dağlık alanlara veya belirlenen noktalara bırakacağız. Bu projemizle hayvanlarda unutulmamış olacak. Çünkü dünyayı onlarla birlikte paylaşıyoruz. Onlarında ilgiye, duyarlılığa ihtiyaçları var. Kayseri\'de bundan böyle Lokantacı ve Pastacı esnafı, sokak ve yaban hayvanlarına sahip çıkacak. Bu projemize vatandaşlarımız da dahil olabilir. Esnafımızla birlikte vatandaşımızda el ele vererek, projemize destek verebilir. Şu an projenin altyapısını hazırlıyoruz. Yakın zamanda bu çalışmamızı hayata geçireceğiz\" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ile röportaj

-Detaylar

( Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

DV 1 dosya 2 dakika 24 saniye / 77 MB

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4)KADINLAR, AFRİN OPERASYONUNA KATILAN ASKERLER İÇİN YÜN ÇORAP, BERE, VE ELDİVEN ÖRDÜ

ELAZIĞ\'ın Karakoçan ilçesinde Aile Destek Merkezi kursuna katılan kadınlar, Afrin\'deki PKK/YPG terör örgütü varlığına yönelik gerçekleştirilen, \"Zeytin Dalı Harekatı\"na katılan askerler için yün çorap, bere, boyunluk ve eldiven örerek, sağ salim dönmeleri için dua etti.

Karakoçan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan Aile Destek Merkezi kursiyerleri, \"Zeytin Dalı Harekatı\"nda görev alan askerler için, 3 gün içerisinde 120 bere ve boyunluk, 20 eldivan ve 65 el örgüsü yün çorap ördü. Kadınların ördüğü malzemeler ile ilgili bilgi veren Aile Destek Merkezi Koordinatörü Ayşe Bulut, \"Bütün kursiyerlerimiz, \'Seve seve yaparız\' dedi. Bunun üzerine hemen işe koyulduk. 3 gün içerisinde 120 bere, boyunluk, 20 eldiven ve 65 el örgüsü yün çorap bir araya getirdik. Kursiyerlerimiz, 2\'şer ve 3\'er severek, isteyerek her ilmekte dua ederek bere ve boyunlukları ördü. Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında görev alan askerlerimiz sınırda gözlerini kırpmadan, bizler için şehadeti göze alarak, vatanımızı korumak için operasyondalar. Onlara destek olmak, anne sıcaklığını göstermek için bere, boyunluk ördük ve yöresel el örgüsü olan yün çorapları Afrin\'deki askerlerimiz için çeyiz sandıklarımızdan çıkardık. Afrin\'de askerlerimizin fedakarlığı karşısında bizim yaptığımız hiçbir şey. Gerçekten duygulanmamak elde değil. Hepsine minnet, şükran borçluyuz. Askerlerimizin ihtiyacı olduğu için değil, bizim onların yanında olduğumuzu hissettirmek için, bir anne şefkatinin gücünü göstermek için ördük. Onlara bu şekilde mesaj vermek istedik. Askerlerimizin hepsi bu vatanın evlatları, onlara Karakoçan Aile Destek Merkezi annelerinden selam, sevgiler gönderiyoruz\" dedi. İlçe Kaymakamı Mehmet Kocabey de, kadınların bu davranışlarını taktir ederek, kursiyer kadınlara teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-Örgü ören kadınlar

-Koordinatör Ayşe Bulut\'un konuşması

-Kadınların çalışması

-Örülen atkı ve bereler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)-