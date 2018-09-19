DHA YURT BÜLTENİ 1

1)ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA 2 ASKERİ ŞEHİT EDEN 9 TERÖRİST TUTUKLANDI

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nı şehit eden, jandarma ve MİT\'in Suriye\'de ortakalaşa düzenlediği operasyonla yakalanıp Türkiye\'ye getirilen ve adliyeye sevkedilen terör örgütü PKK/YPG üyesi M.C., İ.M., A.M., İ.M., R.M., M.K., H.K., F.K. ve C.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞSAVCI ATAMAN\'DAN AÇIKLAMA

Hatay Cumhuriyet Başsavcsı Ahmet Ataman, 9 teröristin tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Piyade Üst Teğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Muhmet Muratdağı\'nı şehit eden teröristlerin 14 Eylül günü Suriye\'nin Afrin bölgesi Raco Beldesi\'nde yakalanarak Hatay\'a getirildiğini belirten Ataman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: \"Aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına alınmışlardır. Şüphelilerin kollukça ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca müdafi huzurunda ifadeleri alınmış, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında elde edilen deliller dikkate alınarak şüpheliler M.C., A.M., C.M., F.K., H.K., İ.M., M.M.K., İ.M. ve R.M. \'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak\', \'Kasten Öldürmek\' ve \'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak\' suçlarından Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne tutuklanmaları talebi ile sevk edilmiş, Hatay 2\'inci Sulh Ceza Hakimliği\'nin 18 Eylül 2018 tarih ve 2018/407 sorgu sayılı kararı ile şüphelilerin tutuklanmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

Görüntü Dökümü

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- Adliye önündeki polislerden görüntü

- Tutuklanan teröristlerin adliyeden çıkartılmaları

- Teröristlerin konuyduğu otobüsün jandarma eskortuyla adliyeden ayrılması

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK /HATAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)KOCAELİ’DE YANGIN FACİASI: 2 ÇOCUK ÖLDÜ, 3 ÇOCUK YARALI



KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı ahşap evde çıkan yangında 2 çocuk öldü, 3 çocuk da yaralandı.Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi\'nde Suriyeli ailenin yaşadığı 2 katlı ahşap evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ahşap binayı sardı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde sadece çocukların olduğunu fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekipleri gelmeden yardıma koştu. Eve giren vatandaşlar, 3 çocuğu dışarı çıkardı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, vücutlarında yanıklar oluşan 3 çocuk, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında, yangını öğrenip olay yerine gelen aile fertleri, evde yaşları 3 ile 14 arasında değişen 5 çocuklarının olduğunu söyledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla güçlükle söndürüldü. Eve giren ekipler, 2 çocuğun cansız bedenine ulaştı. Çocukların anne ve babası feryat edip, gözyaşı döktü, sinir krizleri geçirdi.

Küçük çocukların cenazeleri morga kaldırılırken, evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Binanın yanarken görüntüsü

- Yaralı çocuğun görüntüsü

- İtfaiyenin alevlere müdahalesi

- Anne babanın feryatları

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU /DERİNCE(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sedanur\'un bulunması için köy didik didik aranıyor (2)

3)SEDANUR KAÇIRILDI MI?

Kars\'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolan Sedanur Güzel\'i arama çalışmaları sürerken, komşulardan Makbule Aydın, küçük kızın kaçırılmış olabileceğini ileri sürdü.

Jandarma karakoluna giderek gördüklerini anlatan Makbule Aydın, \"Ben, saat 12.00- 12.30 arasıydı, bir bağırtı duydum. Bir kız çocuğu \'Anne\' diye ağlıyordu. Nefes nefeseydi. Hurda toplayan araç içerisinde kız çocuğunun ağladığını ve birisinin de araçta ağlayan kızın başına eliyle bastığını gördüm. Aracın içinde demir vardı. Aracın kasasında 17 yaşlarında mavi gömlekli birisi oturuyordu. Kız çocuğunun kafasına bastırıyordu. Kalkmasını engelliyordu. Kız bağırıyordu. Ben o sırada çocuklarla ilgileniyordum. Araçtaki kızın bu kişilerin kardeşi olabileceğini düşündüm. O ara çocuğuma \'Bu senin gibi kardeşlerini dövüyor\' dedim, o yüzden bağırıyor sandım. Bu olay yaşandıktan sonra saat 17.00 gibi Sedanur\'un annesi geldi. \'Benim çocuğum yok, gördünüz mü onu arıyoruz\' dedi. Ben de araçtaki çocuğun Sedanur olabileceğini düşünerek karakolda ifade verdim\" diye konuştu.

KOMŞU ŞÜPHELİ OLARAK SORGUYA ALINDI

Kars\'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 9 yaşındaki Sedanur Güzel\'in geçen pazar günü kaybolması ile ilgili ailenin komşusu E.B. ifadesi alınmak üzere Paslı Jandarma Karakol Komutanlığı\'na götürüldü. Kars Valisi Rahmi Doğan, E.B.\'nin \'şüpheli\' sıfatıyla karakoldaki sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sedanur\'un evinin önü

-Amcası ve muhtar ile röp.

-Makbule Aydın\'ın açıklaması

-Olay yeri inceleme ekibi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK /KARS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)KAYBOLAN ÇOBANIN CANSIZ BEDENİNİ ANNESİ BULDU

TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde önceki gün kaybolan keçi çobanı Yavuz Kayabaşı\'nın cansız bedenini, onu aramaya çıkan annesi Sebiha Kayabaşı buldu.

İlçede keçi çobanlığı yapan ve bekar olan Yavuz Kayabaşı(27), önceki gün sabah hayvanlarla birlikte gittiği araziden geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan ailesi araziye çıkarak genci aramaya başladı. Önceki gün yapılan aramalardan sonuç çıkmadı. Havanın kararmasıyla arama çalışmalarını sona erdiren aile sabah saatlerinde Yavuz Kayabaşı\'ın güttüğü keçileri buldu. Anne Sebiha Kayabaşı ise oğlunun hayvanları otlatmak için sıklıkla gittiği alanları taramaya devam etti. Anne Kayabaşı akşam saatlerinde Üç Tepeler mevkisindeki ormanlık alanda oğlunu hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Annenin seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz Kayabaşı\'ın öldüğünü belirledi. Vücudunda her hangi bir yara izine rastlanmazken, sadece baş kısmında küçük bir hasar olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kayabaşı\'nın cesedi otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çobanın ölüm nedeni otopside belli olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışması

-Cenazenin götürülüşü

-Annenin görüntüleri

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR /ERBAA(Tokat),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)KOMŞU DEHŞETİ; TARTIŞTIĞI KADIN VE ÇOCUKLARININ ÜZERİNE KEZZAP ATTI

KONYA\'da Gülay E., tartıştığı komşusu Saadet Ş. (44) ve 3 çocuğunun üzerine kezzap attı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Saadet Ş. ve çocukları hastaneye kaldırılırken, Gülay E. de gözaltına alındı.

Olay, önceki gün Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Gülay E., henüz belirlenemeyen bir nedenle komşusu Saadet Ş. ile tartışmaya başladı. İki komşu tartışmanın ardından evlerine döndü. Gülay E., bir süre sonra elinde kezzap dolu şişeyle Saadet Ş.\'nin evinin önüne geldi ve zili çaldı. Gülay E., kapıyı açan Saadet Ş. ve yanında bulunan çocukları Akil Ş. (13), Osman Ş. (12) ve Ayşegül Ş.\'nin (7) üzerine doğru kezzap atıp kaçtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Saadet Ş. ve çocukları, çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Gülay E.\'yi gözaltına aldı.

\'BİZE KİNLENMİŞ\'

Konya\'da, tartıştığı komşusu Gülay E.\'nin kendisi ile çocuklarına yönelik kezzaplı saldırısı sonucu yüzünde, omzunda ve ellerinde yanıklar oluşan Saadet Ş. (44), bu harekete anlam veremediğini söyledi. Çocuklarını önceki gün öğle saatlerinde okula bırakmaya giderken de komşusunun kendilerine taş fırlattığını ileri süren Saadet Ş., \"Saldırgan, karşı komşum. Daha önce farklı konulardan dolayı tartışmıştık. Bize kinlenmiş galiba. Dün çocuklarımı okula götürürken taş fırlattı. Akşam da eşimi karşılamak için kapıyı açmıştım. O sırada çocuklarım da yanımdaydı. Karşı komşum da birden evin kapısını açıp, bizim üzerimize kezzap atıp, içeri girdi\" dedi.

Saadet Ş., oğlu Akif\'in (13) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğunu, sağlık durumunun da ağır olduğunu belirtirken, diğer çocukları Osman (12) ve Ayşegül\'ün (7) ise elleri ile kollarında yanıklar olduğunu söyledi. Saadet Ş. ve 3 çocuğunun tedavisi sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Gözaltına alınanın sağlık kontrolünden geçirilmesi

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK /KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)\'GEMİDE ŞARBONLU HAYVAN\' İDDİASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

ŞARBON virüsü taşıdığı ileri sürülen büyükbaş hayvanların tutulduğu iddia edilen, Panama bandıralı \'Rahmeh\' adlı 139 metrelik geminin bağlı olduğu acentenin vekili avukat Meltem Cırık Nurdoğdu, geminin ambarlarında ve güvertesinde herhangi bir yük ya da hayvanın olmadığını söyledi.

İstanbul\'da Ahırkapı açıklarında 20 gün kadar bekledikten sonra 6 Eylül 2018\'de Marmara\'ya açılan geminin Akdeniz sularında dolaştığı iddialarıyla ilgili bağlı olduğu acentenin vekili avukat Meltem Cırık Nurdoğdu, açıklamalarda bulundu. Nurdoğdu, şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi hakkında çıkan haberlerin eksik ve yanlış bilgiler doğrultusunda hazırlandığını söyledi. Nurdoğdu, gemi ile ilgili bakanlığın ve diğer resmî kurumlar tarafından yapılan açıklamaların yeterli olacağı kanaatiyle bugüne kadar hiçbir şekilde açıklama yapma gereği duyulmadığını belirterek, şöyle dedi:

\"Geminin şarbon hastalığına yakalanan büyükbaş hayvan taşıdığı, hayvanların hâlâ gemide olduğu yönündeki iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Brezilya\'dan Et Süt Kurumu Genel Müdürlüğü\'ne gemi ile gönderilen büyükbaş hayvanlar, 18 Ağustos 2018 tarihinde Bandırma Limanı\'nda gemiden tahliye edildi. Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü tarafından hayvanların muayene ve kontrolleri yapılırken, klinik olarak herhangi bir hastalık belirtisinin olmaması nedeni ile tahliye işlemlerinin başlamasına izin verildi. Et Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Muayene ve Komisyonu\'nca da bu durum tespit edilmiştir. Kaldı ki bahsi geçen hayvanların gemiye yüklenmesinden önce tüm sağlık kontrolleri ve aşıları yaptırılmış olup hiçbir risk taşımadığı açıktır.\"

\'HEDEF HALİNE GETİRİLDİ\'

Geminin Bandırma Limanı\'ndaki tahliye işlemlerinin bitmesinin ardından 19 Ağustos 2018 tarihinde Cebelitarık Limanı\'na gitmesi için çıkış izni verildiğini ifade eden Nurdoğdu, şunları kaydetti:

\"20 Ağustos 2018 tarihinde gemi ikmalini sağlamak için yakıt alma, tayfa değişikliğini sağlama, yeni sefere hazırlık gibi zaruri ikmaller nedeni ile İstanbul Ahırkapı\'da demirlemek durumunda kalmıştır. Ancak Kurban Bayramı\'nın uzun olmasının da etkisiyle ikmallerin tamamlanması tahmin edilen tarihte gerçekleştirilememiştir. Bu sırada gündeme düşen haberler nedeni ile söz konusu gemi haberlerin odak noktası olmuş, bazı topluluklar tarafından hedef haline getirilmiştir. Daha fazla yanlış haberlere mahal vermemek adına armatörün de talimatı ile gemi Ahırkapı\'dan ikmallerini tamamlayamadan ayrılmak zorunda kalmıştır. Gemi, 07 Eylül 2018 tarihinde Çanakkale Boğazı\'nda yaklaşık 12 saat sırf bu haberlerden dolayı bekletilmiştir. Uygulamada tahmini ve hava müsaadeli 2 saat süren Boğaz geçiş süresi maalesef ki mümkün olmamıştır. Sözde şarbon tehlikesi, gemide canlı hayvanların bulunduğu gibi yanlış bilgilerden dolayı pilot gemiye çıkmak istememiş, saatler geçtikten sonra pilot ikna edilerek gemiye çıkışı sağlanmış ve geminin geçişine izin verilmiştir.\"

SATILMASI GÜNDEMDE

Geminin Akdeniz\'e seyri sırasında sahip değişikliği olma ihtimali nedeni ile yedek parça ve 1 şirket temsilcisi katılımını sağlamak için Çeşme\'deki Demir mevkisine \'Transit geçiş/uğraksız olmadan\' demirlediğini kaydeden avukat Meltem Cırık Nurdoğdu, şunları söyledi:

\"Haberlerde yer alan hayvanların Çeşme\'de tahliye edileceğine ilişkin iddialar da tamamen asılsızdır. Zira o gemi boştur. Ambarlarında, güvertesinde herhangi bir yük ya da hayvan yoktur. Ayrıca Çeşme Limanı tahliye veya yükleme yapmasına izin verilen bir liman olmayıp, gümrüğü ihtisas gümrüğü değildir. Ancak Boğaz\'dan geçen gemilere, personel, kumanya, tamir, yedek parça temini için 168 saate kadar izin verilmiş bir demirleme sahasıdır. Akıllarda herhangi bir soru işaretinin kalmaması için Sahil Sağlık Denetleme Merkezi doktorunun gemiye çıkması ve işlem yapmak üzere girişimde bulunuldu. Buna rağmen hava muhalefeti sebebi ile doktor gemiye çıkarılamamıştır. Gemi, yoğun baskı ve gerçek dışı haberlerin çoğalması nedeni ile armatörün talimatı ile ikmali dahi sağlanamadan Çeşme\'den ayrılmak durumunda kalmıştır. Geminin hedef haline gelmesi ve tüm bunlardan dolayı Türkiye kara sularında vakit kaybetmesinden dolayı gemi en uygun liman olan Beyrut\'a yönlendirilmiştir. Ancak maalesef ki bu asılsız haberler Beyrut\'a da sirayet etmiş ve oradan da olumlu bir sonuç alınamamıştır. Şu an için gemi ikmallerini tamamlayıp sefere çıkmak için hâlâ Akdeniz\'de beklemektedir. Ancak mevcut haberlerden dolayı çok büyük zorluklar yaşanmaktadır. Önemle belirtmek isteriz ki, bahsi geçen geminin donatanı-işletmecisi Türkiye\'de uzun yıllardan beri faaliyet gösteren, istihdam sağlayan, önemli bir gelir kaynağı olan ve tüm ulusal/uluslararası kurallara riayet ederek işlerini gerçekleştiren profesyonel ve şeffaflıktan yana olan bir şirkettir. Siz konusu haberlerden ötürü Türkiye\'ye karşı güven duygusu zedelenmiş olup bu durumun en kısa zamanda düzeltilmesi gerekmektedir. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaların da tekrardan değerlendirilerek herhangi bir hastalıklı hayvan ithalatının yapılmadığının vurgulanmasını, halkı endişeye sürükleyen ve hakkımızda çıkan haberlerin engellenmesini istiyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Geminin fotoğrafları

- Avukat Meltem Cırık Nurdoğdu\'nun bilgisayar başında görüntüsü

- Avukat Meltem Cırık Nurdoğdu ile röp

- Genel ve detay görünütler

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN /MERSİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)ABD\'NİN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU\'NDAN PAPAZ VE AVUKAT BRUNSON\'U ZİYARET ETTİ

İZMİR\'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson\'a önemli ziyaret gerçekleştirildi. ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'ndan gelen bir papaz ile avukat Brunson\'u evinde ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren ziyaret sonrasında avukat ve papaz açıklama yapmadan 34 plakalı siyah plakalı ciple evden ayrıldı.

İzmir\'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu sağlık sorunları gerekçe gösterilerek geçen 25 Temmuz\'da ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson\'a önemli ziyaret gerçekleştirildi. Dini kıyafetli bir kişi ile takım elbiseli iki kişi, sokakta önlem almış olan polislerle görüştükten sonra Rahip Brunson\'un evine girdi. Rahip Brunson\'un evinde yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'ndan geldiği öğrenilen papaz ile avukat, evden çıktı. Brunson\'la yaptıkları görüşme hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan rahip ve avukat, açıklama yapmadan 34 plakalı siyah plakalı ciple evden ayrıldı.

KUTU

DAVANIN GEÇMİŞİ

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016\'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD\'li papaz Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, Brunson\'un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı ifade edildi. Brunson\'ın FETÖ\'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ile firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında \"silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi. Brunson\'ın ABD\'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, \"Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa\'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız.\" mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson\'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ\'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi. Mahkeme, 25 Temmuz 2018 tarihinde dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson\'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Ev hapsinin kaldırılması için 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne yapılan başvuru reddedilmiş, üst mahkeme olarak 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilen dosya için ikinci kez red kararı çıkmıştı. Bu gelişme üzerine Brunson\'un Avukatı İsmail Cem Halavurt, Anayasa Mahkemesi\'ne bireysel başvuruda bulunmak için hazırlık yaptıklarını açıklamıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Rahip Brunson\'un sokağından görüntü.

- Rahip Brunson\'u ziyaret eden rahip ve avukatın görüntüsü.

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)EDİRNE\'DE TARTIŞMA YARATAN \'TUVALET\' KALDIRILDI

EDİRNE Belediyesi\'nin kent merkezindeki Atatürk Anıtı\'nın hemen arkasına koyduğu ve tartışma yaratan tuvalet Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile kaldırıldı.

Edirne Belediyesi, kent merkezinde törenlerin yapıldığı meydandaki Atatürk Anıtı\'nın hemen arkasına içinde kadın, erkek, engelli tuvaleti ile anne- bebek kabini koydu. Yaklaşık 1 ay önce konulan ve bağlantıları yapılmayan ve kapalı bulunan tuvalet kabininin Atatürk Anıtı arkasına konulması tartışmalara neden oldu. Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, tuvalet kabininin Atatürk Anıtı\'na yakın mesafeye konulmasına tepki gösterip, kaldırılmasını istemişti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, Atatürk Anıtı\'nın bulunduğu alanın SİT bölgesi olduğunu belirterek, kabinin geçici olarak konulduğu ve son olarak nereye konulacağını Kültür Varlıkları Koruma Kurulu\'na sorduklarını söylemişti., Gürkan, \"Şu anda çalışan bir tuvalet değil, geçici olarak orası bir boşluk olduğu için oraya konuldu. Elektrik, su, kanalizasyon bağlantısı yapılmış değil. Çalışmıyor, ancak kurul bize uygun bir yer ya da bizim düşündüğümüz yer var. Mesela tarihi Bedesten Çarşısı\'nın köşesinde çok eski yeraltı tuvaletleri var. Onları kaldırıp, oraya koymayı düşünüyorum\" demişti.

Tartışmalar üzerine Edirne Valisi Günay Özdemir, seyyar tuvalet için belediyenin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü\'ne müracaatta bulunulmadığını ve uygulamanın izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı. Özdemir, \"Edirne Belediyesinin Atatürk Anıtı\'na koyduğu seyyar tuvaletin kentte tartışmaya neden olmasının üzerine belediye tarafından yapılan açıklamada tuvaletlerin henüz faaliyete geçmediği, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü\'ne müracaat edildiği uygun bulunması halinde kullanıma açılacağı ifade edilmiştir. İlgili kurum tarafından yapılan incelemede herhangi bir müracaatın bulunmadığı ve uygulamanın izinsiz olduğu tespit edildi\" demişti.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, tuvalet kabininin 1 ay içinde kaldırılması kararı alarak, belediyeye yazıyla bildirdi. Karar üzerine Edirne Belediyesi ekipleri Atatürk Anıtı arkasında bulunan tuvalet kabinini bulunduğu yerden kaldırdı. Kabin, vinç yardımı ile yerinden alınarak götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Seyyar tuvalet ve Atatürk anıtı havadan

-Seyyar tuvalet kabini

-Heykel meydanı ve seyyar tuvalet

-Kabinin kaldırılmış hali

-Kabinin olduğu alan

-Kaldırılma fotoğrafları

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN /EDİRNE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)POLİS KILIĞINDA TIR\'IN ÖNÜNÜ KESİP, 5 MİLYON TL\'LİK MADENİ ÇALDILAR



KOCAELİ\'de, polis kılığına giren kişiler durdukları aracın sürücüsünün el ve ayaklarını bağlayarak, TIR\'ın kasasında bulunan demir çelik üretiminde kullanılan 5 milyon TL değerindeki 20 ton \'molibden\' madenini çaldı. Polisin operasyonu ile 5 kişi yakalanırken, çalınan maden ele geçirildi.

Ermenistan\'dan yüklenen demir çelik üretiminde kullanılan \'molibden\' madenini Hollanda\'da bir firmaya götüren sürücünün kullandığı TIR, Kocaeli\'nin Çayırova ilçesinde polis kılığına bürünen, çakar lambalı aracın önünü kesmesi sonucu durduruldu. Araçta bulunan kişiler, TIR sürücüsünü indirerek, el ve ayaklarını bağlayıp yolun kenarına bıraktı. TIR\'ın kasasında bulunan çuvallar içerisindeki maden, başka bir araca yüklenildi. Hırsızlar olay yerinden kaçarken, yol kenarındaki sürücüyü görenler polise haber verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceledi. Polis, hırsızları belirleyerek İstanbul ve Kocaeli\'de operasyon düzenledi. 5 kişi gözaltına alınırken, çalınan madenin İstanbul ve Kocaeli\'nin Körfez ilçesindeki iki depoda bulunduğu belirlendi. Çalınan madenin tamamı ele geçirilirken, demir çelik üretiminde kullanılan 20 ton molibden madeninin değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 3\'ü yabancı uyruklu 5 kişi hakkında soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şahısların gasp ettikleri kamyonu park ederek madenin üzerini örtmesi (güvenlik kamerası)

-Operasyon anı

-Şahısların yakalanması

-Ele geçirilen madenin görüntüsü

-Ele geçirilen silahların görüntüleri

-Detay

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN /İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)PENCEREDE SİGARA İÇERKEN ÜÇÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde 3\'üncü katın penceresinde sigara içerken dengesini kaybederek düşen Hacer S.(30) ağır yaralandı.

İnegöl\'ün Akhisar Mahallesinde apartmanın 3\'üncü katında oturan Hacer S., iddiaya göre odasındaki pencereye oturup sigaraya içmeye başladı. Pencerede dengesini kaybeden Hacer S., boşluğa düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen Hacer S., ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yapılan kontrolde vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu öğrenilen Hacer S.\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralanan kadının hastaneye getirilişi

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)ÇANAKKALE SAVAŞLARINDAN KALMA PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ İMHA EDİLDİ

ÇANAKKALE\'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesinde devam eden restorasyon çalışmaları sırasında bulunan, Çanakkale Savaşları\'ndan kalma patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerince kontrollü bir şekilde imha edildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Restorasyon, Çevre Düzenleme ve Teşhir-Tanzim Projesi kapsamında, Seddülbahir Kalesinde Çanakkale Savaşlarından kalma patlamamış top mermisi bulundu. Jandarma\'ya bildirildi. 130 milimetre çapındaki top mermisinin bulunduğu alana gelen uzman ekip, incelemenin ardından topun imha edilmesine karar verdi. Seddülbahir Kalesinin bulunduğu alanda deniz kıyısına yakın bir bölgede tarihi top mermisi jandarmanın çevrede aldığı geniş güvenlik önleminin ardından kontrollü bir şekilde patlatılarak, imha edildi. Top mermisinden geriye sadece zırh delici olarak adlandırılan bölümü kaldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bu tarz olayların devamlı yaşandığını ve topların gerekli çalışmalar ile güvenli bir şekilde imha işlemi gerçekleştirildiğini söyledi. Tarihi alandaki çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten İsmail Kaşdemir, şunları söyledi:

\"Gerek Deniz, gerek ise Kara Savaşları sırasında yoğun muharebelerin yaşandığı bir noktadayız. Tarihi bir mekandayız. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak restorasyon çalışmalarımızı yürütürken patlamamış top mermileri bulunduğunu duyduk ve hemen gerekli önlemleri alarak güvenlik kuvvetlerimize, Jandarmamıza haber verdik. Jandarmamızın kontrolünde de bu patlamamış top mermileri imha edilecek. Restorasyon çalışmalarımızı devam ettirirken bir taraftan restorasyon sürecimizi yapmak durumundayız. Bir taraftan da çok özenli ve ihtimamlı davranarak aslına uygun orijinal tarihi dokuyu bozmadan çalışma yapmak durumundayız. Bir taraftan da toprağın altından çıkabilecek bu tür tehlikeli patlamamış top mermilerine karşı da dikkatli olmak durumundayız. Bugün onlardan bir tanesini yaşıyoruz. Biz çalışmalarımızı yaparken Tarihi Alanda bir çok noktada top mermisi bulduk ve bunları da aynı prosedüre uygun bir şekilde güvenlik kuvvetlerimizin jandarmamızın yardımıyla tehlikeli olmaktan çıkarıp imha ediyoruz.\"

Seddülbahir Kalesi Restorasyon çalışmaları sırasında bu zamana kadar 23 adet 205\'lik Türk Ordusunun Çanakkale Savaşı\'nda kullanmış olduğu Alman Krupp toplarının mermileri de bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Seddülbahir Kalesinden genel ve detay görüntü.

-Seddülbahir Kalesinde bulunan patlamamış tarihi top mermisinden görüntü.

-Bulunan top mermilerinden görüntü.

-Bomba İmza uzmanından görüntü.

-Topun patlama anından görüntü.

Haber-Kamera: Mehmet ANDAÇ /ÇANAKKALE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)LÖSEV \'İYİLİK TIRI\' İZMİR\'DE

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından oluşturulan \'İyilik Tırı\' kanserli çocuk ve yetişkin hastalara yardım dağıtmak için İzmir Alsancak İskelesi\'ne geldi. LÖSEV\'in İyilik Tırı, bağışlanan kuru gıda, giysi, kırtasiye, oyuncak gibi ayni yardımları İzmir Alsancak İskelesi\'nde kanserli çocuk ve yetişkin hastalara iletti. İyilik Tırı aracılığıyla, oyuncak ve bisikletlere kavuşan çocukların yüzlerindeki gülümseme hiç eksik olmadı. Ankara\'dan yola çıkan İyilikler Tırı sırasıyla Uşak, Afyon, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla illerini ziyaret ediyor. Gün boyunca açık kalacak olan tır, Alsancak\'tan sonra Kemalpaşa\'ya yola çıkacak. İzmir\'deki lösemili ve diğer tanılı kanser hastalara ayni yardımları ilettiklerini belirten İzmir İrtibat Ofisi Sosyal Hizmetler Birimi sorumlusu Begüm Yalçınkaya (25), Kırmızı et, kurban bağışları, kuru gıda, erzak, kıyafet, kırtasiye, oyuncak ve ayakkabı gibi her türlü yardımlarımızı bize kayıtlı olan ailelerimize iletiyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Hastalarımız, yalnız olmadığını hissediyorlar, bu hastalığı atlatan kişilerin olduğunu görmek onlara umut oluyor. Bağışçılarımıza da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yılın her döneminde bağışçılarımız, ikamet ettikleri bölgedeki LÖSEV merkezlerine giderek ya da kargo yoluyla ayni bağışlarını yapabilirler dedi. LÖSEV üyesi olan çocuklara bisiklet dağıtıldı. Bisiklete binen çocukların sevinci dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- LÖSEV İyilik Tırı ve yardım standından genel ve özel görüntü.

- LÖSEV İzmir İrtibat Ofisi Sosyal Hizmetler Sorumlusu Begüm Yalçınkaya ile röportaj.

Haber-Kamera: İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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