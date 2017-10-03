DHA YURT BÜLTENİ-10 

Tatbikatta 16\'ıncı gün: Mırıs tarlasından temsili düşman hedefine hücum eğitimi

ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında kalan TIR parkı karşısında devam eden askeri tatbikatın 16\'ıncı gününde askerler, mısır tarlasının içerisinden temsili düşman hedeflerine hücum ederek, bu hedefleri başarılı bir şekilde etkisiz hale getirdi. Tatbikatı, 7\'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yalla da izledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta askerler temsili düşman mevzilerine mısır tarlası içerisinden hücuma kalktı. Tatbikata katılan Irak özel kuvvetlerine bağlı askerler de farklı bir kamuflajla tatbikata katıldı.7\'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla da tatbikatı yerinde izledi. Irak özel kuvvetleri ile ortak yapılan tatbikatta Irak askerlerinin siyah kamuflaj yerine kendi ordularına ait kahverengi kamuflajı giydikleri görüldü. Tatbikatta temsili düşman mevzilerine kuşatma gerçekleştirildi. Zırhlı Muhabere Araçları (ZMA) ile mısır tarlası yakınlarına indirilen askerler, kendilerini tarla içerisinde kamufle ederek temsili düşman mevzilerine doğru ilerledi. Piyade birliklerinin 3 koldan saldırısına temsili düşman birlikleri tatbikat mermileri ile cevap verdi. Düşman mevzilerinin ZMA’lar ile işgal edilmesinden sonra çekilen piyade birliklerinin yerini tanklar aldı. Tankların ilerlemesinin ardından 4’lü füze rampası ve zırhlı sıhhiye aracı da tatbikat alanındaki yerlerine konuşlandı. Çevirmeyi bitiren tankçı ve piyade birlikleri, tatbikatın tamamlanması ile birliklerine geri döndü.



Görüntü Dökümü

-Piyade birlikleri

-Piyade birliklerinin mısır tarlasına girişi

-Piyade birliklerinin düşman mevzilerine ilerlemesi

-Düşman mevzilerinden yükselen dumanlar

-Zırhlı birliklerin mevzilere girişileri

-Iraklı askerlerin kamuflaj ve arması

-Füze rampası ve zırhlı sıhhiye aracı

-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA)

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Kaymakam ve öğretmenler okulu boyadı

ŞANLIURFA’nın Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu beraberindeki öğretmenlerle Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi\'ni ellerine aldıkları fırçalarla boyadı.

Suriye’nin Kobani kentinin yanı başındaki Suruç’un Mürşitpınar Mahallesi’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğretmenleri, yeni eğitim ve öğretim yılında okulun eksiklerini tespit etti. Öğretmenler daha sonra Kaymakam Ferhat Sinanoğlu’nun desteğiyle ‘Okullar çiçek açsın’ projesi kapsamında alınan boyalarla sınıfları, koridorları, dış duvar ve bahçe duvarlarını boyadı. Öğrencilerin daha temiz ve rahat eğitim almaları amacıyla sınıfları temizleyen öğretmenlerin davranışını takdir eden Kaymakam Ferhat Sinanoğlu da eline fırça alarak bir sınıfın duvarını boyadı. Boş derslerinde okulda tadilat işine giren öğretmenlerin örnek davranışından dolayı kutlayan Suruç Kaymakamı Fatih Sinanoğlu, \"Sizler bu okulu boyadınız bizlerde buraya çok güzel bir halı saha yapacağız. Şuanda eli fırça tutan bu öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Benimde bir nebze bu okula emeğimin geçmesi için bende bir fırça atmaktan dolayı oldukça mutlu oldumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okulu boyayan öğretmenler

- Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu duvar boyaması

- Okul müdürü ve kaymakamın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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Hatay\'da göçmen kaçakçılığı şebekesine operasyon: 15 gözaltı

HATAY\'da Suriyeli kaçakları sınırdan Türkiye\'ye para karşılığı geçiren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 2 uzman erbaşın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ülkeye kaçak yollarla Suriyelileri para karşılığı sokan bir insan ticareti şebekesi takibe alındı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda sınır birliklerinde görevli bir uzman çavuş, bir uzman onbaşı ile birlikte toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin gözaltına alınmasının ardından şebeke tarafından ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 267 Suriyeli de yakalandı. Suriyeliler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edilirken, şebeke üyesi 15 kişi sorguya alındı. Suriye\'den Türkiye\'ye kaçak olarak geçenlerin 1000 dolar ödediği ileri sürülen şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edilirken aralarından biri \'İspatlanmamış nereye çıkanları çekiyorsunuz\' derken bir diğeri ise \'Çekin çekin ağabey elinize sağlık\' diyerek gazetecilere tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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-Emniyet tabelası detay

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Şüphelilerin araca bindirilmesi

-Aracın hareket etmesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Otobüs şoförüne cep telefonu tepkisi

İZMİR-Aydın Otoyolu\'nda şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsün şoförü, seyir halindeyken cep telefonuyla oynadı. Şoförün hayretler içinde bırakan o rahat anları, bir yolcu tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

İzmir-Bodrum seferini yapan yolcu otobüsü kullanan şoför, bugün sabah saatlerinde İzmir-Aydın Otoyolu\'nda ilerlerken, gözünü yoldan ayırıp, cep telefonuyla ilgilendi. Şoförün, otobüs otoyolda hızlı bir şekilde ilerlerken yaptığı bu davranış, şaşkınlığa neden oldu. O anlar ise otobüsün ön tarafında oturan bir yolcu tarafından görüntüledi, ardından sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımda, otobüs şoförünün, yolcular tarafından uyarılmasına rağmen bu davranışını sürdürdüğü de belirtildi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, ismi öğrenilemeyen otobüs şoförünün, en sol şeritte seyir halindeyken elindeki cep telefonuyla ilgilendiği görülüyor. Görüntüyü izleyen birçok kişi yaptığı yorumlarla şoföre tepki gösterdi.

Kısa bir süre önce de aynı yolda başka bir otobüs firmasina ait yolcu otobüsünde görüntülü konuşma yapan şoför, işten çıkartılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Otobüsün şoförünün cep telefonu ile oynadığı anların görüntüsü

Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Manisalı üreticiler \'beyaz altın\'a yöneldi

MANİSA Ovası\'nda yıllardır mısır ekerek geçimini sağlayan üreticiler, uzun bir aradan sonra bu yıl ektikleri pamuğun hasadına önümüzdeki günlerde başlayacak. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, pamuk ekim alanlarının artmasıyla birlikte iplik ve tekstil sanayisinin de canlanmaya başlayacağını dile getirdi.

Türkiye\'nin bereketli topraklara sahip ovalarından birisi olan Manisa Ovası\'nda bu yıl mısırdan vazgeçip \'beyaz altın\' olarak adlandırılan pamuk eken üreticiler, önümüzdeki günlerde umut besledikleri pamuğun hasadına başlayacak. Mısırın toprakları kuraklaştırması sebebiyle pamuğa yöneldiklerini anlatan üreticiler, pamuğa verilen prim fiyatının yükseltilmesi için hükümete çağrıda bulundu. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire 35 yıl önce Manisa Ovası\'nda yalnızca pamuk ekilirken üreticilerin yıldan yıla pamuk üretiminden uzaklaştığını anlattı. Bu yıl pamuk üretiminin artması nedeniyle büyük sevinç yaşadıklarını kaydeden Başkan Kaçire, \"Manisa Ovası\'nda 1980 yılından sonra pamuğun para etmemesi ve bir takım ambargolar nedeniyle pamuk üretimi azalmıştı. Üretici mısıra yöneldi. 10 yıl aynı yerlere mısır ekilince topraklar çoraklaşmaya başladı. Çoraklaşmaya başlayınca kimi üretici üzüme kimisi ise pamuğa yönelmeye başladı. Türkiye\'de Gediz Ovası pamuk yuvası olarak bilinirdi. Şimdi tekrar bu pamuk yuvasına dönmeye başladık\" diye konuştu.

\"PRİM DESTEĞİNİN YÜKSEK OLMASINI BEKLİYORUZ\"

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Kaçire, il genelinde yaklaşık 40 bin dönümlük arazi üzerinde pamuk yetiştirildiğini ve bu yıl fiyatların ton başına 2 bin 800 lira olduğunu belirterek, prim desteklemesinin yüksek olmasını beklediklerini ifade etti. Kaçire şöyle konuştu:

\"Geçtiğimiz yıl pamuğun tonu 2 bin 500 liraydı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşerek pamuğa alternatif ürün olarak destekleme getirilmesini istedik. Çünkü Manisa pamuğunun verimi çok yüksektir. İplik ve tekstil sanayisinde en elverişli pamuktur. Bakanlığımızdan aldığımız bilgilere göre Türkiye\'nin 4 milyon ton pamuğa ihtiyacı var. Geçen yıllarda üretilen pamuk 2 milyon tondur. Geriye kalan 2 milyon ton pamuk ise ithal ediliyordu. Manisa Ovası\'nın pamuğa dönmesi ile birlikte 2 milyon ton pamuğun ithal edilmesini ortadan kaldırmış olacağız. Pamuğun girdi maliyetleri çok yüksek. Bize göre 100 kuruş olması gerekiyordu. Ancak bakanlığımız kilo başına pamuğa 80 kuruş prim verdi. İnşallah önümüzdeki günlerde verilen bu prim yükselir. Çiftçimizin yüzü güler\"

Manisa Ovası\'nda pamuğa dönülmesi ile birlikte gelecek nesillerdeki üretici sayısının artacağını ifade eden Kaçire, pamuğun gelişmesiyle birlikte iplik ve tekstil sanayisinin de gelişeceğini savundu.

20 YIL ARADAN SONRA PAMUK EKMEYE BAŞLADI

20 yıl önce pamuktan vazgeçip mısıra yönelen ve bu yıl ilk defa pamuk yetiştiren 54 yaşındaki üretici Ahmet Özcanlar, hükümetin pamuğa sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Pamuk üreticisi Özcanlar \"Daha önceden mısır yetiştirdiğim 150 dekarlık alana bu yıl mısırdan vazgeçip pamuk ektik. 20 yıldan sonra pamuğa tekrar bir dönüş yaptık. Toprağımızı kuraklaştırmadan kurtarmak için ve toprağımızın pamuğa daha elverişli olması sebebiyle pamuğa geri döndük. Şuanda çok memnununuz. Devletimiz de destek verirse, primler iyi olursa tüm çiftçilerimiz pamuğa yönelmeye başlayacak. Mısır topraklarımızı artık çoraklaştırdı. Hem gübre hem de suyu pamukta çok az kullanıyoruz. Biz tek dileğimiz devletimizin pamuğa sahip çıkması ve primleri daha da yükseltmesi\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Pamuk ekim alanından görüntüler,

-Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire\'nin konuşmasından görüntü,

-Pamuk üreticisi Ahmet Özcanlar\'ın konuşmasından görüntü.

Haber - Kamera: İlker KILIÇASLAN/MANİSA,(DHA)

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Sivas\'ta Cumhurbaşkanlığı aşuresi dağıtıldı

SİVAS\'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatı ile Ulu Cami\'de 5 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı, \'Aşure Günü\' dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatı ile 13 ilde 14 camide düzenlenen aşure dağıtımı Sivas\'ta da gerçekleştirildi. Ulu Cami\'de öğle namazı sonrası düzenlenen aşure ikramına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minder, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minder, aşure gününün önemine değinerek, \"Sayın Cumhurbaşkanımız her yıl Muharrem ayında aşure ikramında bulunuyor. Ben de bu yıl burada görevlendirildim. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ikramla birliğimizi beraberliğimizi pekişmesini diliyor. Muharrem ayının bizim tarihimizde müstesna bir yeri vardır. Muharrem ayının birliğimize beraberliğimize vesile olmasını diliyorum\" dedi. Konuşmanın ardından üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu 5 bin kişilik aşure cami avlusunda toplanan vatandaşlara dağıtıldı.

Görüntü Dökümü:

-Camiden görüntü

-Hazırlanan aşurelerin görüntüsü

-Ahmet Minder\'in konuşması

-Dua edilerek auşe dağıımı yapılması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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Kedi güzellik yarışmasının birincisi \'Kartopu\' ilgi odağı oldu

VAN\'ın en önemli değerleri arasında yer alan Van Kedileri\'ne yönelik Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'nin (YYÜ) yaptığı çalışmalar oldukça olumlu sonuçlar veriyor. Çiftleşme döneminde gösterilen özen sayesinde kaliteli yavrular elde edilirken, sayıları da geçen yıllara oranla önemli ölçüde artırıldı. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, uygulamaların ardındanelde ettikleri yavruların Van Kedisi\'nin bütün özelliklerini taşıdığını, bu kediler arasında da güzellik yarışması yapıldığını, saf ırk özelliği taşıyan \'Kartopu\' adlı kedinin de birinci seçildiğini söyledi.

Van\'da dünyaca tanınan, farklı göz renkleri, pamuk gibi bembeyaz tüyleri ve sevecenlikleri ile insanları kendine hayran bırakan Van kedileri için YYÜ\'nün yaptığı çalışmalar sayesinde yavru sayısı ve saf ırk bakımından oldukça olumlu sonuçlar alınıyor. Geçen yıl 90 olan yavru kedi sayısı, bu yıl 120\'ye yükselirken, çiftleşmede gösterilen özen sayesinde de dünyaya gelen tüm yavrularda Van Kedisi\'nin tüm özellikleri görülüyor. Bu arada, 7 kedinin katıldığı kedi güzellik yarışmasının birincisi seçilen \'Kartopu\' gelen misafirlerin ilgi odağı oldu. \'Kartopu\' adlı kedinin saf ırk özelliği taşıdığını ve juri tarafından büyük beğeni aldığını belirten Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Abdullah Kaya, şöyle dedi:

\"8\'inci Van Turizm ve Seyahat Fuarı\'nda bu yıl 2\'ncisini düzenlediğimiz \'Van Kedisi Güzellik Yarışması\' yaptık. Bundaki amacımız; Van Kedisi ile ilgili farkındalık yaratmaktı. Bizim için Van kedilerinin tamamı çok güzel ve bütün Van kedilerinin birinci olduğuna inanıyoruz. Ödüllü Van Kedisi yarışmasında birincinin sahibine tam, ikinciye yarım, üçüncüye ise çeyrek altın verdik. Yarışmaya 7 aile katıldı. Aslında Van kedileri kentte çok fazla. Ancak, bununla ilgili yeterince kamuoyu oluşturulamadı. İnsanlarda \'nazar değer\' algısı da var. Tüm bunların sonucunda \'Kartopu\'adlı kedimiz birinci oldu. Biz de mutlu olduk.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kedi evi

-Kedilerden detaylar

-Birinci seçilen kedi

-Oynayan kedi detaylar

-Prof. Dr. Abdullah Kaya ile röptaj

Haber-Kamera; Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

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Korkuteli\'de kaza: 3 yaralı

ANTALYA\'nın Korkuteli İlçesi\'nde otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Denizli\'den Antalya istikametine giden 24 yaşındaki Selman Ağçay\'ın kullandığı 07 GAR 10 plakalı otomobil sabah saatlerinde, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki direğe çarparak takla attı. Savrularak ters dönen otomobilde Selman Ağçay ile birlikte 23 yaşındaki Emre Çallıoğlu ve 24 yaşındaki Orhan Dündar yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri yaralıları otomobilden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralılar tedaviye alınırken, durumu ağır olan Emre Çallıoğlu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntü

- Yaralılara müdahale

- Ambulansın gidişi

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ(Antalya), (DHA)

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Bodrum\'da bitmeyen yaz

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ne tatile gelen yabancı turistler, güzel havayı görünce sahillere akın etti. Ekim ayında plajlarda ortaya çıkan görüntüler, yaz aylarını aratmadı.

Geçen hafta başından itibaren Bodrum\'da etkisini arttıran sıcaklar nedeniyle ilçe kıyıları dolup taştı. Kentte hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceye ulaştığı belirtildi. Danimarka, Norveç ve İsveç gibi İskandinav ülkelerinden gelen turistler, sıcak havayı görünce Gümbet Kumbahçe ve Bitez plajlarını doldurdu. Bazı turistler ise günübirlik tur tekneleri ile mavi yolculuğa çıktı, cennet koyları gezdi.

Mavi tura çıkan \'Black Engel\' adlı teknedeki turistler ise köpüklü eğlenceye katıldı, dans edip eğlendi. Teknenin kaptanı Enver Kantarmış, \"Ekim ayında günübirlik tekne turlarımız devam ediyor, çünkü hava gerekten çok güzel. Çoğunluğu yabancı turistler hem koyları geziyor hem de teknemizdeki köpük partisiyle doyasıya eğleniyor. Turistler asıl şimdi tatilin tadını çıkartıyor. Yaz, Bodrum\'da henüz bitmedi\" dedi.

Gümbet Plajındaki sokak köpeklerini turistler elleriyle besledi. Bazı turistlerin ise deniz yatağının üzerinde güneşlenirken, uyudukları görüldü.

Bodrum\'da hava sıcaklığının hafta sonuna kadar aynı şekilde seyredeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Plajda denize giren güneşlenen yerli ve yabancı turistlerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Antik tiyatroda konser

AVUSTURYALI müzisyen Barbara Reinprecht- Schellenberg\'in kurduğu \'Kadınlar Orkestrası\', Side Antik Tiyatrosu\'nda \'Viyana\'da romantik bir gece\' adlı konser verdi.

Manavgat Belediyesi ve Barut Hotels işbirliğinde düzenlenen konsere Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Almanya\'nın Antalya Konsolosu Martin Vetter, diğer yetkililer ve çok sayıda yerli ve yabancı turist katıldı.

Reinprecht- Schellenberg tarafından kurulan aralarında Türk, Alman ve Ukraynalı müzisyenlerin bulunduğu 7 kişilik orkestra, kırmızı ve beyaz elbiselerle sahneye çıktı. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan orkestra; keman, viyola, yan flüt, piyanoyla ünlü müzisyenlerin eserlerini icra etti. Konser sonunda orkestraya çiçek verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tiyatronun önünde konseri bekleyenler

- Konser alanına giriş

- Konserden görüntüler

- Detay görüntüler

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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