DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BAŞOĞLU ÇİFTİ BOŞANDI

BODRUM Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yeğeni ile ilişki yaşadığı iddiasıyla \'hayasızca hareketlerde bulunmak\' suçundan hakkında soruşturma başlatılan sunucu Murat Başoğlu ile eşi Hande Bermek Başoğlu, Kuşadası Adliyesi\'nde, mal paylaşım protokolü imzalayıp, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Öz yeğeni ile yaşadığı öne sürülen ilişki ile gündeme gelen Murat Başoğlu, eşi Hande Bermek Başoğlu ile anlaşmalı bir şekilde boşandı. Kuşadası Adliyesi\'nde, bugün aynı araçla gelen Murat Başoğlu ve eşi Hande Bermek Başoğlu çiftine avukat Aslı Hatemi eşlik etti. Çifti, Aydın\'ın Kuşadası ilçesinde, boşanma işlemlerini takip eden Avukat Birgül Öner karşıladı. Tanınmamak için başına şapka takan ve sakal bıraktığı gözlenen Murat Başoğlu ile Hande Bermek Başoğlu\'nun rahat tavırları ve birbirleriyle şakalaşmaları dikkat çekti. Başoğlu çifti, Kuşadası 1. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde saat 14.00\'te hakim karşısına çıktı.

Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada, Başoğlu çifti, mahkemeye protokol konusunda anlaştıklarını söyledikten sonra boşanmak istediklerini belirtti. Çift, hakim ve avukatlar huzurunda protokolü imzaladıktan sonra tek celsede boşandı. Adliyeden birlikte çıkan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Adliye karşısındaki duraktan taksiye binen çift, avukat Aslı Hatemi ile ayrıldı. Murat Başoğlu\'nun adliye çıkışında, sürekli olarak kameralar tarafından görüntülenmemek için yüzünü saklamaya çalıştığı görüldü.

ANLAŞMADA NELER VAR?

Başoğlu Çifti\'nin duruşma öncesi Avukatlar Birgül Öner ile Aslı Hatemi önünde imzaladıkları öğrenilen mal paylaşım protokolünde, çiftin çocuğu C.B.B.\'nin (Can Bermek Başoğlu) velayeti geniş yer tuttu. Velayeti anneye verilen çocuğu babası, cumartesi günleri saat 17.00\'da alıp, 24 saat sonra annesine teslim edecek. Sömestr tatilinde bir haftayı baba ile geçirecek olan C.B.B., yaz tatilinde de bir ay boyunca babasında kalabilecek. Murat Başoğlu, ayrıca oğlu için ğitimi hayatı sonuna kadar aylık 10 bin lira nafaka ödeyecek. Nafaka her yıl TEFE/TÜFE oranında artacak.

EŞİNE EV, VİLLA VE LÜKS OTOMOBİL VERECEK

Yapılan mal paylaşım anlaşmasına göre ise Murat Başoğlu adına kayıtlı Beykoz\'daki ev ile Bodrum\'daki villa boşandığı eşinin olacak. Murat Başoğlu her iki evin tapusunun devrini 15 gün içinde tüm masrafları ödeyerek yapacak. Başoğlu, ayrıca kendisine ait lüks otomobili (Volvo marka) de 15 gün içerisinde boşandığı eşine devredecek. Bunun dışında çiftin birbirinden hiçbir hak talep etmeyeceğine ilişkin mal paylaşım protokolünün de bugünden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Kuşadası Adliyesi\'nin dışarıdan görüntüsü

-Başoğlu Çifti\'nin adliyeye gelişleri ve birbirleriyle şakalaşmalarından görüntü

-Başoğlu Çifti\'nin avukatlarıyla buluşmalarından görüntü

-Başoğlu Çifti\'nin duruşma sonrası adliyeden çıkışlarından görüntü

-Çiftin taksiye binip, adliyeden ayrılmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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2)İŞYERİNİN KEPENGİNE SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesinde işyerinin kepenginde mahsur kalan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Hükümet Caddesi\'nde fotoğraf dükkanı sahibi Hüseyin Hacımahmutoğlu, işyerinin otomatik kepengini kaldırarak içeriye girdi. Bir süre sonra kepengin toplandığı yerden gelen kedi sesini fark eden Hacımahmutoğlu, itfaiyeye haber verdi. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın ve ekibi, kepengin kapağını sökerek boşlukta mahsur kalan ve kuyruğu sıkışan kediyi kurtardı. Yaklşık 20 dakika süren çalışmayla kurtarılan kedi sokağa bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin gelmesi

-Kapağın sökülmesi

-İtfaiye erinin kediyi kurtarması

-Çevredik kalabalık

Süre: 6.14 Boyut: 191 MB

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ALAPLI(Zonguldak), (DHA)

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RESTORANDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 3 YARALI (EK)

3)5 KİŞİ GÖZALTINDA

Adana\'da Orhan Koğa ve Murat Sultan\'ın öldürüldüğü, 3 kişinin de ağır yaralandığı silahlı saldırı olayına karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Saldırının 5 ay önce restoranını Kemal Daş\'a aylık 50 bin liraya kiraya veren Erkan Çoral\'ın alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle meydana geldiğini saptayan polis, olaya karıştıkları öne sürülen Abdülmümin A., Sait Y., Çağlar G., Erdinç S. ve Ali E.\'yi gözaltına aldı. Kaçarak izini kaybettiren Kemal Daş da her yerde aranıyor.

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)

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4)KİLİS\'TE ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ SOYULDU

KİLİS\'te, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şubesi\'ne giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içeride bulunan eşyaları çalıp, üyelik formlarını yaktı.

Olay, gece saatlerinde Ekrem Çetin Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerindeki ADD Kilis Şubesi’nin bulunduğu binanın 3’üncü katında meydana geldi. Derneğin tahta kapısını kırıp içeri giren, kişi ya da kişiler, sandalyeler, masalar, televizyon, Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve çay semaveri gibi eşyaları çaldı. Dolaptaki üyelik forumları ile üyelerin kimlik fotokopilerini de ateşe verip yakan kişiler, kayıplara karıştı. Şube Başkanı Mehtap Okatan\'ın dernek binasına toplantı için hazırlık yapmaya geldiğinde fark ettiği olay üzerine polis, dernekte parmak izi alıp delil toplayarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dernek binası

- Yakılan kimlik fotokopileri

- Dernek tabelası

- Polisin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 253 MB

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5)\'O İLK AMELİYAT HAYATIMI MAHVETTİ\'



ANTALYA\'da 6 yıl önce sağ dizindeki ağrılar nedeniyle gittiği tıp merkezinde ameliyata alınan, sonrasında kemik veremine yakalanan tekstilci 32 yaşındaki Firuze Kemal, toplam 9 kez ameliyat oldu. Tedavisi süren Kemal, ilk ameliyatı gerçekleştiren merkez ve doktor hakkında tazminat davası açtı.Muratpaşa İlçesi Konuksever Mahallesi\'nde oturan Firuze Kemal, 2011 yılının Kasım ayında gittiği özel tıp merkezinde “Bacağınızda ödem var. Küçük bir operasyon yapılacak\" denilerek sağ dizinden ameliyat oldu. 5 ay sonra dizinin altında büyük bir kütle fark eden Kemal, ameliyat olduğu tıp merkezine başvurdu. Doktorunun işinden ayrıldığını öğrenen Kemal, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne giderek muayene oldu. Yapılan tetkiklerde, ameliyat sonrası dizinde enfeksiyon oluştuğunu öğrenen Kemal, yeniden ameliyata alındı.

DİZİNDE KEMİK VEREMİ DE OLUŞMUŞ

Firuze Kemal, dizindeki enfeksiyonun kaval kemiğine kadar yayıldığını öğrendiğini belirterek, “Tıp merkezindeki ameliyat sonrası düzenli kontrole gittim. Bana hiçbir şekilde enfeksiyon olduğu söylenmedi. Bacağımdaki kisti hissedip Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde gidince korkunç gerçeği öğrendim. Doktorlarım dizimde enfeksiyonun yanı sıra, kemik veremi (Koch adlı mikrobun kemiklere yerleşmesi ve burada çoğalması ile başlayan hastalık) oluştuğunu söyledi\" dedi.

\'O AMELİYAT HAYATIMI MAHVETTİ\'

Konulan teşhis sonrası şaşkına döndüğünü belirten Kemal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tedavim devam ederken üniversite hastanesindeki doktorum FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınınca, başka bir devlet hastanesine başvurdum. Muayene sonrası bacağımın çok kötü durumda olduğunu söyleyen doktorlar, operasyonu yapamayacaklarını söyledi. Ben de yeniden bir özel hastaneye gittim. Bu süreçte farklı illerde toplam 9 ameliyat geçirdim. Enfeksiyon ve kemik veremi ilk ameliyat sonrası ortaya çıktı. Ben yanlış teşhis ve tedavi kurbanı oldum. Diz bölgemdeki kemiklerin tamamı alınıp yerine protez takıldı. O ilk ameliyat hayatımı mahvetti.\"

Halen yüzde 48 engelli raporu bulunduğuna dikkat çeken Firuze Kemal, “4 yıl koltuk değneğiyle yürüdüm. Kortizon tedavisi gördüm. Daha yeni yeni ayağımın üzerine basabiliyorum. Söz konusu tıp merkezi ve doktor hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'na şikayette bulundum. Yine bu kişiler hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtım. Dava açılınca mahkeme teşhis ve tedavi sürecindeki bütün evrakları İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderdi. Süreç kusur yönünden incelenecek. Bu tespitlerde haklılığımın ortaya çıkacağını düşünüyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Süleyman EKİN/ ANTALYA, (DHA) -

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6)İŞİME CİHAZI ÇALINAN KÜÇÜK ERSEN\'E VALİ TALİMATI İLE CİHAZ ALINACAK

DİYARBAKIR\'da bebekliğinde geçirdiği havale sonucu yüzde 90 işitme kaybına uğrayan ve 17 gün önce oyun oynadığı parkta 18 bin lira değerindeki işitme cihazı çalınarak parçalanan 4.5 yaşındaki Ersen Kaya\'ya Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu\'nun talimatı ile işitme cihazı alınacak. Haberin basında yer alması üzerine Sosyal Hizmetler il müdürlüğü ekipleri ailenin evine giderek aile ile görüşüp işitme cihazının alınacağını söyledi. Merkez Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi\'nde yaşayan ve 17 gün önce gittiği parkta 18 bin lira değerindeki işitme cihazı çalınarak parçalanan 4.5 yaşındaki Ersen Kaya\'nın durumunun basına yansımasından sonra Diyarbakır Valiliği harekete geçti. Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nun talimatı ile Sosyal Politikalar il müdürü Halit Acar ailenin evini ziyaret etti. Aile ile sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Acar, Diyarbakır Valisi Güzeloğlu\'nun talimatıyla harekete geçtiklerini belirterek, \"Olayın basında yer almasının ardından Sayın Valimizin de talimatıyla durumu yerinde görerek bilgi vermek amacıyla geldik. Sayın Valimizin himayesiyle devletimizle Ersen\'e bu destek sağlanacak\"dedi.

Ersen\'in babası Adnan Kaya ise, \"Ersen tekrar sese kavuşacağını anladı bugün çok mutlu, hep gülüyor. Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum \"dedi. Oğlunun bugün çok mutlu olduğunu hiç ağlamadığını belirten annesi Nezahat Kaya da, \"Bugün oğlum çok mutlu cihazına kavuşacağını sanırım hissetti, sayın Valimize devletimize çok teşekkür ediyorum. Eğer cihaz olmasaydı oğlum okula gidemeyecekti. Tekrar eski sağlığına kavuşacak, ona bakınca kahroluyordum şimdi çok sevinçliyim\"dedi.

Ersen\'in rehabilitasyon merkezi eğitimcisi Ayşe İzgi ise, çalınan işitme cihazının hiç kimsenin işine yaramayacağını belirterek, \"Bu tür cihazlar hastanın dışında hiç kimsenin işine yaramayacaktır. Eğer Ersen\'e o cihazı yeniden bulamasaydık, çocuğun yaşamı bambaşka olacaktı. Bu çocukların ses aldıkları duymayı sağlayan cihazlar konusunda vatandaşların daha duyarlı olması gerekiyor.Bu çocuklar cihazları olmayınca hayat boyu mağdur olabiliyorlar\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sosyal Politikalar il müdürüşünün konuşması

-Baba\'nın konuşması

-Ersen\'in babası ile oynaması

-Ersen\'in annesinin konuşması

-Öğretmenin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-