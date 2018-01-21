DHA YURT BÜLTENİ-10 

Bitlis\'te operasyondaki askerlerin üzerine çığ düştü: 5 asker şehit, 12 asker yaralı (3)- Yeniden



BİTLİS\'in Hizan ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlere karşı operasyonda olan askerlerin üzerine çığ düştü. Olayda 5 asker şehit oldu, 12 asker yaralı kurtarıldı. Bitlis Valiliği, yaralı askerlerin helikopterlerle Bitlis ve Hizan\'daki hastanelere kaldırıldığını, bölgedeki arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

Bitlis\'in Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret Tepe mevkiinde, bölgeyi PKK\'lı teröristlerden temizlemek ve onların kullandığı sığınak ve barınakların imha edilmesi için başlatılan \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Kavallı Operasyonu\' kapsamında bugün saat 12.20\'de Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca icra edilen arama- tarama faaliyeti esnasında çığ düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda askeri birlik ve arama- kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaşmasıyla 12 asker yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, çığ altında kalan askerler Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz, Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek, Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe\'nin şehit olduğu belirledi. Yaralı kurtarılan 12 asker ise helikopterlerle Bitlis ve Hizan\'daki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Van ve Erzurum\'dan dağcılık konusunda uzman AFAD ekibinin de arama- tarama faaliyetine katılmak üzere bölgeye geldiği bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği, çığ felaketiyle açıklama yayımladı. Açıklama şöyle: \"Bitlis ili Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret tepe bölgesinde \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Kavallı Operasyonu\' kapsamında 21 Ocak 2018 Pazar günü saat 12.20 sıralarında Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca icra edilen arama- tarama faaliyeti esnasında operasyonda görevli personel üzerine çığ düşmüştür. Çığ düşmesi sonrasında, Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli 5 personel şehit olmuş, 12 personel ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz, Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek, Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe şehit olmuştur. Jandarma Binbaşı Bülent Cantürk, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Karademir, Uzman Jandarma Çavuş Cihan İnal, Jandarma Uzman Çavuş Ümit Köse, Jandarma Uzman Çavuş Eyyüb Alev, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Yaman, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Dilek, Jandarma Uzman Çavuş Bülent Kılınç, Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Koyuncu, Jandarma Uzman Çavuş Emin Keser, Jandarma Uzman Çavuş Taner Açıker, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Dertli, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı personel helikopter ile Bitlis ve Hizan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Bölgeye helikopter faaliyetiyle AFAD ekibi gönderilmiş olup, arama ve kurtarma faaliyetleri devam etmektedir.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Orhan AŞAN- Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

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Konya\'ya şehit ateşi düştü



BİTLİS\'in Hizan ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlere karşı operasyon düzenleyen timin üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan 5 askerden Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe\'nin (22), Konya\'nın Ereğli ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı\'na bağlı tim, Bitlis\'in Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret Tepe mevkiinde, PKK\'lı teröristlere karşı operasyon düzenlediği sırada, askerlerin üzerine çığ düştü. 5 asker şehit oldu, 12 asker de yaralandı.

1 YILLIK UZMAN ÇAVUŞ

Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe\'nin memleketi Ereğli ilçesine bağlı Çayhan Mahallesi\'nde oturan babası Çakır Taştepe ve annesi Gülten Taştepe\'ye acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Aslıhan ve Kazım Taştepe isminde iki kardeşi olan şehit Taştepe\'nin babasıyla birlikte çiftlik yaparken vatani görevini yapmak için askere gittiği ardından da uzman çavuşluk sınavlarına girdiği öğrenildi. Bekar olan şehit Taştepe\'nin 1 yıllık uzman çavuş olduğu belirtildi. Şehit Taştepe\'nin cenazesinin yarın Çayhan Mahallesi\'nde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)-

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11 kişinin öldüğü gezi otobüsünün şoförü tutuklandı

ANKARA\'dan Bursa Uludağ\'a giderken Eskişehir\'de yol kenarındaki ağaçlara çarparak 11 kişinin ölümüne, 44 kişinin de yaralanmasına neden olan tur otobüsü şoförü Muhsin Özer (51) tutuklandı, ikinci şoför Erkan Aydoğan da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaza dün saat 04.00 sıralarında Eskişehir- Bozüyük karayolunun 3\'üncü kilometresinde meydana gelmişti. Ankara\'dan Uludağ\'a geziye gidenleri taşıyan \'Kartallar Gezi Eş Dost Turizm Acentesi\'ne 06 FL 644 plakalı otobüs, Eskişehir kent merkezini geçtikten hemen sonra yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otobüste bulunanlardan Asuman Doğrul (68), Munise Kayabaşı (66), Ayfer Ak (62), Zekiye Ersin (53), Hakan Erkul (52), Nejla Kaya (51), Feride Çağatay (48), Serpil Tamer (44), Elif Altıntepe (42), Ecem Bek (17) ve İdil Tamer (17) öldü, 44 yolcu da yaralandı.

UYUMADIĞINI SÖYLEDİ

Kazada hafif yaralı olarak kurtulan ve polis tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü Muhsin Özer ile ikinci şoför Erkan Aydoğan bugün adliyeye sevk edildi. Muhsin Özer ifadesinde Sivrihisar ilçesindeki mola yerinde otobüs şoförlüğünü Erkan Aydoğan\'dan devraldığını ve kaza sırasında uyamadığını söyleyerek, \"80 kilometre hızla gidiyordum. Önüme bir karartı çıktı. Köpek sandım. Direksiyonu sağa kırdım ancak aracı toparlayamadım ve ağaca vurdum\" dedi.

Muhsin Özer çıkarıldığı nöbetçi mahkemece \'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak\' suçundan tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi, ikinci şoför Erkan Aydoğan ise adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü.

-Tutuklanan Muhsin Özer\'in polisler tarafından adliyeden ekip aracına götürülürken çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Hayatını kaybeden özel harekat polisi toprağa verildi

ŞANLIURFA\'ın Viranşehir İlçesinde 7 ay önce geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanıp tedaviye alındığı Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde yaşamını yitiren özel harekat polis Nurettin Söylemez (27), memleketi Adıyaman\'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Mardin\'de görevli evli ve 1 çocuk babası özel harekat polisi Nurettin Söylemez, Şanlıurfa\'nın Viranşehir İlçesinde 7 ay önce geçirdiği trafik kazası sonrası Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. 7 ay sonra hastanede yaşam mücadelesini yitiren Söylemez\'in cenazesi, memleketi Adıyaman\'a getirildi. Özel harekat polisi Söylemez için bugün Yeni Mezarlık Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Söylemez\'in polis meslektaşları ailesi ve yakınları katıldı. Söylemez\'in cenazesi, kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınıp toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yeni Mezarlık Camisi

- Polisin cenazesi

- Helalık alınması

- Cenaze namazı kılınması

- Cenaze omuzlara alınması

- Yakınları katılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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SP Lideri Karamollaoğlu: Esas hedef, İsrail\'in bu topraklara yerleşmesi



SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \"\'Büyük Ortadoğu Projesi\' diyorlar. Hedef bu. Bu haritada Türkiye de bölünüyor, İran da gidiyor, Suudi Arabistan da gidiyor. Burada, yalnız İsrail gözükmüyor. Esas hedef, İsrail\'in bu topraklara yerleşmesi. Burada Suriye, Ürdün, Lübnan, Mısır, Irak\'ın büyük bir kısmı yok. Sadece İsrail var\" dedi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisi tarafından Van\'da bir düğün salonunda düzenlenen 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, şunları söyledi: \"İster ABD ister Rusya, herkes belli bir menfaat içinde. Kürt’ü, Türk’ü, Arap’ı bizler, bu bölgenin insanıyız. Onun için bizim bu bölgede, bu problemi birlikte çözme mecburiyetimiz var. Bu bölgede yaşayanlar, bir araya gelip, bu problemi çözmeli. İnşallah ben, bunun da belki uzak olmadığına inanıyorum. Bu, ancak salih düşünceyle olur. Burada herkes, kendine pay çıkarsın. Sadece Türkler, sadece Araplar, sadece Filistinliler değil. Biz, biriz. Biz, aynı inanca sahibiz. Bu topraklar, hepimizin. Biz, bu inançla yola çıktığımız zaman problem çözülür. Başka türlü çözülmez. Geçmişteki hataları biz göreceğiz, ibret alacağız sadece. Sonra adalet, hak, hukuk neyi gerektiriyorsa onu yerine getireceğiz. Baskıdan, zulümden, göz korkutmadan, terörden gücümüz yettiği kadar uzak duracağız. Biz, bu bölgede huzur istiyorsak önce rahatlıkla konuşabilmeli, birbirimizle dertleşebilmeliyiz. Fikirlerimizi rahatlıkla ifade edebilmeliyiz. Bu, olmadan huzur olmaz. Israrla üzerindeki durduğumuz bir numara gündem, kutuplaşmadan, kamplaşmadan uzak durmalıyız. Biz kutuplaşmanın ve kamplaşmanın önüne geçemezsek birbirimizle konuşamamışız, birbirinizin derdiyle dertlenemeyiz.\"

\'BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ\' DİYORLAR

Afrin\'in küçük bir bölge olduğunu kaydeden SP Lideri Karamollaoğlu, şöyle konuştu: \"Buraya müdahale ediyoruz. Lozan’da bu haritayı çizmişler. Biz çizmemişiz, rıza göstermişiz. Daha fazlasını istemişler. Sağ taraftaki haritada ABD\'nin 1991 yılından sonra bu bölgeyi ben nasıl tanzim edeceğim diye kendisinin Pentagon’da çizdiği harita. Buna \'Büyük Ortadoğu Projesi\' diyorlar. Hedef bu. Burada Türkiye de bölünüyor, İran da gidiyor, Suudi Arabistan da gidiyor. Burada yalnız İsrail gözükmüyor; ama esas hedef, İsrail\'in bu topraklara yerleşmesi. Burada Suriye yok, Ürdün yok, Lübnan yok, Mısır yok, Irak\'ın büyük bir kısmı yok. Burada ne Türkler ne Kürtler ne Araplar ne Filistinliler var. Burada sadece ve sadece İsrail var. Biz bölgemizde oynanan bu oyunu görmeden, bu bölgede kör dövüşü yapar gibi birbirimizi yersek sadece İsrail, buradan başarılı olacak. Çünkü bizi parçalayıp, bölmek için iki tane temel kuralları var. Birisi, bizi kavimlere ayırarak birbirimize kırdırıyorlar. İkincisi, bu yetmediği zaman bizi mezheplere ayırarak, birbirimize kırdırıyorlar. Burada Kürt diyorlar, Türk diyorlar, Arap diyorlar. Bir şey söylüyorlar. Afganistan\'a gittiğiniz zaman orada Türk yok, Arap yok, Kürt yok. Orada da sen Özbek’sin, sen Tacik’sin diyorlar. Önce hepimiz, bu gerçeği göreceğiz. Bu gerçeği gördükten sonra birbirimize karşı saygımız, sevgimiz, birbirimize karşı bağlılığımız mutlaka öne çıkacak ve biz kardeş olduğumuz da hatırlayacağız ki bu planın önüne geçelim.\"

\'ARKADAŞLARIMIZ ADIMLARI ATARKEN İKAZLARIMIZA KULAK ASMADILAR\'

Suriye\'de yaşanan gelişmelere değinen Karamollaoğlu, şunları söyledi: \"Onun için ben, burada meydana gelen bu hadiseyi ümit ediyorum en kısa zamanda barış ve huzur tesis edilerek problem halledilmiş olur. Ama biz, bunu farklı bir şekilde ırk bazına dayandırarak, mezhep bazına dayandırarak, farklı bir şekilde gündeme getirirsen bu problemin çözümü olmaz. Biz böyle yaparak, sadece kendi kendimizi yok ederiz. Sadece ABD, İsrail, Fransa ve İngiltere\'nin işini kolaylaştırmış oluruz. Ben bundan endişe ediyorum. Ondan dolayıdır ki Irak\'a ilk defa ABD\'liler girerken bizim yani AK Parti\'nin, hükümetin, devletimizin destek vermelerini hiçbir zaman anlayamadık, kabul edemedik. 1,5 milyon insan katledildi. Üçe bölündü zaten. Sonra Suriye’ye giderken bizim Esad ile hiçbir irtibatımız olmadı. 40 senelik milli görüş tarihinde biz bir araya gelmedik; ama bir kavga çıkacağını anladığımız zaman gittik Esad\'la görüştük. Oradaki bilgileri hükümete aktardık. Sayın Davutoğlu\'na. Esad diyor ki \'Ben Türkiye’yi örnek aldım. Türkiye gibi bir ülke olmak istiyorum. Anlamadım, Türk hükümeti bize karşı böyle bir tavır sergiledi; ama biz, şu mantıkla çıktık. Sabah namazını Türkiye\'de kılarız, cumayı da Şam\'da kılarız\' dedi. Bunların hepsi havada kaldı ve Suriye, kan gölüne döndü. 500- 600 bin Suriyeli kardeşimiz, hayatını kaybetti. Sadece memleketimize sığınan 3,5 milyon Suriyeli var. En az 3- 3,5 milyon Suriyeli de diğer komşu ülkelere sığındı. 7 milyon Suriyeli yer değiştirdi. Şehirler yok oldu; ama maalesef bugün iktidarda bulunan arkadaşlarımız bu adımları atarken bizim ikazlarımıza hiç kulak asmadılar. \'Irak\'a girmeyin\' dedik, destek verdiler. \'Suriye’ye girmeyin\' dedik. Bugün geldiğimiz nokta, Suriye birbirine girdi. Suriye\'de bu kadar kan döküldükten sonra burada huzur sağlanabilir mi? İnsanlar koptukları topraklara geri dönebilirler mi? Öyle bir durum oldu ki akla ziyan. Dünyaya barış böyle gelmez. Savaşın da bir usulü var. Ülkeler sadece kendi menfaatlerini gözeterek; ama başkasının haklarını da gasbettikleri zaman zulüm olur.\"

\'İNSANLAR DÜŞÜNCELERİNİ SÖYLEMELİ\'

11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün açıklamaları üzerinden hükümeti eleştiren Karamollaoğlu, \"Niye insanlar düşüncelerini rahatlıkla söyleyemiyorlar? Eski Cumhurbaşkanı, kendileriyle beraber partiyi kurna insan bir kanun çıkarıyorlar. O da diyor ki \'Burada bir muallaklık var, bunu düzeltiniz\'. Bir parmak suda fırtınalar kopardılar; yer, yerinde oynadı. Böyle hürriyet olmaz. Emre itaat vardır elbette; ama müzakereler yapıldıktan sonra vardır. Emre itaat etmek, kendi fikrini söylememe anlamına gelmez\" dedi.

Öte yandan tek listeyle gidilen kongrede partinin Van İl Başkanlığı\'na Özay İlhan seçildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) -

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