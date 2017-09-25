DHA YURT BÜLTENİ-10

Neçirvan Barzani: Referandum 26 Eylül\'de Kürdistan devletini ilan edeceğimiz anlamına gelmiyor



IRAK\'taki Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, bugün yapılan bağımsızlık referamunu değerlendirirken, \"Bugünkü süreç, Irak Kürdistanı çerçevesindedir. Komşu ülkelerle ilgili olduğu şeklinde anlaşılmasını istemiyoruz. Bağdat\'tan ümidimizi kestiğimiz için bu yola girdik. Kürdistan\'da yaptığımız, asla Türkiye için tehdit değildir. Türkiye\'nin bizi anlamasını bekliyoruz. Referandum, asla 26 Eylül\'de Kürdistan devletini ilan edeceğimiz anlamına geliyor\" dedi.

Erbil\'e bağlı Pirman ilçesinde ailesi ile oyunu kullanan Başbakan Neçirvan Barzani, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Barzani, bugün IKBY bölgesinde görülen durumun sonraki gün bağımsızlık ilan edeceği anlamına gelmediğini anlatırken, \"Referandum; sınırları belirlemek için değildir. Komşu ülkelere, bölge için istikrar unsuru olduğumuzu gösterdik. Bağdat\'a mesajımız; Bütün konuları diyalogla çözmek isteğimizdir. Kürdistan\'da bugün tarihi bir gün. Kürdistan halkı ve Kürdistan\'da yaşayan azınlıklar geleceğini belirliyor\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE EN ZOR ZAMANLARDA HEP YARDIM ETTİ BİZE\'

Başbakan Neçirvan Barzani, Türkiye ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu, en zor dönemlerinde kendilerine hep yardım ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Müteşekkiriz. Bugünkü süreç, Irak Kürdistanı çerçevesindedir. Komşu ülkelerle ilgili olduğu şeklinde anlaşılmasını istemiyoruz. Bağdat\'tan ümidimizi kestiğimiz için bu yola girdik. Kürdistan\'da yaptığımız, asla Türkiye için tehdit değildir. Türkiye\'nin bizi anlamasını bekliyoruz. Referandum, asla 26 Eylül\'de Kürdistan devletini ilan edeceğimiz anlamına geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve tüm Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. Türkiye zor günlerde hep yanımızda oldu. Türkiye bunu kendisi için tehdit olarak görmedi. Asla ne Türkiye ne de başka bir ülke için tehdit değiliz. Türkiye\'nin Irak\'la yaşadığımız sorunları anlamalarını istiyoruz. Türkiye bunu kendisi için tehdit olarak görmemeli. Asla ne Türkiye ne de başka bir ülke için tehdit değiliz.\" Başbakan Barzani, son 2 ay içerisinde Türkiye\'yi ziyaret edip, bu sürecin Ankara için tehdit olmadığını anlatmaya çalıştığını anlatırken, şöyle konuştu: \"Ama maalesef bu imkanı vermediler. Türkiye yetkilileriyle telefon görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye\'nin bölgede Kürtler ve Kürdistan Bölgesin\'den daha iyi bir dostu yok. Hiçbir şeyin, bu ilişkimizi bozmasına yol açmasını istemiyoruz. Ne Türkiye\'yi tehdit ederiz, ne de içişlerine karışırız. Her alanda ilişkilerimizin her gün daha iyiye gitmesini istiyoruz. Türkiye\'yle sınırlar kapanmış değil. Hakkını isteyen bir millet, karşısına sorunların çıkabileceğini de düşünür. Ama bir tehdit unsuru değilken, bu ülkelerin böyle düşünmesini anlamıyoruz. Halk demokratik bir şekilde kararını vermek istiyor. Bunun nesi tehdit? Kürdistan Bölgesi Irak\'la ciddi bir diyalog istiyor. Yarın da Irak bayrağını burada göreceksiniz. Kaldırmayacağız. Bizler çok zor 3 yıl geçirdik. Dünyanın en büyük ve tehlikeli terör örgütü olan DEAŞ\'a karşı uzun bir cephede savaştık. 1600 şehit verdik. Kürdistan Bölgesi 1.8 milyon göçzede için sığınak oldu. Dış ülkelerin tavrı, Kürtlere, \'Kürtlerin dağlardan başka dostu yok\' sözünü düşündürüyor.\"

IBKY Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak\'taki tartışmalı bölgeler ile ilgili sorular üzerine ise, şöyle konuştu: \"Irak Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki bölgeleri diyalogla çözmek istiyoruz. İrademizi kimseye dayatmayız. Ne Araplara ne Türkmenlere. Kerkük birlikte yaşam şehri olarak kalacak. Kerkük Kürt, Türkmen, Arap kentidir. Burada yaşayanlar kaderini tayin edecek. Peşmerge Kerkük\'ü işgal etmedi. IŞİD\'den korudu. Peşmerge olmasaydı Kerkük Musul\'dan beter olurdu. Peşmerge Türkmenleri, Arapları bütün kesimleri korudu. Peşmerge bu kardeşlerimizi korumak için kentte kalmaya devam edecektir.\"

\'KİMSE TEHDİT DİLİ İLE KONUŞMAK ZORUNDA DEĞİL\'

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, referandumda oyunu kullandıktan sonra düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, \"Irak hükümeti, 2014 yılından bu yana Kürdistan\'ın bütçesini kesti. Kimse tehdit diliyle konuşmak zorunda değildir. Oturarak bu süreci birlikte değerlendirelim. Tehdite gerek yok. Biz bu tehditleri doğru bulmuyoruz. Kürt milletinin iradesi meselesi tehditle sona erdirilmez. Hiçbir dünya milleti ambargoya gündeme getirerek o iradeyi kıramaz. Havalimanı, sınırları kapatmak bu iradeyi kırmaz. Kürtler, Irak üzerinde bir tehdit değil. Irak\'ı yöneten bu kafa Irak üzerinde tehdittir. Referandum süreci bugün Kürdistan bölgesinde sona varacaktır. Baskan Barzani yarın bir mesaj yayınlayacak ve tekrar Kürdistan bölgesinin iradesini teyit edecektir\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hiçbir zaman doğrudan bir temasları olmadığını belirten Barzani, \"2 aydır Ankara\'ya gitmek ve Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyordum. Ama, şimdiye kadar vakit olmadı. Biz bunu doğru bir şekilde Türkiye\'ye anlatmak istiyoruz. Kürtler Irak ile birliği daha kuvvetlendirmek için elinden geleni yaptı. Talabani Irak\'ın birliği ve demokrasisi için çok mücadele etti. Bizim dünyadaki hiçbir etnik unsur ve dinle sorunumuz yoktur. Uluslararası camia bu süreçte yanımızda olsun. Bize ve Irak hükümetine yapacakları en büyük iyilik budur. İkinci adımımız savaş veya herhangi bir ülkeyle sorun yaşamak istemiyoruz. Ne zaman hazır olurlarsa oturup doğrudan konuşabiliriz. Bağdat bizimle diyaloga gelsin. Biz tehdit adımlarını atlattık. Artık yeni bir süreç başladı. Tehdite gerek yok. Uzlaşı süreci başladı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Oy verme işleminden görüntü

-Neçirvan Barzani nin açıklamaları

Haber: Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/ERBİL,(DHA)

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Kerkük\'te referandum sessizliği

Geniş güvenlik önlemleri alındı

IRAK\'ın Kerkük şehrinde Bölgesel Kürt Yönetiminin bugün yaptığı referandum için 30 ayrı noktada oy kullanıldı. Referandumu protesto eden Türkmen ve Arapların yaşadığı mahallelerde sessizlik hüküm sürerken, Kerkük polisi olası olayları önlemek için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin düzenlediği bağımsızlık referandumu bugün Kerkük\'te de yapıldı. Kerkük\'te çoğunlukla Kürt nüfusun yaşadığı mahallelerde olmak üzere 30 ayrı okulda sandık kurulurken, oy verme işlemi saaat 08.00\'da başladı. Kürtlerin yaşadığı mahallelerde referanduma yoğun ilgi gösterilirken, Türkmen ve Araplar ise referandumu boykot ederek sandık başına gitmedi. 2 Türkmen mahallesinde sandık kurulmasına izin verilmediği öğrenilirken, referandumu protesto eden Türkmenler kepenk kapatıp, evlerine kapandı. Türkmen ve Arapların yaşadığı mahallelerde sokaklardaki sessizlik dikkat çekerken, Türkmen partilerinin bulunduğu bölgelerde de yoğun güvenlik önlemi alındı. Bu arada Irak Türkmen Cephesi\'nin bulunduğu bölgedeki sokaklara Türkçe ve Arapça, \"Vatanını bölme referandumu katılma\" yazılı bez afişler asıldı.Türkmen esnafların yoğun olarak bulunduğu Kerkük\'ün Valilik caddesindeki işyerlerinin kepenklerinin de kapalı olduğu görüldü.

Kerkük\'te güvenlik önlemi alan polisler referandum sırasında herhangi bir olay yaşanmadığını, sadece sevinç gösterisi yapan bir grubun araçlardan havaya ateş ettiğini söyledi. Referandum nedeniyle Kerkük Valiliği\'nin önünden geçen yol da Anti terör timleri tarafından kapatıldı. Öte yandan referandumun bittiği saatlerde Kerkük Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları kuruldu. Polis yetkilileri, vatandaşları sevinç gösterileri sırasında silah kullanmamaları konusunda uyarırken, ilerleyen saatlerde de önemli bir olay beklemediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- Kerkük\'te oy kullananlar

- Sandıkların görüntüsü

- Polislerin arama yapması

- Türkmen mahallelerinden görüntü

- Boş sokaklardan görüntü

- Irak Türkmen Cephesi önündeki pankart

- Türkmen savaşçılar

- Arabalarla sevinç gösterisi yapanlar

- Şehir giriş ve çıkışlarındaki polis kontrolü

- Muhabir anonsları

- Genel ve detaylar

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/KERKÜK,(DHA)

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Habur\'da tatbikat alanında sessizlik hakim/EK



ÖĞLEDEN SONRA SERİ MANEVRA YAPTILAR

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin 18 Eylül\'de Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlattığı askeri tatbikat devam ediyor. Sabah saatlerinde sesizliğin hakim olduğu tatbikat sahasında öğleden sonra yoğun bir hareketlilik yaşandı. Tank ve zırhlı personel taşıyıcılar, tatbikat alanının dışındakı sahaya geçerek burada hızlı manevra yapmaya başladı.

Haber: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ,(Şırnak),(DHA)

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Gençler, uyanık olun

BURSA\'da özel bir okulun açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, okul çağındaki gençlere, \"Gençlerimiz uyanık olmalıdır. Hele hele 15 Temmuz\'u görmüş bir gençlik daha bir sorumluluk sahibi davranmalı, her türlü aldatmacaya karşı teyakkuzda olmalıdır\" uyarısında bulundu.

Bursa\'nın Kestel İlçesi\'nde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Fen ve Teknoloji Liseli olarak bu yıl eğitime başlayan özel bir okulun açılış törenine katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, gençlere seslendi. Çavuşoğlu, dünyada çok büyük bir medeniyet kavgası görüldüğünü vurgularken, şöyle dedi:

\"Bir tarafta beraber insanca yaşama medeniyeti, birlik medeniyeti. Bu medeniyet ırkı, dini, dili ve cinsiyeti ne olursa olsun bir insanın ölümünü kainatın ölümü, bir insanın kurtuluşunu kainatın kurtuluşu olarak görür. Bu bir inşa medeniyetidir. Diğer tarafta ise menfaati için öldürmeyi, öldürenlere sponsor olmayı geçim kaynağı olarak görenler var. Akan kana, öldürülen mazluma, yakılan kadınlara, zehirlenen çocuklara aldırmayan zalimler var. Bu da bir yıkım anlayışıdır.\"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, konuşmasının devamında 15 Temmuz dönemini gören neslin sorumluluk sahibi olması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, \"15 Temmuz\'u görmüş bir gençlik daha bir sorumluluk sahibi davranmalı, her türlü aldatmacaya karşı teyakkuzda olmalıdır. Bir kere sizler aklınızı kendi ceplerine koymanızı isteyenlere karşı mutlaka dikkatli olmalısınız.Soru soranların, sorgulayanların, araştırma yapanların hoş karşılanmadığı, ayıplandığı yerlerden lütfen uzak durunuz. Bakın atasözümüz var. Ne diyor; Akıl kişiye sermayedir. Bu sermayeyi çok iyi kullanın sevgili öğrenciler. Unutmayın ki FETÖ gibi, PKK gibi bir çok kirli el, farklı terör örgütleri sizlerden bu sermayeyi çalmak istiyor. Bugün Pensilvanya\'da yaşayan FETÖ elebaşı bu sermayeler üzerinden çaldıklarıyla kendine bir servet yapmış, ABD\'de sefa sürmenin peşindedir. Bizim gençliğimizin 15 Temmuz\'da ortaya koydukları gibi bu hırsızlara meydanı bırakmayacağına inancım tamdır\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Protokolden detaylar,

-Açılış kurdelesinin kesimi,

-Hakan Çavuşoğlu konuşması,

-Detaylar

SÜRE: 2 dk 32 sn BOYUT: 81 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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Ayakkabı işçileri iş bıraktı

TÜRKİYE\'nin ayakkabı ihtiyacının yaklaşık yüzde 35\'ini karşılayan Hatay\'da, maaşlarına zam isteyen yaklaşık 100 işçi, iş bıraktı.

Merkez Antakya İlçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki ayakkabı imalathanelerinde çalışan işçiler, bugün maaşlarının az olduğunu belirterek iş yerlerine gitmedi. Mahallede bulunan parkta toplanan işçiler, maaşlarında iyileştirme yapılmasını istedi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı toplanma alanında, bir süre yolu araç trafiğine kapatan işçiler daha sonra oturma eylemi başlattı. Ayakkabı işçileri bu hafta boyunca çalışmalaşacaklarını belirterek, maaşlarına istedikleri zam yapılana kadar oturma eylemini sürdüreceklerini açıkladı.

SURİYELİ İŞÇİLER GELİNCE MAAŞLAR DÜŞTÜ

İş bırakan işçilerden Ali Uyanık, Suriyeli işçiler geldikten sonra maaşlarında düşme yaşandığını söyledi. Uyanık, \"Birkaç yıl öncesine kadar ayakkabı imalathanelerinde çok iyi rakamlar karşılığında çalışıyorduk. Suriye\'den gelen işçiler bizden daha düşük maaşlarla işe başladı. Ardından da patronlar bizleri daha düşük maaşa çalışmaya zorladı. Bir süre bu durumu da kabul ettik ama 2 yıldan bu yana maaşlarımıza zam yapılmadı, artık dayanacak gücümüz kalmadı\" dedi. İşçilerin oturma eylemi devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Parkta oturan işçilerden detaylar

-İşverenlerle işçilerin tartışması

-TOMA\'dan detay

SÜRE:01\' 11\" BOYUT:38 MB

Haber-Kamera:Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)