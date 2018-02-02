DHA YURT BÜLTENİ-10

ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER GÜRHAN İÇİN HELALLİK ALINDI (ek)

1)GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin üs bölgesine düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli er Miraç Gürhan\'ın cenazesi, annesinin evinde helallik alındıktan sonra Malatya Şehir Mezarlığı\'na getirildi. Burada şehit Gürhan için cenaze töreni düzenlendi. Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, şehidin babası Yasin Gürhan, annesi Serpil Canbay, tek kız kardeşi Didem Canbay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehit Miraç Gürhan\'ın babası Yasin ayakta durmakta güçlük çekerken, annesi Serpil ve kız kardeşi Didem Canbay gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazısın ardından gözyaşlarıyla şehitlikte toprağa verildi. TSK\'de 2 yıldır görev yaptığı ve bekar olduğu belirtilen şehidin tabutu götürülürken, yakınları asker selamı durdu, törene katılanlar ise \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" sloganları attı.

Görüntü Dökümü

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- Şehit Gürhan askerlerin omzunda musalla taşına getirilişi

- Anne Serpil Canbay\'ın tekerlekli sandalyeyle getirilişi

- Yakınlarının tabut başında göz yaşları

- Cenaze namazı

- Askeri tören mangası

- Yakınlarının gözyaşları

- Gürhan\'ın şehitliğe götürülüşü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 193 MB

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2)FATMA AVLAR\'IN ADI OKULUNDA YAŞAYACAK

HATAY\'ın Reyhanlı ilçesine düşen roket nedeniyle hayatını kaybeden 17 yaşındaki Fatma Avlar\'ın o saldırıda yaralanan ağabeyi Bilgey Avlar, Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi\'ne kardeşinin adının verileceğini, tek isteğinin İzmir\'de üniversite okumak olduğunu söyledi. Aynı saldırıda yaralanan ve özel bir hastanede tedavisi süren Bilgey Avlar, Hatay Milletvekili Ak Partili Fevzi Şanverdi ve Ak Parti üst düzey yetkililerinin kendisini ziyaret ettiğini, bu ziyarette de kardeşinin isminin okulunda yaşatılacağı müjdesinin verildiğini kaydetti. Olay günü yaşadıklarını anlatan Avlar, \"Aynı odada uyuyorduk hepimiz. Sabah ablamla erkek kardeşim işe gitmek için çıkmış, vefat eden kız kardeşimin yanında yatan diğer kız kardeşim de kalkıp koltuğun arkasındaki yere yatmış. Sabah ayağımda bir ağrı ile uyandım. Ortalık simsiyah, annem çığlık atıyor. Kardeşime seslendik ama cevap vermedi bize. Şahadete ermişti ama inanmak istemiyorduk. Beni hastaneye kaldırdılar. Sonra da şehit olduğunu söylediler. 17 yaşında melekti. Tek tesellimiz şehit olması. Vatan sağolsun\" dedi.

TEK İSTEĞİ İZMİR\'DE ÜNİVERSİTE OKUMAKTI

Kardeşinin Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi öğrencisi olduğunu da nlatan Avlar, şunları söyledi:

\"Fatma okulunu çok seviyordu. Tek isteği üniversiteyi İzmir\'de okumak istiyordu. \'Ben gelmeyeceğim siz yanıma gelirsiniz\' derdi. Ben üniversite okuduğum için o da çok istiyordu üniversitede okumayı. Üniversite okuyacağı günü heyecanla bekliyordu. Bize bunları söylerdi hep. Amcam da vefat etmişti. Kardeşimle yaşıt 2 kuzenimiz var. Onlarla birlikte üniversite okumayı istiyordu. \'Ağabey ben orada çalışırım size yük olmam\' diyordu. Kalbi çok güzeldi. Reyhanlı\'da sevmeyen yoktu. Tek isteğim unutulmaması. Acımız dinmeyecek.\"

Görüntü Dökümü

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- Hastanenin dış görüntüsü

- Abi Bilgey Avlar hastane yatağında yatarken

- Bacağı sarılı halde görüntüsü

- Bilgey Avlar\'dan genel ve detay görüntüler

- Avlar\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:04\'29\" BOYUT:525 mb

Haber-Kamera:İbrahim MAŞE/ REYHANLI, (HATAY), (DHA)

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3)BURSA\'DA BOŞ ARSAYA TIBBİ ATIK DÖKÜLDÜ

BURSA\'da merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi\'nde boş bir arsaya poşetler dolusu tıbbi atık bırakıldı. Mahalle sakinleri evlerinin yakınına tıbbi atık atılmasna tepki gösterdi.

Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi\'nde, evlerin eresındaki boş bir arsaya hangi hastanenin atıkları olduğu belirlenemyen kullanılmış tıbbi malzemeler döküldü. Çöp poşetlerinin içine doldurulmuş onlarca kilo malzemenin içinde, hasta tedavisinde kullanılmış serum torbaları, enjektörler, hastane eldivenleri gibi birçok tıbbi malzeme olduğu görüldü. Atıkların kim tarafından atıldığı tespit edilmesi için yetkiler araştırma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Atıklardan görüntü

BURSA,(DHA)

1 dk 47 sn 192 MB

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4)BAŞKAN ŞAHİN, UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE İÇİN SAHAYA İNDİ

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, \'Madde Bağımlılığı ile Mücadele\' projesi kapsamında sahaya inip vatandaşlarla bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi koordinesinde; Yeşilay, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğiyle madde kullanımının önüne geçmek için \'Madde Bağımlılığı ile Mücadele\' projesi başlatıldı. Projenin tanıtımı, İncilipınar Mahallesindeki sosyal tesiste yapıldı. Tanıtıma Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile proje ortağı kurumların temsilcileri katıldı.

Burada mahalle sakinlerine seslenerek madde kullanımının önüne geçilebileceğini ifade eden Şahin, \"Bizim bugün bu mahallelere gelmemizin sebebi, madde bağımlılığı projesindeki en önemli şey koruyucu ve önleyici tedbirin alınması, yani ailelerin, çocukların bilinçlendirilmesi, güvenli mahalle, güvenli okul. Bu konuda ailelerimizin yapması ve yapmaması gerekenleri anlatıyoruz. Ekibimizle ailelere sosyal tesislerimizde çocuklarıyla alakalı nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Madde bağımlılığında ilk 2 yıl çok önemli. İlk iki yılda bağımlılık durumu fark edilmezse, geri dönüşümü de o kadar zor oluyor. Ailelere çocuklarımızın okuldaki başarıları, arkadaş çevresi, çocukların öfke durumlarında nelerin yapılması hakkında ailelere bilgi vererek bilinçlendirilmesini sağlıyoruz. Böyle bir durumda nereye başvurulması gerektiğini aktarıyoruz. Özellikle Sağlık Bakanlığının 191 hattı ile anne ve babanın ilk yapması gerekenleri anlatıyoruz. Günün sonunda her şey aileden başlıyor. Biz de bu nedenle mahallelerimizde bir sohbet ortamında anne babaları bilgilendiriyoruz. Ekibimizle birlikte bütün risk taşıyan mahalleri belirleyerek tüm şehirde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz şehrimiz huzurlu, güvenli, sağlıklı bir şehir olmasını istiyoruz\" şeklinde konuştu.

Şahin\'in konuşmasının ardından mahalle sakinlerine uyuşturucunun zararları ve kullanımının önlenmesine yönelik bilgi verildi.

Görüntü Dökümü

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- Programa katılanlar

- Programa katılan vatandaşlar

- Fatma Şahin\'in Röp

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 230 MB

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5)OLMAYAN ARABALARI SATIP, KAPORA ALINCA YAKALANDILAR

SAKARYA\'da, internetten otomobil satmak bahanesiyle kapora alıp vatandaşları dolandıran 1\'i kadın 4 kişi yakalandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, internetten bazı kişilerin satış yapmak bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ihbarları üzerine harekete geçti. Polis, internet üzerinden olmayan araçları satıp kapora alan S.B., A.G., F.Ö. ve İ.Ö.\'nün internet üzerinden kullandıkları IP adreslerinden, adreslerini tespit etti. Ekipler, Serdivan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 1\'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Birçok satış sitesi üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerden İ.Ö.\'nün dolandırıcılık suçundan 65 bin 786 lira para cezası ve 66 benzer dolandırıcılık olayından ise aranması olduğu tespit edildi. Diğer şüpheliler A.G.\'nin dolandırıcılıktan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, 5 benzer suçtan aranması, S.B.\'nin benzer 2 suçtan aranması ve F.Ö. isimli kadının ise 5 benzer suçtan aranması olduğu belirlendi. 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Adliyeye sevk edilmeleri

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) -

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6)AFRİN\'DEKİ ASKERLER İÇİN DUA EDİLDİ

BURDUR\'da, Afrin operasyonuna katılan askerler için Kur\'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Burdur Valiliği\'nin çağrısıyla Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürülen operasyonuna katılan askerler için çarşamba günü sabah namazından itibaren il genelindeki 533 camide mukabele okunuyor, hatim indiriliyor. Cuma namazı öncesinde Ulu Camii\'nde vaaz veren Burdur Müftüsü Hıdır Bayrak, \"Allah Afrin\'in fethini müyesser kılsın inşallah\" dedi.

Terör yuvalarından atılan bombaların masum ve günahsız insanların üzerine düştüğünü belirten Bayrak, \"Onlar da şehit oluyor. Alla şehitlerimizin ruhlarını şad eylesin. Zeytin Dalı operasyonu hem ülkemizin huzuru hem kardeş Suriye halkının huzur için yapılmaktadır. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin\" diye konuştu.

Ulu camii imamı Turan Çakır\'ın Fetih suresini okumasının ardından dua edildi. Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılınç, STK temsilcileri, siyasi parti il başkanları ve vatandaşların katıldığı namaz sonrası ise cemaate etli pilav ve helva ikram edildi.

Görüntü Dökümü

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- Camiden

- Müftünün vaaz etmesi

- Fetih suresinin okunması

- Dua edilmesi

- Pilav dağıtımı

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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7)TOKAT\'TA \'KİTAP RESTORASYONU\' KURSU DÜZENLENDİ

TOKAT’ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOPÜ) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliği ile hazırlanan \"Kültürel Varlıkları Koruma ve Onarma Projesi\" kapsamında tahrip olan kitapların restore edilmesi için öğretim görevlilerine kurs düzenledi.

GOPÜ Teknoloji Transfer Ofisi koordinesinde hazırlanan ve OKA tarafından desteklenen “Kültürel Varlıkları Koruma ve Onarma Projesi\' hayata geçirildi. Proje kapsamında kursiyerlere Uzman Restoratör Ayşegül Işık tarafından kurs verildi. Ayrıca kurs süresince tahribe uğrayan bazı kitapları da restore edildi. Ankara’dan kente kurs vermek üzere gelen Uzman Restoratör Ayşegül Işık, projeye gönüllü olarak katıldığını belirterek şöyle konuştu:

\"Gaziosmanpaşa Üniversitesi bir haftalık kağıt restorasyonu hakkında çalışma istedi benden. Ben de gönüllü olarak Gaziosmanpaşa Üniversitesine geldim. Kağıt restorasyonu Anadoluda pek bilinen bir alan değil. Bu kağıt restorasyonunun her tarafta yayılması gerektiğine inanıyorum. Kağıt restorasyonu bir hafta da öğrenilecek bir şey değil fakat restorasyonun ne olduğunu uzman arkadaşlara öğrettik.\"

Proje koordinatörü GOPÜ Zile Meslek Yüksek Okulu Mimar Restorasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Serpil Seyfi, projenin Tokat\'taki kültürel varlıkların maddi kültürün bölgeye katkı sağlaması amaçlandığını belirterek, “Proje başvurumuzu eylül ayında yaptık. Proje değerlendirildikten sonra bir haftalık eğitim süresi talebinde bulunduk. Altı gündür bu eğitimi devam ettiriyoruz. Uygulama öğrenmemiz ve uygulama yapılması anlamında öne çıkan bir proje\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kurstan görüntüler

-Kurs eğitmenini konuşması

-Proje kordinatörünün konuşması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

(209 mb)

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8)SİVAS\'TA 25 BİN KİŞİ OKUMA-YAZMA BİLMİYOR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliği kampanyası Sivas\'ta da başladı. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy kentte 25 bin kişinin okuma yazma bilmediğini söyledi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkez\'inde oluşturulan kayıt masalarında okuma-yazma bilmeyen vatandaşlar açılacak kurslara kayıt oldu. Başlatılan okuma, yazma seferberliği kampanyasının açılış programına Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve vatandaşlar katıldı. Kültür merkezinde oluşturulan kayıt masasında Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın görevlilerle birlikte okuma-yazma kurslarına kayıt olmak için gelenlerin kayıtlarını yaptı. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy başlatılan okuma,-yazma seferberliğine destek verdiklerini belirterek, \"Bütün kurumlarımızla bir bu kampanyaya hazırız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ihtiyaç duyulan her alanda kurslar açıyoruz. Bunların en başında okuma-yazma ile ilgili olarak kurslar geliyor. Geçen yıl ortalama 770 kişiye sertifika verdik. İlimizde her yıl 800 kişi okuma-yazma ile ilgili kurs almaktadır. Şu anda yaklaşık 25 bin kişi Sivas\'ta okuma-yazma bilmiyor. Bunu da sıfıra indirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinlikten görnütüler

-Kayıtların yapılması

-Milli Eğitim Müdürünün konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(147 mb)