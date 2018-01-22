DHA YURT BÜLTENİ-10

TOROS EDAŞ ÇALIŞANI ŞEHİT OLDU

Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Karatepe bölgesindeki ÖSO mensuplarının kaldığı çadırlara Afrin bölgesinden atılan roketin seyyar jeneratöre isabet ettiği ortaya çıktı. 2 ÖSO mensubunun öldüğü belirtilen saldırıda bozular jeneratör tamiri için gelen Enerjisa\'ya bağlı Toroslar Edaş çalışanının şehit olduğu anlaşıldı. Hatay\'ın Kırıkhan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan 30 yaşındaki şehidin jeneratörün bakımı için bakıma girdiği sırada patlamanın meydana geldiği bildirildi.

Haber: HATAY (DHA)

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KİLİS\'E 3 ROKET DÜŞTÜ, 1\'İ PATLAMADI

Afrin\'deki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden atılan 3 roket, Kilis kent merkezindeki Kazım Karabekir Mahallesine düştü. Bir evin çatısı, boş arazi ve sokağa düşen roketlerden ikisi gürültüyle patladı, biri patlamadı. Patlamanın meydana geldiği bir evde hasar oluşurken, yaralanan olmadı. İhbarla bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, patlamayan mühimmatın imhası için de çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: -Kamera: KİLİS (DHA)

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TSK\'YA DESTEK KONVOYU

Hatay\'ın Merkez Antakya ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, TSK birliklerine destek vermek amacıyla Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla konvoy oluşturdu. Antakya Hüseyin Özbuğday Ortaokulu önünde başlayan araç konvoyu ana güzergah olarak şehir merkezinde dolaştıktan sonra Reyhanlı istikametine yöneldi. Narlıca Hudut Taburu önünden geçen konvoy daha sonra şehir merkezine döndü.

Konvoy oluşturulmadan önce TSK birliklerine destek amacıyla Fetih Suresi okunup dualar edildi. Konvoya polis ekipleri de eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla dualar etmesi

-Türk bayraklı araçların oluşturduğu konvoy

-Ömer Bilgin\'in konuşması

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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ISLANMASIN DİYE MONTUNU ÇIKARIP ŞEHİT AĞABEYİNİN TABUTUNA ÖRTTÜ

BİTLİS\'in Hizan ilçesi Gıriziyaret Tepe bölgesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan (25) bugün memleketi Çankırı\'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kardeşi Kürşat Kapdan\'ın sağanak yağmurun başlamasıyla montunu çıkartarak ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutuna örtmesi törene katılanlara duygulu anlar yaşattı.

Bitlis\'in Hizan ilçesi İncirli köyü güneyinde Giriziyaret Tepe bölgesinde PKK\'ya yönelik icra edilen operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan için memleketi Çankırı\'da tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ilk olarak baba evine getirilerek helallik alındı, dualar edildi. Şehit baba Abdurrahman Kapdan, anne Satı Kapdan ve şehidin kardeşleri Erdem ve Kürşat Kapdan güçlükle ayakta durabildi.

YAĞMUR YAĞINCA KARDEŞİ TABUTA MONTUNU ÖRTTÜ

Şehidin cenazesi daha sonra Esentepe Merkez Camisine getirildi. Burada aile yakınları şehit Kapdan\'ın tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı.

Törende sağanak yağmurun etkili olmasıyla şehit Yüksel Kapdan\'ın kardeşi Kürşat Kapdan, montunu çıkartarak ağabeyinin Türk bayrağı sarılı tabutunun üzerine örttü. Bunun üzerine şehidin bazı arkadaşları da montlarını çıkartarak tabuta örtmesi törene katılanların duygulu anlar yaşamasına neden oldu.

Şehit Kapdan\'ın Esentepe Merkez Camisindeki öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Çankırı Vali Vekili Zeki Karaca, AK Parti Çankırı milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Garnizon Komutanı Piyade Albay Oğuz Çiçek ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan Esentepe Aile Mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Şehidin naaşı defnedildikten sonra şehidin babasına Türk bayrağı teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Helallik alınması

Ailesinin gözyaşı dökmesi,

Kardeşinin kendi montunu yağmur yağıyor diye çıkartıp tabutun üzerine örtmesi

Bakanın başsağlığı dilemesi

Annesi kardeşleri tabuta kapanarak gözyaşı dökmesi

Cenaze namazı

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)-

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ANAMUR\'DA MUZ VE ÇİLEK SERALARINI DOLU VURDU

MERSİN\'in Anamur ilçesinde etkili olan şiddetli dolu, muz seralarını vururken, çilek seraları da sular altında kaldı.

Anamur\'da, gece saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, sabah saatlerinde yerini doluya bıraktı. Yağış nedeniyle şehir merkezinde caddeler göle dönerken, yaklaşık 20 dakika süren dolu, özellikle muz seralarına zarar verdi. İlçede çok sayıda çilek serası da su altında kaldı.

Muz serasının dolu nedeniyle çöktüğünü söyleyen Muarrem Angay, \"Verdiğimiz bütün emeklerimiz, boşa gitti. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Devletten yardım bekliyoruz\" dedi. Ekipler ise yağışın meydana getirdiği olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) -

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ŞANLIURFA\'DA SOSYAL MEDYADA TERÖR PROVOKASYONUNA SORUŞTURMA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik \'Zeytin Dalı\' Harekatı nedeniyle sosyal medyada terör provokasyonu yapanlara yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimizin güvenliği amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizce Suriye’nin Afrin kentinde terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ’a yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamıyla ilgili olarak, bir kısım terör örgütü yandaşları ile provokatörlerin, devletimizin ve askerimizin başarısını gölgelemek ve kamuoyunda infiale yol açmak maksadıyla sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar Cumhuriyet Başsavcılığımızca yakından takip edilmekte ve suç içeren paylaşımlarla ilgili gerekli soruşturma işlemleri başlatılmaktadır. Terör örgütüne destek ve provokasyonuna amaçlı her türlü paylaşım yapanlara karşı vatandaşlarımızın kolluk güçlerine ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza ihbarda bulunmaları halinde derhal soruşturma işlemleri tamamlanacaktır.

Haber-Kamera:ŞANLIURFA (DHA)

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KESİNTİSİZ ENERJİ İÇİN \'ENERJİ TİMLERİ\' SAHADA

SİVAS, Tokat ve Yozgat\'ta hizmet veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin (ÇEDAŞ), \'Enerji Timleri\', kar yağışı sonrası enerji nakil hatlarında oluşan arızalara anında müdahale ederek kesintisiz enerji hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÇEDAŞ, kış mevsiminde müşterilerine kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kış mevsiminde devreye alınan \'Acil Eylem Planı\' kapsamında oluşturulan 60 kişilik \'Enerji Timleri\', kırsal bölgelerde buz yükü ve fırtına nedeniyle oluşan arızaları gidermek ve enerji kesinti sürelerini minimum seviyeye düşürmek için çetin kış şartlarında yoğun çaba harcıyor. Meteoroloji hava tahmin raporlarını SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda) Merkezinde oluşturduğu Kriz Merkezi\'nden günlük olarak takip eden ÇEDAŞ, hizmet bölgesinde oluşan arızalara da \'Enerji Timleri\' ile anında müdahale ediyor.

\"FIRTINA 60 DİREĞİ DEVİRDİ\"

52 bin kilometrekarelik alanda 3 il, 40 ilçe ve 55 beldede elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini belirten ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, kış mevsimindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde yaşanan elektrik arızalarının ÇEDAŞ bünyesinde oluşturulan enerji timlerinin çalışmaları ile kısa sürede giderildiğini söyledi.

Sivas kırsalında etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan arızalar hakkında bilgi veren Genel Müdür Akboğa, \"19-21 Ocak tarihlerinde etkili olan kar yağışı ve hızı 40-60 km\'yi bulan fırtına sebebiyle hizmet alanımızdaki kırsal bölgelerde 60 adet direk devrildi ve 250 adet (20 kilometre) iletken kopuğu meydana geldi\" dedi.

ARIZALAR KISA SÜREDE GİDERİLDİ

Büyük çoğunluğu kırsalda yaşanan arızalara enerji timlerinin anında müdahale ettiğini dile getiren Akboğa, \"Zorlu doğa ve arazi koşullarında tüketicilerimize kaliteli ve kesintisiz enerji vermek için çalışan ekiplerimiz, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı dolayısıyla yolları kapanan köylere Karayolları ve Özel İdare ekipleri ile koordineli şekilde çalışarak ulaşıyor. Dağlık ve ormanlık alandan geçen enerji nakil hatlarında oluşan arızalara 4x4 arazi araçları ve paletli kar makineleri ile ulaşan Enerji Timlerimiz, bu alanlardaki bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Arızaların tamamı kısa sürede giderilerek elektrik kesintisi yaşanan bölgelere enerji verildi.\" diye konuştu.

Geniş bir coğrafyada elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini hatırlatan Akboğa, 2017 yılında yapılan bakım onarım çalışmalarının meyvesini topladıklarını belirterek, olumsuz hava koşullarının neden olduğu arızaların kısa sürede giderilmesinde bakım ve onarım çalışmalarının etkili olduğunu kaydetti. 2017 yılında 21 bin 637 kilometrelik enerji nakil hattında bakım onarım çalışması yaptıklarını ifade eden Akboğa, 2018 yılında ise 20 bin kilometre enerji nakil hattına bakım yapacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Toplantıdan görüntü

-Ahmet Sait Akboğa\'nın açıklamaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)