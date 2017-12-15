DHA YURT BÜLTENİ-10

Köydeki yangında 3 çocuk öldü (EK)

1)ÇOCUKLARDAN 2\'SİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Yangın Niksar ilçesinde 30 kilometre uzaklıktaki Büyükyurt köyünde öğlen saatlerinde evde kimsenin bulunmadığı sırada meydana geldi. Anne Gülşen Şahin ve baba Yılmaz Şahin\'in 4 çocuğundan 3\'ünün evde olduğu sırada meydana geldi. Alevler kısa sürede 2 katlı ahşap binayı sardı. Yangını gören köylüler kendi çabalarıyla evde kalan 3 çocuğu kurtarma çabaları da sonuç vermedi. İhbar üzerine köye Niksar Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İki katlı ev kısa sürede tamamen yanarak çöktü. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışma sonrası alevleri söndürmeyi başardı. Evde bulunan 6 yaşındaki Berkay, 3 yaşındaki Berilsu ve 1 yaşındaki Aleyna Şahin\'in bulunması için iş makineleriyle arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarında Berilsu ve Aleyna Şahin’in cesetlerine ulaşıldı. Berkay Şahin\'i arama çalışmaları devam ediyor. 4 çocuktan en büyüğü olan 10 yaşındaki Buket Şahin\'in ise yangın sırasında okulda olduğu öğrenildi. Durumu öğrenen anne Anne Gülşen ve baba Yılmaz ise fenalaştı. Anne ve baba olay yerine gelen ambulansla Niksar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Arama kurtarma çalışmaları

-Köyden vatandaş röportaj

-Kepçenin çalışması

(90 MB)

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR-NİKSAR(DHA)

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2)KAN DAVASI YÜZÜNDEN 7 GÜNLÜK BEBEĞİN CESEDİ HASTANE MORGUNDA KALDI

DİYARBAKIR’da geçtiğimiz hafta doğan ve sağlık durumu iyi olmadığı için Yoğun Bakım Ünitesi\'nde kontrol altında tutulan 7 günlük kız bebeği, dün yaşamını yitirdi. Kan davalıları olduğu için doğumdan sonra hastaneyi terk eden bebeğin ailesi, öldürülme korkusuyla evlerinden çıkamayacalarını söyleyerek, bebeğin cenazesini almak için hastaneye gelmedi. Bunun üzerine bebeğin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde geçtiğimiz hafta bir kız çocuk dünyaya geldi. Yeni doğan bebek, sağlık durumu kötü olduğu için Yeni Doğan Ünitesi\'nde kontrol altına alınırken, anne ve babası ise kan davalı oldukları ve öldürülme riski nedeniyle hastaneyi terk etti. 7 gün boyunca hastanede kontrol altında tutulan bebek, dün hayatını kaybetti. Hastane yetkilileri doğumdan sonra hastaneyi terk eden aileye ulaşıp, ölüm haberini iletti. Kan davalı oldukları için güvenlik nedeniyle isimleri gizli tutulan anne ve baba, kız bebeği almak için evden çıkamayacaklarını söyledi. Hastane yetkililerinin neden gelemeyeceklerini sorması üzerine ise bebeğin ailesi, kan davalı olduklarını bu yüzden evlerinden çıkamayacaklarını bildirdi. Ailenin cenazeyi almak için hastaneye gelmeyeceğini iletmesi üzerine hastane yetkilileri durumu polise bildirilirken, ölen kız bebeğin cansız bedeni de hastane morguna kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Hastane Binası

-Hastane tabelası

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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3)CHP\'Lİ MİLLETVEKİLİNDEN, GÖLCÜK TABİAT PARKI İÇİN REFERANDUM TEKLİFİ

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Gölcük Tabiat Parkı\'nın 22 yıllığına özel işletmeye verilecek olmasına tepki göstererek, \"Gölcük’ün durumuna Bolulular karar vermeli. Pazartesi günü sandık kurulsun, vatandaşa sorulsun. Referandum yapılsın\" dedi.

Bolu Belediyesi tarafından, Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'ndan 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı, 22 yıllığına özel işletmeciye verilecek. 19 Aralık’ta yapılacak olan ihaleyi kazanan şirket, park sınırları içinde belirlenen alana, dağ köşkü ve 25 adet bungalov yapacak. Ayrıca park içinde bulunan Gölcük Göl Gazinosu da ihale kapsamında yer alacak ve bir yıl içerisinde yeni işletmeciye geçecek. Dağ Köşkü ve bungalovlar için 16 aylık bir inşaat süresi öngörülürken, gölün çevresi tamamen rekreasyon alanı olarak düzenlenecek.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Gölcük\'ün durumunun halka sorulmasını isteyerek, \"Bolu ilimiz, Gölcük tartışmasıyla Türkiye\'nin gündeminde ama olumlu bir konuyla değil. Gölcük\'ün yapılaşmaya açılması ile ilgili bir tartışma var. Bolu Belediye Başkanı Gölcük Tabiat Parkı\'nı yapılaşmaya açmaya karar vermiş. 19 Aralık\'ta ihale var. Gölcük Alaaddin Yılmaz\'ın şahsi malı değil. Gölcük tüm Boluluların ortak değeri, Türkiye\'deki simgesi. Gölcük\'ün durumuna Bolulular karar vermeli. Pazartesi günü sandık kurulsun, vatandaşa sorulsun. Referandum yapılsın. Bolulular \'Evet\' derse hiçbir şey demeyeceğim. Ama \'Hayır\' derse Gölcük ile ilgili bu çılgın fikirlerden vazgeçilsin. Biz istiyoruz ki halk gitsin, pikniğini yapsın. Orası doğal halde kalsın\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Gölcük\'ten görüntüler

Tanju Özcan\'ın açıklaması

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -

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4)WC-ŞADIRVAN TABELASINI TUTAN ERKEK HEMŞİRENİN KIZ ARKADAŞI KONUŞTU

ESKİŞEHİR\'de sevdiği kız için günde 50 lira karşılığında sokakta üzerinde \'WC- Şadırvan\' yazılı yön tabelasını tutan Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunu 25 yaşındaki Uğur Birer\'in kız arkadaşı 21 yaşındaki Cansu Yaşar, \"böyle bir işi benim için yaptığı için onu çok seviyorum\" dedi.(ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Cansu Yaşar, \"Eskişehir\'e İzmir\'den geldim. Ben de Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisiyim. Erkek arkadaşım Uğur Birer\'in böyle bir iş yaptığı için yadırgadığım hiçbir durum olmadı. Başta gülüp, eğleniyorduk ama havalar soğuğunca üzülmeye başladım. Yazdan beri benim için çalışıyor. Ona karşı kendimi mahcup hissediyorum. Erkek arkadaşım Birer, gazetelere ve televiz yonlara çıktıktan sonra arkadaşlarım \'ünlü olmuşsun, o kız senmişsin\' diye konuşuyorlar. Zaten 6 ayımız kaldı, daha sonra Eskişehir\'den gideceğiz. Böyle bir işi yaptığı için onu çok seviyorum. Benim için yaptığı için de daha mutluyum\" diye konuştu.

Uğur Birer ise, \"Pişman değilim. 1 yıl, 10 yıl, 20 yıl olsa kalırım sevdiğim için. Çıkan yayınlardan sonra belediye burada tabela tutarak wc-şadırvanın yerini göstermemize izin vermemiş. İşverenimiz de işten çıkmamızı söyledi. Biz de işten çıktık, bugün son iş günüm\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sokakta tabela tutan Uğur Biber\'in görüntüsü,

-Uğur Birer\'in kız arkadaşı Cansu Yaşar\'ın görüntüsü

-Cansu Yaşar\'ın konuşması

-Uğur Birer\'in konuşması

-Birlikte tabelayı tutarken çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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5)SİVAS\'TAKİ HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERALARINDA

5)SİVAS\'ta bir market zincirine ait kapalı kasa minibüsten içinde 71 bin lira bulunan çantayı alarak kaçan şüphelilerin hırsızlık görüntüleri güvenlik kameraları ile kaydedildi.

Sivas\'ta dün sabah Paşabey Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde bir market aracının lastiğini bıçakla keserek, sürücü lastiği değiştirirken aracın ön koltuğunda duran ve içinde 71 bin lira bulunan çantayı alarak kaçan şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde lastiğini değiştirmek için cadde kenarına duran Serkan Karaoğlan yönetimindeki 58 BS 151 plakalı kapalı kasa minübüsün arkasında Karaoğlan\'ın araç lastiğini değiştirmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada yüzünü atkı ile kapatan bir kişi araç etrafında dolanmaya başlıyor. Daha sonra olay yerine plakaları sökülmüş bir araç gelirken görüalüyor. Araçta bulunan diğer kişinin de yüzü kapalı olduğu görülüyor. Bir süre minibüs etrafında gezinenlerden biri aracın ön kapısını açarak çantayı alıyor ve plakasız diğer araca biniyor. Zanlılar daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Polis görüntüleri kare kare değerlendirerek , hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Keşif için gelen şahıs

-Plakasız aracın gelişi

-Hırsızların parayı alıp kaçışı

(168 MB)

Haber:İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)-

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6)VAN\'DA \'KADINA YÖNELİK ŞİDDETE\' FARKLI TEPKİ

VAN\'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kent merkezindeki bilboardlara, üzerinde şiddetle ilglii önemli mesajların yer aldığı hayvan resimlerini astı. KADEM, dünyada ve Türkiye\'de \'Kadına Yönelik Şiddete \' dikkat çekmek için, kent merkezindeki bilboardalara boz ayı, kurt ve penguen resimlerini astı.Maraş, İskele ve İpekyolu Caddeleri\'nde bulanan bilboardlara asılan resimlerin üzerinde, \'Kurtlar 750 kilogram çene basınç gücüne sahiptir. Ama eşlerine asla saldırmazlar\', \'Boz ayılar bir sığırı tek darbede ölürebilecek güçdedir. Ama bu güçlerini eşlerine karşı kullanmazlar\', \'Penguenler dünyanın en kıskanç canlılarıdır.Ama eşlerine asla şiddet uygulamazlar\' yazıları hayvanların bile eşlerine karşı şiddet uygulamadığı mesajı veriliyor. KADEM yetkilileri, 25 Kasım \"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\' etkinlikleri kapsamında kent merkezindeki bilboardlara hayvan şiddetle ilgili önemli measjlar içeren resimleri astıklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Kent merkezindeki farklı noktalarındaki bilboardlara asılan hayvan resimlerinden genel ve detaylar

-Bilboardların önünden geçen vatandaşlar

BOYUT:86 MB

SÜRE:1 DK 24 SN

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)



