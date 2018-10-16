DHA YURT BÜLTENİ 1

ŞEHİT ÖZYOLCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ESKİŞEHİR\'de vatani görevini yaparken terhisine 4 ay kala askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen er Ebuzer Özyolci memleketi Ağrı\'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Er Abuzer Özyolci\'nin şehadet haberi Tutak ilçesinin Kılıçgediği Köyünde ikamet eden ailesine Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat tarafından verildi. Şehit Er Abuzer Özyolci \'nin cenazesi dün uçakla getildiği Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına karşılama töreni düzenlendi. Şehit Özyolci\'nin naaşı uçaktan alınarak silah arkadaşlarının omuzunda katafalka konuldu. Şehidin özgeçmişi okunarak İl Müftüsü Tandoğan Topçu tarafından dua edildi. Şehidin naaşı daha sonra cenaze aracına konularak Tutak Merkez Camiine getirildi. Şehit Özyolci ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından helallik alınarak gözyaşları içerisinde Kılıçgediği köyünde defnedildi.

Törene Ağrı Valisi Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, 12\'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Eskişehir 17nci Hava Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Havalimanı Şehit Karşılama

- Cenaze Namazı

- Köyde Defin İşlemleri

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER / AĞRI,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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BABADAĞ\'DA ORMAN YANGINI: 2 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

DENİZLİ\'nin Babadağ ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Hisar Mahallesi yakınlarındaki kızılçam ormanında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevleri gören çevredeki çobanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait 100 orman işçisi, 18 arasöz ve itfaiye araçları bölgeye sevk edildi. Ekipler arazinin engebeli olması nedeniyle alevlerin olduğu bölgeye güçlükle erişebildi. Yangının olduğu bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından alevleri söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında yaklaşık 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, arazinin sarp olması nedeniyle müdahalede güçlük yaşadıklarını ancak yangını büyümeden kontrol altına aldıklarını söyledi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Orman yangınından görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Arazözlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / BABADAĞ(Denizli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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YAŞLI KADIN ALEVLERDEN KAÇAMADI

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki bir evde çıkan yangın çevredeki 2 eve daha sıçradı. Yangında alevlerin arasında kalan 86 yaşındaki Elif Arslan hayatını kaybederken, üç evde de maddi hasar oluştu.

Yangın, dün gece saat 23.00 sıralarında Belenardıç Mahallesi\'nde tek başına yaşayan Elif Arslan\'a ait evde çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardıktan sonra alt katta oturan Elif Arslan\'ın kızı Hamide Özelce ile yan komşusu Mustafa Erbiş\'in evlerine de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde Elif Arslan\'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cesedi, savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 evde maddi hasar oluşan yangın sırasında evde olmadığı öğrenilen Hamide Özelce, \"Yetişemedim, kurtaramadım anamı\" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Yanan evlerden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Hamide Özelce\'den görüntü

- Ölen Elif Arslan\'ın resmi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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DOĞUBAYAZIT\'TA 3 KARDEŞE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde, cadde üzerinde yürüyen 3 kardeşe henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda Abdulhadi Nakkuş hayatını kaybederken, kardeşleri Mustafa Nakkuş ve Abdulmecit Nakkuş yaralandı.

Olay, dün saat 12.45 sıralarında Doğubayazıt ilçe merkezindeki Ağrı Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Nakkuş, Abdulmecit Nakkuş ve Abdulhadi Nakkuş önlerini kesen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mustafa Nakkuş, Abdulmecit Nakkuş ve Abdulhadi Nakkuş olay yerine gelen ambulanslarla Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdulhadi Nakkuş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, iki kardeşin tedavisi ise sürüyor. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Yerde yatan yaralılar

- Polisin çevreyi boşaltmaya çalışması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: DOĞUBAYAZIT(Ağrı),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13 YAŞINDAKİ ÇOCUK, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

ADANA\'da yolda yürüyen 13 yaşındaki Muhammet Ç., kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısında yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi 67012 Sokak\'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Muhammet Ç.\'nin yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişiler, tabancayla ateş açıp kaçtı. Saldırıda bacağından yaralanan çocuk, yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Muhammet Ç., daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Şüphelileri yakalamak için bölgeyi abluka altına alan polis, eşkale uygun bir şüpheliyi olay yerinin yakınında kovalamaca sonucu yakalarken saldırıda kullanıldığı düşünülen tabanca ise yine olay yerinin yakınındaki bir otomobilin altında bulundu. Olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis araçlarından görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Polislerin çalışmasından görüntü

- Yaralı çocuğa ait kanlı terlikten görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KAMYONET BARAJ GÖLÜNE UÇTU: 1 ÖLÜ

SAMSUN\'un Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki kamyonet baraj gölüne uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay Ayvacık ilçesi Gıdışali Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Çarşamba istikametinden Ayvacık istikametine seyir halinde olan Turan Sarıoğlu (50) idaresindeki 55 AF 434 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu baraj gölüne yuvarlandı. Suya gömülen kamyonet olay yerine gelen çağırılan jandarma ve itfaiyenin çalışması sonucu dalgıçlar tarafından yeri belirlenip çıkarıldı. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detay

-Aracın çıkarılması

Haber-Kamera: AYVACIK(Samsun),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yolda yürüyen yayaya çarparak ölümüne neden oldu.

Kaza Çiftlik Mahallesi\'nde meydana geldi. M.B yönetimindeki 34 BU 7330 plakalı hafif ticari araç yolda yürüyen Saffet Keskinoğlu\'na çarptı. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içersinde yerde yatan Keskinoğlu\'na müdahelede bulunmasına rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan M.B polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Polis incelemeleri

-Ölen kişinin vesikalık fotosu

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER /GÖLCÜK(Kocaeli)(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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EDİRNE\'DE ASKERLERİ TAŞIYAN SERVİS KAZA YAPTI: 13 YARALI

EDİRNE\'nin Süloğlu ilçesinde askeri personeli taşıyan servis aracının hafif ticari araçla çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 asker yaralandı.

Kaza, Edirne-Süloğlu karayolunun Demirhanlı köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Süloğlu Belediyesi\'ne ait 22 NE 563 plakalı servis midibüsü ilçede görev yapan askerleri Edirne kent merkezine götürürken, karşı yönden gelen 22 DV 044 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs devrildi. Kazada midibüste bulunan aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 13 askeri personel yaralandı.

Kazanın duyulması üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Tıp Fakültesi Hastanesi

Hastane önünde askerler

Acil servis detaylar

Ambulanslar

Kaza yeri fotoları

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY /EDİRNE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KÖPEĞİ, TAVUKLARINI YEDİĞİ İÇİN AĞACA İPLE ASIP ÖLDÜRDÜ



SAKARYA\'nın Kocaali ilçesinde R.B. (48), iddiaya göre, tavuklarını yediği gerekçesiyle komşusu M.Ö.\'nün (50) köpeğini iple ağaca asarak öldürdü. R.B.\'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Olay, Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Mahalle sakinleri, köy yolu üzerindeki ormanlık alanda bir köpeği ağaca asılı halde buldu. İple asıldığı görülen köpeğin öldüğü belirlendi. Durumu öğrenen çok sayıda hayvansever olay yerine geldi. Vahşete tepki gösteren vatandaşlar durumu belediye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, köpeğin asıldığı bölgeyi şeritle çevirerek geniş çaplı inceleme yaptı. Yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evinden olay yerine gelen M.Ö., köpeğini asılı halde görünce büyük üzüntü yaşadı.

KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Jandarmaya ifade veren M.Ö., köpeğinin komşusu R.B. tarafından tavuklarını yediği gerekçesiyle öldürüldüğünü iddia etti. M.Ö., şüpheli R.B.\'den şikayetçi oldu.

\'TARİFSİZ ACI\'

Vahşet karşısında büyük üzüntü ve şaşkınlık yaşadığını belirten Hayvan Koruma Gönüllüleri Derneği Üyesi Gaffur Paçalı ise bu acıyı tarif etmenin mümkün olmadığını belirterek, \"Hangi devirde yaşıyoruz bilmiyorum ama bir canı asmış. \'Hayvan tavuklarımı yiyor, bahçeme geçiyor\' diye hayvanı asmışlar. Şu hayvan poposu yere değdiği için ölene kadar çektiği acıyı tarif etmem mümkün değil. Burada bu tür vakalar genellikle yaşanıyor ama böylesini ilk defa yaşıyoruz. Allah kahretsin bunu yapanı. Tüm hayvanseverlerden destek bekliyoruz\" dedi.

Şikayet üzerine harekete geçen jandarma, şüpheli R.B.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

KÖPEĞİ AĞACA ASAN ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Olayın şüphelisi olarak aranan R.B jandarmaya teslim oldu. Şüpheli R.B ifadesinde köpeğin sokak köpeği olduğunu ve M.Ö. tarafından 6 aydır bakıldığını ancak kendisine ait tavukları yediğini söyledi. Bu durumu komşusuna söylediğini ancak sonuç alamadığını ifade eden R.B, sinirlerine hakim olamayarak pazar günü akşam saatlerinde boğazına ip geçirerek fındık ağacına asarak öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde Kocaali ve Akçakoca Belediyelerinin sokak köpeklerini mahallelerine bıraktığını ve tavuklarına verilen zarardan dolayı sinirlerine hakim olamadığını söyledi. Ayrıca jandarma, Kocaali İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kocaali Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede öldürülen köpeğin kulağında sokak hayvanı küpesi olduğu belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan R.B, bugün adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köpek ağaca asılı halde

-Vatandaşın isyanı ve anlattıkları

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /KOCAALİ(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İzmir\'de, 22 göçmenin öldüğü kamyon faciasıyla ilgili 7 gözaltı - ek

KAMYON ŞOFÖRÜ TRAFİK CANAVARI ÇIKTI

İzmir\'de, umut yolculuğuna çıkan göçmenleri kamyonunun kasasında taşıyan ve 22 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası yola çıkıp, durdurduğu bir araçla önce taksi durağına giden ardından götürüldüğü hastanede yüksekten düştüğünü söyleyip, olayı gizlemeye çalışan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz ile ilgili çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Sürücü Mustafa Yılmaz\'ın son 10 ay içerisinde 20\'nin üzerinde trafik cezası yediği belirlendi. Cezalar arasında alkollü halde araç kullanmanın da bulunduğu ifade edildi. Bu arada, sürücünün İzmir\'de oturduğu, insan tacirleriyle yaptığı anlaşma sonrasında göçmenleri almak üzere Aydın\'ın Söke ilçesine gittiği de saptandı. Gözaltındaki zanlıların vereceği yeni bilgilerle gözaltı sayısının da artacağı belirtildi.

GÖZALTI SAYISI 7 OLDU

İzmir\'de umut yolculuğuna çıkan kaçaklardan 22\'sinin hayatını kaybettiği, 13\'ünün yaralandığı katliam gibi kazanın ardından insan kaçakçılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınanların sayısı 5\'ten 7\'ye çıktı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şöför foto

Haber: Taylan YILDIRIM - Davut CAN / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Atatürk büstüne çirkin saldırıya gözaltı (ek)

ATATÜRK BÜSTÜNE ÇİRKİN SALDIRIYA 2 TUTUKLAMA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan Yusuf Saba, ve görüntüyü çeken H.Ç sevk edildikleri Gebze Adliyesi\'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GEBZE CUMHURİYET BAŞSAVCIĞILIĞI AÇIKLAMA YAYINLADI

Gebze Cumhuriyet Baş Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

\"14.10.2018 günü Atatürk büstüne yönelik, hakaret teşkil eden uygunsuz söz ve eylemleri içeren kamera görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış ve toplumda infial uyandırmıştır.

Olayın Kocaeli ili Dilovası ilçei,Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan Atatürk Bütü önünde meydana geldiğinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış, suç teşkil eden eylemleri gerçekleştiren şüpheli Y.S ile bu görüntüleri kameraya çeken şüpheli H.Ç isimli şahıslar, aynı gün yakalanarak gözaltına alınmışlardır.

Her iki şüpheli, Atatürk Hatırasına alenen hakaret suçundan dolayı, eylemlerine uyan 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanun\'un 1. ve 2. maddeleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca sevk edildikleri Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, talebimiz doğrultusunda tutuklanarak, cezaevine gönderilmiştir.

Şüpheliler hakkındaki soruşturma en kısa zamanda tamamlanarak işledikleri suçtan dolayı yetkili ve görevli mahkemeye hitaben düzenlenecek iddianame ile kamu davası açılacaktır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliyeye sevk edilmeleri

-Adliye binasından detaylar

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-Tutuklanan zanlılar

-Adliye detayları

Haber-Kamera: Mesut IŞIK-Büşra KAYA / GEBZE(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KAPIKULE\'DE 13 KİLOMETRE TIR KUYRUĞU

EDİRNE\"de Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan yurt dışına çıkış yapmak için gelen TIR\'lar, 15 kilometre kuyruk oluşturdu.

Avrupa ülkelerine ihracat yükü taşıyan TIR\'lar Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 15 kilometre kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri kuyruğun, TIR\'ların aynı anda çıkış yapmak istemesinden kaynaklandığını belirtti. Hollanda\'ya ihraç yükünü götürmek için önceki günden 18 kilometreden kuyruğa girip çıkış yapmak için beklediğini söyleyen Caner Adalı, \"Burada dünden bu yana bekliyoruz. Neden beklediğimizi bilmiyoruz. Kuyrukta yemek yiyeceğimiz, tuvalet ve diğer ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz tesisimiz yok. Kimse bizimle ilgilenmiyor\" dedi.

Almanya\'ya gitmek için sınırda sıranın kendisine gelmesini beklediğini belirten Ahmet Ateş ise \"Günlerdir kuyrukta bekliyoruz. Cuma günü İstanbul\'dan çıkış yaptım. Yaklaşık 24 saatte buraya kadar geldim. Önümde şu an 5 kilometre kuyruk var. Bugün çıkış yapmamız zor. Bizimle ilgilenen yok. İhtiyaçlarımızı gidereceğimiz tesis yok\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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TIR kuyduğu havadan

TIR kuyruğundan detaylar

Sürücülerle röp.

DHA muhabiri Ali Can Zeray anons

Detaylar

Kapıkule Sınır Kapısı

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY /EDİRNE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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YOLCU OTOBÜSÜNDE 106 KİLO EROİN YAKALANDI: 4 GÖZALTI

KOCAELİ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir yolcu otobüsü içerisine gizlenmiş 106 kilogram eroin ele geçirildi.

Emniyet birimleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Van\'dan İstanbul\'a uyuşturucu madde taşınacağı bilgisini alan ekipler harekete geçti. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde otobüsü durduran Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcuları indirilen otobüsün içerisinde Bobi isimli eğitimli köpek ile arama yaptı. Narkotik köpeğinin şoförün hemen arkasındaki bir koltuğun alt kısmına tepki vermesi üzerine bölüm polis ekipleri tarafından söküldü. Otobüs içerisinde 206 paket halinde gizlenmiş 106 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye polis tarafından el konulurken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- otobüste köpekle arama yapılması

- polislerin eroini bulması

- detay

Haber: Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN /İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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EV SAHİBİNİ GÖREN HIRSIZ, KENDİNİ BALKONDAN ATTI

ADANA\'da hırsızlık için girdiği müstakil evin sahibiyle karşılaşan hırsız, ikinci kattaki balkondan atlayarak, yaralandı. Kanlar içinde yeter yatan şüpheli Cengiz N. (35), \"Vallahi niyetim kötü değil\" dedi.

Olay, bugün saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1630 Sokak\'ta meydana geldi. Uyuduğu sırada evin içinden gelen sese uyanan Nusret Yaş (34), hırsızla yüz yüze geldi. Ev sahibinden kaçmaya çalışan şüpheli Cengiz N., ikinci kattaki balkondan aşağı atladı. Beton zemine çakılıp, yaralanan şüpheliyi gören Yaş, durumu polise ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Kanlar içinde yerde yatan şüpheli, olay yerine gelen polislere hırsızlık yapmadığını söyleyip, \"Valla niyetim kötü değil\" demesi dikkat çekti. Alkollü olduğu gözlenen ve hırsızlıktan kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Binanın dış görüntüsü

- Yerde kanlar içinde yatan Cengiz N.

- Cengiz N.\'nin \"Niyetim kötü değil\" demesi

- Cengiz N.\'nin hırsızlık yapmadığını söyleyip, kendini savunması

- Sağlık ekibinin şüpheliye müdahale etmesi

- Şüphelinin sedye ile ambulansa taşınması

- Ev sahibinin komşusuna eve hırsız girdiğini ve balkondan atladığını söylemesi

- Ev sahibi Nusret Yaş ile röp.

- Evin balkonundan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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YURTTAN KAÇTI, DÜZCE\'DE OTOMOBİL ÇALDI, EREĞLİ\'DE YAKALANDI

ANTALYA\'da kaldığı Çocuk Esirgeme Yurdu\'ndan kaçarak Düzce\'de hafif ticari kamyonet çalan 15 yaşındaki K.T.T., Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde kovalamaca sonrası polis tarafından yakalandı. K.T.T.\'nin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Müftü Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Zonguldak\'ın Kilimli ilçesi doğumlu olan ve Antalya\'da Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğü\'ne bağlı yurtta kalan K.T.T., önceki gün yurttan kaçtıktan sonra Düzce\'ye geldi. Ekmek fırınına ait olan ve üzerinde kontağı bulunan hafif ticari aracı çalan K.T.T., Ereğli ilçesine geldi. K.T.T., akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı sırada aracın plakası \'çalıntı\' ihbarı verdi. Görevlilerin bildirmesi üzerine polise ekipleri, akaryakıt istasyonundan ayrılan K.T.T.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Zonguldak Karayolu\'na doğru ilerlerken tespit edilen K.T.T., kovalamacının ardından yakalandı. K.T.T.\'nin Düzce\'de iki ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı iddia edildi. Gözaltına alınan K.T.T., Düzce Emniyet Müdürlüğü\'nden gelen ekiplere teslim edildi. K.T.T.\'nin aracı Kilimli ilçesindeki evine gitmek için çaldığını söylediği öğrenildi.

YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

K.T.T. nin polise yakalanma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ömer Halis Demir Bulvarı\'na giren aracın polis tarafından durdurulması ve polislerin araçtan indirdikleri K.T.T. yi gözaltına alması yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerası

-Sürücünün göz altına alınması

-Polislerin aracı araması

-Toplanan vatandaşlar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ENGELLİ KİŞİNİN TELEFONUNU ÇALDILAR

ADANA\'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yürüme engelli Namık Yılmaz\'ın (46) cep telefonunu çaldı.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi\'ndeki Merkez Park\'ta yaşandı. Engelli motosikletiyle parkta gezintiye çıkan Namık Yılmaz, ağaçların arasında uyuya kaldı. Bir süre sonra uyanan Yılmaz, motosikletinin üzerinde koyduğu cep telefonunu bulamayınca, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, Yılmaz\'ın ifadesini aldı. Polis, çalınan cep telefonunun bulunması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Engelli Namık Yılmaz\'ın polislerle konuşması

- Yılmaz\'dan detay görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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EVİN BAHÇESİNDE BULUNAN TOP MERMİSİ İMHA EDİLDİ

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan patlamamış obüs top mermisi kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

Malkara\'nın Kozyörük Mahallesi\'nde İ.Ş.\'ye ait kullanılmayan evinin bahçesinde komşuları tarafından patlamamış obüs top mermisi bulundu. Durumunu bildirilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndan olay yerine ekipler sevk edildi. Bahçede yüzeyde açıkça görülen üzerinde harf ve rakam grubu bulunmayan paslanmış 55 milimetrelik 30 kilogram ağırlığındaki top mermisini olay yeri şeridi çekilerek

koruma atına aldı. Malkara Cumhuriyet Savcılığı\'na bilgi verilmesinin ardından olay yerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Olay Y0eri İnceleme ve Patlayıcı Madde İmha Timi ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemenin ardından top mermisi ekipler tarafından kum dolu bir tahta sandığın içerisine konularak Kozyörük Mahallesi Kuruçay mevkiine götürülüp güvenlik önlemleri aldıktan sonra C-3 patlayıcı desteğiyle kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. Patlamanın gerçekleştirildiği bölgede büyük bir çukur açıldı.

Top mermisinin imhası sırasında mahalleler arası yol araç trafiğine kapatılarak, sağlık, itfaiye ve destek personel hazır bekletildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin gelişi

-Top mermisi üzerinde inceleme

-Kapatılan araç trafiği

-Ekiplerin çalışması

-Merminin kontrollü şekilde sandığa konulması ve uzaklaştırılması

-Mermini patlatılması ve çıkan dumanlar

Çevreden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN /MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SAVAŞTA ASKER BABALARINI KAYBEDEN UKRAYNALI ÇOCUKLAR MARMARİS\'TE

UKRAYNA\'da savaşta ölen askerlerin 8 ile 14 yaş arasındaki çocukları Muğla\'nın Marmaris ilçesine tatile getirildi. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve Ukrayna\'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha çocukları karşılayarak çeşitli hediyeler verdi.

Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, ülkelerindeki savaşta babalarını kaybeden 16 çocuk 6 günlüğüne Marmaris\'e tatile getirildi. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve Ukrayna\'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ve Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olena Topçu çocukları kalacakları otelin salonunda karşıladı. Çocuklarla bir araya gelen heyet ilk olarak Türkiye ve Ukrayna\'nın milli marşlarını okudu. Çocuklar, kendi yazdıkları şarkılarını seslendirdi. Ukrayna Büyükelçisi Sybiha ve Belediye Başkanı Acar çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Böyle anlamlı bir projeye destek vermekten onur duyduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar, \"Çocuklarımızın kendilerini evlerinde hissetmeleri için ne gerekiyorsa hizmetlerine hazırız. Planlı kültür ve tarihi gezilerine katılmalarını sağlayacağız. Tatilin keyfini çıkartmalarını ve bol bol denize girmelerini tavsiye ediyorum\" dedi.

Marmaris yerel yönetiminin ve Türk halkının ne kadar konuk sever olduğuna yakın olarak şahit olduğunu söyleyen Ukrayna\'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ise, \"Bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz günden bugüne kadar Türkiye ile sıkı ilişki içindeyiz. Bu dostluğumuz ilelebet artarak devam edecektir. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar\'ın desteği ve Marmaris halkının misafirperverliği ile çocuklarımızın çok iyi vakit geçireceğine inanıyorum. Altı günlük Marmaris tatili sonrası çocuklarımızı İstanbul\'da ağırlayacağız. Türkiye ve Marmaris\'i çok seviyorum\" dedi.

\"BU ÇOCUKLAR ÖLEN ASKERLERİMİZİN BİZE EMANETİ\"

Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olena Topçu da, \"Büyükelçiliğimiz ve belediye desteğiyle çocuklarımızı Marmaris\'te ağırlıyoruz. Ukrayna\'da Rusya ile savaşırken ölen askerlerimizin bize emaneti olan çocuklarımız 6 gün süreyle tatil yapacak. 16 çocuğumuzu ağırlayacağız. Önceden planlanan kültür ve tarihi geziler olacak. Günü birlik gezi turları ile koyları gezecekler. Marmaris\'te yerleşik yaşayan Ukraynalı kardeşleri ile tanışacaklar. Marmaris\'te misafir edildikten sonra 21 Ekim günü İstanbul\'da olacaklar\" dedi.

Tanışma etkinliği sonrası çocuklar kendileri için özel olarak hazırlanan salonda yemek yedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çocukların karşılanmasından görüntü

- Çocukların milli marşlarını söylemesinden görüntü

- Belediye Başkanı Ali Acar ve Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha\'nın açıklamalarından görüntü

- Çocuklara verilen hediyelerden görüntü

- Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olena Topçu ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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DAMADA TAKI DİYE EGZOZ TAKTILAR

NİĞDE\'de bir düğünde damadın arkadaşları evlenen çifte egzoz ve yangın tüpü armağan etti.

Niğde\'de bir düğün salonunda yapılan törenle Sevda Veziroğlu ile Onur Turgut dünya evine girdi. Damadın arkadaşları takı töreni sırasında, davetlilerin şaşkın bakışları altında genç çifte egzoz ve yangın tüpü armağan etti. Damadın arkadaşı ve olayın fikir babası Ömer Yücel, Dinamit Gençlik adı altında gruplarının olduğunu ve grup üyesi 8 arkadaşın birbirlerini çok sevdiğini söyledi. Geçen yıl bir başka arkadaşlarının düğününde de yangın tüpü hediye ettiklerini belirten Yüce, \"Farklı ve eğlenceli bir şey ortaya koymak için bunu yaptık. Onur kardeşimiz arabaları çok seviyor. Ona da arabasıyla ilgili olarak egsoz taktık. Yangın tüpü de grubumuzun simgesi haline geldiği için yanında onu da verdik. Kardeşimiz çok sevindi ve çok eğlenceli dakikalar yaşadık. Herkes çok eğlendi. Grubumuzdaki tüm arkadaşlarımız evlenince farklı hediyeler vereceğiz. Kardeşimize bir ömür boyu Dinamit Gençlik grubu olarak mutluluklar diliyoruz\" dedi.

ARABAMA TAKTIRACAĞIM

Durum karşısında şaşkına dönen damat Onur Turgut, \"Hiç böyle bir hediye beklemiyordum. Ahmet abimize yangın tüpü taktıklarında ben de vardım. Ama bana böyle bir hediye vereceklerini beklemiyordum. Egsozu arabama taktıracağım. Çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Damadın arkadaşları daha sonra taktıkları egzoz ve yangın tüpü ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Egzozun iki kişi tarafından getirilmesi

- Yangın söndürme tüpünün getirilmesi

- Egzoz ve yangın söndürme tüpünün damada verilmesi

Haber-Kamera: Ali KADI / NİĞDE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ