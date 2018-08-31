DHA YURT BÜLTENİ 1

1)SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN 4 PKK\'LI, HAVA HAREKATIYLA ÖLDÜRÜLDÜ

KUZEY Irak\'tan Türkiye\'ye sızmak isteyen ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 4 PKK\'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamada, 4 PKK\'lı teröristin Yüksekova İlçesi Dibecik Bölgesine sızma girişiminde bulunduğu ve bu teröristlerin İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildiği belirtildi. Yer ve konumları belirlenen teröristlerin bölgeye düzenlenen hava harekatıyla vurularak etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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2)ÇOCUK PARKINA ATEŞ AÇILDI: 2\'Sİ ÇOCUK 3 YARALI



KARAMAN\'da, çocuk parkında oturan 2\'si çocuk 3 kişiye kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomobilden pompalı tüfek ile açılan ateş sonucu Mustafa Y. (16), Ali K. (15) ve Faruk Örs (20) yaralandı. Olay, saat 20.45 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1475 Sokak\'ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Mustafa Y., Ali K. ve Faruk Örs çocuk parkında oturdukları sırada, parkın yakınına gelen bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle üzerlerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bankta oturan Mustafa Y., Ali K. ile Faruk Örs yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler parktaki yaralıları fark edince sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Y. ile Ali K.\'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Olay yerinden görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)CİZRE\'DE DİCLE NEHRİ\'NE GİREN 2 İŞÇİ KAYBOLDU



ŞIRNAK\'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri\'ne serinlemek için giren işçiler Hasan Çağlayan (18) ve Yasin Zengin (24), akıntıya kapılarak kayboldu. Olay, saat 17.00 sıralarında Cizre ilçesi Kurtuluş köyü yakınlarında bulunan Dicle Nehri\'nde meydana geldi. Serinlemek için nehre giren ve yol yapım işinde çalışan işçilerden Hasan Çağlayan ve Yasin Zengin, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi, iki işçiyi arama ve kurtarma çalışması başlattı. Olayı duyan köylüler ise nehir kıyısına akın etti. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı nehir kıyısında, vatandaşların bekleyişi sürerken çevre illerden Cizre\'ye su altı arama ve kurtarma ekipleri de sevk edildi. Nehir kenarına gelen iki işçinin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Gözü yaşlı aileleri, vatandaşlar ve askerler teselli etmeye çalıştı. İki işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Arama çalışması yapan dalgıçlar

-Nehir kıyısında bekleyen insanlar

-Jandarmanın aldığı güvenlik önlemi

-Kürtçe ağıt yakan kadınlar

-İşçi yakınlarının askerlerle konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)FETHİYE\'DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ KAZASI: 2 YARALI



MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, Babadağ pistinden Rus uyruklu yolcusuyla havalanan yamaç paraşütü sert zemine düştü. Yaşanan kazada, pilot Ziya Hacıalioğlu (44) ile Rus turist Natalia Jane Miller (43) ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi\'ndeki Babadağ\'da meydana geldi. Yaklaşık 1900 metre yüksekteki uçuş pistinden tandem (ikili) uçuş için çıkış yapan yamaç paraşütü pilotu Ziya Hacıalioğlu ile Rus Turist Natalia Jane Miller, kalkış esnasında yuvarlanarak 5 metre aşağıdaki toprak zemine düştü. Rus turistin son anda durmak istemesi ve koşmaması nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazayı fark eden diğer pilotlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Miller ve pilot Hacıalioğlu\'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yaralıların hastaneye getirilmesinden görüntü

- Hastaneden görüntü

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)DOĞALGAZ HATTI KAZISINDA TOPRAK KAYMASI: 2 İŞÇİ AĞIR YARALI



TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, doğalgaz hattı için kanal kazısı yapan işçiler Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol, toprak kayması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Çorlu\'nun Kazimiye Mahallesi\'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İşçiler Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol, doğalgaz hattı için kanal kazısı yaparken, toprak kayması meydana geldi. İki işçi toprak altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler, arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol\'u toprak altından çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılar Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol\'un sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Göçük meydana gelen bölge

-İşçilerin çıkartılma çalışması

-İtfaiye ve polis ekipleri

-Bir işçinin çıkarılması

-İşçinin ambulansa alınması

-Detaylar

Haber - Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)BURSA\'DA CİP, ZEYTİN DÜKKANINA DALDI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI



BURSA\'nın Mudanya ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen Ercan K. (64), otoparktan çıkarken cipinin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sahil kenarında bulunan Köylü Pazarı\'ndaki dükkana girdi. Dükkan içerisinde bulunan Bahtınur Bora (58) ve Hatice Bilgin (64) hayatını kaybederken, Binnaz Mersin (64) ise yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Mudanya İlçesi Tirilye Mahallesi Köylü Pazarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Tirilye\'ye gezmeye gelen Ercan K., 34 EN 4579 plakalı cipiyle otoparktan çıktığı sırada aracın direksiyon kontrolünü yitirerek Köylü Pazarı\'nda bulunan zeytin dükkanına ve jandarma noktasına girdi. Bu sırada dükkanda bulunan Bahtınur Bora ile Hatice bilgin olay yerinde hayatını kaybederken, Binnaz Mersin ise ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından dükkan içinde sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Mudanya Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri alkollü olduğu iddia edilen Ercan K.\'yı gözaltına alırken, Bahtınur Bora ile Hatice Mersin\'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri görüntüler

- Ölen şahısların fotoları

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)MALATYA\'DA TAKSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI



MALATYA\'da, minibüsü sollamak isteyen taksi, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Orduevi önünde meydana geldi. Akif Şık yönetimindeki 44 T 1185 plakalı taksi, iddiaya göre önünde ilerleyen 44 M 0233 plakalı minibüsü sollamak istedi. Taksi bu sırada karşı yönden gelen Mehmet Akif Gürsul yönetimindeki 44 KE 774 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Gürsul ile Mehmet Emin Özaslan (27) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü

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- Yerde yatan yaralı

- Otomobil içindeki yaralı

- Olay yeri

- Sıkışan yaralının otomobilden çıkarılması

- Sağlık görevlileri

- İtfaiye görevlileri

- Kalabalıktan görüntü

- Yaralının ambulansa konulması

- Ambulansların ayrılması

- Otomobillerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 285 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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8)ANAMUR\'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI



MERSİN\'in Anamur ilçesinde hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, 23 Nisan Caddesi Otogar Kavşağı\'nda meydana geldi. Sultan Alaaddin Mahallesi yönünden belediye yönüne ilerleyen İ.Ş. (56) yönetimindeki 42 LB 026 plakalı hafif ticari araç, Y.D. (41) yönetimindeki 33 T 2032 plakalı taksi ile çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan N.O. (64), N.Ö. (67) ve G.S. (61) ile taksi sürücüsü Y.D. hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden genel ve detaylar

- Yaralılar ambulansa alınırken

- Polislerin inceleme yapması

- Röportajlar

SÜRE: 02\'43\" BOYUT: 80 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)

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9)TRAMVAY İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 YARALI



GAZİANTEP\'te, tramvay ile çarpışan hafif ticari araçtaki Cuma Deniz yaralandı. Araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Kaza, öğleden sonra Pancarlı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ömer Deniz yönetimindeki 27 BTH 53 plakalı hafif ticari araç, tramvay yoluna girdi. Araca, Salih Bayındırlı\'nın vatmanlığını yaptığı tramvay çarptı. Kazada araç kullanılmaz hale gelirken, sürücünün kuzeni Cuma Deniz yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Cuma Deniz\'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Deniz\'in ise ehliyetsiz olduğu belirlendi. Ekipler ifadesini almak için Ömer Deniz\'i polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Kaza yapan otomobil ve tramvay

- Polis ekipler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 166 MB

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)MUĞLA\'DA, GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA DARBE: 4 TUTUKLAMA



MUĞLA\'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4\'ü, tutuklandı. Operasyonlarda 55 kaçak göçmen de yakalandı.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu bir kişinin, ilçede kiraladığı jetskilerle, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a göçmen kaçırdığı bilgisi üzerine hareke geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında operasyona başlayan ekipler, Köcek-Karaincir mevkiinde, üzerinde bir erkek ve bir kadının olduğu şüpheli bir jetskiyi durdurdu. Yapılan incelemede, jetskiyi kullanan kişinin Suriye uyruklu Muhammed Eksekif olduğu ve jetskiyi Gümbet Limanı\'ndan kiraladığı, daha önce de buradan jetski kiralayarak göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Yanındaki kadının ise kız arkadaşı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği\'ne teslim edildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen Muhammed Eksekif tutuklanırken, kız arkadaşı ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Söz konusu 2 ilçede düzenlenen operasyonlarda, Suriye, Irak, Filistin, Afganistan, ve Pakistan uyruklu toplam 55 göçmen yakalandı. Organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3\'ü, tutuklandı.

Yakalanan 55 kaçaktan biri olan ve PKK terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanıp, yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliye edilen bir kişi de, gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü

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- Göçmenlerin yakalanma anından görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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11)İRAN UYRUKLU KİŞİLERİN VALİZİNDE \'3 BİN PAKET KAÇAK SİGARA\' ELE GEÇİRİLDİ



SİVAS\'ta, İran uyruklu 6 yolcunun valizinde, 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Sivas karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında İran\'ın başkenti Tahran\'dan İstanbul\'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagaj kısmında bulunan ve İran uyruklu yolcular T.A., A.F., M.B., S.A., F.M. ve A.A.\'ya ait valizler arandı. Yapılan aramada 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinde yapılan aramada da bir miktar kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Şüphelilere 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefet suçundan cezai işlem yapıldı.



Görüntü Dökümü

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-Otobüsün görüntüsü

-Ele geçirilen sigaralar

-İşlem yapılan yolcuların görüntüsü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)BAKAN KASAPOĞLU: NE MUTLU Kİ, MALAZGİRT RUHU İLE DUMLUPINAR\'I BERABER YAŞIYORUZ



KÜTAHYA\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Başkomutanlık Meydan Muharebesi\'nin yapıldığı yer olan Altıntaş ilçesindeki Zafertepe Çalköy\'de yapıldı. Törenlere katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, \"Hepimiz biliyoruz ki, Türk tarihi şanlı zaferlerle doludur. Ne mutlu bize ki, bu muhteşem zaferlerden ikisinin yıl dönümünü peş peşe kutlama fırsatına erişiyoruz. Malazgirt ruhu ile Dumlupınar\'ı beraber yaşıyoruz\" dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Kütahya\'daki ilk tören, sabah valilik önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenklerin konulup, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Törenlere daha sonra Başkomutanlık Meydan Muharebesi\'nin yapıldığı yer olan Altıntaş ilçesindeki Zafertepe Çalköy\'de devam edildi. Buradaki törenlere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Kütahya Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Necati Gündüz, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı\'nı temsilen birer tuğgeneral ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende, Zafertepe Abidesi\'ne çelenk konulup saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Bir subay tarafından harita ve arazi üzerinde Başkomutanlık Meydan Muharebesi anlatıldı. Törene katılanlar daha sonra Zafertepe Abidesi\'nden \'Atatürk, Milli Mücadele ve Kütahya\' konulu fotoğraf sergisinin bulunduğu yere kadar yürüyüp sergiyi gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu askeri araca binerek halkın bayramını kutladı.

KASAPOĞLU: ÜLKEMİZİ İLERİ HEDEFLERE TAŞIMAKTA KARARLIYIZ

Bakan Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi\'nin 96\'ncı yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde kutlamanın onurunun yaşandığını söyledi. Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

\"Hepimiz biliyoruz ki, Türk tarihi şanlı zaferlerle doludur. Ne mutlu bize ki, bu muhteşem zaferlerden ikisinin yıl dönümünü peş peşe kutlama fırsatına erişiyoruz. Malazgirt ruhu ile Dumlupınar\'ı beraber yaşıyoruz. 1071\'de Sultan Alparslan\'ın bizlere vatan kıldığı bu topraklar, 1922\'de Gazi Mustafa Kemal\'in Büyük Taarruz emriyle bir kez daha Türk yurdu olarak tescillenmiştir. Ahlat\'tan Söğüt\'e, Söğüt\'ten Dumlupınar\'a uzanan bu kutlu yol boyunca değişmeyen tek şey, milletimizin azmi, cesareti ve iman gücüdür. Ülkemizi demokrasiyle, hukukla, adaletle, merhametle ileri hedeflere taşımakta kararlıyız. Türkiye\'nin yükselişinden rahatsız olanların önümüze çıkarabileceği engellere karşı da uyanık ve dikkatli olacağız. Unutmayalım, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, güçlü ve müreffeh bir Türkiye, bu coğrafya üzerinde çirkin emelleri olan bazı güçleri rahatsız ediyor. Dumlupınar\'da topla, tüfekle vatanımızı işgale yeltenen emperyalist zihniyet, bugün de yine türlü yollarla üzerimize geliyor. Fakat Türkiye\'yi mağlup edeceğini zannedenler, Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve aziz milletimizin eğilmeyen başı sayesinde her seferinde hezimetle karşı karşıya kalıyor.\"

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Zafer Koşusu\'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Halk oyunları gösterisinden sonra yapılan resmi geçit töreninde askerler ve yürüyüşe katılan gençler alkışlandı.



Görüntü Dökümü

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-Törene katılanlar

-Bakan Kasapoğlu\'nun konuşması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)MERSİNLİLER, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI\'NDA HADİSE İLE COŞTU

MERSİN\'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser veren Hadise, hayranlarını coşturdu. Kırmızı elbisesi ve siyah çizmeleri ile sahneye çıkan Hadise, performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı\'nda düzenlenen konseri izlemek isteyen binlerce Mersinli, saatler öncesinden alana geldi. Sevenlerinin karşısına yeni albümünde yer alan \'Farkımız Var\' isimli şarkısıyla çıkan Hadise, kırmızı elbisesi ve siyah çizmeleriyle göz doldurdu. Sevilen şarkılarını Mersinliler ile birlikte söyleyen Hadise, dans performansıyla da izleyenlerden tam not aldı. Yaklaşık bir saat süren konserin sonunda Hadise, hayranlarının alkışlarıyla sahneden ayrıldı.

Öte yandan, konser alanındaki halkı selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, \"Yurdumuza, canımız pahasına kara sevdalılar gibi bu topraklara aşığız. Selam olsun hürriyet aşıklarına, selam olsun toprağı vatan yapanlara, selam olsun vatanı kutsal sayanlara\" dedi. Gece havai fişek gösterisiyle son buldu.

Görüntü Dökümü

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- Alandan genel görüntü

- Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz\'ın konuşması

- Havai fişek gösterisinden görüntü

- Hadise\'nin sahneye çıkması ve konserine başlaması

- İzleyicilerin görüntüsü

- Sahnenin genel görüntüsü

- Hadise\'nin şarkı söylemesi ve dans etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 04\'21\" Boyut: 518 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)KOCAELİ FUARI\'NDA MFÖ RÜZGARI

KOCAELİ Fuarı 52. Yaz Etkinlikleri kapsamında sahne alan Mazhar-Fuat-Özkan izleyenleri coşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. Yaz Etkinlikleri kapsamında sezonun son konseri 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Mazhar-Fuat-Özkan konseriyle yapıldı. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur ilk olarak dinleyicilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı. Yaklaşık 2 saat boyunca sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren MFÖ\'yü konser alanını dolduranlar cep telefonlarıyla kaydederek konser anını ölümsüzleştirdi. MFÖ\'nün şarkılarına binlerce hep birlikte eşlik etti. MFÖ şarkılarıyla sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı.

Görüntü Dökümü

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-Konserden görüntüler

-Seyircilerden görüntüler

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR - Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)GÖKSEL, HAYRANLARINA \'SİZCE DEPRESYONDA MIYIM\' DİYE SORDU



ŞARKICI Göksel, yazdığı şarkılarla sevenlerini depresyona soktuğunu belirterek, \"Beni yıllardır maalesef depresyonda biliyorsunuz. Sizce depresyonda mıyım?\" sorusuna hayranlarından \'Hayır\' yanıtını alınca keyfi yerine geldi.Yoğun geçen yaz konserlerinden fırsat bularak Göcek\'te tatil yapan Göksel, tatil sonrası ilk konserini Antalya\'da verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Muratpaşa Belediyesi\'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde konser veren şarkıcıyı binlerce hayranı izledi. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki konserde iki farklı kostümle performansını sergileyen şarkıcı, küçük bir hayranıyla düet yaptı.

\'Merhaba Antalya\' diyerek, Antalyalıları selamlayan şarkıcı, \"Hepimiz için kıymetli, çok özel günde bir arada olduğumuz için, Antalya\'da olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bayramımız kutlu olsunö diyerek sevenlerinin bayramını kutladı. Bir şarkıyı seslendirdikten sonra konseri izleyenlere seslenen Göksel, \"Bakmayın şarkı yalnızlıktan bahsediyor. Ama aslında özgürlükten bahsediyor. Bu hayatta özgürlüğümüzden daha kıymetli başka bir şey yok. Yani ben en azından öyle düşünüyorumö diyerek, özgürlüğün önemine değindi.

Antalya\'da kışın çok sert geçmediğine değinen Göksel, \"Burada bir süre yaşadım, biliyorum. Yine de ben denizin kenarında olmayı çok seviyorumö diyerek kente olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kıvrak dansları ile izleyenleri büyüleyen Göksel, duygusal şarkıları ile de hüzünlendirdi. Hayranlarına, \"Sizi depresyona sokmak istemezdim. Fakat benim yazdığım şarkıların bazıları sizi bir hayli depresyona sokuyor, biliyorum. Şimdi birini daha söyleyeceğim, mecburum. Beni yıllardır maalesef depresyonda biliyorsunuz. Sizce depresyonda mıyım?ö diye sordu. \'Hayır\' yanıtını alan şarkıcı, \'Hah, hele şükür\' diyerek konserine devam etti.

Konser sonunda Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Göksel\'e çiçek verdi.



Görüntü Dökümü

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- Alana girişteki aramalardan görüntü

- Göksel\'in sahneye çıkışı

- Göksel\'in performansı

- Göksel\'in hayranları ile diyaloğu

- Sanatçının şarkılarını söylemesi

- Belediye Başkanı Ümit Uysal\'ın çiçek vermesi

- Sanatçının hayranı ile düeti

- Sanatçının ikinci kez kıyafet değiştirmesi ve sahne performansı

- Sanatçının hayranlarına hitap etmesi

- Detaylar

662 MB - 5.30\'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)TRABZON\'DA 130 ÇEŞİT BİTKİNİN OLDUĞU BOTANİK PARK AÇILDI



TRABZON\'da, 103 bin metrekarelik alanda yapımı tamamlanan, 130 türde yaklaşık 11 bin bitkinin yer aldığı \'Trabzon Botanik Parkı\', düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi\'nce Çamoba Mahallesi\'nde yapılan \'Trabzon Botanik Parkı\'nın açılış törenine; Trabzon Valisi Yücel Yavuz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar, Salih Cora, Hüseyin Örs ile davetliler ve kent sakinleri katıldı.

Törende konuşan Trabzon Valisi Yavuz, Büyükşehir Belediyesi\'nin kentte güzel alan oluştuğunu belirterek, \"Biz, Türk milleti olarak tarih boyunca hep insanlığa adaleti, iyiliği, güzelliği anlattık ve bunu hayata geçirmeye çalıştık. Ama bunun karşılığında hep sorunlarla da karşılaştık. \'Terör\' dediler, onun üstesinden geldik. \'Fetullahçı Terör Örgütü\' dediler, onun da üstesinden geliyoruz. En son ekonomik manada bize savaş açtılar. Onunda üstesinden geliyoruz, geleceğiz. Biz artık 21\'inci yüzyılda Türk damgasını vuracağız\" dedi.

BALTA: YAPILANLARI YAŞATMAK BİZİM ELİMİZDE

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, yapılan eserlerin, gelecek nesillere aktarılması için korunması gerektiğini vurgulayarak, \"Çok güzel bir eser ortaya konuldu. Bunun yapılması zor koruması da bir o kadar zor. Gelecek nesillere bu eseri devretmek için korumamız gerekiyor. Yapılanları yaşatmak bizim elimizde. Cumhurbaşkanı\'mız Trabzon\'a ayrı bir önem veriyor. Bu alan Cumhurbaşkanı\'mızın talimatlarıyla Trabzon insanına kazandırıldı. Bundan sonra da millet parklarıyla bu tür alanları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız\" diye konuştu.

GÜMRÜKÇÜOĞLU: BURASI BÜTÜN TRABZON\'UN ESERİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu ise \'Trabzon Botanik Parkı\'nın bütün kentin eseri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

\"Burayı hayata geçirmemizde bize örnek, \'Batum Botanik\' oldu. Botanikler ülkelerini dünyaya tanıtma vasfı taşır. Burada bizim bir fonksiyonumuz yok. Burası bütün Trabzon\'un eseri, sadece bu öykünün bir irade koyanı vardı. Burası askeri birliklerimizin eğitim alanıydı. Atıl duruma düşünce sürekli talepte bulunarak buranın bu şehre kazandırılmasına elçi olduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatlarına harfiyen uyuldu. Cumhurbaşkanı\'mızın talimatıyla burasının eğitim alanı olması, bilimsel çalışmalara imkan sağlaması, beton yapılar olmaması şartıyla bu alanı botanik park yaptık. \'Trabzon Botanik Parkı\' ortaya koyabilmek bölgeyi uygarlığın hizmetine açabilmek içindi. Buraya hiçbir ilave bina yapmadık. Mevcut binalara restore ederek alana kazandırdık. Yani Cumhurbaşkanı\'mızın ricasına harfiyen uyduk.\"

Kurdele kesimi ile açılan \'Trabzon Botanik Parkı\', davetliler tarafından gezildi. 103 bin metrekarelik alanda oluşturulan botanik parkta, 94 çeşit 1600 ağaç ve 36 çeşit 9 bin 404 çalı türü olmak üzere toplam 130 çeşit ile 11 bin bitki bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Parkın Drone görüntüleri

- Açılıştan görüntüler

- Parkta bulunan bitkilerden görüntüler

- Açılış konuşmaları

- Kurdele kesme anından görüntüler

- Detaylar

Haber: Uğur AYDIN Kamera: Emre KOLTUK / TRABZON-DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)TUNCELİ\'DE KENT MEYDANI VE YERALTI ÇARŞISI HALAYLARLA AÇILDI



TUNCELİ\'de, Belediye tarafından yapımı tamamlanan kent meydanı ve yenilenen yer altı çarşısı, davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla hizmete açıldı. Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, \"Bulunduğumuz yer kent meydanıydı. Burası çok kötü durumdaydı. Buranın altında 85 mağaza vardı. Orası da dökülüyordu, içler acısı durumdaydı. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza yakışmıyordu. Kent meydanımızı yeniden düzenledik. Yeraltı çarşımızı da pırıl pırıl yaptık\" dedi.

Yenilenen kent meydanı ve yeraltı çarşısının açılışına, Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4\'üncü Komando Tugay Komutan vekili Piyade Albay Feridun Bircan, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Sinan Şen, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Vali Sonel, yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilmeyen projeleri kısa süre içerisinde hayata geçirdikleri belirtti.

Sonel, \"14 aydır hem Valilik hem de Belediye Başkanlığı görevini yapıyoruz. Bu süre içerisinde yapmış olduğumuz, yıllardır konuşulan fakat bir türlü faaliyete geçmeyen projeler Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın destekleriyle bir bir hayata geçirildi. Bulunduğumuz yer, kent meydanıydı. Burası çok kötü durumdaydı. Buranın altında 85 mağaza vardı. Orası da dökülüyordu, içler acısı bir durumdaydı. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza yakışmıyordu. Kent meydanımızı yeniden düzenledik. Yeraltı çarşımızı da pırıl pırıl yaptık. Kent meydanı ve yeraltı çarşısı yenileme projemizin hem Tuncelimize hem esnaf arkadaşlarımıza hem de burayı kullanacak yöremiz insanına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum\" dedi.

Açılış töreninde konuşan tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice ise \"Esnafımız adına, ilimiz adına sayın Valime ne kadar teşekkür etsem azdır. Sayın Valimizin ilimize gelmesiyle birlikte kentimize, insanımıza, sokağımıza, esnafımıza, vatandaşlarımıza dokundu. Kent kendine geldi ve huzur buldu. Kentimiz, yılların birikmiş sorunlarının çözümünü buldu. Bu konuda Valimize çok teşekkür ediyoruz. Kendisi ilimiz için çok büyük bir şans. Her zaman Valimizin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz\" diye konuştu.

Törende daha sonra yenilenen işyerlerinin anahtarları sahiplerine teslim edilirken, törene katılan ve \'Çılgın davulcu\' lakabı ile bilinen davulcu Muharrem Yılmaz davul şov yaptı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve davetliler daha sonra davul zurna eşliğinde halay çekti.

Yaklaşık 9 ayda 8 milyon lira harcanarak yapılan Kent meydanı ve yeraltı çarşısı, hiçbir ücret alınmadan esnafa teslim edilirken, kitap, kırtasiye, oyuncak, tuhafiye, ayakkabı ve giyim mağazaları ile birçok ihtiyacın giderileceği bir mekan haline gelen yeraltı çarşısının eski fotoğrafları yapılan yenileme çalışmasını net olarak ortaya koyduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Belediye binasınden detay

- Halay çekilmesi

- Açılışlardan detay

Haber-Kamera: TUNCELİ (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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