DHA YURT BÜLTENİ-10

1)DOMUZ ÇİFTLİĞİNE TEPKİ

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesi Yeniköy mahallesinde bulunan ve belediyece mühürlenmesine rağmen faaliyetini sürdüren domuz çiftliği mahalle halkını rahatsız etti. Mahalle sakinlerinden Yusuf Arslan, çiftliği defalarca şikayet ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Arslan, çiftliğin çöplerinin atılması için doğanın tahrip edildiğini ve ağaçların kesildiğini kaydetti.

Manavgat\'ın Yeniköy Mahallesi Hayıtlıgür mevkii Kargı Çayı dere yatağı kenarına kurulan domuz çiftliği mahallelinin tepkisini çekiyor. Yapılan şikayetler sonucunda domuz çiftliğini denetleyen Manavgat Belediyesi\'nin iki defa mühürlediği çiftlikte mühürlerin kırıldığı tespit edildi.

SÜREKLİ MÜHÜR KIRILDI

Mahalle sakinlerinden emekli öğretmen Yusuf Arslan kapatılması için CİMER, BİMER ve Kaymakamlığa dilekçe verirken, Manavgat Belediyesi tarafından çiftliğin daha önce mühürlendiği açıklandı. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek imzasıyla Yusuf Arslan\'ın başvurularına verilen yanıtta, işyerinin ilk defa 30 Mart\'ta mühürlendiği belirtilirken, 20 Nisan tarihinde yapılan kontrolde mührün kırılarak faaliyete devam ettiğinin belirlenmesi üzerine 21 Nisan\'da yeniden mühürlendiği kaydedildi. Şikayet üzerine 12 Ekim tarihinde yapılan denetimde mührün yeniden kırıldığının tespit edilmesi üzerine tekrar mühürlendiği ayrıca mühür fekki nedeniyle Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı\'na 18 Ekim\'de suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

\"DOĞA TAHRİP EDİLMİŞ, AĞAÇLAR KESİLMİŞ\"

Yusuf Arslan, 2 yıl önce mahalle halkının rızası alınmadan domuz çiftliği kurulduğunu, domuz çiftliğinin kaldırılması için CİMER, BİMER ve Kaymakamlığa dilekçe verdiğini, çiftliğin faaliyetten men edilerek mühürlendiğini, buna rağmen mühürler sökülerek çalışmaya devam ettiğini anlattı. Yusuf Arslan, şunları söyledi: \"Oysaki bu domuz çiftliğinin kurulduğu yer bizim su kaynaklarımızın, içme suyu kaynağımızın, sulama suyu kaynağımızın gözü. Domuzlar çöp atıklarla beslenen hayvan grubu. Büyük otellerin mutfak atıkları domuz çiftliğine getirilmekte, domuzun yemediği atıklar muhakkak ki bu bölgeye dökülüyor. Belediye hizmeti olarak buradan çöp atıkları alınmıyor. Bundan çok rahatsızız. Bu çöpler buraya dökülmüş, ardından kuvvetli yağmurlardan sonra sel sularıyla içme sularımıza ve sulama sularımıza karışıyor. Yine bu çöplerin atılması için doğa tahrip edilmiş, ağaçlar kesilmiş. Biz bunlardan şikayetçiyiz.\"

Görüntü Dökümü

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- Domuz çiftliğinin görüntüsü

- Çiftlikte bulunan domuzların görüntüsü

- Atıkların depolandığı alan

- Kesilen ağaçların kökleri

- RÖP: Yusuf Arslan

- Detay görüntüler

118 MB /// 03.42

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)

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2)DEAŞ\'IN \'YALNIZ KURTLARI\' ADANA\'DA YAKALANDI

ADANA\'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen ve bireysel eylemleri nedeniyle \'yalnız kurt\' olarak adlandırılan 15 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'ın bireysel eylem yapan ve \'yalnız kurt\' olarak adlandırılan üyelerine operasyon yaptı. Farklı adreslere şafak vakti düzenlenen operasyonlarda 1\'i Irak, 14\'ü Suriyeli 15 şüpheli yakalandı. Sorguları tamamlanan DEAŞ şüphelileri, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların polis otobüsünden indirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

SÜRE:01\'36\" BOYUT:98 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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3)ÖDÜLLÜ YÖNETMEN, ÇÖPLÜKLERDE ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN BELGESELİNİ ÇEKTİ



DİYARBAKIRLI yönetmen Mehmet İsmail Çeçen, şehir çöplüklerinde çalışan çocukları konu alan belgesel çekti. Dünya Çocuk Hakları Günü\'nde tamamladığı belgesele Kürtçe \'Mij\' (Sis) adını veren Çeçen, ekmek parası için ölümü ve sakatlanmayı göze alarak çöplüklerde çalışan çocukların hikayelerini anlattıklarını söyledi.

Diyarbakır\'da, daha önce TIR şoförleri, yaşlılık ve mezarlıkta çalışan çocuklar konulu birçok belgesel çeken ve 9\'uncu TRT Uluslararası Film Festivali\'nde \'Proje Destek\', Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı\'ndan \'Geleceğin Sineması\' ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu\'ndan \'İnsan Hakları\' ödüllerini alan yönetmen, senarist ve kameraman Mehmet İsmail Çeçen, son belgeselinde ise arkadaşı Ramazan Akkuş ile birlikte çöplüklerde çalışan çocukları konu aldı. Çekimlerini tamamladığı ve \'Mij\' (Sis) adını verdiği belgeselde çöplüklerde çalışan çocukları anlattığını belirten Çeçen, belgeselin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacağını belirtti. Çeçen, \"2016 yılında Diyarbakır\'da çöplük alanında çalışırken iş makinesinin altında kalarak ölen ve cenazesi 3 gün sonra çöplükten çıkarılan bir çocuğun hikayesinden yola çıkarak, bu belgeseli yapmaya karar verdik\" dedi.

Yönetmen Mehmet İsmail Çeçen, çöplüklerde çalışan çocukların bir taraftan metan gazına maruz kaldıklarını diğer yandan ise yaralanma ve kesikler halinde kangren riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti. Çeçen, \"Bu çocukların yerleri çöplük alanları olmamalı. Tam gün çalışan bir çocuğun eline günlük 20 lira para geçiyor. Biz arkadaşım Ramazan Akkuş ile bu çocukların çöplüklerde yitip giden yaşamlarını konu edindik. Dünya Çocuk Hakları Günü\'nü konuşuyoruz ama çocuklarımız çöplüklerde maalesef\" dedi.

DİYARBAKIR/DHA

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4)YABAN HAYVANLARI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

TEKİRDAĞ Orman Su İşleri İl Müdürlüğü\'nün yaban hayvanlarının tür tespiti ve popülasyonu tespiti için Şarköy İlçesi Ganos Dağı ile ormanlık alanlarına Yaban Hayvanı Geliştirme Sahaları ile belirli avlaklara kurduğu 40 fotokapana kızıl geyik, karaca, ayı, kızıl tilki, kurt, sansar, çakal, yaban tavşanı ve yaban domuzlarının görüntüleri yansıdı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tekirdağ İl müdürü Gökay İnal: Türkiye\'de uzun yıllardan beri düzenli olarak gerçekleştirilen envanter çalışmalarının, bilinen türlerin popülasyon durumlarını ortaya koyduğunu, artış ve azalışlara ilişkin yapılacak çalışmalara yön verdiğini söyledi. İnal, \"Ülkemizin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliği düşünüldüğünde, bu çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından envanter ve izleme çalışmaları genel müdürlüğümüzce önemsenmekte ve desteklenmektedir. Bu sebeple yaban hayatında kullanılan mevcut yöntemlerin yanı sıra teknolojik gelişmelerde yakından takip edilerek yaban hayatı çalışmalarında kullanılmaktadır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Fotokapanların görüntüleri

Görüntülenen karaca, geyik, tilki

Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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5)ŞANLIURFA\'DA, \'MOZAİK ÇALIŞTAYI\' BAŞLADI

TÜRKİYE ve Avrupa Birliği\'nin (AB) birlikte finanse ettiği \'Şanlıurfa\'da tarih yeniden canlanıyor\' projesi kapsamında 3 gün sürecek olan ’Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’ başladı.

Kent turizme katkı sağlamak ve tarihi değerleri korumak adına başlatılan; \'Şanlıurfa´da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi\' bir ayağı olan \'Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\' Şanlıurfa Arkeolojik Müzesinde başladı. Çalıştaya; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Prof. Dr. Devrim Erbil, Proje Takım Lideri Mary McKeon, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Müze Müdürü Celal Uludağ, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve mozaik sanatçıları katıldı. 47 eserin sergilendiği \'Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\'nda bir konuşma yapan ressam Prof Dr. Devrim Erbil, \"Sanat tecrübesinde bir birikimi olarak bugün burada konuşuyorum. Şanlıurfa tarihi bir gün yaşıyor. Bugün mozaikler sahipleniyor. Bir kent bu mozaiklere sahip çıkıyor. AB katkılarıyla burada olağanüstü bir mozaik bayramı yaşanıyor. Burada emeği geçenleri kutluyorum Gelecekte Şanlıurfa\'nın sanat kenti olması için yerel yöneticiler ve bizlerde elimizden geleni yapacağız\" dedi.

12 bin yıllık tarihi olan Şanlıurfa\'nın tüm değerlerini dünyaya tanıtmakta kararlı olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, şöyle dedi:

\"Şanlıurfa medeniyetlerin sadece iz bıraktığı mozaik değildir. Arkeolojik olarak bugün ülkemizde belki de dünyada en zengin illerden birisidir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapmış olduğu Arkeoloji müzesinde sergilenen eserler ile ne kadar zengin bir ilde olduğumuzu bize zaman dilimleri içerisinde bize gösterme fırsatı veriyor. Şanlıurfa\'yı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Şanlıurfa\'daki her eseri kıymetli olarak görüyoruz ve bu eserleri Şanlıurfa\'da kalıcı kılabilmek, Şanlıurfa\'nın hak etmiş olduğu değeri taşıyabilme adına da gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Daha çalışacak ve daha kat edecek çok yolumuz var ve keşfedilecek çok eserin de olduğunu biliyoruz. Mozaik yolu projesi kapsamında Hatay\'dan Gaziantep ve Kahramanmaraş ile birlikte çalışıyoruz. Mozaikler bu bölgenin önemli değerleridir. Bizler de bölge yetkilileri olarak bölgemizin bu zenginliklerini işbirliği içerisinde geleceğe taşıyacağız. Oluşturduğumuz eserler artık sınır ötesi, Şanlıurfa ve Türkiye dışına taşıyacağız. Şanlıurfa gerek arkeolojik gerekse tabiat varlıklarıyla gezip görülmesi gereken en önemli yerler arasındadır. Şanlıurfa bir mozaik şehridir ve Şanlıurfa tüm medeniyetleri bir arada barındırdığı gibi kardeşçe de yaşamayı bilen ve bu değerleri her sıfatıyla, zenginliğiyle gören bir ilimizdir. Mozaik yarışmasında 47 eser finale kaldı.\"

Vali Abdullah Erin ise Şanlıurfa\'nın bir medeniyet ve kültür şehri olduğunu söyledi. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler, sergiyi gezerek yapılan mozaikler hakkında bilgi aldı. Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal ise \'Urfa Edessa Mozaikleri\' konulu bir sunum yaptı.



Görüntü Dökümü

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- Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması

- Açılış törenine katılan gazeteciler ve vatandaşlar

- Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi konuşması

- Mozaik sanatçıları tarafından hazırlanan 47 eser sergilenmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 334-248 MB



