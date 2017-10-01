DHA YURT BÜLTENİ-10

1)İBRAHİM KALIN\'DAN ARİF SAĞ\'A ANLAMLI ZİYARET



CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Kalan Müzik\'in sahibi Hasan Saltık ile bir dönem bağlama dersi aldığı ve kısa bir süre önce beyin ameliyatı geçiren usta sanatçı Arif Sağ\'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın\'ın dün gerçekleştirdiği ziyaret ile ilgili DHA\'ya bilgi veren Hasan Saltık, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın\'ın, hem Arif Sağ\'dan bağlama dersleri aldığını hem de yakın dostu olduğunu belirterek, \"Arif Sağ hocamız bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Şu anda da evinde dinleniyor ve İbrahim Kalın ile birlikte geçmiş olsun ziyaretine gittik. Arif Sağ hocamızın durumu iyiydi, moralli gördük görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Neşeli bir sohbet oldu. Sayın İbrahim Kalın, Arif Sağ\'a sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini de iletti ve yapabilecekleri ne varsa hazır olduklarını iletti. Türkiye\'nin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan biri olan Arif sağ hocamız son derece moralli ve sağlık durumu iyiydi. Görüşmeden sonra Sayın İbrahim Kalin ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın katıldığı Muharrem iftarı yemeğine katıldık\" dedi.

Müzik yapımcısı Saltık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ve birçok Alevi dedesinin de katıldığı Haliç Kongre Merkezi\'ndeki Muharrem iftarı sırasında Alevilerin sorunları hakkında Cumhurbaşkanı\'nın düşüncelerini sorduğunu ve kendisinin de düşüncelerini aktardığını belirtirek, şöyle konuştu:

\"Ben Cumhurbaşkanımıza, Alevilerin ibadet yeri olan cemevlerine yasal statü tanınmasını ve Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanması gerektiğini arz ettim. Ayrıca bundan sonraki devlet büyüklerinin katılacağı Muharrem iftarlarının Alevi mekanlarında yapılması gerektiğini en doğru yöntem olduğunu söyledi. Önümüzdeki yılarda Cumhurbaşkanımızın katılacağı Muharrem iftarının Hacıbektaş\'ta, Şahkulu Sultan Dergahı ya da bir cemevinde yapılmasının daha doğru olacağını söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımızda bu konuyu not ettiklerini ve bu görüşü dikkate alacaklarını, Alevi vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini cemevleri ile ilgili bir çalışmanın yapıldığını, kendi iktidarları döneminde 2 binden fazla cemevinin yapıldığını bizlere aktardı.\"

FOTOĞRAFLAR

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)



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GENÇ KIZIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 15 YAŞINDA ÇOCUK ÇIKTI (EK)

2)EV HAPSİ VERİLDİ, YARIN MAHKEMEYE ÇIKACAK

Adana\'da kullandığı otomobil ile Fatma Durak\'a çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yakalanan 15 yaşındaki Yağmur Ö., adliyeye götürüldü. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Yağmur Ö.\'nün evrakları incelendiğinde \'Kaza tespit tutanağı\' olmadığı belirlenince genç kıza 1 günlük ev hapsi verildi. Yağmur Ö.\'nün sevk evrakları tamamlandıktan sonra yarın tekrar mahkemeye götürüleceği belirtildi.

Murat KİBRİTOĞLU-ADANA

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3)KANSERİ YENEN ÖĞRETMEN DÜĞÜNÜNDEKİ TAKILARI KANSER VAKFI\'NA BAĞIŞLIYOR



HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde gelinlik provası yapılırken, kanser olduğunu öğrenen anaokulu öğretmeni 29 yaşındaki Türkan Kendirci, nişanlısının desteği ile hastalığını yendikten sonra düzenlenen törenle evlendi. Kendirci, düğününde takılan takıları, Kanser Vakfı\'na bağışlayacağını açıkladı.

Ankara\'da ticaretle uğraşan Tuncay Kaya\'ya gönlünü kaptıran Türkan Kendirci\'ye, düğün hazırlığı yaparken, gelinlik provasında fark ettiği rahatsızlığı sonrası meme kanseri teşhisi konuldu. Erken teşhis ve 13 aylık tedavi sonrasında kanseri nişanlısının desteği ile yenen Türkan Kendirci, Erkan Kaya ile yapılan düğün töreni ile evlendi. Şaphire Kır Düğün Salonu\'nda düzenlenen Türkan-Tuncay çiftinin düğün törenlerine aile, akrabalarının yanı sıra kanser tedavisini yapan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Umut Barbaros da İstanbul\'dan gelerek katıldı. Evlenme hayali kurarken kanser olduğun öğrenen ve tedavi sonrasında sağlığına kavuşan Türkan Kendirci, düğün töreninde takılan takılardan elde edilecek olan geliri Kanser Vakfı\'na bağışlayacağını söyledi. Kendirci, şöyle dedi:

\"Ben erken teşhisle kanseri yendim. Kanser hastaları için bir şey yapmak istiyorum. Zaten bir miktar bağışta bulunduk. Ancak düğünümde takılan takıları ve paraları da Kanser Vakfı\'na bağışlayacağım.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)-

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4)TARİHİ RUMKALE\'DE SU SPORLARI FESTİVALİ BAŞLADI

GAZİANTEP\'in Yavuzeli İlçesi\'ndeki tarihi Rumkale\'de bu yıl ilk kez düzenlenen Su Sporları Festivali başladı. Festival kapsamında serbest dalış dünya rekortmeni milli dalgıç Şahika Ercümen 40 metre serbest dalış yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Yavuzeli İlçesi\'ndeki tarihi Rumkale\'de bu yıl ilki düzenlenen Su Sporları Festivali törenle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'in başlama komutuyla festivale katılan 26 takımdan oluşan 520 sporcu dragon bot yarışı yaptı. Festival kapsamında serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de Rumkale\'nin bulunduğu ve Merzimen Çayı\'na 40 metre serbest dalış yaptı. Festivale katılanların yoğun ilgi gösterdiği Ercümen, Rumkale\'de ilk dalış yapmanın mutluluğunu yaşağını belirterek, şöyle dedi:

\"Başkanımız Fatma Şahin bana \'Buradaki Rumkale\'de ilk sen dalmalısın, burayı tüm dünyaya tanıtmalıyız\' demişti. Ben de buraya büyük bir merakla geldim. Gerçekten burası cennet gibi bir yer. Burayı ne Türkiye, ne de dünya biliyor. Amacımız burayı dünyaya tanıtmak. Burada suyun altında kalmış bir şehre de daldım, Rumkale\'nin önünde de daldım. Su sporlarının rahatlıkla yapılacağı bir yer.\"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, bölgeyi festivalle tanıtmayı amaçladıklarını ifade ederek, \"Bu yıl ilk festivalimizi yaptık. Bundan sonra da inşallah Zeugma\'da o gördüğünüz güzellikleri, buradaki suyun altında da göreceksiniz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şahika Ercümen, dalış sonrası çayda açtığı Türk bayrağını Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin\'e hediye etti. Festival kapsamında su kayağı, jet ski, flyboard ve wakeboard gösterileri de yapıldı.

Görüntü Dökümü

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- Su Sporları Festivali

- Şahika Ercümen’in konuşması

- Fatma Şahin’in konuşması

- Şahika Ercümen’in dalışı

-Türk bayrağı açılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 257 MB

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5)EVİNİN ÖNÜNDE TÜFEKLİ SALDIRIDA YARALANDI

ADIYAMAN’da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinin önünde tüfekle ateş açılan 35 yaşındaki Abuzer Uçar yaralandı.

Olay, öğleden sonra Barbaros Hayrettin Mahallesi\'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, evi önünde bulunan Abuzer Uçar\'a tüfekle ateş edip kaçtı. Uçar, ayağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Uçar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Uçar\'ın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak saldırgan ya da saldırganların kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Özel hareket polisleri

- İnceleme yapılması

- Güvenlik önlemi alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 40 MB

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6)ŞANLIURFA\'DA HIRSIZLIĞA 2 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA’da, girdikleri evlerden zihyen eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın, çıkarıldıkları mahmekece tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yöresel kıyafetle temizlikçi olarak girdikleri binalardaki boş evlerde ziynet eşyası çalan kadınların şikayet edilmesi üzerine hareket geçti. Polis hırsızlık olayının yaşandığı evlerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheli 2 kadının kimliğini saptadı. Daha önceden hırsızlık suçundan poliste kaydı olduğu belirlenen şüpheli K.B. ve Y.B., adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Emniyette sorgulaması tamamlanan kadınlar, adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamera görüntüleri

- Hırsızlık için binaya giren kadınlar

- Kadınların adliyeye sevk edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 74 MB

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7)VAN’DA FLAMİNGO FESTİVALİ

VAN’da, 460 kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü kıyısında bu yıl 7’inci Flamingo Festivali yapıldı. Festivalde konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, \"Erçek Gölü hem bölge için, hem Türkiye için, hem de doğal hayat için çok önemli bir değerimiz. Türkiye\'deki yaklaşık 460 türün 220 türü bu havzada, bu sulak alanda yaşıyor\" dedi.

Türkiye\'nin önemli kuş cennetlerinden biri olan Erçek Gölü kıyısında Van Valiliği ve İpekyolu Belediyesi organizasyonuyla bu yıl 7\'ncisi düzenlenen Flamingo Festivali yapıldı. Van\'a 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve Van Gölü Havzası\'nın önemli göllerinden Erçek Gölü, her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. İran üzerinden gelen flamingoların önemli konaklama alanlarından biri olan Erçek Gölü sazlıkları, bu yıl \'Erçek Gölü 7\'incisi Flamingo Festivali\'ne ev sahipliği yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan festivale, Van Vali Yardımcısı Amhet Başbaydar, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Gül, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Aydın\'ın Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri, kurum amirleri ve çok sayıda kişi katıldı. Festival, kuş gözlemi, fotoğraf sergisi ile başladı. Sesten ürken flamingolar gölün iç kesimlerine giderken, festivale Van\'dan ve Türkiye\'nin farklı şehirlerinden gelen davetliler, teleskop ve dürbünlerle flamingoları izledi.Festivalde, Ankara Sanat Topluluğu\'nun yaptığı gösteri büyük ilgiyle izlendi.

ERÇEK GÖLÜ BİR KUŞ CENNETİDİR

Festivalde konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Erçek gölünün Türkiye\'de 460 kuş türünün bulunduğu , bunların içerisinde 220\'ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapan doğa harikası bir göl olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Bilindiği üzere, allı turnalar İran, Kuzey Afrika güzergahında, onlar için ev sahipliği yapan Erçek Gölü\'nde Flamingoları, allı turnaları misafir etmektedir. Bu anlamda Erçek gölü hem Vanımıza, hem ülkemize, hem de dünyaya tanıtılması gereken ender, nadide, doğa güzelliği olan bir kuş cennetidir. Bizim de amacımız, bu kuş cennetini, flamingo cennetini Vanımıza ve ülkemeze tanıtmaktır. Bizim için Erçek, örnek olması gereken 5 bin nüfuslu bir mahalledir. Burada önemli projeler hayata geçirdik ve daha da hayata geçireceğimiz projelerimiz var.\"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi, Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç.Dr. Lokman Aslan ise, bu yıl 7\'incisi düzenlenen Flamingo Festivali\'nde ilginin oldukça fazla olmasının kendisini sevindirdiğnii belirtti. Doç.Dr Aslan, şöyle konuştu:

\"Bu ilginin fazla olması, insanların flamingolara önem verdiğini göstermekte. Biz Flamingoları misafir ediyoruz. buraya gelen insanlar sevgililerine, allı turnalarla selam gönderecekler. Biliyorsunuz bunun ismi allı turna. Bu da kültürümüzde, aşıkların sevgililerine selam gönderme aracı olarak kullanmışlar. Nisan ayının başında gelen Allı turnalar, flamingolar 1-2 ay sonra da burayı terkedecekler.Bu sene hem flamingolar için, hem diğer kuş türleri için çok iyi bir sezon atlattık.\"

Festival ardından, yetkililer Erçek\'te faaliyete giren \'Erçek Yaşam Merkezi\'nin açılışını yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Festival alınına asılan pankart

-Flamingo festivaline gelenler

-Flamingoları izleyenler

-Erçek Gölü\'ndeki flamingolardan genel ve detay

-Üniversiteli bir öğrenci ile röportaj

-Flamingoları dürbün ve teleskopla gözetleyenler

-Gölün üzerinde uçan kuşlar

-Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi, Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan ile röportaj

-Festivale gelenlere kahvaltı verilirken

-İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk\'ün konuşması

-Anmaradan gelen sanat ve dans grubunun gösterisi

-Genel ve dataylar

BOYUT:269 MB

SÜRE:4 DK 4 SN

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-



