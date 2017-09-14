DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BARZANİ, ABD, İNGİLTERE, FRANSA, ALMANYA VE BM TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ



IRAK\'taki Bölgesel Kürt yönetiminin 25 Eylül tarihinde yapacağını açıkladığı bağımsızlık referandumu ile ilgili tartışmalar ve diplomasi trafiği hızlandı. Bölgesel Kürt Yönetimi başkanı Mesut Barzani, Kuzey Irak\'ın Duhok kentinde ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve BM\'nin Irak\'taki temsilcileri ile referandum konusunda görüşmeye başladı.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Kuzey Irak\'an Duhok kentinde ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Birleşmiş Milletlerin Irak\'taki temsilileri ile bir araya gelerek referandum gündemli bir görüşme yaptı. Bölgedeki Kürt internhet sitelerinde yer alan habere göre devam eden görüşmelerle ilgili açıklama yapılmadı.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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(GENİŞ HABERİ)

2)BÖLGE BAROLARININ SİHA RAPORU; TBMM İNSAN HAKLARI KOMİSYONU\'NU GÖREVE DAVET EDİYORUZ



DİYARBAKIR, Hakkari ve Van Baroları, iktidar ile ana muhalefet arasında tartışma konusu olan Silahlı İnsansız Hava Aracı\'nın (SİHA) Hakkari\'nin Oğul Köyü kırsalında kullanılması ile ilgili hazırladıkları raporu açıkladı. Raporu açıklayan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, olayın, askeri, idari ve adli yönüyle araştırılması gerektiğini belirterek, \"Bu sebeple heyetimiz, ivedi bir şekilde, olayın yaşandığı Hakkari iline tespit ve incelemelerde bulunmak üzere TBMM İnsan Hakları Komisyonunu göreve davet etmektedir\" dedi.

İktidar ile ana muhalefet arasında tartışma konusu olan SİHA\'lar ile ilgili Hakkari\'de incelemelerde bulunan Diyarbakır, Hakkari ve Van Barolarının hazırladığı rapor, Diyarbakır Barosu\'nda Baro Başkanı Ahmet Özmen tarafından açıklandı. Hakkari Baro Başkanı Serdar Işık ve Van Baro Başkanı Murat Timur\'un da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Baro Başkanı Özmen, heyetlerinin resmi makamlarla, özellikle de SİHA müdahalesi sonucu yaralanıp Hakkari Cezaevi\'nde tutuklu bulunan İbrahim Sak ve Musa Tarhan ile ve yaşamını yitiren Mehmet Temel\'in ailesi ve sosyal çevrelerinde yapmış olduğu görüşmeler neticesinde olaya ve kişilere yönelik vardıkları tespit ve sonuçları şöyle açıkladı:

* Öncelikle ve önemle belirtmek gerekir ki SİHA müdahalesi sonucu yaşamını yitiren Mehmet Temel ve yine bu müdahale sonucu yaralanan İsmail Aydın, Musa Tarhan ve İbrahim Sak\'ın Hakkari ilinde tanınan il merkezinde ikamet eden, her biri farklı işlerde çalışan evli ve çocuk sahibi sivil kişiler olduğu;

* SİHA ile 31.08.2017 tarihinde Hakkari ili Oğul Köyü (Tale) Kanireş Mevkinde gerçekleştirilen müdahale sonucu Mehmet Temel\'in yaşamını yitirdiği, İbarahim Sak, Musa Tarhan ve İsmail Aydın\'ın yaralanmış oldukları;

* SİHA müdahalesi esnasında yaralanan İbrahim Sak ve Musa Tarhan\'ın beyanlarına göre, olay mahalline sonradan yanlarına gelen 5 örgüt mensubunun olduğu, gerçekleşen müdahale neticesinde 2 sinin yaşamını yitirdiğini 2 sinin de yaralanmış olduğunu;

* Resmi makamlarca da olay mahallinden iki örgüt mensubunun cenazelerinin alındığı Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın ön otopsi işlemlerinden sonra Van Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş oldukları ve kimlik tespitlerinin yapıldığını;(soruşturmanın gizliliği nedeniyle otopsi raporları tarafımıza verilmemiştir)

* SİHA müdahalesi sonucu yaşamını yitiren Mehmet Temel ile yaralı İbrahim Sak,Musa Tarhan ve İsmail Aydın\'ın olay mahalline giderken Hakkari il merkezi çıkışında bulunan Depin güvenlik noktasından kimlik kontrolü yapıldıktan sonra geçmiş oldukları...

KULLANILAN GÜÇ ORANTILI DEĞİL

Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, raporlarının sonuç ve öneriler kısmını anlatırken, Hakkari\'de SİHA ile yapılan müdahalenin sivil yerleşim alanlarına yakınlığı, kullanılan ölümcül gücün demokratik bir toplumda mutlak zorunluluk hali kapsamında sonuçları itibariyle, orantılı olamayacağı kanaatinde olduğunu söyledi. Yaşanan olayın askeri, idari ve adli yönüyle araştırılıp incelenmesi zorunluluğunun hukuk devleti olmanın bir gereği olarak gördüklerini söyleyen Özmen, \"Bu sebeple heyetimiz, ivedi bir şekilde, olayın yaşandığı Hakkari iline tespit ve incelemelerde bulunmak üzere TBMM İnsan Hakları Komisyonunu göreve davet etmektedir\" dedi. Baro Başkanı Özmen, halen Hakkari Cezaevi\'nde tutuklu bulunan İbrahim Sak ve Musa Tarhan için uygun tedavi koşullarının oluşturulması çağrısında da bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

\"Heyetimiz, yaralanan ve yaşamını yitiren sivil şahısların örgüt mensupları ile olay yerinde bir arada bulunmaları sebebiyle tek başına işbirlikçi olarak kabul edilmeleri yönündeki değerlendirmeleri masumiyet karinesi ve hukuk güvenliği açısından sakıncalı görmekte, bu sebeple olayla ilgili yürütülen soruşturmanın, ortaya çıkan sonuca göre değil, kişilerin söz konusu yerde bulunma saikleri, kendilerinin olay yerine gittikten bir saat sonra müdahalenin örgüt mensuplarının yanlarına geldikten sonra gerçekleşmiş olmasını ve olay mahalli gibi özel durumların da dikkate alınarak, olayın bütün yönleriyle sağlıklı bir şekilde soruşturulmasını zorunlu görmektedir. Özellikle olayda kullanılan SİHA vasıtası ile elde edilen görüntülerin tamamının soruşturma dosyasına temininin sağlanmasını ve titiz bir incelemeyle dosyadaki ifadeler çerçevesinde değerlendirmeye alınmasını bir zorunluluk olarak görmektedir.\"

Görüntü Dökümü:

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-Diyarbakır Barosunda yapılan toplantı

-Toplantıdan detaylar

-Baro başkanı Özmen\'in raporu okuması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-

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3)HAKKARİ VALİLİĞİ\'NDEN BARO BAŞKANLARINA YALANLAMA



HAKKARİ Valiliği, Diyarbakır, Van ve Hakkari Baro başkanlarının Vali Cüneyit Orhan Toprak\'ın adını kullanarak, SİHA\'nın kullanıldığı 1\'i ölü 4 kişinin ele geçirildiği PKK operasyonunda, bu kişilerin sivil oldukları ve piknik amacıyla orada bulunduklarına ilişkin yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Vallik\'ten tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"İlimizi ziyarete gelen Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen ile Van Baro Başkanı Murat Timur ve beraberlerinde bulunan Hakkâri Baro Başkanı Serdar Işık’ın \'Hakkâri Valisi ile yaptığımız görüşmede yaşamını yitiren Mehmet Temel, İbrahim Sak, Musa Tarhan ve İsmail Aydın’ın aslında birer sivil vatandaş olduklarını ve o gün Kanireş olarak tabir edilen mevkide bir piknik amacıyla bulundukları yönünde bir izlenim edindik. Çok kısa bir tarihte raporlarımızı basın aracılığıyla kamuoyuna açıklayacağız\' şeklinde yaptıkları basın açıklamasında Valimiz Cüneyit Orhan Toprak’ın ismi kullanılarak gerçekle bağdaşmayacak ifadelerde bulunulmuştur. 11.09.2017 günü Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, Van Baro Başkanı Murat Timur, Hakkâri Baro Başkanı Serdar Işık, Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu Üyelerinden Neşet Girasun ve Nahit Eren Valiliğimizden randevu talep etmişlerdir. Valiliğimizin kapısının herkese açık olması ve şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde 12.07.2017 tarihinde Valilik makamında görüşme gerçekleşmiştir. 01.09.2017 Cuma günü Valiliğimiz Resmi Sitesinde yapmış olduğumuz \'2017/285\' sayılı basın açıklaması doğrultusunda kendilerine bilgi verilmiş olup, yapılan görüşmede, bölücü terör örgütü işbirlikçileri Mehmet Temel (vefat etti), İbrahim Sak (tutuklu), Musa Tarhan (tutuklu) ve İsmail Aydın’ın (hastanede gözetim altında) İlimiz Merkez Oğul Köyü Kanireş Çeşmesi Bölgesinde piknik yaptıkları izlemini doğuracak herhangi bir ifade kesinlikle kullanılmamıştır. Bu konu hakkında 2017/285 numaralı basın açıklamamızla çelişecek ve Valiliğimizi şahit göstererek verilecek beyanatların veya hazırlanacak raporların gerçekle ve Hakkâri Valiliği ile bir ilgisi bulunmamaktadır.\"

HAKKARİ, (DHA)

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4)BOLU MHP\'DE 400 KİŞİ İSTİFA ETTİ

BOLU\'da, aralarında eski il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkan adayı, milletvekili adaylarının bulunduğu 400 kişi MHP\'den istifa etti.

Bolu Adliyesi önünde toplanan partililer, burada açıklama yapmak istedi. Polisin uyarısı üzerine adliyenin karşısındaki Anıtpark\'a geçen partililer, burada kendilerine dağıtılan istifa dilekçelerini imzaladı. Grup adına açıklama yapan eski il başkanı Mustafa Özdemir, 50 yıldır Türkiye\'nin geleceği için çok şey bekledikleri partilerinin yanlış yola gittiğini, yanlış adımlar attığını gördüklerini söyleyerek şöyle dedi:

\"15 yıldır partimize ağır küfürler eden bir siyasi parti ile yan yana gelinmesi ve onlara destek olunması gibi milliyetçi düşüncenin asla kabullenemeyeceği yanlışlara artık tahammülümüz kalmamıştır. Buradaki arkadaşlarımız bu partiye yıllarca hizmet etmiş kişilerdir. Burada istifa edenler eski il başkanıdır, ilçe başkanıdır, belediye başkanı adayıdır, milletvekili adayıdır. Artık buramıza gelmiştir. Bu nedenle üzülerek de olsa istifa ediyoruz. 50 yıldır bağlı bulunduğumuz siyasi partiden ayrılıyoruz. Bizim gönlümüzde milliyetçi, ülkücü düşünceyi silmemiz mümkün değildir. Bu 400 kişi idealist insanlardır. Türkiye\'nin kaderini kimseye terk etme niyetinde değildirler. En doğrusu hangi kuruluş olursa orada mücadelesini devam ettirecektir.\"

Açıklamanın ardından partililer istifa dilekçelerini adliyede Merkez İlçe Seçim Kurulu\'na teslim etti.

Görüntü dökümü:

-Partililerin adliye önünde parka geçmesi

-Kendilerine dağıtılan istifa dilekçelerini doldurması

-Basın açıklaması

-Detaylar

Süre: 04.42 Boyut: 157.5 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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5)MOTOSİKLETTE TEHLİKELİ YOLCULUK

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, hayatlarını hiçe sayarak sepetli motosiklette 9 kişinin yaptığı yolculuk görenlerini şaşırttı.

İslahiye\'nin en işlek caddesi olan Hakkı Demirel Caddesi üzerinde plakası olmayan sepetli motosiklette kadın ve çocuklardan oluşan 9 kişinin yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi. Motosikletten düşmemek için demire ve birbirlerine tutunanlar, yoldaki sürücüler ile vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Motosiklettekiler

- Motosikletin trafikte ilerleyişi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:8 MB