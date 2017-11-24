DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ADIYAMAN\'DA TÜTÜN PROTESTOSUNA MÜDAHALE

ADIYAMAN\'da, OHAL kapsamında basın açıklamaların yasaklanmasına rağmen tütün yasağını protesto etmek isteyen gruba, polis biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Bazı kişilerin hafif yaralandığı, çevredeki bazı işyerlerinin camlarının da kırıldığı müdahale sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Valiliği tarafından geçen hafta OHAL kapsamında alınan kararla, izinsiz her türlü basın açıklaması 30 gün süreyle yasaklandı. Meclise sevk edilen torba yasa tasarısındaki, makaron veya yaprak sigara kağıdına ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün doldurarak satanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası uygulanmasını, protesto etmek amacıyla sabah saatlerinde Ulucami Mahallesi\'ndeki Tütüncüler Pazarı önünde protesto etmek isteyen çok sayıda kişi, Atatürk Caddesi üzerinden Adıyaman Valiliği önüne yürümek istedi.

Polisin yasak kararını hatırlatıp dağılmalarını istediği kalabalık, uyarılara rağmen dağılmayınca TOMA\'dan basınçlı suyla gruba müdahale edildi. Kısa süreli dağılmanın ardından kalabalık, gruplar halinde yeniden toplandı. Polisin anonslarda uyardığı gruplar, eylemi sürdürünce biber gazıyla müdahale edildi. Gruptakilerden bazıları hafif yaralanırken, polis çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı. Yaralananlar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, gözaltına alınanlar ise emniyete götürüldü. Olayda çevredeki bazı işyerlerinin camları da kırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Toplanan kalabalık

- TOMO müdahale etmesi

- Gruplardan gözaltına alınması

- Polis, jandarma önlem alması

- Tazyikli su sıkılması

- Olayların devam etmesi

- Tepeden görüntü

- Gözaltına alınmalar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB

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(ÖZEL HABER)

2)SOL MEMESİNİ KAYBEDEN İŞ KADINI: KADINLIĞIMI ÇALAN DOKTOR CEZALANDIRILSIN

ANTALYALI iş kadını Songül Değerli (58), İstanbul\'da özel bir hastanede yaptırdığı meme küçültme ameliyatı sonrasında iyileşmeyen yaralar nedeniyle sol memesini kaybettiğini iddia etti. Ameliyatı yapan plastik cerrahi uzmanı Dr. S.M. hakkında maddi ve manevi tazminat davası açan Değerli, \"Göğsümü kesip kadınlığımı çalan doktorun cezalandırılmasını istiyorum\" dedi.

Antalya\'da gıda ve turizm alanında hizmet veren, evli ve 2 çocuk annesi Songül Değerli, Mart 2010\'da aşırı sırt ağrısına neden olduğu gerekçesiyle meme küçültme ameliyatı için İstanbul\'da özel bir hastaneye gitti. Plastik cerrahi uzmanı Dr. S.M.\'nin muayene ettiği Değerli, 1 Nisan\'da meme küçültme ameliyatı oldu. Ancak Songül Değerli\'nin göğsündeki ameliyat yaraları iyileşmedi. Dr. S.M.\'nin tavsiyesi üzerine sülük tedavisine başlayan Değerli\'nin yaraları, uygulama sırasında iyileşme göstermedi. Ameliyat yerleri çürüyen ve psikolojisi bozulan Songül Değerli\'nin sol memesi kazınarak tamamen alındı. Olayın etkisiyle psikolojik sorunlar yaşayan, sosyal çevreden kopan ve çalışamaz duruma gelen Değerli, \"Kadınlığımı çaldı\" dediği Dr. S.M. hakkında 28 Haziran 2011 tarihinde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde dava açtı. Ancak mahkeme 11 Nisan 2013 tarihinde görevsizlik kararı verdi. Bunun üzerine Songül Değerli, 3 Mart 2014 tarihinde İstanbul 7\'nci Tüketici Mahkemesi\'nde maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Ameliyat öncesinde saygın bir iş kadını olduğunu söyleyen Songül Değerli, sıkıntılarından kurtulmanın yollarını ararken, ameliyat sonunda kadınlığını yitirdiğini belirtti. Ameliyat olduktan sonra göğsünde çürüme başladığını kaydeden Değerli, şöyle konuştu:

\"Doktorum S.M., \'Birini bulalım, sülük aldıralım, sülük vurduralım oraya\' dedi. Belli noktaları çizerek işaretledi, korkarak sülükleri aldırdım. Çare arıyoruz ya, sülükleri onun dediği yerlere vurdurdum, bu arada kendisiyle sürekli irtibat halindeydim. Korkuyla sülük işlemini bitirdim, tüm amacım sağlığıma kavuşmaktı. Göğsümde kanama oldu. Beni hastaneye çağırdı, gittim. Hastanedeki muayenesi sonunda, \'Seni yeniden ameliyata alıp, göğüs ucunu alacağız\' dedi. Ucu çıkardı, içini kazımaya başladı, bu süreç 1.5 ay sürdü ve aralıklarla göğsüm kazındı.\"

\'KANGREN OLAN GÖĞSÜMÜ DİKİP GÖNDERMİŞ\'

Doktorun çalıştığı hastane uzak olduğu için kontrol ve işlem için bazen İstanbul Kartal\'daki yanık merkezine gittiğini anlatan Songül Değerli, \"Buradaki doktorum, \'Göğsünün alınması gerekiyor. Her gün göğsün kazınarak bu acı yaşatılmamalı\' dedi. Bunun üzerine kendi doktoruma gittiğimde, \'Doktor Bey artık ağrıdan duramıyorum\' dedim. Göğsümü dikip, \'15 gün sonra pansumana git, 6 ay sonra gel\' dedi. Kangren olmuş göğsümü dikip beni Antalya\'ya göndermiş\" dedi.

\'EVDE ÇÜRÜMÜŞ ET ARADIK\'

Antalya\'ya döndükten kısa süre sonra evi korkunç bir kokunun sardığını, evde kokmuş et aramaya başladıkları belirten Songül Değerli, şunları kaydetti:

\"Meğer koku göğsümden geliyormuş. Göğsümde akıntı olmaya başladı. Haziran ayında Antalya\'daki evime yakın özel hastaneye gittim, orada durumun çok kötü, vahim olduğu söylendi. Korkarak da olsa müdahale ettiler. Göğsüm kangren olmuş ve koluma da sıçrama ihtimali olduğu söylendi. Bu arada İstanbul\'daki doktorum S.M.\'yi arayarak durumu bildirdim. S.M., \'Müdahale etmeyin, ben canlı doku koyacağım\' diyerek beni caydırmaya çalıştı. Bunun üzerine konuşmaları dinleyen hastanedeki doktorlardan biri, elimden telefonu alarak, \'Kadın ölüyor, ne müdahale etmemesi, nasıl böyle bir şey söylersin, biz doktoruz yanlış mı yapıyoruz?\' diyerek tepki gösterdi. Hatta doktor bana dönüp, \'Ben sizden meslektaşımız adına özür diliyorum evladım\' diyerek bana tıbbi müdahalede bulundu. Göğsümü kazıyıp çıkardılar. O sırada silikon koymuşlar ama kolumun kesilmesine kadar gidebilecek bir enfeksiyon gelişebileceğini söylediler.\"

\'KADINLIĞIMI ÇALDI\'

Tek amacının sırt ağrılarından kurtulmak olduğunu belirten Songül Değerli, Dr. S.M. hakkında İstanbul\'da maddi ve manevi tazminat davası açtığını söyledi. Davanın devam ettiğini ve adli tıp raporlarının beklendiğini kaydeden Değerli, \"Olaydan sonra yaptığım araştırmada, S.M. hakkında benzer bir operasyondan dolayı başka bir hastanın dava açtığını öğrendim. O mağdur tazminat davası açmış ve kazanmış. Ülkemizde kadınlar bedeniyle değer görüyor. Ben evimde eksiğim, bizi alt üst etti, üniversite son sınıf öğrencisi kızım beni kaybetme korkusuyla yanımdan hiç ayrılmadı, okulunu bıraktı. Kadınlığımı çalan doktorun cezalandırılmasını istiyorum\" ifadelerini kullandı.

\'AMELİYAT BAŞARISIZ, SAĞLIKLI GÖĞÜS KAYBEDİLDİ\'

Songül Değerli\'nin avukatı Ayşegül Ekinci ise davalı doktorun yükümlülüğünün, taahhütlerine, tıbbın gereklerine ve iyi niyet kurallarına uygun şekilde estetik ameliyatı gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Ancak doktorun mesleğinin etik değerleri ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediğini, estetik amaçlı ameliyatın başarısız olduğunu, müvekkilinin sağlığının da bozulduğunu kaydeden avukat Ekinci, \"Müvekkilim sapasağlam göğsünü kaybetmiştir. Borçlar Kanunu gereği meydana getirdiği eserde ortaya çıkan ayıp ve eksikliklerden ayıba karşı tekeffül borcu gereğince sorumludur. Hatalı ve eksik inceleme sonucu tanzim edilen, davalı doktorun kusurunun bulunmadığı adli tıp raporu nedeniyle dava 4 yıldır sürüncemede kalmıştır. Ancak yaptığımız itirazlar neticesinde tamiri imkânsız hasarlar bırakan doktorun maddi manevi tazminat ödemesine karar verilmesi gerekmektedir\" diye konuştu.

Dr. S.M.\'nin dört yıldır süren davanın hiçbir duruşmasına katılmadığını iddia eden Ekinci, \"Davalı tebligatı özellikle almayıp, ertesi gün adliyeye gelip elden teslim almış. Davayı biliyor ama umursamıyor görünüyor. Hiç temasımız olmadı. Yargılama süreci devam ediyor. Ancak doktor daha evvel de bir başka hastaya yaptığı hatalı operasyon nedeniyle yargılanmış ve tazminat ödemeye mahkum edilmiş\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Röp1: Spongül Değerli

- Detay

- Röp2: Avukatı Ayşegül Ekinci

Haber- Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA-DHA)

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3)41 YILLIK ÖĞRETMENE İLK ÖĞRENCİLERİNDEN SÜRPRİZ

MERSİN\'de 1983 yılında ilkokuldan mezun olan bir grup, 41 yıllık öğretmen 61 yaşındaki Mühibe Bozkurt\'a Öğretmenler Günü\'nde yaptıkları sürpriz ziyarette doygu dolu anlar yaşattı.

Merkez Toroslar İlçesi\'ndeki Kaşlı İlkokulu\'ndan 1983 yılında mezun olan Servet Kartal, birlikte okuduğu arkadaşları ile öğretmenleri Mühibe Bozkurt\'a sürpriz yapmak istedi. Bunun için önce arkadaşlarını bir araya getiren Kartal daha sonra Bozkurt\'un 15 yıldır görev yaptığı okulun Müdürü Güven Karabulut ile irtibata geçerek durumu anlattı. Karabulut, Kartal\'ın girişimine destek olacağı sözü verdi. Bunun üzerine bir pasta hazırlayıp çiçek alan Kartal ve beraberindeki arkadaşları okula gitti. Müdür Karabulut\'a bir bahane ile öğretmen Bozkurt\'u sınıftan çıkartarak eski öğrencileri sınıfa aldı. Kartal ve beraberindekiler sınıfta hazırlık yaparak diğer öğrencilerle birlikte sırada oturdu.

Bu sırada sınıfa alkışlar eşliğinde giren Mühibe Bozkurt, yeni öğrencileri arasında eski öğrencilerini görünce duydu dolu anlar yaşadı. Eski öğrencilerine teşekkür eden Bozkurt çok duygulandığını belirterek, \"Hem üzüldüm hem de çok sevindim. Şu anda ne yapacağımı da bilemiyorum. 1979 yılında okula gittiğimde ilk öğrencilerim sizlerdiniz. Sizleri unutmam mümkün değil\" dedi:

Bu sırada Kartal ve beraberindekiler oturdukları sıralardan kalkarak tek tep Bozkurt\'un elini öptü. Eski öğrencilerini tek tek tanıyan Bozkurt, daha sonra ise getirilen pastayı kesti.

İlk öğrencileri karşısında gördüğünde çok şaşırdığını ifade eden Bozkurt, \"Ne konuşacağımı ne diyeceğimi bilemedim. Sınıfa girdiğim ilk anda ne oluyor dedim kendi kendime. Müdürümüz demişti, bu yılı hiç unutamayacaksınız diye. Bu gerçek oldu, şimdi bu duygularımı anlatamıyorum ki. Bu anı hiçbir zaman unutmayacağım. Yıllar geçti ama karşımda onlar hala çocuk\" diye konuştu.

Arkadaşları ile birlikte ilkokul öğretmenlerine sürpriz yapan Kartal da, anneliği ve öğretmenliği Bozkurt’a gördüklerini kaydederek, şunları söyledi: \"Annemizi nasıl unutamıyorsak onu da unutamıyoruz. Öğretmenler Günü’nde öğretmenimizi de unutmuyoruz. Bunun için arkadaşlarımızla bir araya gelip öğretmenimize sürpriz yapma kararı aldık. İyi ki öğretmeniz var. Allah başımızdan eksik etmesin.\" Daha sonra Bozkurt, eski ve yeni öğrencileri ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirip bol bol sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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- Okula gelen eski öğrenciler

- Eski öğrenciler okula girerken

- Okulun tabelası

- Koridorda yürüyen eski öğrenciler

- Eski öğrenciler yeni öğrencilerle birlikte otururken

- Sınıftan genel ve detay

- Sınıfa giren öğretmen Mühibe Bozkurt

- Bozkurt\'u alkışlayan öğrenciler

- Bozkurt\'un yaşadığı şaşkınlık

- Bozkurt, öğrencileri arasında konuşurken

- Servet Kartal konuşurken

- Bozkurt pasta keserken

- Hatıra fotoğrafı çekilirken

- Genel ve detay görüntü

(BOYUT:383,79 MB) (SÜRE:04,50 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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4)YAYLACILARIN ZORLU YOLCULUĞU

Muş\'ta yaz mevsimini yaylalarda geçiren sürü sahipleri, kara kışın bastırmasıyla zorlu yolculuğa başladı.

Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Üçevler Bölgesindeki yaylalarda kışlayan yaylacıların kış çilesi başladı. 3 gündür bölgede etkili olan kar yağışından dolayı şehir merkezine gelemeyen sürü sahipleri, İl Özel İdaresi\'nin çalışmasının ardından yola koyuldular. Yüzlerce küçükbaş hayvanla birlikte yola çıkan vatandaşlar, kara bata çıka ilerledi.Merkez Arıköy yaylasından gelen Recep Salkan, \"Kar yağışından dolayı yayladan inemedik. Özel İdarenin yolu açmasıyla birlikte biz de hayvanlarımızla birlikte yola koyulduk. 25 kilometre boyunca gideceğiz ve şehir merkezine ulaşacağız\" diye konuştu.Rıfat Sılkım isimli sürü sahibi ise, kar yağışından dolayı yolların kapandığını ve 3 gündür yaylada beklemek zorunda olduklarını söyledi. Sılkım, \"İl Özel İdaresi gelip yollarımızı ulaşıma açtı. Biz de hayvanlarımızla birlikte yolculuğa başladık. 6-7 saatte şehir merkezine ulaşmayı hedefliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Koyunlardan görüntü

-Sürüden görüntü

-Sürünün karda ilerlemesi

-Recep Salkan röportaj

-Rıfat Sılkım röportaj

(Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)

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5)ÖĞRETMENLERİN İKİNCİ KLİBİ DE İZLENME REKORU KIRIYOR

ARDAHAN\'da, Rekabet Kurumu Fen Lisesi Müdürlüğü\'nün organizasyonu ile kentteki öğretmenler tarafından ikincisi hazırlanan \'Öğretmen İçin Çal Ardahan\' klibi, ilki gibi internette izlenme rekorları kırıyor.

Ardahan\'da görev yapan çeşitli branştaki öğretmenler, \'Doğa İçin Çal\' sloganıyla Türkiye\'nin birçok yöresinden sanatçıların yer aldığı klipleri örnek alarak, 2014 yılında \'Benim Adım Öğretmen\' adlı şarkıya klip çekti. Klip, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Bu yıl da yapımcılığı ve söz yazarlığını Fen Lisesi Müdürü Mesut Yolcu\'nun, müziğini ise Sezer Güzel\'in yaptığı \'Öğretmen için Çal-2\' klibi, büyük ilgi gördü. Yolcu, \"Öğretmenler Günü nedeniyle ikinci klibimizi yaptık. Şarkının sözü de müziği de bize ait. Bu klibi şehit öğretmenlerimize ve ülkenin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize armağan ediyoruz\" dedi.

Klip, Ardahan Kalesi, Çıldır Gölü, Çıldır Aktaş Sınır Kapısı, şehitlik, Tarihi Kongre Binası, Ardahan Üniversitesi, yaylalar ve tarihi mekanlarda çekildi. Şarkı ise müzik öğretmenleri Duygu Canbay Karadeniz, Meriç Uygun, İngilizce öğretmeni Onur Akdoğan, biyoloji öğretmeni Nurdan Gültekin, müzik öğretmeni Sezer Güzel, kimya öğretmeni Asya Tanrıverdi ve öğretmenevi çalışanı Caner Çakmak tarafından seslendirildi.

Klip, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce kişiye ulaştı. Rekabet Kurumu Fen Lisesi\'nin müdürü Yolcu, \"Şarkının sözü de müziği de öğretmen arkadaşlarımıza ait. Öğretmenlerimiz hem çaldı hem de söyledi. Çekilen klibi ülkenin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize armağan ettik. Öğretmenlerimiz, ciddi bir çalışmalarının ürünü olarak güzel bir projeye imza attılar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Klip görüntüsü

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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6)KIŞ AYINDA MASAJ SALONLARINA İLGİ ARTIYOR

KONYA\'da masörlük yapan İbrahim Ömür Belgin, havaların soğuması nedeniyle insanların kas bölgelerinde gerilme ve kasılmaların olduğunu, bu nedenle masaj salonlarına olan talebin arttığını söyledi.

Son zamanlarda hava sıcaklıklarının sıfırın altında eksi 5’lere kadar düşmesi nedeniyle kaslarda oluşan ağrılar nedeniyle vatandaşların masaj salonlarına olan ilgili arttı. Özellikle kas ağrıları, bel ve boyun fıtığı rahatsızlıkları nedeniyle masaj yaptırmaya gelen müşterilerinin olduğunu belirten İbrahim Ömür Belgin, “Genelde masaj kas ağrıları, bel ve boyun fıtığına gibi birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Son zamanlarda havaların iyice soğuması, kırgınlıkları, eklem ağrılarını ve romatizma gibi birçok rahatsızlığı tetiklemektedir. Masaj kan dolaşımını hızlandırdığı için vücuttaki en uç noktaya bile kanın ulaşmasını sağlar. Havaların soğuması ile birlikte müşterilerimizin masaja olan talebi artmaktadırö dedi.

İLAÇLARIN ETKİSİNİ MASAJ YAPTIRARAKTA GÖREBİLİRLER

Çoğu ilacın yapacağı etkiyi vatandaşların masaj yaptırarak ta görebileceğini belirten Belgin, “ Zaten bilimsel olarak kamu spotlarında da ilaçların artık vücuda zarar verdiğini, antibiyotiklerin kullanılmaması gerektiği yada doktor kontrolünde kullanılması gerektiği açıklanmaktadır. Burada tedavide herhangi bir ilaç kullanılmıyor. Tamamen doğal terapiler bitkilerin yağlarından, özünden yararlanarak masaj yapıyoruz. İlaçların etkilerini müşterilerimiz hiçbir ilaç kullanmadan masaj yaptırarak ta müşterilerimiz görebilirö dedi.

KLASİK MASAJ DAHA ÇOK TUTULUYOR

Klasik masajın müşterilerinden daha çok talep gördüğünü ifaden eden Belgin, “ En basit masaj klasik masajdır. İnsanlar günün stresini, yorgunluğunu atmak için genelde bu tür masajı tercih ediyor. Bilimsel teknikler kullanarak masajımızı uyguluyoruz. Hiçbir alet kullanmadan ellerimizde yapıyoruz. Ağrıların olduğu yerlere ve kaslara bilimsel tekniklerle masajımızı yapıyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

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- İbrahim Ömür Belgin röp.

- masaj yapılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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