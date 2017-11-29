DHA YURT BÜLTENİ-10

KAHRAMANMARAŞ\'TA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, OTOMOBİLLER ALTINDA KALDI

1)ENKAZDAN 7 ARAÇ ÇIKARILDI

Kahramanmaraş\'ta istinat duvarının çökmesi sonucu meydana enkaz altında kalan araçlar tek tek çıkarıldı. Tonlarca ağırlığın altında kalarak ezilen 7 araç, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonrası çıkarıldı. Site sakinlerinden öğretmen Teyfik Atıcı, hurdaya dönen araçlardan birisinin kendisine ait olduğunu belirterek, \"Sabah saatlerinde gürültüyle yataktan fırladık. Sonra apar topar dışarı çıktığımda duvarın çöktüğünü gördüm. Benim aracım da duvarın altında kalarak pert oldu. Çok şükür can kaybı yok, tek tesellimiz bu\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Duvarın çöktüğü bölge

- Teyfik Atıcı ile röp.

- Araçların çıkartılması

- Hurda araçların taşınması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 276 MB

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2)YAYLADA BİR HAFTADIR KAR MAHSURU ÇİFTE, 2 GÜNDE ULAŞILDI

RİZE\'nin Çamlıhemşin ilçesinde, yaylada bir haftadır hayvanları ile mahsur kalan Havva ve Kasım Günay çiftine, 2 gün süren yol açma çalışmalarının ardından ulaşıldı. Ekipler, bir evde kalan çifti, hayvanları ile birlikte ilçe merkezine getirdi.Çamlıhemşin\'de geçen hafta yağan yoğun kar sonucu yolu ulaşıma kapanan Marselevat Yaylası\'nda hayvanları ile birlikte mahsur kalan Havva ve Kasım Günay çifti için İlçe Özel İdare ekipleri harekete geçti. Kar kalınlığının yer yer 1.5 metreye ulaştığı yayla yolunda kepçe yardımıyla ilerleyen ekipler zor anlar yaşadı. Kurtarma çalışması sırasında yolda kalan araçlar iş makineleri ile çekildi. 2 gün süren yol açma çalışmasının ardından ekipler ulaştıkları yaylada bir evde kalan çifti, hayvanları ile birlikte ilçe merkezine indirdi.

Kasım Günay, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür ederek, \"Kar bastırınca inecektik ama bir anda çok yağınca yola çıkamadık. Devlet geldi bizi kurtardı. Allah devletimize zeval vermesin\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yol açma çalışmaları

-Çobanlara ulaşılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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3)16 YAŞINDAKİ SURİYELİ\'YE SİLAH ZORUYLA TECAVÜZ İDDİASI



ŞANLIURFA\'da, simit satan 16 yaşındaki Suriyeli Muhammed El A. evinde kaldığı Mehmet G.U.\'nun kendisine silah zoruyla tecavüz ettiği ve kamera kaydı yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suriye\'nin Deyrizor kentinden kaçarak Türkiye\'ye sığınan ve 3 yıldır Şanlıurfa\'da simit satarak geçinen Muhammed El A., iddiaya göre, bir süre Camikebir mahallesindeki evinde kaldığı Mehmet G.U.\'nun tecavüzüne uğradı. Birkaç kez tecavüze uğradığını öne süren Muhammed El A., durumu anlattığı arkadaşlarının yönlendirmesi ile bugün savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

İç savaşta babasını kaybettiğini annesinin ise halen Şam\'da olduğunu ifade eden Suriyeli genç, \"Kalacak evim olmadığı için Mehmet G.U.\'nun evinde bir süre kaldım. Bir akşam tabancayı başıma dayayarak bana tecavüz etti. Evde benim görüntülerimi gizlice çekmişti. 3 gün önce yine zorla beni evine götürdü tabancayla tehdit ederek tecavüze kalkıştı. Fırsatını bulup kaçtım ve durumu arkadaşlarıma anlattım. Onları da yönlendirmesiyle adliyeye gelerek suç duyurusunda bulundum\" dedi.

Suç duyurusunun ardından polis, Suriyeli gencin tecavüzle suçladığı Mehmet G.U.\'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Adliye binası ve Suriyeli genç

- Suriyelinin adliyeye girişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Ali LEYLAK - Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 55 MB

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN

4)ADIYAMAN\'DA İŞÇİLERİ TAŞIYAN OTOBÜS ALEV ALDI

ADIYAMAN\'da, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü seyir halindeyken alev aldı.

Olay, gece geç saatlerde Sıratut Mahallesinde meydana geldi. Abdullah Aydın yönetimindeki tekstil fabrikası işçilerini taşıyan 34 YA 3186 plakalı otobüs, seyir halindeyken birden alev aldı. Alevleri fark eden Aydın, otobüsten işçileri indirerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen ve hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Dumanların yükselmesi

- İtfaiye ekiplerinin soğutması

- İşçilerin beklemesi

- Polislerin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB

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5)ÇELİKHAN\'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde yılın ilk karı yağdı.

Dün gece saatlerinde yağmurlu hava sabah saatlerinde yerine kar yağışına bıraktı. Beyaz örtüye bürünen ilçede, kar kalınlığı yer yer 10 santime kadar ulaştı.

Görüntü Dökümü

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- Kar yağışı ve beyaza bürünen yollar

-Genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamere: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

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6)GAZİANTEP’TE, TELEFON HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

GAZİANTEP’te, bir iş yerine giren şüpheli, alarmları etkisiz hale getirerek 5 dakikada 16 bin lira değerindeki cep telefonu ve 2 bin lira nakit para çaldı. Hırsızlık, işyerindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, gece geç saatlerde İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cemil Selçuk Ürün’e ait cep telefonu satışı yapılan iş yerine gelen yüzü maskeli bir kişi, alarm sistemini etkisiz hale getirdikten sonra camı kırarak içeri girdi. İçeride de alarm sistemini devre dışı bırakan şüpheli, tezgahlarda bulunan 16 bin lira değerindeki cep telefonları ile 2 bin lira nakit parayı çalarak kaçtı.

Sabah saatlerinde Cemil Selçuk Ürün, işyerinin camın kırık ve telefonlarında çalındığını görünce polise haber verdi. Güvenlik kamerası incelemesinde içeri giren yüzü maskeli şüphelinin el feneri ile hırsızlık yaptığını gören polis, parmak izi incelemesi yaparak şüphelinin kimliğinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

İşyeri sahibi Ürün ise hırsızın soğukkanlılıkla hareket ettiğini ve 18 bin lira zararının bulunduğunu belirterek, \"Hırsız gece saat 04.30 sıralarında işyerine gelerek önce dış cepheyi gören kamerayı ters çeviriyor. Dışarda olan alarmı kırıp, cam kapı patlatıyor. İçeri girdikten sonra yine alarmları devre dışı bırakıp telefon ve nakit parayı çalarak kaçıyor. Bir an önce hırsızın yakalanarak, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hırsızın işyerine girmesi

- Hırsızın cep telefonlarını çalması

- İşyerindeki hasar

- Cam kırmada kullanılan buji parçası

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 126 MB

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7)ŞANLIURFA\'DA, 6 DEAŞ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

ŞANLIURFA\'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli uyruklu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınır hattındaki bazı adreslere düzenledikleri operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu şüpheliler, öğle saatlerinde sağlık kontörlüden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Adliye binası ve önlemler

- Şüphelilerin adliye konulması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber- Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 111 MB

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8)ALTINÖZÜ\'NDE KAZA: 3 YARALI

HATAY\'ın Altınözü ilçesinde aşırı sis nedeniyle 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-420 Karayolu Altınkaya Mahallesi Mevkii\'nde meydana geldi. Yoğun sisin olduğu yolda ilerleyen M.K yönetiminde 31 E 3205 plakalı otomobille, karşı yönden gelen M.N.K yönetimindeki 31 DT 965 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada M.K., S.K. ve S.G. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları MKÜ Araştırma Hastanesi ve Hatay Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Ambulans görüntüsü

- Kaza yerinden genel görüntü

- Görgü tanıkları

- Jandarma ekibinin görüntüsü

- Olay yerinden görüntüler

SÜRE:01\'09\" BOYUT:70 MB

Haber-Kamera: Samim SELÇUK / ALTINÖZÜ (Hatay),(DHA)

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9)JAPONLAR SÜRÜCÜSÜZ ÇALIŞAN TRAKTÖR YAPTI, GELECEK YIL TÜRKİYE\'DE

JAPONYA\'da tarım makineleri üreten firma, bir çiftçinin traktörüyle yapabileceği her işi sürücüsüz yapabilen robot traktörler üretti. Deneme sürüşleri devam eden traktör gelecek yıl Türkiye\'de de test edilecek.

Bu yıl Antalya Expo Center\'da, 17\'ncisi düzenlenen Growtech Eurasia Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı\'nda sürücüsüz birçok işi yapabilen traktörler tanıtıldı. Japon firması Yanmar tarafından üretilen traktör, Antalya\'daki fuarda ilgi odağı oldu. Şirketin Türkiye\'deki yetkilisi Aykut Şengül, YT3 serisi traktörün dijital donanıma sahip birçok özelliğiyle ön plana çıktığını söyledi. Traktördeki hidro-mekanik şanzıman teknolojisinin başka traktörlerde olmadığını vurgulayan Şengül, GPS sayesinde traktörü sadece takip etmekle kalınmadığını, kaç kere sağa sola döndüğünü, kontağının açılıp kapandığında ne kadar yakıt tüketildiğini anlık görülebildiğini kaydetti.

ROBOT TRAKTÖRLER

Japonya\'da robot traktör denemeleri olduğunu belirten Şengül, traktörün insansız kullanılabildiğine dikkati çekti. Traktörün gelişmiş bilgisayar donanımına sahip olduğuna vurgu yapan Şengül, \"Örneğin 2 traktörünüz var ve 2\'si ile iş yapmak istiyorsunuz. Kendiniz bir traktörle iş yaparken, diğer traktörünüz verdiğiniz komutlarla arkanızdan işini yaparak gelecektir. Traktörünüz, verdiğiniz zamanda tarladaki işini bitiriyor. İşi bittiğinde de kendisi duruyor. Japonya\'da denemeler devam ediyor. Gelecek yıl Türkiye\'de bu denemeleri yapmak istiyoruz. Bazen şoför bulmak sorun olabilir, robot traktörler sayesinde bu sorun ortadan kalkacak\" dedi.

SAATTE 2500 FİDE DİKEN MAKİNE

Yarı otomatik fide dikim makinesini de tanıtan Aykut Şengül, bir operatörün bu makineyi kullandığını söyledi. Makine ile saatte 2 bin ile 2 bin 500 arasında fide dikimi yapılabildiğini belirten Şengül, \"Zaman ve işçi açısından kazanç sağlıyor. Her türlü standart fideyi dikebilir. Bir günde 8 saat çalıştırabilirsiniz. 8 aydır Türkiye\'de denemesini yaptık ve satışa uygun olduğunu gördük. Bu makine 3 insan gücünde iş yapıyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Fide dikiminden görüntü

Fide dikim aracının görüntüsü

Dikilen fidelerden görüntü

RÖP: Aykut Şengül

Detaylar

156 MB /// 02.36

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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10)TARIM SEKTÖRÜ GROWTECH EURASİA İLE ANTALYA\'DA BULUŞTU

TÜRKİYE\'nin en büyük tarım fuarları arasında gösterilen Growtech Eurasia Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı (Growtech Eurasia Antalya 2017), 30 ülkeden 800 firmanın katılımıyla ziyarete açıldı.

Bu yıl 17\'ncisi düzenlenen Growtech Eurasia Antalya 2017, Antalya Expo Center\'da 50 bin metrekare alanda ABD, Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarından 30 ülkeden 800 firma katılımıyla kapılarını ziyarete açtı. Çin\'den ABD\'ye, İsveç\'ten Kamerun\'a, Mısır\'dan Rusya\'ya, İtalya\'dan İsrail\'e kadar birbirlerinden binlerce kilometre uzaklıktaki tarım sektörü temsilcileri, 4 gün süreyle Antalya\'da tarım ekipmanlarını sergileyecek.

85 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Growtech Marka Direktörü Engin Er, fuar kapsamında 85 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi. Katılımcı firmaların yüzde 10\'unun yabancı ülkelerden katıldığını kaydeden Er, \"Özellik Çin, Hollanda, İspanya, Güney Kore gibi ülkelerden yüksek katılım var. 80 ülkeden ziyaretçi bekliyoruz. 5 ana kategoride fuarı düzenliyoruz. Tarım makinelerinden tutun birbirinden farklı tohumları burada bulabileceksiniz. Bir çiftçi buraya geldiğinde bir ürünü yetiştirmek için ne gerekiyorsa tüm çözümleri bulabiliyor\" dedi.

İŞ HACMİ 500 MİLYON DOLARIN ÜSTÜNDE

Tohum firmalarının fuara daha fazla ilgi gösterdiğini kaydeden Er, Türkiye\'nin tohumda çok hızlı ilerlediğini anlattı. Özellikle sebze tohumunda çok hızlı bir ıslah çalışması olduğunu belirten Engin Er, \"Yurt dışından bu tür tohumları alabilecek firmalar gelmeye başladı. Geçen yılın verilerine bakarsak 500 milyon dolarlar seviyesinde iş hacmi potansiyeli oluştu. Bu yıl miktarın artacağını tahmin ediyoruz\" diye konuştu.

Fuar, 02 Aralık\'a kadar ziyarete açık kalacak.

Görüntü Dökümü

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Fuarda sergilenen ürünlerden görüntü

Ürünlerin inceleyenlerin görüntüsü

Standlardan görüntü

RÖP : Engin Er

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Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ ,(DHA)

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