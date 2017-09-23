DHA YURT BÜLTENİ-10 

Arsuz\'da orman yangını

HATAY\'ın Arsuz İlçesi\'ndeki Derekuyu Mevkii\'nde orman yangını çıktı.

Ormanlık alanda bugün saat 16.00 sıralarında çıkan yangınla ilgili, ekiplerin söndürme çalışmaları başladı. İtfaiye ekipleri arazöz ve helikopter yardımıyla yangına müdahale etti. Amanos Dağları\'ndaki terör örgütü PKK mensuplarınca çıkarıldığı da öne sürülen yangının büyümeden kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Güvenlik güçlerinin de bölgede operasyonda olduğu bildirildi.

Haber: HATAY (DHA)

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Karabük\'te müfredat protestosu

KARABÜK\'te, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, yeni müfredatta Atatürk ile ilgili konuların azaltıldığı gerekçesiyle basın açıklaması yaparak protestoda bulundu.

Kemal Güneş Caddesi\'nde toplanan grup, \'Atatürk\'süz müfredat derhal iptal edilsin\' yazılı pankart açarken, \'Atatürk gençliği görev başında\', \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'Atatürk\'süz müfredat derhal iptal edilsin\' sloganları attı. Basın açıklamasını okuyan TGB Karabük İl Başkanı Ayşe Gözde Yirik şöyle dedi:

\"Milli eğitim, Cumhuriyetimizin temel taşıdır. Zorlu savaş koşullarının ardından, Türk Milleti’ni yeniden ayağa kaldıran milli eğitim, bağımsız, vatansever ve çağdaş bir toplum inşa etmiştir. Milletimizin büyük kültürel birikimi milli bir eğitim temelinde filizlenmiştir. Bugün burada, Atatürk’ten uzaklaştıran müfredat girişimlerinin boş bir çaba olacağını göstermek için toplandık. İç ve dış tehditlere karşı büyük bir savaş verdiğimiz bu süreçte, milli eğitime darbe indirmek en hafif tabirle akılsızlıktır. Türkiye’nin geleceğini göz göre göre tehlikeye atmaktır. Çünkü milli eğitim; milleti özgür ve bağımsız kılar. Eğitimi, gerçek köklerinden koparan gayrı milli eğitim ise; milletimizi esarete ve sefalete sürükler.\"

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Görüntü dökümü:

-Grup slogan atarken

-Basın açıklamasının okunması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Geleceği mimarları, dünyanın en büyük yeraltı şehrinde incelemelerde bulundu

BİLKENT Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin 3. Ve 4. Sınıflarında eğitim gören geleceğin mimar adayları, dünyanın en büyük yeraltı şehrinin bulunduğu Nevşehir Kalesi ve civarında incelemelerde bulundular.

Bilkent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim görevlisi Glenn Terry Kukkola koordinatörlüğünde, 5 öğretim üyesinin gözetiminde gerçekleştirilen arazi çalışmalarında öğrenciler, Belediye tarafından temizleme çalışmalarının devam ettiği dünyanın en büyük yeraltı şehrinin bulunduğu Nevşehir Kalesi civarındaki bölgede igözlem yaptı.

Mimari Tasarım 4. Sınıf stüdyosu ve tarihi çevre koruma dersi alan öğrenciler, bölgenin mimari özellikteki yapılarını da yakından görme ve inceleme imkanı da buldular. Öğrenciler, yaptıkları açıklamada, proje imkanı bulduklarını tekrar yapılandırması aynı zamanda tarihinin korunması adına kale ve buradaki evleri gezerek başladık. Heyecanlıyız 3 yıllık eğitimizin yanı sıra var olmuş bir şeyin üzerine karar vermemiz gereken bir dokunuş var, yaşanmış bir kültürün üzerinden yeni bir iz oluşturmak yada yaşanmış izlere dokunup dokunmamak biraz düşündürücü şeyler. Daha önceki bulunduğumuz alanlara göre daha farklı bir alandayız, öncesinde daha çok şehir merkezindeki alanlarda bulunduk fakat Tarihi dokusu coğrafi açıdanda önemli çok önemli daha önceki çevreyide iyi önemsemekle başlıyor onun için burada olduklarını ifade ettiler.

Belediye görevlileri Bölgenin mimarı özelliklerine ilişkin öğrencilere bilgiler aktardılar. Yaklaşık 2 saat süre ile devam eden inceleme gezisine katılan öğrenciler tüf kayaya oyulu sivil, askeri ve dini mekanların yer aldığı dünyanın en büyük yeraltı şehrine hayranlıklarını dile getirdiler.

Görüntü Dökümü:

- Bilkent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin 3. Ve 4. Sınıflarında eğitim gören geleceğin mimar adayları, dünyanın en büyük yeraltı şehrini gezmelerinden genel ve detay görüntü

-Çizim yapan öğrencilerden genel görüntü

-Öğrencilerle röportaj

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

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TEM\'de kereste yüklü TIR\'ın lastikleri yandı

TEM\'in Bolu kesiminde hareket halindeyken lastikleri tutuşan TIR\'ın sürücüsü 49 yaşındaki Ercan Biçer, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevlerin dorsede yüklü keresteye sıçramasını önledi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında TEM\'deki Abant Gişeleri\'ne 2 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Kocaeli\'nin Dilova İlçesi\'nden aldığı keresteyle Ankara\'ya giden Ercan Biçer\'in kullandığı 71 BD 785 plakalı TIR\'ın arka lastikleri tutuştu. Aynadan durumu fark eden sürücü, emniyet şeridinde durup çekiciyi dorseden ayırdı. Ercan Biçer, daha sonra araçtaki yangın söndürme tüpüyle lastiklerdeki yangına müdahale etti. Bu sırada diğer sürücülerin haber vermesiyle itfaiye ekibi de geldi. Sürücünün ve itfaiyenin çalışmasıyla yangın dorsede yüklü keresteye sıçramadan söndürüldü.

İtfaiyenin çalışması sırasında yol kısa süre ulaşıma kapatıldı. Çalışmanın tamamlanması ardından yol yeniden açıldı.

Biçer, seyir halindeyken dumanları fark ettiğini söyleyerek, \"Dumanları fark edince aracı sağa çektim. Sonra da lastikler gümleyerek yanmaya başladı. Yangın söndürme tüpüyle müdahale ettim. İtfaiye de çabuk geldi. Keresteye sıçramadan söndürdük çok şükür\" dedi.

Görüntü dökümü:

-TIR\'ın soğutma çalışmaları

-Yolun kapanması

-Yolun açılması

-Sürücü ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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