DHA YURT BÜLTENİ-10

1)GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR KİLİS\'TE

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte geceyi Şanlıurfa\'da geçirdikten sonra saat 14.30 sıralarında Kilis\'e geldi. Orgeneral Akar ve Güler, helikopterle 2\'inci Tabur Komutanlığı\'na inip, buradan valiliğe geçti. Vali Mehmet Tekinarslan tarafından karşılanan Orgeneral Akar ve Güler, bir süre basına kapalı görüştü.

Görüntü Dökümü

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- Helikopterin inişi

- Kilis Valiliği

- Org Akar\'ın valiliğe gelişi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 287 MB

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2)KİLİS \' E ROKET ATILDI

ROKETİN DÜŞTÜĞÜ EVİ ZİYARET ETTİLER

Suriye\'nin terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis\'te Tekye Mahallesi\'ndeki 7 katlı bir evin çatısına düştü. Roketin patlamazken, olay yerine ihbarla çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Güvenlik görevlileri, roketin patlama ihtimaline karşı bölgedeki vatandaşları uzaklaştırıp bomba imha uzmanlarına haber verdi. .

ROKETİN DÜŞTÜĞÜ EVİ ZİYARET ETTİLER

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis Valiliği ziyareti sırasında yakın mesafede bulunan Tekye Mahallesinde çatısına roket düşen evi Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile birlikte ziyaret etti. Yoldaki kalabalığı selamlayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ile Orgeneral Akar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, düşüp patlamayan roketli saldırıda 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Orgeneral Hulusi Akar ise kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara \"Az kaldı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Ambulanslardan görüntü

-Roketin düştüğü binanın görüntüsü

-Bakanlar Hakan Çavuşoğlu, Abdulhamit Gül ve Genelkurmay Baykanı Akar ın olay yerinde incelemelerinden görüntü

KİLİS/DHA

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3)KARDAK GERGİNLİĞİ BİTMEDİ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi\'ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları, Türk sahil güvenlik botu ile Yunan savaş gemisini karşı karşıya getirdi. Ayrıca Kardak\'a 1 mil mesafedeki Kalimnos Adası\'nda (Kilimli) ise Yunan askerlerinin tatbikat yaptığı ortaya çıktı. Tatbikatta kullanılan mermilerin sesleri Bodrum\'dan duyuldu. Tatbikat fotoğrafları ise Yunan askeri sitelerinde yayınlandı. Bodrum\'un Gümüşlük Mahallesi açıklarında 1996 yılında bir kuru yük gemisinin karaya oturmasıyla başlayan Kardak krizinin 22. yıl dönümünde gerginlik yaşandı. Kardak\'a 1 mil mesafedeki Kilimli Adası\'nda, yarın (pazar) 3 Yunan subayının Kardak\'ta düşen helikopterde ölümlerinin yıl dönümleri anısına tören düzenleneceği belirtildi. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ile üst düzey askeri yetkililerin, bu törene katılacağı açıklandı. Kammenos\'un Kilimli Adası\'ndan helikoptele gelerek, Kardak\'ta ölen üç subayın anısına kayalıklara çelenk bırakacağı Yunan basınında yer aldı. Kilimli\'de yayın yapan \'www.kalymnos-news.gr\' adlı haber sitesi, pazar günü saat 10.00\'dan itibaren Kilimli meydanında törenlerin düzenleneceğini ve üç Yunan subayın anılacağını açıklarken, üç gündür Kilimli adasının Kardak\'a bakan Kuzey batı yönünde 120 Yunan askerinin gerçek mermilerde tatbikat yaptığını belirtti ve fotoğraflarını yayınladı. Fotoğrafların aynı anda Yunan askeri sitelerinde de yayınlanması dikkat çekti.

YİNE BURUN BURUNA GELDİLER

Bugün ise Türk sahil güvenlik botu ve Yunan savaş gemisi, Kardak bölgesinde yine karşı karşıya geldi. Kilimli adasından gelen Yunan savaş gemisinin Kardak\'a yaklaşarak Türk sularına girme çabasına, Türk sahil güvenlik botu önüne geçerek engel oldu. Yaklaşık yarım saat süren gerginliğin ardından Yunan savaş gemisi, Kilimli önlerine çekildi. Türk botunun ise Kardak önünde beklemeye devam ettiği görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Kardak\'taki Türk botu. Yunan gemisinin gelmesi, Kardağa yanaşmaya çalışması Türk botunun önüne geçmesi

- Genel detay görüntüler

- Kilimli adasındaki tatbikatın fotoğraflarından görüntüye ek

(Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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4)FUTBOLCULAR, ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA ASKER KEPİYLE SAHAYA ÇIKARAK DESTEK VERDİ

EDİRNE\'de Amatör Futbol U-19 Ligi\'nde mücadele eden Mega Gençsporlu futbolcular Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için sahaya başlarına asker kepi takarak çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na Edirne\'de amatör ligde mücadele eden futbolculardan da destek geldi. Edirne Amatör Futbol U-19 Ligi\'nde mücadele eden Mega Gençspor ile DSİ ile karşı karşıya geldi. Mega Gençsporlu futbolcular maç öncesi sahaya başlarına asker kepi takarak ellerinde, \'İstikamet: Kızıl elma, bin ölür bin diriliriz. Zeytin Dalı\' yazılı pankartla çıktı. Maç öncesi asker selamı da veren genç futbolcular amaçlarının Afrin\'de savaşan askerlerimize destek olmak olduğunu söyledi.

Mega Gençspor Kulübü Başkanı Onur Selamsızlardan, amaçlarının Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan, Mehmetçiklere destek olmak olduğunu belirterek, futbolcuların asker kepi takarak maça çıktığını söyledi. Kulübün sportif direktörü Aytaç Demiran da amaçlarının 2071 ruhunu taşıyan kişiler yetiştirmek olduğunu ifade ederek, \"Afrin\'de görev yapan Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Allah\'ın izniyle hiçbir kefere sırtımızı yere getiremeyecek\" dedi.

Futbolcular Tolga Özbudan, Doruk Selamsızlardan ve Umut Can, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak için kep taktıklarını söyledi. Rakipleri DSİ takımının futbolcularının alkışları arasında sahaya Mehmetçik kepi ile sahaya çıkan Mega Gençsporlu futbolcular, sahada birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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-Futbolcuların keple sahaya çıkması

-Futbolcuların asker selamı vermesi

-Toplu fotoğraf çekilmesi

-Futbolcular ile röp

-Onur Selamsızlardan ile röp

-Aytaç Demircan ile röp

-Maçtan detay

-Haberden genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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5)ÇAYDA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ BELEDİYE EKİPLERİ KURTARDI

SİVAS\'ın Divriği ilçesinde Çaltı Çayı içindeki adacıkta mahsur kalan köpeği belediye ekipleri kurtardı. Divriği ilçesindeki İstasyon mevkisinde, Çaltı Çayı\'nda adacık ortasında mahsur kalmış bir köpek olduğunu fark edenler belediyeye haber verdi. Karşıya geçmek isterken adacıkta kaldığı sanılan ve bitkin düştüğü gözlenen köpek için ekipler harekete geçti. Belediye ekipleri çaya girerek köpeğin yanına ulaştı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında hayvan boynuna bağlanan ip yardımıyla çaydan geçirilerek kurtarıldı. Acıktığı gözlenen hayvan ekmek ve süt verildikten sonra veterinere götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Belediye çalışananın suya girip köpeğin yanına gitmesi

-Köpeği sudan geçirerek kurtarması

Haber:Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

(258 mb)

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6)KARLA KAPLI GÖLCÜK\'E ZİYARETÇİ AKINI

BOLU Gölcük Tabiat Parkı\'nda buz tutan göl ve karla kaplı çam ormanları güzelliğiyle büyüledi. Sömestir, hafta sonu ve güzel havayı fırsat bilenler tabiat parkına akın etti.

Çam ormanları arasında manzarasıyla büyüleyen Gölcük Tabiat Parkı, sömestir tatilinde doldu taştı. Bolu\'nun yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenler Gölcük\'e akın etti. Güzel havanın da etkisini göstermesini fırsat bilen ziyaretçiler, göl çevresindeki piknik alanlarında bulunan tüm masaları doldurdu. Bazı tatilciler göl çevresinde kiralanan golf arabalarıyla gezintiye çıkarken, bazıları da yürüyerek doğanın keyfini çıkardı. Buz tutan göl ve karla kaplı çam ormanları güzelliğiyle tatilcileri büyüledi. Ziyaretçiler, göl etrafına konulan tabelalarla göl yüzeyine çıkmamaları konusunda uyarıldı. Tatilciler, Gölcük\'ün muhteşem manzarasını arkalarına alarak fotoğraf çekildi.

Görüntü Dökümü

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-Gölcük manzaraları

-Yoğunluk

-Detaylar

Süre: 02:24 Boyut: 270.8 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)