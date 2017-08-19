DHA YURT BÜLTENİ-10

Zonguldak\'ta kına dönüşü otomobil tarandı: 3 ölü, 1 yaralı (EK)

1)ERDEM A.: \'HEDEF GÖZETMEDEN ATEŞ ETTİM\'

Zonguldak\'ta gittikleri kına gecesinden dönen otomobile pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişinin ölümü ve 1 kişinin yaralanmasıyla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan Erdem A., adliyeye sevk edildi. İki aile arasında geçen yıl orman arazisinde ağaç kesimi nedeniyle çıkan tartışma sonrası aralarında husumet olduğu öğrenildi. Erdem A., ilk ifadesinde iddia edildiği gibi pusu kurmadığını, otomobilden kendi evlerine taş atılması sonucu tüfekle dışarı çıktığını anlatarak, şöyle dedi: \"Kınada dayımı darp ettiler. Ben evdeyken otomobilleriyle evin önüne gelip pencereye taş attılar. Cam kırıldı. Silah sesi duydum. 1 el ateş ettiler ama ben görmedim. Bizimkiler dışarı çıktı. Bende pompalı tüfeği alıp dışarı çıktım. Soner otomobilin dışındaydı. Ben Soner\'e doğru ama ona gelmeyecek şekilde ateş ettim. Sonra otomobile hedef gözetmeden 5 el ateş ettim. Orman arazisinde kesim ile ilgili aramızda daha önceden husumet oluşmuştu.\"

ÖLENLERİN YAKINLARI HASTANE ÖNÜNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ölen Soner Akyüz, ağabeyi Şeref Akyüz ve onun oğlu Uğur Akyüz\'ün otopsi işlemleri devam ediyor. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nde Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı otopsinin bitmesini bekleyen Akyüz ailesinin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Uğur Akyüz için ağıt yakan bir kadın, \"Garip yavrum, sen daha genceciktin günahsız yavrum. Sizin 3\'ünüzün acısına annemde dayanamaz. Sizi yalnız bırakmaz. Yanınıza gelir.\" sözleri yürekleri dağladı. Hayati tehlikesi bulunan komşularının oğlu Tolga Köse\'nin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Cenazelerin ikindi namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Erdem A.\'nın adliyeye çıkarılışı

-Adliyeden detaylar

-Hastane morgu önünde bekleyenler

-Ağıt yakanlar

-Hastaneden detay

Süre: (3.09) Boyut: (135 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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(YENİDEN)

İZMİR\' DE POLİSİN DE SALDIRISINA UĞRAYAN KIZLARI TACİZ EDENLER YAKALANDI

2)MOTOSİKLETLİ TACİZ GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR\'in Alsancak Semti\'nde motosikletli iki kişinin tacizine uğradıktan sonra yardım istedikleri polisinde fiziksel saldırısına maruz kaldıklarını belirten Derya Kılıç ve Seray Gürer\'in cinsel saldırıya uğradığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde birlikte yürüyen iki arkadaştan Kılıç\'a motosiklet sürücüsünün eliyle taciz ettiği görülüyor. Alsancak\'ta geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla buluşup oturduktan sonra evlerine gitmek için yürümeye başlayan 19 yaşındaki Derya Kılıç ile 22 yaşındaki Seray Gürer\'e, yanlarına yaklaşan motosikletli 2 kişi elle tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren kızlar, yolda karşılaştıkları resmi üniformalı polislerden yardım istedi. Ancak bu sırada iki arkadaş polisten ummadıkları bir tepki aldı. İddiaya göre polislerden biri, \"Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Halinize bakın\" ifadesini kullandı. Bu sözlere tepki gösteren Kılıç, bu kez polis memurunun saldırısına uğradı. Daha önce geçirdiği trafik kazasında ayağı kırılan Kılıç\'ı yere yatıran polis, tekme de atıp, vurmayı sürdürdü. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan saldırının ardından Kılıç ve Gürer, polisten de şikayetçi oldu.

Polisler hakkında inceleme başlatılması talimatı veren İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olayı tüm ayrıntılarıyla inceleyeceklerini, kesinlikle böyle bir davranışa izin vermeyeceklerini söyledi. Aşkın\'ın talimatıyla motosikletli iki kişinin bulunması için Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve asayiş ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın yaşandığı cadde üzerindeki 120 işyerinden alınan 240 saatlik güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler önce motosikletin markasını ve plakasız olduğunu belirledi. Ekiplerin ulaştığı güvenlik kameralarında ise O.G.\'nin motosikletiyle seyir halindeyken Kılıç\'a eliyle taciz ettiği belirlendi.

Caddeden geçen motosikletleri araştıran ekipler cinsel saldırıyı gerçekleştiren motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan kişinin eşgali üzerinden kimlik taraması yaptı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Bornova\'nın Altındağ semtinde yakalanan motosiklet sürücüsü O.G. (24) ile arkasında oturan S.Ç. (24) gözaltına alınarak Ahlak Büro Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Burada sorguya alınan O.G., Kılıç\'ı elle taciz ettiğini itiraf etti. Arkasında bulanan arkadaşı S.Ç.\'de tacizi O.G.\'nin yaptığını söyledi. Bunun üzerine S.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, O.G., adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Taciz anından görüntü

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

ARŞİV

- Derya Kılıç ile Seray Gürer ile röp.

- Deniz kıyısındaki görüntüleri

- Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Taylan YILDIRIM, KAMERA: Mücahit BEKTAŞ - Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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3)ÇEVRECİLERDEN İHALE EDİLECEĞİ İDDİA EDİLEN CARRETTA CARETTA YAŞAM ALANI İÇİN EYLEM

MERSİN\'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartılacak olan koruma altındaki Caretta carettaların yumurtlama olanı Gümüşkum (100\'ncü Yıl) Tabiat Parkı\'na sahip çıkan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Merkez Mezitli İlçesi’ndeki Davultepe Mahallesi\'nde bulunan tabiat parkı önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, \'100\'ncü Yıl Parkı bizimdir, dokunma\', \'Sit alanını satma\', \'Caretta kadar değerliyiz\' dövizleri taşıdı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan çevreciler, \'100\'ncü Yıl halkındır halkın kalacak\', \'Hesap sorarız, parkımıza dokunmayın\' sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan 75\'nci Yıl Mahallesi Muhtarı Yakup Aytekin, sahillerine ve Mersin’in simgesi olan Caretta caretta kaplumbağalara sahip çıkacaklarını söyledi. Aytekin, olası bir çevre felaketinin önüne geçmek istediklerini belirterek, \"Mersin’in merkezdeki tek denize girilecek yeri olan 100\'ncü Yıl Halk Plajımızın ihale yoluyla özelleştirileceği tartışması yaşanıyor. Özelleştirilmesi ile birlikte plajlarda para alınması kanunen yasak olmasına rağmen, kar amacı ile burayı satın alan sektörün; girişten, duştan, şezlong ve şemsiyelerden para alacağı kesindir. Bugüne kadar ücretsiz olarak girdiğimiz denizimize bundan sonra paralı olarak girmek zorunda kalacağız\" dedi.

KAPLUMBAĞA ÜREME ALANI

Plajın Caretta caretta kaplumbağaların üreme alanı olduğunu ifade eden Aytekin, \"Aynı zamanda nesli tükenmekte olan Caretta caretta kaplumbağalarının da üreme alanı olan bu plajın özelleştirilmesi, bir çevre felaketi olmasının yanısıra bir canlı türünün de yok olması gerçeği ile bizi karşı karşıya getirmektedir. Sevimli deniz kaplumbağaları için Türkiye’deki birkaç plajından birisi olan ve koruma altına alınan bu plaj, özelleştirilmesinin ardından adeta talan edilecektir. Ayrıca bu canlı türüne son darbe de vurulmuş olacaktır. 100\'ncü Yıl Halk Plajı’nı kullanan bölge halkı olarak ilgili tüm yöneticilerimizden bu felaketin önüne geçmelerini talep ediyoruz\" diye konuştu. Çocukların da destek verdiği eylemde alkışlar eşliğinde sona erdi.

MİLLİ PARKLAR AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartılacak olan Gümüşkum (100’ncü Yıl) Tabiat Parkı’na ilişkin dün yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, parkın, tesis ve yapılaşma maksatlı ihale edildiği ve sahanın satılığa çıkarıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bölgenin betonlaştırılacağı iddiasının asılsız olduğunun kaydedildiği açıklamada şöyle denildi:

\"Sahanın betonlaştırılacağı ve yapılaşma maksatlı ihale edildiği bilgisi asılsız olup, aksine sahada mevcut halde bulunan eski beton yapılar kaldırılarak saha tabii görüntüsüne kavuşturulacaktır. 2016 yılında belediye tarafından sahil kısmında yapılan beton yürüyüş yolunun, deniz kaplumbağalarının geçişini engellemesi nedeni ile kurumumuzca kaldırtılmış ve gelişme planında sahanın kumsal olmayan ve deniz görmeyen kuzey kısmında tabii yapıda yürüyüş yolu planlanmıştır.\"

Yapılacak işletmecilik ihalesinde hiçbir şekilde betonarme yapı, tesis veya otel öngörülmediğinin vurgulandığı şu görüşlere yer verildi:

\"Aksine yıkılacak olan betonarme yapıların yerine, kıyı ve imar kanununa uygun sahanın koruma statüsü ve tabiat ile uyumlu, ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte büfe, alanın kuzey kısmında kır lokantası, yürüyüş yolu ve kıyı harici piknik alanlarının tanzimi planlanmıştır. Planlanan işler için sahada kesinlikle ağaç kesimi yapılmayacaktır. Söz konusu alana ait yapılacak olan işletmecilik ihalesi şartları Onaylı Gelişme Planı hükümlerinin uygulanması şartı ile gerçekleştirilecektir.\"

Deniz kaplumbağaların yaşam alanlarının ihale kapsamı dışındaki sahanın 5 yıllığına ihalesinin gerçekleştirileceğinin bildirildiği açıklamada \"Saha işletmeciliği, işletmecilik ihalesini kazanan işletmeci tarafından sahada öngörülen, gelişme planı ve ihale şartname veya sözleşmesinde belirtilen iyileştirmeler neticesinde oluşacak giderlerine istinaden makamın uygun görüşleri ile en fazla 29 yıla kadar uzatılabilecektir. Sahanın 13,73 hektar kısmı kıyı kenar çizgisi altında bulunmakta olup, bu kısımdaki alan için 3621 Sayılı Kıyı Kenar Kanunu hükümleri geçerli olacaktır. Aynı zamanda sahil kısmında deniz kaplumbağalarının yuvalama kumsalı, Gelişme Planı hükümlerince koruma altına alınmıştır. Bakanlığımıza ait \'Mersin Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi\' ihale kapsamı dışındadır. Netice itibarıyla Gümüşkum (100. Yıl) Tabiat Parkı için hazırlanmış olan Onaylı Gelişme Planı\'nın temel hedefi, ana kaynak değerlerinden olan başta deniz Kaplumbağaları ve kum zambağı olmak üzere biyolojik kaynak değerlerinin korunmasını sağlamaktır\" denildi.

Görüntü Dökümü

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- Mahalle sakinlerinin ellerinde pankartlar ve dövüzlerle plaj önünde beklemesi

- Bayanların slogan atması

- Bir bayanın konuşması

- Mahalle sakini bir adamın konuşması

- Mahalle muhtarının konuşması

- Yakın plan görüntüler

- Kadınların toplu halde plaj kapısının önünde beklemesi

- Sahilde denize girenler

- Sahilde piknik yapan vatandaşlar

- Sahilde gezen vatandaşlar

SÜRE: 04\'30\" BOYUT: 509 MB

Haber:Gülhan DEMİRCİ -Kamera: Mustafa İNSAN/MERSİN,(DHA)



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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

4)CEZAEVİNDE İŞKENCE İDDİASI

ANTALYA\'da cezaevinde koğuş tuvaletinde kendini asarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki Hamza Kaçmaz\'ın ailesi, infaz koruma memurları tarafından dövüldüğünü iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Hastaneye götürülen Kaçmaz\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Antalya\'da madde bağımlısı olan ve denetimli serbestlik yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanan Hamza Kaçmaz, kaldığı Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu tuvaletinde geçen Salı günü kendini çamaşır ipiyle astığı iddiasıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Sağlık durumu ciddi olan Kaçmaz, burada tedaviye alındı.

Oğlu Hamza Kaçmaz\'ın hastanede olduğu haberini alan ailesi, yıkıldı. Annesi Kifayet Kaçmaz, \"Oğlum ölüm kalım savaşı veriyor. İntihar edecek yapıda bir insan değildi. Kendisinin \'yıkım\' ekibi olarak isimlendirilen gardiyanlar tarafından dövüldüğünü öğrendim. Oğluma ne olduğunu bilmek istiyorum\" diye gözyaşı döktü.

Anne Kaçmaz, gerçeğin ortaya çıkması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Röp: Mahkum Hamza Kaçmaz\'ın annesi Kifayet Kaçmaz

182 MB// 02.42\"

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)