DHA YURT BÜLTENİ-10 

Dikili\'de kaçaklar kayalıklarda mahsur kaldı (2)

HEPSİ KURTARILDI

İzmir\'in Dikili ilçesi açıklarında kayalıklarda mahsur kalan 15\'i çocuk 51 kaçak Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Dikili Limanı\'na getirildi. Kaçakların tamamının kurtarılmasının ardından arama kurtarma faaliyetine son verildi.

SAHİL GÜVENLİKTEN AÇIKLAMA

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi: \"14 Aralık 2017 tarihinde saat 01.12’de, bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine yapılan konum sorgulamasında, göçmenlerin İzmir ili Dikili ilçesi Bademli bölgesinde oldukları belirlenmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları ve Helikopteri tarafından saat 02.00’de, Bademli önleri Güvercin kayalıkları üzerinde yaklaşık 50 kişilik bir göçmen grubu ile boş bir lastik bot tespit edilmiştir. Arama kurtarma faaliyetlerine bölgenin sarp kayalık olması, gece şartları ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle sabah gün ışıması ile devam edilmiş, mahsur kalan göçmen grubuna helikopterler vasıtasıyla insani yardım (yiyecek, içecek, battaniye) ulaştırılmıştır. Saat 10.15’te ilk kazazede grubu (5 çocuk ve 1 kadın) helikopterle kurtarılarak Dikili Limanı’na ulaştırılmıştır. Müteakiben 45 düzensiz göçmen bölgede bulunan balıkçı tekneleri desteğiyle kurtarılarak Sahil Güvenlik Botlarına transfer edilmiş ve Dikili Limanına intikal ettirilmiştir. Kayalıklarda mahsur kalan toplam 51 göçmenin (36 yetişkin, 15 çocuk) sağ olarak kurtarılmasını müteakip arama kurtarma faaliyetlerine son verilmiştir.

Haber: Oben ULU, Mehmet CANDAN / DİKİLİ (İzmir), (DHA)

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Yolda yürüyen kadının yüzüne kimyasal madde döken saldırgan, eski sevgilisi çıktı

KONYA\'da özel güvenlik görevlisi 25 yaşındaki Rukiye K.\'nin yüzüne kimyasal madde atıp yaralayan saldırgan eski erkek arkadaşı 41 yaşındaki Faruk Karataş, olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Karataş\'ın, Rukiye K.\'nin yüzüne kıskançlık krizine girdiği için tuz ruhu döktüğü, olaydan sonra da iki kez hastanede ziyaret ettiği öğrenildi.

Olay, geçen Pazartesi günü saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi\'nde meydana geldi. Rukiye K., kaldığı kız öğrenci yurdundan çıkıp, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı işyerine doğru yola çıktı. Yurttan biraz uzaklaştıktan sonra arkasından gelen kapüşonlu ve yüzü atkılı bir kişi, elindeki plastik bardakta bulunan sıvıyı Rukiye K.\'nin yüzüne fırlattı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yüzü ve gözlerinde yanma oluşan Rukiye K., ambulansla Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Keskin\'in yüzünde ve iki gözünde hafif derecede yanıklar oluştuğu tespit edildi. Sol gözünde görme kaybı riski bulunan Rukiye K.\'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

\"KADIN OLARAK SOKAĞA ÇIKAMAYACAK MIYIZ\"

Mersin\'in Mut İlçesi\'ne oturan ailesine ve Tekirdağ\'da üniversitede okuyan kız kardeşine çalıştığı asgari ücretle bakmaya çalışan Rukiye K., \"Kadın olarak sokağa çıkamayacak mıyız\" diye tepkisini dile getirmişti. Kendisine saldıranın ayağının aksadığını ve tanımadığını belirten Rukiye K. polise verdiği ifadesinde \"Kim olduğunu bilmiyorum. Yüzü atkıyla kapalıydı. Gözleri zor görünüyordu. Karşı kaldırımdan, benim bulunduğum kaldırıma geçip, arkamdan gelip, elindeki bardakta bulunan sıvıyı yüzüme attı. Sonrasını hatırlamıyorum. Kimin yaptığını bilmiyorum.\" dedi.

POLİS, BÖLGENİN KROKİSİNİ ÇİZİP İZ SÜRDÜ

Konya Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından özel bir ekip kurdu. Olayın gerçekleştiği sokakta güvenlik kamerası olmaması nedeniyle bölgenin krokisini çizen polis, kroki üzerinden saldırganın kaçabileceği güzergahlardaki sokakları tek inceleme altına aldı. O bölgedeki ev ve işyerlerinde kalan kişilerle tek tek görüşen polis, bölgedeki 40 güvenlik kamera kayıtlarını da saniye saniye inceledi. Bir güvenlik kamera kaydında bir kişinin elinde bardakla topallayarak yürüdüğü, diğer bir görüntüde ise elinde bardak olmadan hızlıca koşarak kaçtığı görüldü. Kaçan kişinin eşkali üzerinde yoğunlaşan polis, tekrar mahalle sakinleriyle bire bir görüştü. Ardından eşkale uyan kişinin aynı mahallede bir kaç sokak ileride oturan ve inşaatlarda boyacılık yapan bekar Faruk Karataş\'ın olduğunu saptadı.

KIYAFETLERİNİ YAKMIŞ

Cinayet Büro ekipleri, dün akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonla Faruk Karataş\'ı evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada şüphelinin olay günü giydiği kıyafetlere rastlanmadı. İlk olarak suçlamayı kabul etmeyen Karataş\'ın daha suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Olay günü üzerindeki kıyafetleri ise merkez Meram İlçesi Gödene Mahallesi\'ndeki bir çöplükte yaktığını söyledi.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRMİŞ

Faruk Karataş, yapılan sorgulamasında saldırdığı Rukiye K.\'nin eski sevgilisi olduğunu ve kıskançlık krizine girmesi sonucu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Rukiye K. ile bir süredir birlikte olduklarını ve yaklaşık 1 ay önce kendisini terk ettiğini belirten Karataş, ifadesinde

\"Rukiye K. ile bir süredir birlikteydik. Yaklaşık 1 ay önce beni terk etti. Ben de Rukiye\'nin her adımını takip ettim. Dükkanlarda filan erkeklerle konuşurken kıskanıyordum. Başkasıyla nasıl konuşur diye ona zarar vermek istedim.\" dedi.

TUZ RUHUYLA SALDIRMIŞ

Rukiye K.\'nin yüzüne döktüğü sıvının tuz ruhu (Hidroklorik asit,) olduğunu belirten Karataş, \"Bardağa koyduğum tuz ruhuyla yurda yakın bir noktada yarım saat bekledim. Güvenlik kameralarında tanınmamak için topal numarası yaptım. Yüzümü de atkıyla sardım. O kaldırımdayken bende karşı kaldırımdan gelip tuz ruhunu yüzüne attım\" dedi.

SALDIRININ ARDINDAN, HASTANEDE ZİYARET ETMİŞ

İfadesinde ağlayan ve halen Rukiye K.\'yi sevdiğini belirten Karataş\'ın, olaydan sonra 2 sefer Rukiye K.\'yi hastanede ziyaret ettiği ve doktorlardan da sağlık durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi. Rukiye K. ise polise saldırgan Faruk Karataş, bir süre birlikte olduklarını ancak ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.

Faruk Karataş, polisteki sorgusunun ardından \'Kasten yaralama\' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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_ Saldırganının güvenlik kamerası

- Saldırıdan sonra genc kızdan detay (Cep telefonu kemarası

Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)

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Eşini öldürdükten sonra intihar eden polis memuru toprağa verildi

SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde eşi Meryem Küpeli\'yi öldürdükten sonra intihar eden polis memuru Oğuzhan Küpeli memleketi Tokat\'ın Niksar ilçesinde toprağa verildi.

Olay dün sabah saatlerinde yaşandı. Suşehri ilçesinde Gönüloğlu Mahallesi Çeçenistan Sokak\'taki Erer Apartmanı\'nın birinci katınd yaşayan 37 yaşındaki polis memuru Oğuzhan Küpeli, 33 yaşındaki eşi Meryem Küpeli ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Polis memuru Küpeli, tartışma sırasında evde bulunan kayınvalidesi Dudu Çıtır ile çiftin çocukları 8 yaşındaki Efe Berk ile 2 yaşındaki Ecem Zümra\'yı başka odaya gönderdi. Küpeli önce eşi Meryem Küpeli’yi vurduktan sonra tabancasıyla intihar etti. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çiftin yerde cesetlerini buldu. Çiftin cesedleri otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uyguluma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Oğuzhan ve Meryem çiftinin cenazeleri defin edilmek üzere Tokat\'ın Niksar ilçesine gönderildi. Polis memuru Oğuzhan Küpeli\'nin cenazesi ilçe merkezinde Keşfi Camisi\'nde öğle namazına müteakiben kılınan kılınan cenaze namazının Niksar Bahçelievler Şeyhler Aile Mezarlığı\'na defnedildi. Polis memuru Küpeli\'nin eşi Meryem Küpeli ise ilçeye bağlı Buz köyünde ikindi namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Cenazeden Görüntüler

-Cenaze Namazı

-Genel Görüntüler

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/NİKSAR,(Tokat),(DHA)-

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Kazada ölenin kimliği 3 ay sonra belirlendi

OSMANİYE\'de trafik kazasında yaşamını kaybeden ve kimliği belirlenemediği için Adana Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından 15 bekletildikten sonra kimsesizler mezarlığında toprağa verilen kişinin Hatay\'ın Erzin ilçesinde oturan 52 yaşındaki Aziz Kurdaş olduğu belirlendi.

Osmaniye\'de, 11 Eylül\'de Vatan Mahallesi\'nde meydana gelen kazada, Ferit S. T., yönetimindeki 80 FZ 513 plakalı hafif ticari araçla bir kişiye çarptı. Kazada, üzerinden kimlik çıkmayan 50 yaşlarındaki kişi yaşamını yitirdi. Ölen kişinin kimliği belirlenemeyince cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cenaze burada 15 bekletildikten sonra sahibi çıkmadığı için kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Bu arada aynı dönemde Hatay\'ın Erzin ilçesinde oturan Alzheimer hastası Aziz Kurdaş evinden ayrılıp bir daha dönmedi. Ağabeyini aramak için Antalya\'dan Hatay\'a dönenen Salih Kurdaş, Cumhuriyet Başsavcılığı\'na başvurup çevre il ve ilçelere de ağabeyinin fotoğrafını asarak aramaya başladı. Ancak ağabeyini bulamayan Salih Kurdaş, son olarak Osmaniye\'de yerel gazeteye ağabeyinin fotoğrafını vererek kayıp haberi yaptırdı. Haberi okuyan bir kişinin araması sonucu ağabeyinin Osmaniye\'de trafik kazasında öldüğünü belirlediğini söyleyen Kurdaş, \"Keşke vatandaşlarımızın duyarlı olduğu kadar emniyet teşkilatımızın da bu kadar duyarlı olmasını isterdim. Bunu üzülerek söylüyorum ki, bu zafiyet bizi gerçekten mağdur etti. Bundan sonra bu tür kayıplarda, emniyetimizin biraz daha duyarlı ve hassas olmalarını istiyorum. İnsanların mağdur olmasını istemiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salih Kurdaş, ağabeyinin resmini tutarken

- Kazada ölen Aziz Kurdaş\'ın fotoğrafından detay

- Salih Kurdaş ile röportaj

- 11 Eylül\'deki kazadan detay görüntüler

- Kaza yerindeki cesedin yerde üstü kapalı görüntüsü

- Olay yerindeki polisler

- Cenazenin taşınması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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Liselilerden Kudüs tepkisi

KARS Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul ettiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail’i slogan ve dövizlerle kınadı.

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler hazırladıkları dövizlerle yaşananlara tepki gösterdi. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından sloganlar atan liseli gençler alınan kararı eleştirdi. \'Sevdamızdır Kudüs umudumuzdur\' sloganıyla hazırlanan kınama açıklamasını okuyan 11\'inci sınıf öğrencisi Muhammed İkbal Gül, \"ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma yolunda adımlarına karşı biz İmam Hatip Liseleri olarak bunu kabul etmiyoruz. Suskun dünyanın hür sesi olan imam hatipliler olarak protesto ettiğimizi tüm dünyaya haykırıyoruz\" dedi. Öğrenciler, yaklaşık 10 dakika süren etkinliğin ardından okullarına geçerek derse girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Okuldan genel ve tabela

Öğrencilerden genel ve dövizler

Muhammed İkbal Gül’ün açıklamayı okuması

Sloganlar ve dağılmaları

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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