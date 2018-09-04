DHA YURT BÜLTENİ 1

1)HEM KORE HEM DE KIBRIS GAZİSİ EMEKLİ ALBAYA SON GÖREV

MARMARİS\'te yaşayan Kore ve Kıbrıs Gazisi emekli Kara Pilot Albay Hayri Salguman (89), yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarından yaşamını yitirdi. Salguman, askeri törenle toprağa verildi.

Kore ve Kıbrıs Gazisi emekli Kara Pilot Albay Hayri Salguman, bu sabah yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle evinde yaşamını yitirdi. Salguman için Armutalan\'daki mahalle camisinde, ikindi namazına müteakip askeri tören düzenlendi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, Muharip Gaziler Derneği Marmaris Temsilcisi Azmi Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Salguman\'ın yakınları ile çok sayıda kişi cenaze törenine katıldı.

Kılınan namaz sonrası, Salguman\'ın bir süre askerlerin omuzlarında taşınan Türk bayrağına sarılan tabutu, Armutalan Mahallesi Mezarlığı\'na götürüldü. Salguman\'ın cenazesi burada toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazeden görüntü

- Gazi Salgulaman\'ın fotoğrafı genel görüntü

- Cenaze namazından genel görüntü

- Cenazenin askeri törenle camiden alınışı genel-ayrıntılı görüntü

4 dakika 2 saniye-291 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Eski savcıyı öldürüp, cesedini çöplüğe attı(ek)

2)TUTUKLANDI

Eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur\'u öldürdükten sonra çöplüğü attığı belirlenen arkadaşı Adnan Akçin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CESEDİ 2 SAAT OTOMOBİLDE GEZDİRMİŞ

Emniyette sorgusu tamamlanan Akçin\'in, otomobilde gittikleri sırada borç-alacak meselesi yüzünden tartıştığı, arkadaşı Yağmur\'u tabancayla başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Daha sonra cesedi otomobille 2 saat gezdiren Akçin\'in, en son çöplüğü gelerek bıraktığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Akçin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının adliyeye getirilmesi

- Adliyeden görüntü

Haber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)TARTIŞTIĞI ESKİ EŞİ İLE ANNESİNİ VE 2 ÜVEY OĞLUNU TABANCAYLA VURDU



TRABZON\'un Maçka ilçesinde, Turan Ç.(41), boşandığı eşi Hediye Kargı (42), üvey oğulları Berkay (18) ile Batuhan Bülbül (19) ve eski kayınvalidesi Bedriye Kargı\'yı (68) tabancayla vurarak yaraladı. Bedriye Kargı, ağır yaralı olarak tedavi gördüğü KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam 22.00 sıralarında ilçenin Çoşandere mevkiinde meydana geldi. Sürmene\'den Maçka ilçesine gelen Turan Ç., bir süre önce boşandığı eşi Hediye Kargı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turan Ç, belinden çıkardığı tabancasını eski eşi Hediye Kargı, 2 üvey oğlu Berkay ve Batuhan Bülbül ile eski kayınvalidesi Bedriye Kargı\'ya yönelterek ateşledi. Olayda, Hediye Kargı ile 2 oğlu ve Bedriye Kargı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılar daha sonra KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'ne sevk edildi. Kurşunların hedefi olan ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan anne ve çocuklarının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

YARALI KADIN ÖLDÜ, KIZI VE TORUNLARININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Turan Ç. tarafından tabancayla vurulan Bedriye Kargı ise ağır yaralı olarak tedavi gördüğü KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayda kurşunların hedefi olan ve yanak kısmından yaralanan Hediye Kargı ile karın boşluklarından yaralanan oğulları Berkay ve Batuhan Bülbül\'ün ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

BALKON CAMINI KIRIP EVE GİRMİŞ

Saldırgan Turan Ç.\'nin, dehşet yaşanan eve balkon camını kırarak girdiği, bu sırada karşısına çıkan eski eşi Hediye Kargı ile tartışmaya başladıkları, ardından da belinden çıkardığı tabancasını eski eşi, 2 üvey oğlu ile eski kayınvalidesine yönelterek defalarca ateşlediği öğrenildi.

OLAY YERİNDEN KAÇTIĞI OTOMOBİLİN PLAKASI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için jandarma ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde, saldırganın olay sonrası beyaz bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığını tespit edildi. Ekipler, plakasını tespit ettiği otomobili ve saldırganı yakalamak için MOBESE ile iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

Görüntü Dökümü

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- Hastaneden görüntüler

- Olay yerindeki jandarma ekipleri

- Turan Ç. ve tartıştığı eski eşi Hedıye Kargı (Foto)

Haber: Uğur AYDIN - Kamera: Sinan UÇAR / MAÇKA (Trabzon), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ŞANLIURFA\'DA, GEÇ GELDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ SAĞLIK GÖREVLİSİNİ BIÇAKLADI



ŞANLIURFA\'da, ihbar üzerine hipertansiyon vakası adrese giden 112 Acil Sağlık ekipleri, hasta yakınları tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Geç geldikleri iddiasıyla saldırıya uğrayan ATT (Acil Tıp Teknisyeni) Hüseyin Yıldırım bıçaklandı, yaşanan arbede sırasında ise Neslihan Çemen bileğinden yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Karaköprü Narlıkuyu Mahallesi 6187 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, hipertansiyon vakası için olay yerine ambulans sevk edildi. Fırat Ataş yönetimindeki ve içerisinde Acil Tıp Teknisyeni Hüseyin Yıldırım, paramedik Neslihan Cemen\'in bulunduğu ambulans olay yerine geçti. Bu sırada bina girişinde bekleyen ve adı öğrenilmeyen hasta yakınları, geç geldiğini öne sürdüğü sağlık ekipleriyle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Hüseyin Yıldırım bacağından bıçakla yaralanırken, Neslihan Çemen ise arbede sırasında bileğinden yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ambulans sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meslektaşları tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sağlık görevlileri, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bıçaklama olayının haberini alan çok sayıda sağlık görevlisi de hastaneye akın etti. Canlarını zor kurtaran sağlık görevlileri, saldırgandan şikayetçi olurken, polis kaçan bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Acil servise gelen ambulans

- Bıçakla yaralanan sağlık görevlisi sedyeyle taşınması

- Acil servis önünde bekleyenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)CİNNET GETİRİP BABASINI YARALAYAN GENCİ, ÖZEL HAREKAT ETKİSİZ HALE GETİRDİ

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve cinnet getirerek babasını yaralayan, ardından da kendisini eve kilitleyen M.K. (23), özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi\'nde saat 14.00 sıralarında 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ve cinnet getirdiği öne sürülen M.K. ailesiyle tartıştı. İddiaya göre, kendine hakim olamayan M.K., önce cam şişeyle babasına saldırıp yaraladı. M.K. daha sonra erkek kardeşine zıpkınla ok fırlattı, ancak isabet etmedi. Babası ve erkek kardeşiyle diğer aile üyelerinin evden kaçıp uzaklaşmasının ardından kendini eve kilitleyen M.K., kapı ve pencerelere zarar verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.K.\'nin babasını ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Polis ekipleri ise önce evin etrafında güvenlik çemberi oluşturdu ve eve girmeye çalıştı. Polise direnen ve eve yaklaşmaya çalışanlara zıpkını doğrultarak tehdit eden M.K., yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına karşılık vermedi. Daha sonra olay yerine Alanya\'dan özel harekat polisleri çağrıldı.

Olay yerine gelen özel harekat polisleri M.K. evin başka bir odasındayken operasyon kararı aldı. Kilitli olan demir kapıyı kıran özel harekat ekipleri M.K.\'yi etkisiz hale getirdi. Daha sonra dışarıda hazır bekletilen sağlık ekipleri eve girerek M.K.\'ye müdahale etti. Sedyeye konulan M.K. ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan M.K.\'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü kaydedilirken, birkaç gündür ise ailesine karşı çıkarak ilaçlarını kullanmadığı öne sürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polisin olay yerinde güvenlik önlemi alması

- İkna çalışmaları

- Özel harekat polisinin gelişi

- Özel harekat polislerinin eve girişi

- Sağlık ekiplerinin eve girişi

- Sağlık ekiplerinin genci ambulansa taşımaları

- Genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)BORÇ TARTIŞMASINDA AVM MÜDÜRÜNÜ TABANCAYLA YARALADI

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, kiracı Ali Ç., kendisinden borcunu yapılandırmasını isteyen alışveriş merkezi müdürü Mehmet A.\'yı (47) tabancayla vurarak yaraladı. Olay, öğle saatlerinde, Ereğli Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerindeki alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM müdürü Mehmet A., iddiaya göre, iş yeri kiracısı Ali Ç.\'yi borcunu yapılandırması için ofisine çağırdı. Burada ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Ali Ç., belindeki tabancayı çıkararak, Mehmet A.\'ya 5 el ateş etti. Mehmet A., bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, Ali Ç. ise kaçtı. Özel hastaneye kaldırılan Ali Ç., tedaviye alındı. Polis, olay sonrası kaçan Ali Ç.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- AVM önü

- Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi, ambulansa alınması

- Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması

- Polisin zanlıyı yakalamak için çalışmaları

- Özel hastane önü

- Detaylar

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)YOLDA KARŞILAŞAN İKİ HUSUMETLİ BİRBİRİNİ BIÇAKLADI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre yolda karşılaşan ve aralarında husumet bulunan Erol İ. (35) ile Mustafa A. (30), çıkan tartışmanın ardından birbirini bıçakladı.

İddiaya göre, geçtiğimiz hafta yaşadıkları kavganın ardından aralarında husumet bulunan Erol İ. ile Mustafa A., Turgutalp Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde karşılaştı. İki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklarını çeken iki kişi, birbirini bıçakladı. Yaralanan Erol İ. ile Mustafa A., polis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yaralıların görüntüleri

- Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)YALOVA\'DA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ



YALOVA\'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Mangır (29), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Yalova-İzmit Karayolu, Atatürk Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Emrah Mangır\'a, B.K. (24) yönetimindeki 77 EL 945 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Mangır, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Cumhuriyet Savcısı\'nın olay yerindeki incelemesin ardından Mangır\'ın cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü B.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri detayları

- Kazaya karışan araçtan görüntüler

- Polis ve sağlık ekiplerinden görüntüler

BOYUT: 120 MB / SÜRE: 00.54

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)BALATALARI TUTUŞAN TIR\'IN TUZ YÜKLÜ DORSESİ YANDI



BOLU TEM Otoyolu\'nda, balataları tutuşan tuz yüklü TIR\'ın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde TEM Otoyolu\'nun Çakmaklar mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Şener Göktaş yönetimindeki 34 FN 0105 plakalı TIR\'ın balatalarından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, dumanları fark ederek, yolun kenarına çektiği TIR\'ı dorsesinden ayırarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu TIR\'ın tutuşan dorsesindeki yangını söndürdü. Olayda, can kaybı yaşanmazken, TIR\'ın dorsesi ve yüklü olan tuz kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu\'nun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-TIR\'ı söndürme çalışmaları

-Yoldan görüntüler

-TIR sürücüsü ile röportaj

-Detaylar

Süre: 01.25-Boyut: 160.4 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)YOLDA ZİKZAK YAPINCA YAKALANDILAR

DÜZCE\'de, polis, yolda zikzak yapan otomobili durdurdu. Kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçen 1 kişi, hastaneye kaldırılırken, 2 kişi uyuşturucu testi yapılması için hastaneye götürüldü.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Düzce Kalıcı Konutlar yolunda otomobilin yolda zikzaklar yaparak ilerlediğini gördü. Aracı durduran polis ekipleri, araçta bulunan 3 kişinin kendinden geçmiş olduğunu fark etti. Otomobil sürücüsü G.A.\'nın alkol kontrolü yapıldı. Sürücünün alkol kullanmadığı belirlenirken, ayakta duramaması nedeniyle uyuşturucu kullanmış olabileceği tahmin edildi. Araçta bulunan E.C.K. ise uyuşturucu kullanmadığı yönünde polisleri ikna etmeye çalıştı. Araçta bulunan Y.K. kendisinden geçmesi üzerine götürüldüğü Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Sürücü G.A. ile E.C.K. ise uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti için aynı hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin araç sürücüsüne alkol muayenesi yapması

- Araçta bulunan kişinin polise uyuşturucu kullanmadığını ispatlamaya çalışması

- Şahısların polis arabasına bindirilmesi için polisin ikna görüntüleri

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)TAVŞANLI\'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarında, önceki akşam akşam çıkan orman yangını, dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, il genelinde piknik yapmak Ekim ayına kadar yasaklandı.

Önceki akşam saatlerinde Tavşanlı ilçesi yakınlarındaki Bekteşler mevkiinde henüz belirlenemeyen neden çıkan orman yangını, dün akşam saatlerinde kontrol altına alındığı açıklandı. Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, \"Yangın kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor\" dedi.

Adnan Kayım, daha önce 30 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilen yangının yapılan incelemede sadece 20 hektarlık ormanlık alanda etkili olduğunu belirlediklerini söyledi.

ORMANLIK ALANDA PİKNİK YASAĞI

Bu arada Kütahya Valiliği, il genelindeki ormanlık alanda Ekim ayına kadar piknik yapılması yasakladı. Yasak kararı Tavşanlı ilçesinde belediye hoparlörlerinden ilçe sakinlerine duyuruldu.

Görüntü Dökümü

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- Söndürme çalışmaları

- Belediye hoparlörlerinden duyuru yapılması

- Detaylar

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN-Mustafa YİĞİT / TAVŞANLI,(Kütahya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)SÜNNET YEMEĞİNDEN YİYEN 99 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesindeki sünnet mevlidinde verilen yemekten yiyen 99 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi, ishal, yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Adalet Mahallesi\'ndeki bir imam hatim ortaokulu bahçesinde önceki gün M.G.\'nin sünnet olan oğlu için mevlit okutulup, yemek ikram edildi. Çok sayıda davetli de katılarak tavuk suyu çorba, köfte, pilav, salata ve pudingten oluşan menüden yedi. Davetlilerden 99\'u dün mide bulantısı, baş dönmesi, ishal, yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetiyle kentteki özel ve devlet hastanelerine başvurdu. Zehirlenme belirtileri gösteren vatandaşlara hastanelerde serum tedavisi uygulandı.

Rahatsızlanan vatandaşlardan Fatih Mertoğlu, davetli olduğu için mevlide katıldığını, yemek yediğini, dün ise rahatsızlanınca hastaneye başvurduğunu söyledi.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, önceki gün sünnet töreninde verilen yemekten yedikten sonra dün zehirlenme şüphesiyle 99 kişinin hastanelere başvurduğu, 34 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 65 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca sünnet töreninde verilen yemekten incelenmek üzere örnekler alındığı da belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastane acil girişinden görüntü

- Zehirlenen kişilerden odalarda görüntü

- Hasta Fatih Mertoğlu\'nun konuşması

- Devlet hastanesi acil servisi dış görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)İNEGÖL HASANPAŞA DERESİ\'NDE \'TOPLU BALIK ÖLÜMÜ\'



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde bulunan Hasanpaşa deresindeki toplu balık ölümlerine köylüler tepki gösterdi.

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde bulunan Hasanpaşa deresinde yaşanan kirlilik nedeniyle balık ölümleri meydana gelmeye başladı. Derenin üzeri ölü balıklarla doldu. Balık ölümlerinin, dereye yakın bölgedeki fabrikadan veya dereye atılan kimyasal maddeden kaynaklandığını iddia eden köylüler, eylem yaptı. Hasanpaşa Mahallesi sakinleri, derelerinin kirlenmesi ve balık ölümleri sebebiyle büyük endişe yaşarken, mahalle sakinleri, \"Deredeki balıkların öldüğünü dere kenarında gezenler fark etti. Bizlerde merak ederek gelip baktık. Sonrasında durumu jandarma ekiplerini bildirdik. Mahallemizde ilk defa yaşanıyor. Sebebi ya zehirli atık ya da derenin üst tarafında kurulan fabrikaların boşalttığı atıklar\" ifadelerini kullandılar. Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Suat Karakaya ise, \"Durum içler acısı. Haberimiz olduğunda durumu hemen yetkili yerlere haber verdik. Daha öncede buna benzer bir olay Kulaca deresinde yaşanmıştı. Olayın sebebini tam olarak bilemiyoruz. Muhtemelen dereye boşaltılan zehirli bir atıktan kaynaklanıyor. Derenin üst tarafında da fabrikalar bulunuyor. Yetkililerin gerekli araştırmayı yaparak, sorumlularını bulmalarını istiyoruz. Binlerce balık öldü. Belki sabaha kadar dere de balık kalmayabilirö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mahalle sakinlerinin röportajı

- Balıkların görüntüsü

- Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE İNTİHAR ETTİ

GAZİANTEP\'te Hannan Y. (60), yalnız yaşadığı evinde tavana bağladığı ipi boynuna geçirip, yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Cemal Gürsel Mahallesi\'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Hannan Y. evinin tavanına bağladığı ipi boynuna geçirip kendisini astı. Kendisinden haber alamayan komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri girdikleri evde Hannan Y.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hannan Y.\'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hannan Y\'nin fotoğrafı

- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 173 MB

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)PORSUK ÇAYI\'NDA TEKNELİ FENER ALAYI

ESKİŞEHİR\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yılı dolayısıyla Porsuk Çayı\'nda teknelerle fener alayı düzenlendi. Etkinlikte, flyboard ve havai fişek gösterisi sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi\'nce düzenlenen Porsuk Çayı\'ndaki fener alayını yüzlerce kişi coşkuyla izledi. Tekneli fener alayının geçişi öncesi Porsuk Çayı üzerinde flyboard gösterisi yapıldı. Ardından 3 tekneyle havai fişekler eşliğinde Porsuk Çayı\'nda tur atıldı. Çay kıyısını dolduran yüzlerce Eskişehirli, kendilerine dağıtılan Türk bayraklarını tekneler geçerken, coşkuyla salladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, tekneden megafonla kalabalığa seslenerek, etkinliğe gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Porsuk Çayı\'ndaki flyboard gösterisi

-İzleyiciler,

-Havai fişxek atılması

-Teknelerin geçişleri

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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