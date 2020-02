DHA YURT BÜLTENİ -1

DİYARBAKIR\'DAKİ EYP\'Lİ SALDIRI KAMERADA



Diyarbakır\'da, önceki akşam yüzleri maskeli ve etek giyen terör örgütü PKK sempatizanı grubun, aralarında Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün de bulunduğu 4 yere el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenledikleri saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı sırasında emniyetin önünden yürüyen bir kadın da yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen PKK sempatizanı grup, önceki akşam Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu ve bir markete el yapımı patlayıcı attı. Saldırganlar kaçarken de yola bir EYP daha attı. Saldırı sırasında market önünde bulunan bir kişi hafif yaralandı. Yaralı kişi ayakta tedavi edilirken, polis saldırı ile ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Dün ise saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yüzleri görülmeyen grubun, İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün girişine EYP attıkları, patlama sırasında ise yoğun duman oluştuğu görüldü. Saldırı sırasında yoldan geçen bir kadın da atılan EYP\'ye hedef oldu. Elinde poşet bulunan kadın son anda uzaklaşarak yaralanmaktan kurtulduğu görülen görüntülerde, duman kaplayan caddeden geçen sürücülerin de zor anlar yaşadığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(GÜVENLİK KAMERASI)

- İlçe Emniyet müdürlüğü binası

- Emniyet binasına EYP atılması

- EYP\'lerin patlaması

- Duman oluşması

- Yolda yürüyen kadın

- Yoldan geçen araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Emrah KIZIL-Kamera: DİYARBAKIR-DHA

KARADENİZ\'DE FIRTINADA MİNARE YIKILDI, ÇATILAR UÇTU



Karadeniz\'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sinop\'ta fırtınanın etkisiyle cami minaresi kısmen yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu. Rize\'de ise fırtınada ağaçlar devrildi.

Sinop\'ta öğle saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle Korucuk Mahallesi Camisi\'nin minaresi kısmen yıkıldı. Fırtınada ayrıca, kız öğrenci yurdunun çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Polis ekipleri, çatının uçtuğu yolda önlem aldı. Çatının çevreye yayılan parçaları görevliler tarafından toplandı. Karadeniz\'de fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri ve kuru yük gemileri de limana sığındı.

Rize\'de ise Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Menders Bulvarı\'nda fırtınada bazı ağaçlar devirildi. Karayoluna devrilen ağaçlar görevliler tarafından kaldırıldı. Fırtına nedeniyle bazı evlerin de çatıları uçtu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mezarlıkta yıkılan ağaçlar

-Korucuk Mahallesi Camisi Minaresi

-Uçan çatı

-Kuru yük gemileri ve balıkçı tekneleri

-Rize\'den devrilen ağaç görüntüleri

Haber-Kamera: Esra AKSU / SİNOP - Mehmet Can PEÇE / RİZE (DHA)

\'UKRAYNA\'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK ÖĞRENCİLER\'

CİNAYETLERLE İLGİLİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Ukrayna\'nın Harkov kentinde tıp okuyan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi\'nin (22), Yıldız\'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hüsnü Can K. tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Yılbaşı gecesi, iki genç öğrencinin kiraladıkları evin önünde bekleyen Hüsnü Can K.\'nın, Zeynep Hüsünbeyi\'nin alışverişte olduğu sırada eve girdiği, Yıldız\'ı öldürdükten sonra tanık bırakmamak için evden ayrılmayıp beklediği, daha sonra eve gelen genç kızı da öldürdüğü öğrenildi. Ayrıca, Hüsnü Can K.\'nın 2 Ocak\'ta Ukrayna\'dan çıkış yapıp, Türkiye\'ye geldiği tespit edildi.

Öte yandan, her kisi de diş teknisyeni olan Yurdal ve Nalan Hüsünbeyi çiftinin kızları Zeynep Hüsünbeyi\'nin, İzmir\'in Karabağlar ilçesine bağlı Yeşilyurt semtindeki evinde büyük üzüntü yaşanıyor. Anne Nalan Hüsünbeyi, sahip olduğu tek çocuğunun öldürülmesi nedeniyle sinir krizi geçirirken, acılı anneye sakinleştirici ilaç verildiği öğrenildi.

Zeynep Hüsünbeyi\'nin halası Ilgın Selek ise en büyük hayalinin tıp okumak olduğunu söylediği yeğeni Zeynep\'in öldürülmesinin kendilerini yıktığını ve bu acının tarifi olmadığını söyledi. Selek, şöyle konuştu:

\'İNSAN BAŞINA GELMEDİĞİ ZAMAN ANLAYAMIYOR\'

\"Olay takıntılı bir aşığın bir kız çocuğunu takibi ve bunun sonucunda 2 kız çocuğunu katletmesidir. Çok üzgünüz. İnsan başına gelmediği zaman anlayamıyor. Çok büyük bir yangın, bildiğiniz gibi değil. Sadece kendi çocuğumuz için değil tüm giden çocuklar için üzülüyoruz ama bu ateş başka bir ateş. Bu sene ikinci senesiydi ve tek hayali tıp okumaktı. En büyük hayalinin peşinden gitti, çok mutluydu orada. Bundan 3-4 ay önce annesi ve babasıyla bu çocuk tarafından takip edildiklerini paylaşmış. Maalesef sonuç bu oldu.\"

\'BU, TAMAMEN PLANLI BİR CİNAYET\'

Hüsünbeyi\'nin akrabalarından Vefa Kacar ise yaklaşık 4 ay önce kızları Zeynep\'in, Hüsnü Can K. ile arkadaşından uzak durması için konuştuğunu belirterek, \"Bu çocuk, Buket\'in eskiden ilişkisi olduğu bir çocukmuş ve ayrılmak istemiyormuş. Zeynep de çocuğa, \'Zorla güzellik olmaz. Hem onu hem de beni rahat bırak\' demiş. Yanında Buket de varmış bunu söylediğinde. Bu, tamamen planlı bir cinayet. Zeynep\'in evden çıkmasını beklemesi de bunu zaten ortaya koyuyor. Umarız cinayet zanlısı bir an önce yakalanır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ilgın Selek ve Vefa Kacar ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

CHP\'NİN BURSA BÜYÜKŞEHİR ADAYI MUSTAFA BOZBEY, KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

CHP\'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ankara\'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri ile bir araya geldi. Bozbey\'i \"Gazamız mübarek olsun\" diyerek karşılayan Kılıçdaroğlu, \"Asıl mücadele bundan sonra başlıyor\" dedi. Bozbey ise \"Bütün Bursa\'yı gülümsetmek için yola çıkıyoruz\" diye konuştu.

Mustafa Bozbey Ankara\'ya gitmeden önce eşi Seden Bozbey ile birlikte Özlüce Mahallesi\'ndeki baba ocağına giderek annesi Münevver Bozbey ve kardeşleriyle bir araya geldi. Annesi Münevver Bozbey\'in hayır duasını alan Bozbey, daha sonra kabristana gidip babası Hasan Bozbey\'in mezarı başında dua etti. Bozbey, aile ziyaretlerinin ardından eşi Seden Bozbey ile Ankara\'ya gitti. Bozbey, CHP Parti Meclisi\'nin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin kararıyla ilgili açıklamayı, CHP Genel Merkezi\'nde dinledi. 20 yıllık belediye başkanlığı süresinde Nilüfer\'i, Türkiye\'nin örnek ve lider bir kenti haline getirdiklerini belirten Bozbey, \"Yıllardır Bursa\'yla ilgili çok önemli düşüncelerimiz vardı. Bursa\'ya neler yapabiliriz, ne gibi projelerle Bursa\'yı da Nilüfer ayarına getirebiliriz, nasıl uluslararası düzeyde prestiji olan bir kent olur diye hayallerimiz vardı. Nihayet bu hayallerimiz şimdi gerçek olabilecek. Çünkü zaman ve şartları bekliyorduk. Ben, bu hayallerimizin gerçekleşmesi için Bursalıların da çok önemli katkı sağladığını düşünüyorum. Bursalılar, adaylığım konusunda çok büyük destek verdi. Onların da desteğiyle, sahiplenmesiyle birlikte Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi Üyelerimizin de onayıyla, bugünden itibaren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım\" diye konuştu.

\'BURSA\'NIN HER TARAFINI ÇOK İYİ BİLİRİM\'

Bursa\'nın bütün sorunlarını bildiğini, çözümleri üzerine de uzun yıllardır projeler ürettiğini ifade eden Bozbey, \"Bursa\'yı çok iyi bilen, güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına her yönüyle tanıyan biriyim. 20 yıldır yaptıklarımız da ortada. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Bursa\'yı gülümseteceğiz, amacımız bu\" dedi.

KILIÇDAROĞLU: BOZBEY MARKA BİR İSİM

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile makamlarında görüştü. Bozbey\'i \"Gazamız mübarek olsun\" diyerek karşılayan Kılıçdaroğlu, \"Asıl mücadele bundan sonra başlıyor. Bursa\'dan iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Mustafa Bozbey, marka haline gelmiş bir isim. İsteğim, Bursa\'nın tamamını kucaklaman. Bursa\'da başarılı olacağımıza inancım tam\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bozbey\'in aile ziyareti

-Kabir ziyareti

-Röportaj

Süre: 4.27 Boyut: 498 MB

Haber-Kamera: BURSA / DHA

ŞANLIURFA’DA OKULDA YANGIN PANİĞİ



Şanlıurfa’da, Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu’nun müdür odasında elektrik kontağından yangının çıktı. Dışarı çıkamayan ve itfaiye tarafından tahliye edilen öğrencilerden 30\'a yakını dumandan etkilendi.

Akşam saatlerinde Akabe Mahallesi\'ndeki Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu\'nun müdür odasında, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yayılan duman, derste olan öğrenci ve öğretmenlere panik yaşattı. İdarecilerin ihbarı üzerine okula çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan öğrencileri yangın merdiveniyle sınıflarının pencerelerinden tahliye etti. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen yaklaşık 30 öğrenciye ise ambulanslarda oksijen takviyesi yapıldı. Yangını haber alarak okula akın eden veliler ise çocuklarını alarak evlerine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

- İtfaiye ekiplerince tahliye edilen öğrenciler

- Dumandan etkilenen öğrenciler

- Olay yerinde çalışma yapan ekipler

- Veliler DEDAŞ yetkililerine tepki göstermesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

KAMYONUN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ, HASTANEDE ARBEDE ÇIKTI



KAHRAMANMARAŞ\'ta, yol kenarında durduğu sırada kamyonun çarptığı Yaşar Yılmaz (62), hayatını kaybetti. Yılmaz\'ın yakınları ise hastanede karşılaştıkları kamyon sürücüsüne tepki gösterince arbede yaşandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şazibey Mahallesi\'ndeki odun pazarında meydana geldi. Harun S. yönetimindeki 46 NR 895 plakalı kamyon, iddiaya göre kavşakta dönüş yaparken yol kenarındaki Yaşar Yılmaz\'a çarptı. Kazanın şiddetiyle Yılmaz yola savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, özel hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİ

Kazayı duyan Yaşar Yılmaz\'ın yakınları hastaneye akın ederken, ölüm haberi üzerine hastanede bulunan kamyon sürücüsü Harun S.\'ye tepki gösterince arbede çıktı. Olay üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Harun S., polis tarafından hastaneden güçlükle çıkarıldı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Harun S. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaşar Yılmaz\'ın cansız bedeni ise otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kaza yeri

- Polisin kamyonda inceleme yapması

- Polis araçları

- Sürücünün hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Acil servis önü

- Polis otosunun gidişi

- Yaşar Yılmaz\'ın cesedinin ambulanstan indirilmesi

- Morga taşınması

- Morg tabelası

- Morg önü

- Çevik kuvvet minibüsü

- Polisler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

OTOBÜS ŞOFÖRÜ, YARALI YOLCUYA İLK MÜDAHALESİ YAPIP, AMBULANSA YETİŞTİRDİ



Adıyaman\'da, otobüs şoförü Hüseyin Doğan, bileğinden kan aktığını fark ettiği yolcuya ilk müdahalesini yaptı. Sağlık ekiplerine durumu bildiren Doğan, yaralı yolcuyu ambulansa kadar taşıdı.

Olay, çarşamba günü, Karapınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Hüseyin Doğan yönetimindeki 02 FH 277 plakalı belediye otobüsü mahalledeki durakta durdu. Otobüs şoförü Doğan, otobüse binen yolcunun bileğinden kan aktığını fark etti. Doğan, bir yandan yolcunun bileğini bezle sarıp tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı, diğer yandan da sağlık ekiplerine haber verdi. Bulunduğu yeri belirten Doğan, ambulansın geliş yönünü de öğrenerek yaralı yolcuyu taşıdı. Doğan gittiği güzergah üzerinde buluştuğu ambulansa yaralı yolcuyu teslim ederek hastaneye ulaşmasını sağladı.

Şoför Hüseyin Doğan\'ın duyarlı davranışı otobüsteki yolcular tarafından takdirle karşılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Otobüsün durağa gelişi

- Yaşlı adam otobüse binmesi

- Yaşlı adama şoför yardım etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN (DHA)

DERE TAŞTI ADIYAMAN-DİYARBAKIR YOLUNU SU BASTI



Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde, sağanak nedeniyle taşan dere Adıyaman-Diyarbakır yolunu su altında bıraktı. Ekiplerin tahliye çalışması yaptığı yolda ulaşım aksadı.

İlçede bir haftadır süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Göle dönen cadde ve sokaklarda sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yağış şehirlerarası yolları da etkiledi. Dün etkisini devam ettiren sağanak nedeniyle Ariket Deresi taşarak Adıyaman-Diyarbakır yolunu göle çevirdi. Sel suları ile kaplanan yolun bir şeridi su tahliyesi için trafiğe kapatıldı. Trafik tek yönlü olarak verilince sürücüler zor anlar yaşadı. Ekiplerin su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

- Göle dönen karayolu

- Karayolundan araçların zorlu geçişi

- Tek taraflı trafik akışı

- Geçmeye korkan bazı sürücüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT / ADIYAMAN (DHA)

SUYUN ORTASINDA MAHSUR KALAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KURTARILDI



MERSİN\'in Silifke ilçesinde, sel sularının kapladığı yolda otomobili stop eden sürücü Fatih Yenen, Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Silifke-Gülnar Karayolu\'nun 20\'nci kilometresinde, yolun çukurda kalan kısmı yağmur ve sel sularıyla doldu. Bu sırada 33 YF 055 plakalı otomobili ile yoldan geçmeye çalışan Fatih Yenen\'in aracı suyun ortasında stop etti. Jandarma ekipleri ve Karayolları Silifke Şefliği\'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye gelen Karayolları ekipleri, otomobili sudan çıkardı. Yaşadıklarını anlatan Yenen, \"Suyun ilerisini görmedim. Geçebilirim zannettim ama geçemedim, suyun içinde kaldım. Herhangi bir sağlık sorunum yok\" dedi.

Yolda yaşanan sorun nedeniyle iki ilçenin ulaşımı Uşakpınarı Mahallesi üzerinden sağlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Aracı kurtarma çalışmaları

- Yolun suyla dolan bölümü

- Sudan geçen bir kamyonun görüntüsü

- Sürücü ve muhtar ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'35" BOYUT: 291 MB

Haber-Kamera: Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)

NİSİBİ KÖPRÜSÜNDEKİ YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

ADIYAMAN Gerger Siverek yolu üzerinde bulunan Nisibi ağlantı yolunda yer yer çökme meydana geldi.

Adıyaman-Kahta-Siverek-Diyarbakır arasındaki Nissibi Köprüsü\'nün 3.5 kilometrelik bağlantı yolunda çökme ve yollarda ayrıklar meydana gelirken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bir kazanın yaşanmaması için yollara uyarıcı dubalar konulurken, yolun kısa bir süre içerisinde onarılacağı da yetkililer tarafından bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Yolda meydana gelen çökme

-Oluşan derin çatlaklar

-Trafiğe kapanan şerit

- Karayolları ekiplerinin çalışması

- Derin çukurlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

HAYVAN YEMİ YÜKLÜ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ



Çanakkale\'nin Bayramiç ilçesinde hayvan yemi taşıyan hafif ticari araç seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yandı. Kullanılamaz hale gelen araçtaki hayvan yemleri de yanarak kül oldu.

Olay, Bayramiç-Ezine karayolu Türkmenli köyü yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bayramiç ilçesinden 17 SC 771 plakalı hafif ticari araca hayvan yemi yükleyen Tahir Akgün (38) ve kayınpederi Halil Güner (60), Yahşieli köyüne doğru yola çıktı. Ticari araç Türkmenli köyü yakınlarında bir anda motorundan alevlerin yükselmesiyle yanmaya başladı. Araçtan inen Tahir Akgün, Bayramiç Belediyesi itfaiye ekiplerine olayı haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmanın ardından yanan aracı söndürdü. Halil Güner ise aracının yanışını çaresiz gözlerle izledi. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, araç içindeki hayvan yemleri yanarak kül oldu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

-Yanan araçtan görüntü.

-Söndürme çalışmalarından görüntü.

-Araç sahibi Halil Güner\'in aracının yanışını çaresizce izlemesinden görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL, KÖPRÜDE ASILI KALDI

SAMSUN\'da, eski tren yolu köprüsünü kullanarak karşıya geçmeye çalışan sürücü Ayşenur Y.\'nin(32) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili, boşlukta asılı kaldı. Sürücünün, kendi imkanları ile içinden çıkmayı başardığı otomobil ise itfaiye ekiplerince çekildi.

Olay, akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesinde eski tren yolu köprüsü üzerinde meydana geldi. Ayşenur Y., kullandığı 55 JN 363 plakalı otomobili ile eski tren yolunu kullanarak Kirazlık deresinden karşıya geçmek istedi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili, eski tren ve tramvay yolu köprüleri arasındaki boşlukta asılı kaldı. Dereye düşmek üzereyken son anda asılı kalan otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başaran Ayşenur Y.\'nin yardım çağrısı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadın sürücüyü tedbir amacıyla hastaneye götürdü. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri de otomobili askıda kaldığı köprü üzerinden yola çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

- Tren yoluna giren otomobil

- Detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA-Hüseyin KALAY / SAMSUN-DHA

SAKARYA\'DA İKİ PİTBULL\'UN SALDIRDIĞI SOKAK KÖPEĞİ AĞIR YARALI

SAKARYA\'nın Ferizli ilçesinde \'pitbull\' cinsi iki köpek, sokakta yakaladıkları köpeği parçalayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin tekme ve yumruklu müdahalesiyle kurtarılan sokak köpeği tedaviye alındı. Pitbull\'ların sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ferizli merkezinde öğle saatlerinde sahibi tarafından gezmeleri için sokakta bırakılan \'pitbull\' cinsi iki köpek, başıboş köpeğe yaklaştı. Bu sırada sahibinin uzaklaştığı pitbull\'ların sokak köpeğine saldıracağını fark eden çevredeki bir kişi, harekete geçti. Ancak pitbull\'lar, sokak köpeğini yakalayıp dişlerini geçirdi. Pitbull\'lar, kafasından ısırdıkları köpeği yerde metrelerce sürükledi. Bu sırada sokak köpeğini kurtarmak isteyen çevredekiler müdahale ederek, pitbull\'lara tekme ve yumruk attı fakat sonuç alınamadı. Pitbull\'lar ısırdıkları köpeği dakikalarca bırakmadı. Sokak köpeği yerde kanlar içinde kıvranırken, saldırgan köpekler ise bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırı sonucu her yeri kanlar içinde kalan sokak köpeği, ilçe sakinleri tarafından yakında bulunan veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı. İlçe sakinleri, olaydan sonra polise giderek pitbull\'ların sahibi hakkında şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

-Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / FERİZLİ(Sakarya),(DHA)-

YALOVA\'DA BORÇ KAVGASI: 1 YARALI

YALOVA\'da borç-alacak yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, E.T., inşaat firması sahibi Y.S.\'yi ayaklarından tabancayla vurdu. Y.S. çevredekiler tarafından özel hastaneye götürülürken, E.T. ise polise giderek teslim oldu.

Olay, merkez Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi\'ndeki inşaat firmasında meydana geldi. Aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle husumet olduğu iddia edilen firma sahibi Y.S. ile E.T. tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, E.T., firma sahibi Y.S.\'yi tabancayla ayaklarında vurdu. Yaralanan Y.S., çevredekiler tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Y.S.\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. E.T. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

-Yaralama anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: YALOVA (DHA)

YALOVA\'DA EVİNİ SAHTE İÇKİ ÜRETİM TESİSİNE ÇEVİREN KİŞİ GÖZALTIN ALINDI

YALOVA\'da, evinde sahte alkollü içki tesisine çeviren ve ürettiği içkileri piyasaya sürdüğü tespit edilen İ.T., jandarma ekiplerince gözatına alındı. Şüphelinin evinde 670 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Altınova İlçesi Subaşı Beldesi\'nde evinde sahte alkollü içki üretip sattığı tespit edilen İ.T., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çeşitli türlerde 670 litre sahte alkollü içki, 1 litre etil alkol, bir adet damıtma düzeneği, bira üretme makinesi, alkol ölçmede kullanılan derece ve 12 şişe çeşitli markalarda kaçak alkollü içki ele geçirildi. Sahte alkollü içki üreterek piyasaya süren şahsın evindeki düzeneğe el konuldu

İ.T., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Şahsın evindeki düzenekten görüntüler

Süre:1.09 dk Boyut:12.4 MB

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

KAYIP EVRİM\'İN TUTUKLU BABASI SERBEST



TOKAT\'ın Turhal ilçesinde, geçen 10 Temmuz sabahı, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış\'ın, \"Traktörden düşüp, öldü; gömdüm\" dediği, ardından da bu ifadesini değiştiren tutuklu babası Burhan Atış, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Turhal\'da yaşayan Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, geçen 10 Temmuz\'da, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış\'ın peşinden gitti. Evrim\'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek\'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Bir süre sonra geri dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile fertleri, çevrede arama yaptı ancak Evrim bulunamadı. Ailenin ihbarı üzerine yaylaya jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi, bölgede arama çalışması başlatıldı. Aramalar sürerken çelişkili ifadeler veren Evrim\'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış gözaltına alındı. Evrim\'i en son çadırın önünde kardeşi 1,5 yaşındaki Sati ile oynarken gördüğünü, bu sırada kendisinin ahıra gittiğini, geri döndüğünde ise kızını göremediğini söyleyen anne Dilek ile babası Burhan Atış, 23 Temmuz\'da tutuklandı. Burhan Atış\'ın, \"Traktörden düşüp, öldü; gömdüm\" dediği, ardından da bu ifadesini değiştirdiği belirtildi.

BABA SERBEST BIRAKILDI

Evrim Atış\'ın öldürülüp, gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran komando ve jandarma timlerinin arama çalışmalarına 3 Kasım\'da son verildi. Evrim\'e ait her hangi bir ize rastlanmadı. Bu gelişmenin ardından dosyayla ilgili değerlendirme yapan Turhal 1\'inci Sulh Ceza Mahkemesi, 8 Kasım\'da Evrim\'in, Zile Cezaevi\'nde bulunan annesi Dilek Atış\'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Baba Burhan Atış\'ın ise tutukluluğunun devamı karar verdi. Zile M Tipi Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Baba Burhan Atış, 15 Kasım\'da Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi\'ne nakledildi. Evrim Atış\'ın babası Burhan Atış\'ın avukatı, Zile Ağır Ceza Mahkemesi\'ne müvekkilinin serbest bırakılması ile ilgili başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu baba Burhan Atış\'ın adli kontrol şartı ile serbest bırakılamasına karar verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

ARŞİV

- Arama çalışmalarından detaylar

- Kayıp Evrim\'in fotoğrafı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

BATMAN\'DA 39 KİŞİLİK İŞE 5 BİN BAŞVURU



BATMAN İl Sağlık Müdürlüğü\'nde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 39 kişilik kadro için 5 bin işsiz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü\'ne başvurdu.

Sağlık Bakanlığı\'nca yurt genelindeki sağlık müdürlüklerinde sözleşmeli olarak işe alınacak 6 bin kişiden 39\'u, Batman\'da istihdam edilecek. Özel güvenlik, veri giriş kontrolü ve başka alanlarda çalıştırılmak üzere 39 kişilik kontenjan için 5 bin işsiz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü\'ne başvurdu. Başvuruların son gününde, İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluştu. Müracaatları alınan işçi adaylarının, istihdam edilip, edilmeyeceği 15 Ocak\'ta Ankara\'da kurayla belirlenecek.

İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz, \"Yoğun bir başvuru var. Personelimiz kuyruğu azaltmak için yoğun çaba sarf ediyor. Başvurular İŞKUR üzerinden değerlendirmeler ise Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bugün (dün) sona erecek başvuruların ardından kura, 15 Ocak’ta Ankara\'da gerçekleştirilecek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

- İŞKUR önünde oluşun kuyruk

- Başvuruların yapılması Kayıt

- Röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Arif Arslan-Reşat Yiğiz BATMAN (DHA)

KAFASI KONSERVE KUTUSUNA SIKIŞAN KEDİYİ, BELEDİYE ÇALIŞANLARI KURTARILDI

KONYA\'nın Derebucak ilçesinde, kafasını konserve kutusuna sıkıştıran kedi, belediye çalışanları tarafından kurtarıldı.

Sarayönü Mahallesi\'nde yaşanan olay, belediye çalışanlarının dikkatini çekti. Belediye çalışanları, sesin, kafasını konserve kutusunu sıkıştıran kedinin kurtulma çabaları sırasında geldiğini fark etti. Belediye çalışanlarının pense yardımıyla yaptığı müdahale sonrası kedinin kafasındaki kutu çıkartıldı. Özgürlüğüne kavuşan kedi hızla uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

Kedinin kurtarılması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Ali SAYLAM - SEYDİŞEHİR / KONYA (DHA)

YÖRESEL LEZZETLER ŞANLIURFA\'DA SERGİLEDİ



Şanlıurfa\'da 11 Nisan Fuar Merkezi\'nde 70 ilden 130 firmanın katıldığı \'Ulusal Gıda İl İl Yöresel Ürünler Fuarı\' açıldı. Birbirinden lezzetli yöresel ürünlerinin sergilendiği stantlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

11 Nisan Fuar Merkezinde düzenlenen fuarın açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Vali Yardımcısı Selami Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Medya Trend Fuar ve Organizasyon Firması Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve davetli katıldı. Açılış töreninde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, \"Böyle il il yöresel ürün fuarı aslında belki de illerin kaynaşması, kültürlerin tanınması, coğrafi işaret almış olan Anadolu\'nun güzel ürünlerini hep birlikte bu fuarda gezmeyi planlamak onlardan istişare etme imkanına sahip oluyoruz. Şanlıurfa ili olarak, Şanlıurfalı hemşerilerimiz olarak kavuşmuş oluyoruz. Bu da nedir, şehrimizi doğru tanıtacağız, doğru ifade edeceğiz. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde karşılayacağız, turistlerin Şanlıurfa\'nın kültürünü sanatını, mutfağını her şekliyle güzel ve imaj vermek zorunluluğumuz var. Fuarımızın Şanlıurfa\'mıza tüm hemşerilerimiz ve stant açmış olan 110 katılımcımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum\" şeklinde konuştu.

\'BİZ ONLARI, ONLAR BİZİ TANIYACAK\'

Fuar merkezinin Şanlıurfa\'ya katacağı değerlerden bahseden Vali Yardımcısı Selami Işık , \"Bu fuarla özellikle Şanlıurfa gibi gelişen ve ülkemizin doğusunda yer alan fuarlara katılan katılımcılar için ev sahipliği yapıyoruz. Buradan fuar becerileri için neler elde ederiz, tecrübelerimizle ilimizi nasıl geliştiririz, buradaki katılımcılar neler kazanır onun bir başlangıç seviyesidir. Uluslararası fuarlarda kişiler burada müşteri buluyor. Bizim ulusal fuarımızda da biz onların kültürlerini tanıdıktan sonra biz Urfa olarak onlara neler satabiliriz bunlar önemli\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, fuarın açılışını yapan protokol üyeleri, yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezdip yoğurulan çiğköfte ikramından tatlılar. Fuarda 71 ilden 130 firmanın açtığı stantlarda yöresel gıda ürünleri ile el sanatları ve hediyelik eşya ürünleri sergileniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

- Fuar açılış kurdelasını kesen protokol

- Yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar

- Başkan Nihat Çiftçi konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK - Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ