DHA YURT BÜLTENİ 1

1) KILIÇDAROĞLU, YÜRÜYEREK BELEDİYEYE GİTTİ, SELFİE ÇEKTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi\'nde Yeni Kuşak Enstitüleri Derneği\'nin düzenleği panelin açılışına katıldıktan sonra yürüyerek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'ne gitti. İki Eylül Caddesi\'nde partililerle birlikte yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu\'na vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Kılıçdaroğlu, vatandaşlar ile bol bol selfie çektirdi. Kılıçdaroğlu bir süre Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in makamında oturduktan sonra geçen hafta hayatını kaybeden Köy Enstitüleri Derneği kurucu üyesi Bircan Bircan\'ın Yıldıztepe Mahallesi Bircan Sokak\'taki ailesine giderek, taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından Eskişehir\'den ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kemal Kılıçdaroğlu\'ndan panel detayları

-Kılıçdaroğlu, partililerle birlikte yürüyerek Büyükşehir Belediyesi\'ne giderken

-Kılıçdaroğlu\'nun vatandaşlarla selfie çektirmesi

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

Boyut: 590 MB / Süre: 5 dakika 16 saniye

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)BURSA\'DA GELİN ARABASIYLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI



BURSA\'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, gelin arabası ile çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü, gelin arabasındaki gelin ve damadın da aralarında olduğu 5 kişi yaralandı. Kaza, Bursa\'nın Mustakemalpaşa ilçesi yakınlarında saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Manisa\'nın Gölmarmara ilçesinden gelin alıp dönen düğün konvoyunun geçtiği sırada tali yoldan çıktığı öne sürülen sürücüsü öğrenilemeyen 16 GD 231 plakalı otomobil, 34 BBZ 6249 plakalı gelin arabasına çarptı. Kazada otomobildeki Yahya Şengül, Şahin Korkmaz, Serkan Ay ve Murat Korkmaz hayatını kaybetti, diğer araçtaki gelin ve damadın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar Mustafakemalpaşa ve Karacabey\'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Hayrettin GÖK/ MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),(DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)İZNİK\'TE KAZA : 1 ÖLÜ, 5 YARALI



BURSA-İznik karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Bursa İznik Karayolu\'nun 3\'üncü kilometresinde meydana geldi. Bursa\'nın Yenişehir ilçesinden İznik\'e giden Emre Dönmez yönetimindeki 16 PJ 334 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Gültekin yönetimindeki 16 SAT 13 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Lütfü Tümer (49) yaşamını yitirirken, aynı araçtaki Hüseyin Yiğit, Emre Dönmez, Ali Evci ve diğer otomobilde bulunan sürücü Mehmet Gültekin ve Fatma Gültekin yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesi ile Bursa\'daki hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Yaralılardan detaylar

-Yaralıların ambulansa kaldırılışı

-Araçlardan detaylar

Haber-Kamera: Harun SAK-Mehmet BULDU/YENİŞEHİR,(BURSA),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)KONYA\'DA KAZA: 1 ÖLÜ

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen oütomobilin sürücüsü Şaban Koç (53), olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, saat 18.00 sıralarında Ereğli ilçesi Selvili yolu üzerinde meydana geldi. Şaban Koç idaresindeki 42 E 3291 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan Şaban Koç olay yerinde hayatını kaybetti. Şaban Koç\'un cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Cesedin otomobilden çıkarılması

-Detaylar

Haber-Kamera:Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya) (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)OTOMOBİL ÖNCE MİNİBÜSE SONRA ELEKTRİKLİ BİSİKLETE ÇARPTI: 11 YARALI



DÜZCE\'de, kavşakta kontroldan çıkan otomobilin önce minibüse ardından da savrularak elektrikli bisiklete çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, Metek TOKİ Konutları Kavşağı\'nda meydana geldi. Yavuz Uzunyurt idaresindeki 06 BS 8021 plakalı otomobil kavşakta Süleyman Bozdağ idaresindeki minibüse ardından da Bülent Kızılcıoğlu idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Bisiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle minibüsün altına savrulurken, kazayı yara almadan atlattı. Kazada minibüs ve otomobilde bulunan Sena Uzunyurt, Emine Yoldaş, İlknur Uzunyurt, Tuğba Nebioğlu, Nebahat Sevil Karadeniz, Sevdican Genç, Sevim Bozdağ, Zeynep Nebioğlu, Oktay Genç, Meral Esen ve Münevver Kızılcıoğlu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Yaralıların görüntüsü

- Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü

- Sağlık ekiplerinin müdahale görüntüsü

- Detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)DÜĞÜN MAGANDASI YİNE CAN ALDI



BURSA\'nın İnegöl ilçesindeki düğün eğlencesinde maganda silahından çıkan kurşunun isabet ettiği Necmi Çelik (57) götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde İnegöl\'e bağlı Dömez Mahallesi\'nde meydana geldi. Dömez mahallesinde gerçekleşen düğünde davetlilerden bazıları pompalı tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. Kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan kurşunlardan biri düğünde bulunan Necmi Çelik\'in başına isabet etti. Necmi Çelik\'in yaralandığını gören vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı Çelik\'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Olay nedeniyle düğün de sonlandırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgi isoruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Acil servis önü

- Ambulansın gelişi

- Sedyenin indirilmesi

- Kalp masajı yapılması

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)13 YAŞINDAKİ BEKİR, KALAŞNİKOFLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU



MARDİN\'in Derik ilçesi kırsalında hayvan otlatan 8\'inci sınıf öğrencisi Bekir Dem (13), kalaşnikof tüfekle vurulmuş halde, ölü bulundu.

Olay, Derik ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinpınar Mahallesi Susamlı mezrasında meydana geldi. Evlerinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta hayvan otlatan Bekir Dem\'in bulunduğu bölgeden silah sesi geldi. Olay yerine koşan yakınları, Bekir\'i yerde kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık ekibinin incelemesinde, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Bekir Dem\'in cesedi, Derik Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Çocuğun cenazesi getirilirken yakınları, sinir krizi geçirip ağıtlar yaktı. Bekir\'in cansız bedeni buradaki ön otopsiden sonra Mardin Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre, Bekir Dem\'in kalaşnikof tüfekle vurulduğunu söyledi. Ancak, çocuğun intihar mı ettiği, tüfekle oynarken kazara mı kendisini vurduğu ya da başka biri tarafından mı öldürüldüğü konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Bekir Dem\'in fotoğrafı

-Hastane acil servisi

-Hastane morgu

-Morg önünde bekleyen kadınlar

-Kadınların Kürtçe ağıt yakması

-Cenazenin araca taşınması

-Kadınların cenaze aracını yumruklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)CAMİNİN BAHÇESİNDE MAGANDA KURŞUNU İLE YARALANDI



KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, caminin bahçesinde yürüyen 45 yaşındaki Mesut Sel, maganda kurşununa hedef oldu. Sağ omzuna isabet eden kurşunla yaralanan Mesut Sel tedavi altına alındı. Olay saat 22.30 sıralarında, Başiskele Döngel Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Döngel Merkez Camii\'nin bahçesinde meydana geldi. Cami bahçesinde yürüyen Mesut Sel bir anda yere yığıldı. Bir magandanın tabancasını ateşlemesi sonucu sağ omzuna isabet eden kurşunla yaralanan Mesut Sel\'i görenler 112 Acilden yardım istedi. Mesut Sel, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis otomobil içerisinden rastgele ateş eden kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının hastaneye girişi

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İrlandalı turistin yuttuğu pırlanta, kolonoskopi ile çıkarıldı (EK)

9)ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde, çalarak yuttuğu pırlanta, kolonoskopi yapılarak çıkartılan İrlandalı turist Ian Camppel, taburcu edildi. Camppel, hastaneden çıktıktan sonra \'nitelikli hırsızlık\' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde, çalarak yuttuğu pırlanta, kolonoskopi yapılarak çıkarılan İrlandalı turist Ian Camppel, \'nitelikli hırsızlık\' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Ian Camppel\'ın adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (MUĞLA), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, SAKLANDIĞI OTLARIN ARASINDA YAKALANDI

TEKİRDAĞ\'da polisin \'dur\' ihtarına uymayıp otomobille kaçan hırsızlık şüphelilerden biri, saklandığı çalılıklar arasında drone ile takip edilerek yakalandı. Polisin yakalayıp gözaltına aldığı 2 kişi tutuklandı, 2 kişinin de arandığı belirtildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri, farklı adreslerdeki hırsızlık olayları üzerine 3 gün önce çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlıkta kullanılan otomobilin plakasını belirledi, şüphelilerin eşkâllerini tespit etti. Polis, uygulama noktasında önlem alarak şüphelilerin içerisinde olduğu araca \'dur\' ihtarında bulundu. Uzaklaşan aracın sürücüsü E.Y., kovalamaca sonucu ekipler tarafından yakalanırken, otomobilde bulunan diğer 3 kişi inerek farklı yönlere kaçmaya başladı. Şüphelileri arayan polis, çalışmalarda drone da kullandı. Şüphelilerden F.A. otluk alanda gizlenirken yakalandı. Kaçan diğer 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Öte yandan, araçta yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. ve F.A. tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin çalılıklarda yakalanması

-Bölgeden detaylar

-Tutuklanan şüphelilerin adliyeden çıkarılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)ZABITALARIN, KALDIRIMDA İNCİR SATAN VATANDAŞA MÜDAHALESİ TEPKİ ÇEKTİ

KAHRAMANMARAŞ\'ta 2 zabıta memurunun kaldırımda incir satan bir kişiye müdahale etmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Olayın kamuoyunda büyük tepki çekmesi üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Şeyh Adil Caddesi\'nde meydana geldi. 2 zabıta memuru kaldırımda el arabası ile incir satan bir vatandaşa müdahale etmek istedi. Zabıtalar, arabaya el koymak isterken, vatandaş \"Alamazsın\" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine zabıta memurlarından biri satıcıyı itekledi.

Tüm bu anlar çevredeki bir kişi tarafından da cep telefonuyla kaydedilirken, caddede görevli parkomat görevlisi zabıtalara engel olmak istedi. Ancak zabıta memuru \"Biz işimizi yapıyoruz kardeşim sen bırak. Sen işini yap, sanane\" diyerek görevliyi azarladı.

Görüntülerde zabıta memurları, el arabasıyla incir satan vatandaşla birlikte gözden kaybolurken, vatandaşlardan büyük tepki mesajları geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşananlarla ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Bugün Kurtuluş Mahallesi Şeyh Adil Caddesi\'nde seyyar olarak incir satışı yapan vatandaşımızla zabıtalarımız arasında meydana gelen olumsuz durum nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç\'un talimatlarıyla sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır.\"

Görüntü Dökümü

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- Vatandaşın zabıtaya tepki göstermesi

- Zabıtanın vatandaşı iteklemesi

- Zabıtanın el arabasını almaya çalışması

- Parkomat görevlisine tepki göstermesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)SERVİS MİNİBÜSÜ, KÖPEĞİ EZİP YOLUNA DEVAM ETTİ



BURSA\'da bir servis minibüsünün yolda yatan bir köpeği ezip feci şekilde can vermesine neden olduktan sonra durmayıp yoluna devam etmesi ile ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Merkez Nilüfer İlçesi Hasanağa Toki Konutları önünde 3 gün önce güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde bir servis minibüsü, yolda yatan bir sokak köpeğinin üzerinden geçti. Duraksamadan yoluna devam eden sürücüsünün ardından köpek dakikalarca can çekiştikten sonra öldü. Sosyal medyada yer alan görüntüler hayvanseverlerin tepkisini çekti. Yapılan yüzlerce tepki yorumlarında hayvanseverler, servis şöforü hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

SÜRE:53 sn // BOYUT: 1 MB

Görüntü Dökümü

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-Köpeğin ezilme anı (Güvenlik kamerası)

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)BÜYÜKELÇİLER VE EŞLERİ, GÖBEKLİTEPE İLE BALIKLIGÖL\'Ü GEZDİ



TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen gezi kapsamında Şanlıurfa\'ya gelen Hindistan, Çin, Makedonya, Bosna Hersek ve Ukrayna büyükelçileri Göbeklitepe ve Balıklıgöl\'ü ziyaret etti.

Türkiye\'nin turistik yerlerini tanıtmak için yabancı ülkelerin büyükelçilerine yönelik gezi programı başlatan TÜRSAB, Hindistan, Çin, Makedonya, Bosna Hersek ve Ukrayna büyükelçileri ve eşlerine yönelik Güneydoğu turu başlattı. Gaziantep\'in ardından Şanlıurfa\'ya gelen büyükelçiler ve eşlerine TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da eşlik etti. İlk olarak Göbeklitepe\'yi gezen ve tanıtım filmini izleyen konuklar, tarihi eserleri ve \'T\' şeklindeki stelleri yakından inceledi. Göbeklitepe\'nin ardından kentin simgesi Balıklıgöl\'e gelen ziyaretçiler, balıklara yem atıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükelçilere eşlik eden TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye\'nin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtma misyonları bulunduğunu belirterek şöyle dedi:

\"Büyükelçilerimizin ülkemizi tanıması, vatandaşlarımızla iç içe olması için böyle bir gezi düzenledik. Bunu diğer bölgelerde de tekrar edeceğiz. İnsanlık tarihinin ilk tapınağı Göbeklitepe\'deyiz. Göbeklitepe aslında sosyal ve kültürel bir alandır. İnsanlar birbirleriyle mal değişimi yapıyorlarmış, dolayısıyla önemli bir yerdir. Büyükelçiler Göbeklitepe\'den çok etkilendiler. Büyükelçiler kendi ülkelerinde de bu tapınağı anlatacaklar. Böyle bir etkinliği uygun bulduk, bundan sonra da devam edeceğiz. Çin ve Hindistan dünyada gelişen ülkelerdir. Çin şimdi tek başına yurt dışına 130 milyon turist gönderen bir ülkedir. Bunlar çok geniş pazarları olan ülkelerdir. Yeni bir pazarlama ve tanıtma çalışması yapıldığı zaman, pazarın değerini de önemli katkılar sağlar. Çin bu bakımdan uzun vadede çok şeyler vadeden bir pazardır. Bu sene de yüzde 100\'e varan bir artış var. İnşallah bu artışlar her yıl artarak devam eder. Bölgeye de önümüzdeki yıl 1 milyon turist bekliyoruz biz bu bölgeye, Kapadokya gibi çok önemli bir bölgedir. Türk kültür mirası açısından bakıldığında yerini almış. Bundan sonra da yerini alacaktır. İnsanlara yerinde tanıtma amacıyla göstermek gerekir. Kitaplardan ve filmlerden göstermekle bu iş olmaz. Burayı yaşamak bambaşka bir olaydır. Amacımız, elimizden geldiği kadar kendi ülkelerinden kanaat önderi olmuş kişileri buralara getirerek, nasıl bir yer olduğunu anlatmaktır. Avrupa\'da fuarlarda anlatmaktansa, insanları buraya getirip, yerinde görmelerini sağlamak daha iyidir.\"

Görüntü Dökümü

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- Şanlıurfa\'ya gelen Büyükelçiler

- Göbeklitepe ve balıklıgölü gezen elçiler

- TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya açıklama yapması

- Büyükelçileri hatıra fotoğrafı çekmesi

- Elçilerle röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 304 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)SERTAB ERENER HAYRANLARINA UNUTULMAZ BİR AKŞAM YAŞATTI



TÜRK Pop Müziği\'nin sevilen ismi Sertab Erener, Bursalı hayranlarını şarkılarıyla hem duygulandırdı, hem coşturdu.

Türk Pop Müziği\'nin usta yorumcusu Sertab Erener, Bursa\'da hayranlarıyla buluştu. Açıkhava Tiyatrosu\'nda sahne alan ünlü sanatçı, şarkılarını akustik sunumlarıyla sesinin en yalın halini sergilediği konserin ilk bölümünde uzun süre alkışlanan performansa imza attı. Konserinde sevenlerini kimi zaman duygulandırıp kimi zaman da coşturan Erener\'in şarkılarına Bursalılar da alkışlarıyla eşlik etti. Neşeli tavırlarıyla sempati kazanan ünlü sanatçı yaklaşık 1.5 saat sahnede kalırken hayranlarına da unutulmaz bir akşam yaşattı.

Görüntü Dökümü

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-Sertab Erener\'in performansından detaylar

-Seyircilerden detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

