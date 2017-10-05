DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ŞEHİDİN TABUTUNU KIZ KARDEŞİ TAŞIDI



HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 askerden sözleşmeli er 26 yaşındaki Abdil Kılınç\'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar\'ın Bolvadin İlçesi\'nde toprağa verildi. Şehidin kız kardeşi Rasime Çelik, tören mangasıyla birlikte tabutu cenaze aracına kadar taşıdı.

İran sınırındaki Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi\'nde bulunan Susuzkeklik Karakolu ile Aslankaraş Üs Bölgesi arasında, karakoldan üs bölgesine giden askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının dün infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Patlamada şehit olan sözleşmeli er Abdil Kılınç\'ın cenazesi havayoluyla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı\'na getirildi.

Şehit sözleşmeli er Kılınç\'ın cenazesi, karayolu ile Bolvadin İlçesi\'ne bağlı Karayokuş Köyü\'ndeki babasının evine götürüldü. Şehidin baba evinin önündeki cenaze törenine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar milletvekilleri Ak Partili Ali Özkaya, Hatice Dudu Özkal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Partili Burhanettin Çoban, Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehidin babası Bekir Kılınç, annesi Adile, kardeşleri Ahmet, Ali ve Rasime Kılınç, yakınları ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

KIZ KARDEŞİ ASKERLERLE BİRLİKTE TABUTU TAŞIDI

Şehidin babası, annesi ve kardeşleri de tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Sarıldığı tabutu bırakmak istemeyen şehidin kız kardeşi Rasime Çelik, \"Ne olur onu götürmeyin\" diyerek ağladı. Tören alanındaki bir albay Rasime Kılınç\'la konuşarak tabutu bırakmasını istedi. Bunun üzerine Rasime Kılınç, tören mangasıyla birlikte ağabeyinin tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Helallik alınırken fenalaşan şehidin dedesi Abdil Kılınç bayıldı. Kılınç\'a tören alanındaki sağlık ekipleri müdahale etti. Oksijen maskesi takılan şehidin dedesi, tabuta sarılarak ağladı.

Şehit Kılınç\'ın cenazesi, daha sonra köy mezarlığında, gözyaşları arasında toprağa verildi. Abdil Kılınç\'ın ise askerlik görevinin ardından sözleşmeli er olduğu ve 4 yıldır görev yaptığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Muzaffer NAL/BOLVADİN(Afyonkarahisar), (DHA)-

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2)VATAN ŞAŞMAZ CİNAYETİNDE, GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRAN KADIN GÖZALTINA ALINDI



İSTANBUL\'da bir otelde öldürülen Vatan Şaşmaz\'ın, otel odasındaki kanlı görüntüleri internete yaydığı öne sürülen Didem Çolak, Konya\'da gözaltına alındı.

İstanbul Beşiktaş\'da geçen 27 Ağustos günü bir otelde sunucu Vatan Şaşmaz\'ı öldürdükten sonra Filiz Aker’in intihar ettiği olayda, ceset görüntüleri internette yayıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görüntüleri internete yayan kişinin Didem Çolak olduğu ileri sürüldü. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Çolak\'ı teknik ve fiziki takibe aldı. Çolak\'ın Konya\'da olduğu anlaşılması üzerine Konya Gasp Büro Amirliği ile yapılan araştırmada Çolak\'ı 5 yıldızlı bir otelde gözaltına aldı. Çolak\'ın zaman zaman merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi\'nde kiralanan stüdyo bir daire de, kuzeniyle birlikte kaldığı belirlendi. Dün yapılan operasyonla gözaltına alınan Didem Çolak, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Çolak\'ın 2 Ekim tarihinde Konya\'ya geldiği ve evin başka adına kiralandığı belirtildi.

Didem Çolak, sosyal paylaşım sitesinde Konya\'da Mevlana Müzesi\'ni ziyaretinde çektirdiği fotoğraf ile bir barda kaydettiği videoyu yayınlamıştı.

Görüntü Dökümü

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- Didem Coşkun\'un fotoğrafları

- Konya\'da barda çekinip sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı görüntüsü

Haber: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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3)AMPUTE SPORCU, GÜNDÜZ DE BAŞKA ÇALIŞANI TACİZ ETMİŞ

ANTALYA\'da bir zincir marketin kasiyeri 25 yaşındaki Gülçin Ö.\'ye sözlü tacizde bulunup dayak attığı öne sürülen amputa besketbol sporcusu 30 yaşındaki Mikail V.K.\'nın, aynı markette paletleri taşımasına yardımcı olduğu bir kadın çalışana daha tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Olay sonrası psikolojisi bozulan Gülçin Ö. ise koruma verilmesi için polise başvurdu.

Olay, geçen salı günü saat 21.00 sıralarında Kepez İlçesi\'nde bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Sürekli aynı marketten alışveriş yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol sporcusu Mikail V.K., paletlerin taşınması konusunda market çalışanlarına yardım etti. Ardından alışveriş yapan Mikail V.K., evine gitti.

Kısa süre sonra markete gelen Mikail V.K., kasiyer Gülçin Ö.\'ye \"Sigara ve seni almayı unuttum\" dedi. Gülçin Ö.\'nün tepki vermemesi üzerine bu kez adını soran Mikail V.K., yanıt alamayınca sinirlendi. Öfkeyle kasa arkasına geçen Mikail V.K., kasiyere tokat atıp dövdü. . Mikail V.K.\'yi diğer müşteriler sakinleştirdi. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan Mikail V.K., adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı. ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulübü, protez bacak kullanan ampute sporcu Mikail V.K. ile ilişiğini kesti.

\"SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYORUM\"

Olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu, iş yerinden 3 gün idari izin aldığını anlatan Gülçin Ö., sokağa çıkmaya korktuğunu belirtti. Gülçin Ö., şunları anlattı:

\"Polis merkezine giderek koruma talep ettik. Ne yapacağımı bilmiyorum\" dedi. Olay günü Mikail V.K.\'nin gelip alışveriş yaptığını, kısa süre sonra yeniden geldiğini anlatan Gülçin Ö., \"Bana almayı unuttuğu bir şeyler olduğu söyledi. Ben de ne unuttuğunu sorunca \'Seni ve sigara almayı unutmuşum\' dedi. Elimi tutmak isteyince geriye çekildim. Adımı sordu, söylemek istemedim. Bunun üzerine hızla kasanın bulunduğu tarafa geçip bana tokat attı. Ona doğru sandalye fırlatıp kendimi korumak istedim. Ancak başarılı olamadım.\"

BAŞKA ÇALIŞANI DA TACİZ ETMİŞ

Market çalışanlarından Simge D. ise saldırganın mağaza içinde önce kendilerine yardım ettiğini belirterek, \"Böyle bir şey olacağının sanki farkına varmış gibiydim. Önce bize yardım etmeye çalıştı. Daha sonra elimden tutmaya ve yüzüme dokunmaya çalıştı. Bir şeyler alıp ayrılmıştı. Daha sonra yeniden geriye geldiğini fark ettim. Bu kez iş arkadaşımı taciz edip darp etti\" diye konuştu. Simge D., Mikail V.K.\'nin serbest kaldıktan sonra yeniden işyerine gelip özür dilediğini ekledi.

Görüntü Dökümü

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RÖP 1: Gülçin Özçelik

RÖP 2: Simge Demircan

Güvenlik kamera görüntüsü

( 26 saniye )

567 mb 05.04

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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4)KULU\'DA KAZA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

KONYA\'nın Kulu İlçesi\'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza. bugün saat 11.30 sıralarında Kulu- Kozanlı Mahallesi yolunun 18\'inci kilometresinde meydana geldi. 39 yaşındaki Bahattin Çelik yönetimindeki 42 BJA 99 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 30 yaşındaki Rıza Özcan\'ın kullandığı 06 CFZ 20 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü 4 çocuk babası Bahattin Çelik ile Özcan\'ın aracında bulunan 57 yaşındaki Acer Özcan olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç içinde sıkışan Rıza Özcan da, itfaiye ekiplerini müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ağır yaralı Özcan, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA DHA)

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5)1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA İTİRAFÇI SÜRÜCÜYE 3 YIL 4 AY HAPİS

ZONGULDAK\'ta, 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazada polis tutanağında arkadaşı \'sürücü\' olarak yazılan 43 yaşındaki Güneş Gedik, 4 gün sonra kazaya neden olan kamyoneti kendisinin kullandığını itiraf etti. Gedik, tutuksuz yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 15 Aralık 2015 tarihinde Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli Belen Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. 67 UF 866 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu karşıdan gelen 28 yaşındaki Eray Ünal yönetimindeki 67 LT 053 plakalı otomobile çarptıktan sonra tekrar kendi şeridine geçip önde giden 58 yaşındaki Rıfat Taban\'ın kullandığı 67 LA 708 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan Güneş Gedik ile 37 yaşındaki Cebrail Taş, 38 yaşındaki Serkan Gürtel, otomobil sürücüsü Rıfat Taban, yanında bulunan 60 yaşındaki Hava Taban yaralanırken, 82 yaşındaki Ayşe Yılmaz öldü.

Kaza tespit tutanağında kazaya neden olan kamyoneti Cebrail Taş\'ın kullandığı yazıldı. Cebrail Taş\'ın hastanede tedavisi sürürken tedavisi tamamlanan Güneş Gedik, 4 gün sonra savcılığa giderek sürücünün kedisi olduğunu itiraf etti. Gedik, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Gedik hakkında Zonguldak 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'taksirle ölüme ve birden fazla yaralanmaya neden olmak\' suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, kaza tespit tutanağında Cebrail Taş\'ın kamyoneti kullandığı yazıldığı ancak kazadan 4 gün sonra savcılığa giderek ifade veren Gedik\'in kazayı kendisinin yaptığını itiraf ettiği belirtildi. İddianamede Gedik\'in, sollama yasağı bulunan yolda öndeki aracı sollamak isterken karşıdan gelen araca ve sonra kendi şeriden geçip öndeki araca çarparak tam kusurlu olduğu belirtildi.

6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Gedik, karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık avukatı, soruşturma safhasında kamyonet sürücüsü olarak başkasının adı geçmesine rağmen müvekkilinin savcılığa giderek samimi şekilde kazayı kendisinin yaptığını itiraf ettiğini ve bunun verilecek kararda göz önünde bulundurulmasını istedi. Ölen Ayşe Yılmaz\'ın yakınlarının avukatı ise kazada tam kusurlu olan sürücüye üst sınırdan ceza verilmesini talep etti. Mahkeme, sanığa duruşmalardaki iyi halini de göz önünde bulundurarak 3 yıl 4 ay hapis cezası verirken ehliyetine 2 yıl süreyle le konulmasını kararlaştırdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza güvenlik kamerası

-Kaza yerinden detaylar

Süre: (3.00) Boyut: (114 MG)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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6)AİLESİ EŞİNİ GÖTÜRÜNCE İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

İZMİT\'te, 30 yaşındaki İsmail Yılgın Roman olması nedeniyle evliliklerine karşı çıkan eşinin ailesinin pazar günü evlendiği eşini evden alarak götürmesi nedeniyle bunalıma girerek intihar etmek istedi. Üst geçide çıkarak tüfekle intihar etmek isteyen İsmail Yılgın ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Olay öğle saatlerinde, D-100 Karayolu üzerinde Yenidoğan üst geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Yılgın ile G.Y. birbirlerini severek 7 ay önce birlikte yaşamaya başladı. İsmail Yılgın ile G.Y. pazar günü evlendi. G.Y\'nin ailesi İsmail Yılgın\'ın Roman olması nedeniyle kızları ile evlenmesini istemedi. Dün gece G.Y\'nin ailesi eve gelerek kızlarını aldı. Bunun üzerine bunalıma giren İsmail Yılgın tüfeğini alarak üst geçitte intihara teşebbüs etti. Olay yerine gelen polis, İsmail Yılgın\'dan tüfeği yere bırakmasını istedi. Havaya bir el ateş açan İsmail Yılgın yakınlarının ve polisin yaklaşık 10 dakika süren ikna çabalarının ardından tüfeği yere bırakarak teslim oldu. Gözyaşları içerisinde ambulansa alınan İsmail Yılgın Seka Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. İsmail Yılgın muayene edildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Köprüde elinde pompalı tüfekle

-Polisin ikna çabası

-Silahı yere bırakması

-Ambulansa bindirilip hastaneye götürülmesi

-Mahalle sakinleri olayı anlatırken

HABER:Ergün AYAZ-KAMERA: Alişan KOYUNCU- İZMİT(Kocaeli), (DHA) -