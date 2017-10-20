DHA YURT BÜLTENİ-10

IRAK ORDUSU, ALTINKÖPRÜ\'YÜ ELE GEÇİRDİ (ek)

1)HAŞDİ ŞABİ\'NİN ALTINKÖPRÜ\'YE GİDİŞİNDEN GÖRÜNTÜLER

IRAK Ordusunun Haşdi Şabi güçleri ile Peşgerme\'nin Kerkük-Erbil yolu arasındaki Altınköprü\'de çatışmaları devam ediyor. Haşdi Şabi güçlerinin Altınköprü\'ye ilerleyişi DHA tarafından görüntülendi. Altınköprü ilçe merkezinde sokakların boş olduğu görüldü

Görüntü Dökümü

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-Altınköprü bölgesinden görüntü

-Haşdi Şabi güçlerinin ilerleşinden görüntü

-Detaylar

-İrfan Sapmaz\'ın Altınköprü ilçe merkezinden anonsu



Haber-Kamera: İrfan SAPMAZ / IRAK (DHA)

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2)HAŞDİ ŞABİ SÖZCÜSÜ NURİ: ABADİ, KERKÜK İL SINIRLARINI GEÇMEMEMİZ TALİMATI VERDİ

HAŞDİ Şabi Sözcüsü Kerim Nuri, Kerkük il sınırlarının geçilmeyeceğini belirterek, \"Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Haydar Abadi, Kerkük il sınırlarını geçmememiz talimatı verdi\" dedi. Irak ordusunun Haşdi Şabi\'yle tartışmalı bölgelere yönelik gerçekleştirdiği operasyon kapsamında, Kerkük-Erbil arasında Iraklı güçlerle peşmerge arasında çatışma çıkarken, Haşdi Şabi Sözcüsü Nuri, bir açıklama yaptı. Kerkük-Erbil arasında bulunan Pirde bölgesinde, bugün sabah saatlerinde başlayan ve ağır silahların kullanıldığı çatışmayla ilgili konuşan Nuri, Irak Başbakanı Haydar El Abadi tarafından Kerkük sınırını geçmeme talimatı aldıklarını söyledi. Haşdi Şabi Sözcüsü Nuri, \"Saldırıyla hedef, Kerkük il sınırlarını almaktı. Kesinlikle Kerkük il sınırları geçilmeyecek. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Haydar Abadi, Kerkük il sınırlarını geçmememiz talimatı verdi\" diye konuştu.



ERBİL, (DHA) -

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3)RAKKA\'DAKİ KUTLAMALARDA BU KEZ ÖCALAN POSTERİ AÇILMADI



SURİYE\'nin Rakka kentinin, DEAŞ terör örgütünden geri alınması üzerine Neim Meydanı\'nda dün yapılan kutlamalarda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın fotoğrafları yer alırken, bugün Rakka\'daki kutlamalarda Öcalan\'ın poster ve fotoğraflarının olmaması dikkat çekti.

DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Suriye\'nin Rakka kenti, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteği ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından 4 ay süren operasyonla DEAŞ\'tan geri alınırken, Rakka\'da yapılan kutlamalar, devam ediyor. PKK\'nın Suriye\'deki uzantısı olarak bilinen ve YPG\'nin ana omurgasını oluşturduğu DSG\'liler, bugün Rakka Stadyumu\'nda operasyonun tamamlandığını duyurdu. Suriye\'deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, stadyumdaki açıklama ve kutlama için YPG ve YPJ bayraklarıyla çatışmalarda ölen militanların fotoğrafları alana asılırken, dün Neim Meydanı\'ndaki kutlamalarda kullanılan PKK elebaşı Öcalan\'ın fotoğrafınının bugün olmaması dikkat çekti.

\'RAKKA\'NIN YÖNETİMİNİ SİVİL MECLİSE DEVREDİYORUZ\'

Açıklamayı yapan DSG Sözcüsü Telal Sillo, Rakka\'nın temizlenmesinin, DEAŞ terörüne karşı yapılan savaşın son aşaması olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"DEAŞ\'lı teröristler, ilk yenilgilerini Kobani\'de aldı. İkinci yenilgiyi de Rakka\'da aldı. DSG olarak Rakka\'nın yönetimini Rakka sivil meclisine devredeceğimizi belirtiyoruz. Kentteki sivillerin güvenliğini sağlaması için de güvenliği, Rakka iç güvenlik güçlerine teslim edeceğiz. Eyaleti, tüm sınırlarıyla birlikte tüm tehditlere karşı koruyacağımızın sözünü veriyoruz.\"

FOTOĞRAFLAR

DİYARBAKIR, (DHA)

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Konya\'da 29 öğrenci içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (EK)

4)ÖĞRENCİLER TABURCU OLDU

Merkez Selçuklu İlçesi Mehmet Akif Mahallesi\'ndeki Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu\'nda bahçedeki çeşmeden içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırılan 29 öğrenci, yapılan ilk tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Suda yapılan ilk tahlil sonuçlarına göre suyun temiz olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilieri, \"Öğrencilerimiz baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tedavilerinin ardından her hangi bir zehirlenme tanısı konmadığı için taburcu oldu. Bahçedeki çeşmedeki su, Konya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı KOSKİ\'nin kent genelinde sokaklardaki tatlı su çeşmesi olarak adlarılan şebeke hattından gelen ve içilen bir suydu. KOSKİ tarafından yapılan ilk tahlil sonuçlarına göre suyun temiz olduğu belirlendi. Ancak konuyla ilgili inceleme sürüyor.\"dedi.

Haber: KONYA DHA)

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5)KEFKEN\'DEKİ GÖÇMEN FACİASINDA 3 TUTUKLAMA

KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında, 24 kişinin öldüğü, 14 kişinin kaybolduğu göçmen teknesinin batması faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 3 tutuklandı, 3\'ü ise adli kontrolle serbest kaldı.

Geçen ay, Kandıra Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 40 kişi kurtarılırken, 24 kişi ise öldü. Faciada 14 kişi ise kayboldu. Soruşturma kapsamında jandarma, göçmenleri İstanbul\'dan Sakarya\'ya getiren 6 kişiyi tespit etti. Kocaeli, Düzce ve İstanbul\'da düzenlenen operasyonlarla 6 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından 6 kişi adliyeye sevk edildi. 3 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-

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6)ADLİYE ÖNÜNDE MÜFREDAT AÇIKLAMASI

İZMİR Adliyesi\'ne, 2017-2018 eğitim öğretim yılı müfredatının iptali için açılan davaya müdahil olmak için gelen ve kendilerini \'Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi\' gönüllüleri olarak isimlendiren bir grup, açıklaması yaptı. Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi gönüllüleri, bugün öğlende, İzmir Adliyesi\'ne gelerek 2017-2018 eğitim öğretim yılı müfredatın durdurulması ve iptali için açılan davaya müdahil olmak istedi. Başvurunun ardından İzmir Adliyesi C Blok önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup \"Şeriata yenilmeyeceğiz\" sloganı attı. Polis, adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı. Grup adına basın açıklamasını yapan Savaş Sarı, \"Bugün buraya, Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi hukukçularının, eğitimci ve akademisyenlerin yaptığı hazırlık ile açılan bir davayı duyurmak ve halkımızı bu davaya müdahil olmaya çağırmak üzere geldik. Bu, 2017-2018 eğitim öğretim yılı için hazırlanan yeni müfredata karşı Danıştay\'da açılmış olan yürütmeyi durdurma talebini de içeren iptal davasıdır. İptal davasının gerekçesi çok basittir. Zorunlu eğitim içinde yer alan ilk ve ortaöğretim kurumlarında, bu müfredatla temel kural haline getirilen içerikten söz ediyoruz. Bu müfredatta; tarihten müziğe, matematikten fen bilgisine tüm derslerde bilim dışı, laikliğe aykırı bir şekilde dinci ve mezhepçi, gerçeklikten uzak, Cumhuriyet düşmanı ve Osmanlıcı bir içerik açıkça ilan edilmektedir dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Basın açıklaması yapan gruptan görüntü

-Adliye kapısından görüntü

-Basın açıklamasından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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7)BURDUR\'DA YAĞMUR DUASI

BURDUR\'da, mevsimin kurak geçmesi nedeniyle vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Burdur Ulu Camii\'nde kılınan cuma namazından sonra yapılan yağmur duasına Vali şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir ile vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Hıdır Bayrak tarafından yağmur duası yapıldı. Daha sonra vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Görüntü Dökümü

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- Duaya katılanlar

-Detay

Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)