DHA YURT BÜLTENİ-1

1)YARALI TEĞMEN ŞEHİT DÜŞTÜ



AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde, geçtiğimiz 21 Ağustos günü terör örgütü PKK\'nın saldırısı sonucu ağır yaralanan, Ankara\'nın Haymana ilçesi nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Piyade Teğmen Celal Dağlı, tedavi gördüğü hastanede dün saat 19.30 sıralarında şehit oldu. Bayramın 1\'inci Doğubayazıt ilçesini Kozluk Karakolu üst bölgesine PKK terör örgütü üyeleri tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Piyade Teğmen Celal Dağlı ağır yaralı olarak helikopterle Erzurum\'daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Teğmen Dağlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve dün şehit düştü.

Dağlı\'nın naaşı, bu sabah Erzurum Havalimanı\'nda düzenlenecek törenin ardından Ankara\'ya gönderilecek.

Haber: AĞRI, (DHA)

2)BİNGÖL\'DE ÇATIŞMA: 1 ASKER ŞEHİT OLDU, BİRİ GRİ KATEGORİDE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 2 asker ise hafif yaralandı. Çatışmada, 1\'i, İçişleri Bakanlığı\'nın aranan teröristler listesi gri kategoride bulunan 2 terörist ise etkisiz hale getirildi. Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda, PKK\'lı teröristlerle temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte, 1 asker şehit olurken, 2 asker de hafif yaralandı. Çatışmada, Poyraz Agir kod adlı Mehmet Şirin Özmen (35) ile Adil Havar kod adlı Aykut Özkur (29) isimli teröristler de silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Mehmet Şirin Özen isimli teröristin, İçişleri Bakanlığı\'nın Aranan Teröristler listesindeki gri kategoride yer aldığı belirlendi.

Helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırılan yaralı 2 askerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgede, hava destekli operasyonlarına devam ettiği belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Bingöl Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"İlimiz Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçlerimiz ile BTÖ mensupları arasında sıcak çatışma yaşanmıştır. Çatışma sonrasında Poyraz Agir (K) Mehmet Şirin Özmen (35) ve Adil Havar (K) Aykut Özkur (29) isimli BTÖ mensupları silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmişlerdir.Poyraz Agir (K) Mehmet Şirin Özen isimli BTÖ mensubunun gri liste ile arandığı tespit edilmiştir. Çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de hafif yaralanmıştır.\"

Görüntü Dökümü

-Hastaneden görüntü

BİNGÖL/DHA

3)PKK\'NIN AVRUPA\'DAKİ YÖNETİCİSİ SINIRDA YAKALANDI



TERÖR örgütü PKK\'nın Fransa\'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddia edilen Yılmaz A., Edirne\'de Hamzabeyli Sınır Kapısı\'ndan Bulgaristan\'a çıkış yaparken yakalandı. MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK şüphelisi bir kişinin Bulgaristan\'a çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda durdurulan araçta, şüpheli Yılmaz A. yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Yılmaz A.\'nın, terör örgütü PKK\'nın Fransa\'nın Marsilya kentinde bulunan Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu tespit edildi.

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİSTİN AĞABEYİ

Ayrıca Yılmaz A.\'nın, İçişleri Bakanlığı\'nın aranan teröristler lisetsinde kırmızı kategorideki \'Sertav\' kod adlı PKK\'lı Ramazan A.\'nın ağabeyi olduğu belirlendi.Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan Yılmaz A., elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edilerek sorguya alındı.

TUTUKLANDI

Edirne\'de Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve Fransa\'nın Marsilya kentinde terör örgütü PKK\'nın sözde Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu öne sürülen Yılmaz Açıkyüz, \'örgüt üyeliği\' suçlamasıyla tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi\'ne konuldu.

MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak operasyonu sonrasında gözaltına altına alınan Yılmaz Açıkyüz\'ün İçişleri Bakanlığı\'nın aranan teröristler listesinde kırmızı kategorideki \'Sertav\' kod adlı PKK\'lı Ramazan Açıkyüz\'ün ağabeyi olduğu belirlenmişti.

Görüntü Dökümü

-Şüphelinin getirilmesi

-Adliyeye girişi

-Edirne adliyesi

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

4)ŞIRNAK\'TA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK\'NIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ YAKALANDI



ŞIRNAK\'ta, teröristlerin yasadışı yollardan yurda giriş yapacağı istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda, 2 terörist yakalandı. Yakalanan teröristlerden biri olan \'Mazlum Goyi\' kod adlı PKK\'lı Mazlum Kaçan\'ın Kel Mehmet Cephesi üçlü yürütme kurulu üyesi olduğu açıklandı. Uludere ilçesinde, Şenoba beldesi Çukuryayla mevkiinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin sağ yakalanmasıyla ilgili olarak Şırnak Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"25.08.2018 tarihinde saat 19.45\'te Şırnak ili Uludere ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yasadışı yollardan ülkeye giriş yapacağına dair gelen istihbarı bilgi üzerine Şırnak İl Jandarma komutanlığına bağlı birlikler tarafından Şenoba beldesi Çukuryayla mevkisinde operasyon düzenlenmiş olup düzenlenen operasyon sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla beraber (1 adet Kanas 1, 1 adet m16) sağ olarak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen bölücü terör örgütü mensuplarının Mazlum Goyi (K) Mazlum Kaçan ve Kahraman (K) Lezgin Yarar oldukları; Mazlum Goyi (K) Mazlum Kaçan\'ın, Kel Mehmet cephesi üçlü yürütme kurulu üyesi olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir\" denildi.

Haber: ŞIRNAK, (DHA)

5)AĞRI\'DA PKK\'LI 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

AĞRI İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, \"İl Jandarma Komutanlığı\'nca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 24 Ağustos 2018 tarihinde Ağrı Dağı Güngören köyü yakınlarında erzak ve malzeme temin etmeye çalışan 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Tespit edilen teröristler 25 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen hava destekli operasyon neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir\" denildi.

Haber: Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)

6)SİVAS\'TA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETTİ



SİVAS\'ın Koyulhisar ilçesinde, ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalırken, çevre ilçelerden de takviye istendi. Yangının birkaç eve sıçradığı ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği de öğrenildi. Sivas\'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde akşam saatlerinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçrayarak büyüdü. Koyulhisar Belediyesi ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekipler yangını söndürmede yetersiz kalınca çevre ilçelerden de takviye istendi. Yangın Koçali Mahallesi\'ne doğru ilerlerken, birkaç eve de sıçradığı öğrenildi. Kent merkezinden de takviye birliklerin bölgeye doğru yola çıkarıldığı, ayrıca havadan da destek sağlanacağı ifade edildi.

YERLEŞİM YERLERİ İÇİN ÖNLEM ALINDI

Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde başlayan orman yangının kontrol altına alınması için ilçedeki ekiplerin yanı sıra çevre ilçeler ve il merkezinden de belgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangının ilk olarak Koçali mezrasında bir arazide çıktığı, daha sonra ise ağaçlara sıçradığı ve yaklaşık 50 hektarlık bir alana yayıldığı ileri sürüldü. Bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, yangının araziden çıkıp ormanlık alana yayıldığını ifade ederek, \"Çok şükür can ve mal kaybı yok ama ormanlar bizim canımız. Orman İşletme, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı olarak bizler çaba gösteriyoruz. Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipler geldi. Arazi çok sarp olduğu için müdahale zorlaşıyor\" dedi. Yerleşim yerleri için önlem alındığını belirten Epsileli, \"Hem yukarıdaki, hem aşağıdaki mahallemizde önlemler alındı. Evlerle ilgili bir sıkıntı yok. Bir can veya mal kaybı yok. Tabi ormanlarımız da bizim ciğerlerimiz. Adana\'dan helikopter istemiştik. Helikopter çıkış yapamamış. Arazi çok sarp olduğu için, yol bulmak zor. Ondan dolayı müdahale zorlaşıyor. Şu anda belediyenin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. İnşallah kontrol altına alındı gibi. Büyük bir kısmı alındı\" diye konuştu.Yangına, bölgeye giderek ilk müdahaleyi yapan Koyulhisar Belediyesi İtfaiye Amiri Fahrettin Fırat, ise 2 araç ve 2 iş makinesi ile yangına müdahale ettiklerini belirterek, \"50 hektar üzerinde bir alanda yangın var. Helikoptere ihtiyacımız var. İnsan gücü ile yapılacak gibi değil. Adana\'dan bir helikopter gelecekti ama henüz bir gelişme olmadı. Arazi engebeli olduğu için itfaiye ekipleri olarak müdahale edemiyoruz\" diye konuştu. Köy sakinleri ise, yangının küçük bir noktada çıktığını, ancak zamanında müdahale dilmediği için kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradığını ifade etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde akşam saatlerinde başlayan yangın, gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Koyulhisar Belediyesi ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Tokat, Ordu, Giresun, Amasya, Ordu ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ve arazözlerle yangının söndürülmesi için çalışmalar yapıldı. Yangın ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Giresun Orman İşletme Genel Müdürü Mustafa Özkaya, \"Koyulhisar ilçemizde akşam saatlerine doğru bir orman yangını çıktı. Tabi bizim Koyulhisar ilçemizde 2 tane arazözümüz var. İlk müdahaleyi onlar yaptı. 15 dakikada yangına müdahale edildi. Şu an itibari ile yangın kontrol altına alınmış durumda. Yangını söndürme ve soğutma çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek. Şu an 7 arazözümüz müdahale ediyor. 13 arazözü çevre işletmelerden yola çıkardık. 7 tanesi aktif olarak çalışıyor. Bunu yanında 2 tane dozer, biri greyder, 2 tane treylerde bu yangına müdahale noktasında şu an intikal etmek durumundalar. Bu makineler de intikal ettiklerinde arazözler yol olmayan noktalara da ulaşmış, yangını söndürmüş olacağız. Muhtemelen sabah soğutma çalışmalarına hız veririz. Şu an yangın tehlike arz etmiyor. Meskun mahallerin tehlikesi yok. Karayolu ulaşımında bir sıkıntımız yok. Normal trafik akışı devam ediyor. Korkulacak bir şey yok. Bütün ekiplerimiz aktif bir şekilde yangına müdahale ediyor. Türkiye\'de yangınların yüzde 96\'sı insan faktörüyle çıkıyor. Şuan bizim fail ve failleri ile ilgili güvenlik güçlerimizin ve orman teşkilatımızın çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili bir delile ulaşıldığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Tahminen 6-7 hektarlık 7 hektarlık bir alanda etkili oluyor. Yer yer yanan ve yanmayan alanlar var. Örtü yangını şeklinde olan yerler var. Şu an Orman Bölge Müdürlüğümüz, Orman İşletme Müdürlüğümüz ve yangın ekiplerimiz müdahale ediyor. Bu arada civar belediyelerin araçları da su takviye ediyor. Devlet olarak konu ciddi şekilde takip ediliyor\" dedi. Koyulhisar ilçesi Sarıkaya köyünden Taşkın Kaynar ise, \"Saat 17.30 civarında Koyulhisar ilçe merkezine gidiyordum. Evlerin hemen arkasında bir duman ve alev topu gördük. O arada Koyulhisar Belediyesinin itfaiye ekibi buradan kavşaktan girmek üzereydi. Biz yangın ufak çaplı bir şey sanıyorduk. İlerledikçe daha büyük bir çapta olduğunu gördük. Sonra tekrar köye gittik köyde elektrikler de kesikti\" diye konuştu.

-Yangının çıktığı ilk anlardan detaylar

-Ormanlık alandaki yangından görüntüler

-Bölgeye sevk edilen ekiplerin köye girişleri

-Belediye Başkanı Epsileli\'nin açıklaması

-İtfaiye amirinin açıklaması

-Köylülerin konuşmaları

-Detaylar

-Bölgeden görüntüler

-Yangından görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Orman İşletme Müdürünün açıklaması

-Köylülerin konuşması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER-Bülent TATLI/KOYULHİSAR(Sivas),(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

7)YANGINDA MAHSUR KALAN İKİ KADIN, ÜÇÜNCÜ KATTAN AŞAĞI ATLADI



SAMSUN\'un İlkadım ilçesinde, evin 3\'üncü katında çıkan yangında mahsur kalan iki kadın, balkona çıkarak vatandaşların aşağıda açtıkları battaniyenin üzerine atladı. Dumandan etkilenen iki kadından biri yaralandı. Kadınların balkondan aşağıya atlama anı ise çevredekiler tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yangın, İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi İnce Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp evi sardı. Çevredekiler, dairenin çelik kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı ancak başaramadı. Dairede bulunan iki kadın ise can havliyle balkona çıktı. Aşağıda bulunan vatandaşlarda balkonun hizasına battaniye açtı. İki kadın, aşağıya açılan battaniyenin üzerine atladı. Kadınlardan biri battaniyenin kenarına düşerek yaralandı. Dumandan da etkilenen iki kadın, vatandaşlar tarafından olay yerine çağırılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

KADINLARIN BALKONDAN ATLAMA ANINI VATANDAŞLAR CEP TELEFONUYLA ÇEKTİ

Kadınların balkondan atlama anı ise çevredekiler tarafından cep telefonunu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekipleri, yanlış park nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, alevlere müdahale söndürdü. Ayrıca yan dairede bulunan yaşlı bir kadın da itfaiye erleri tarafından binadan tahliye edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

-İki kadının balkondan aşağı atlaması (cep telefonu kamerası)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER, Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

8)ERDEK\'TE ÇOBAN ATEŞİ FUNDALIK VE ZEYTİNLİĞİ YAKTI



BALIKESİR\'in Erdek ilçesi Sığır yolu mevkisinde, fundalık ve zeytinlikte çobanın yaktığı ateşten çıktığı sanılan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı 20 dönümlük alan kül oldu.

Erdek Sığır yolu mevkisinde, saat 16.00 sıralarında fundalık ve zeytinlikte, iddiaya göre, çobanın yaktığı ateşten yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kuru otlarla kaplı alanda hızla yayıldı. Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdek Grup Amirliği ile Erdek Orman İşletme Şefliği\'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Erdek Grup Amirliği\'ne ait 1, Erdek Orman İşletme Şefliği\'ne ait 2 arazözün kullanıldığı söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü. Yangın, kontrol altına alınırken, 20 dönümlük alanın kül olduğu belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

-Orman yangınından detaylar

Haber-Kamera: Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)

9)BİGADİÇ SANAYİ SİTESİNDEKİ YANGINDA 9\'U HURDA 11 ARAÇ YANDI

BALIKESİR\'in Bigadiç ilçe sanayi sitesinde çıkan yangında 9\'u hurda olmak üzere toplam 11 araç yandı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bigadiç Sanayi Sitesinde çıktı. Yangında, oto tamircisi olan Emin Karakazık\'a ait hurda araçlar alev aldı. Sebebi henüz belirlenemeyen şekilde çıkan yangında 9\'u hurda toplam 11 araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını iki saat süren çalışma sonunda söndürmeyi başardı. Yangın nedeniyle araçların lpg depoları patlarken, çevredeki işyeri sahipleri de korku dolu anlar yaşadı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken, yangının sebep olduğu maddi hasarın ise yapılacak olan inceleme ardından belli olacağı öğrenildi.

- Cep telefonu kamerası ile çekilmiş yangın anından görüntüler.

Haber-Kamera Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)

10)DÜĞÜNDE MAGANDA KURŞUNU, ELEKTRİK TELLERİNİ KOPARDI: 10 YARALI

SİİRT\'in Kurtalan ilçesindeki bir düğünde, davetlilerin havaya ateş açması sonucu, kopan yüksek gelirim hattındaki akıma kapılan 10 kişi yaralandı.

Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar köyündeki bir düğüne katılan bazı davetlilerin, havaya ateş açması sonucu yüksek gerilim hattı koptu. Kopan elektrik telinin düştüğü düğün alanında bulunan ve akıma kapılan 10 kişi yaralandı. Akıma kapılan ve yaralanan 10 kişi düğündeki konukların özel araçları ile Kurtalan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılardan ve durumu ağır olan 6 kişi, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Haberin duyulması üzerine köye gelen jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

DEDAŞ: 31 BİN 500 VOLT ENERJİ YÜKLÜ KABLO DÜĞÜN ALANINA DÜŞTÜ

Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar köyünde, 10 kişinin yaralanmasına neden olan yüksek gerilim hattının kopmasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, silahla havaya ateş açılması yüzünden elektrik hattının koptuğu belirtildi. Dicle Elektrik\'ten yapılan açıklamada, Kayabağlar köyünde 31 bin 500 volt enerji yüklü olan orta gerilim elektrik iletim hattının kopmasına, düğüne katılan bazı kişiler tarafından havaya ateşli silahla ateş edilmesinin sebep olduğu bildirildi. Enerji nakil hattının altında yapılan düğün töreni sırasında havaya açılan ateş sırasında mermi isabet eden orta gerilim hattına ait telin koparak aşağıda bulunan insanların üzerine düştüğüne yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

\"31.500 volt elektrik yüklü olan orta gerilim hattı koparak düğündeki insanların üzerine düşmüştür. İletim hattının yere, dolayısıyla insanlara temas etmesi ile birlikte koruma sistemi devreye girmiş ve tüm hatta enerji anında kesilmiştir. Ancak ilk temas sırasında bazı vatandaşlarımız yaralanmışlardır. Bu hattan elektrik alan 22 yerleşim biriminden 21\'ine kısa süre içerisinde yeniden enerji verilmiştir. Olayın yaşandığı Kayabağlar köyüne ise devam eden adli tahkikat sona erdiğinde kopan iletken yenilenecek ve ardından elektrik enerjisi verilecektir. Yaşanan olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Daha önce de şirketimiz tarafından değişik vesilelerle elektrik iletim hatlarının bulunduğu yerlerde ne amaçla olursa olsun havaya ateş edilmemesi gerektiği yönünde uyarılar yapılmıştı. Bu vesile ile aynı uyarılarımızı yineliyoruz.\"

- Hastaneye getirilen yaralılar

- Sedye üzerindeki yaralılar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/KURTALAN (Siirt), (DHA)-

11)8 GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: ÖLÜ SAYISI 127\'YE, YARALI SAYISI İSE 644\'E YÜKSELDİ

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın, bilanço yine ağır oldu. 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden, bayram tatilinin 8\'inci günü olan 25 Ağustos Cumartesi saat 23.00\'e kadar yurt genelinde 165 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 127 kişi öldü, 644 kişi ise yaralandı.

BAYRAM TATİLİNİN 8\'İNCİ GÜNÜ

Bayram tatilinin 8\'inci günü olan 25 Ağustos Cumartesi saat 23.00\'e kadar 21 kaza oldu. Konya (3), Tekirdağ (3), Zonguldak (2), Denizli (2), Gaziantep (2), İstanbul, Aydın, Niğde, Erzincan, Kahramanmaraş, Kocaeli, Bursa, Rize ve İzmir\'de meydana gelen kazalarda 19 kişi öldü, 84 kişi de yaralandı.

Haber: İSTANBUL (DHA)

12(BAKAN SOYLU: AB STANDARTLARINA UYMA KONUSUNDA NET TALİMATIM VAR



BALIKESİR\'in Susurluk ilçesinde yol denetimi yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinin ardından dönüşe geçen sürücüleri uyardı. Bayramdan sonra özellikle emniyet kemeri konusunda sıkı tedbirler uygulayacaklarını belirten Soylu, \"AB standartlarına uyma konusunda arkadaşlarımıza net talimatım var ve bu konuda cezaysa ceza. Kimse darılmasın, gücenmesin\" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Susurluk\'ta yol denetimi yapıp, yetkililerden bilgi aldı. Bayram tatili için aldıkları önlemleri anlatan Soylu, \"Tüm bayram tatili boyunca dinlenmeden çalışan emniyet ve jandarma personelimize, valilerimize, kaymakamlarımıza ve komutanlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Geçen yıl emniyet ve jandarma mensubu 50 bin trafik personeliyle yapılan denetimleri bu yıl 141 bin personelle yaptık. Bazı yerlerde takviyelerle bunu gerçekleştirdik. Neredeyse 3 katına çıkardık. Aynı zamanda denetim noktası olarak da 7 bin 500\'ün üzerinde trafik ekibi ile bu denetim gerçekleştirirken denetim noktası olarak jandarma artı polis 3 bin 500 denetim noktasında burada olduğu gibi Türkiye\'nin her noktasında arkadaşlarımız önemli bir görev yerine getirdiler\" diye konuştu.

\'ÖLÜMLÜ KAZA SAYIMIZ DÜŞTÜ\'

Kurban Bayramı tatilinde ölümlü kaza oranının düştüğünü belirten Bakan Soylu, \"Vatandaşlarımızı sürat konusunda, emniyet kemeri konusunda ve cep telefonu ile konuşmama konusunda ve aynı zamanda, bunun da altını çizerek söylüyoruz. Arabanın içinde sigara içmeme konusunda uyardık. Tuzak radar uygulamasının gerek jandarma gerekse emniyet tarafından kaldırıldığını deklare etmiştik. Ancak bir şekilde daha önceden belirtmek suretiyle radar uygulamasının yapıldığını söylemiştik. Aynı uygulama Türkiye\'nin bütün noktalarında aynı şekilde devam etmektedir. Şunu söylemek gerekir. Bayramın ilk gününden itibaren tatilin ilk gününden itibaren kazalar yaşadık. Ölümlü kaza oranımız düştü. Ölümlü kaza sayımız da düştü ama aynı olayda meydana gelen ölüm sayımız maalesef artı. Geçen yılla aynı oranda gidiyoruz. Hem de son 10 yılın ortalamasıyla aynı oranda gidiyoruz. Önceki akşam itibarıyla 99 can kaybımız söz konusu. Bunların yüzde 40 civarı şehirlerarası yollarda, yüzde 30 civarı şehir içi yollarda, geri kalan bölümü de kırsal dediğimiz alanlarda\" dedi.

Yollarda belli noktalar hariç önemli yoğunlukla karşılaşmadıklarını kaydeden Bakan Soylu, \"Bu yıl enteresan bir gelişme de yaya ölümlerinde oldu. Yüzde 17- 18 civarında oldu, böyle bir tablo beklemiyorduk. Araç yoğunluğunun çok olduğu ilçelerde maalesef yaya ölümleri de oluştu. Bizim genel değerlendirmemizde bu istikamettedir. Gidişlerde güne yayılı gidişlerdi. Cuma, cumartesi, pazar gününe yayılı gidişler oldu. Dönüşler de yine aynı şekilde, perşembe akşamı itibariyle başladı. Dün de epey bir yoğunluk vardı. Yarın da yoğunluk olacak 3- 3,5 güne yayılı bir trafik akışının sağlandığı yoğunluk oldu. Birkaç noktamız hariç önemli bir yoğunlukla karşılaşmadık esas itibarıyla çünkü kaza olan yerlerde trafik ekiplerimiz gerekli tedbirleri almaya çalıştılar\" diye konuştu.

\'AİLELERİNİ UYARIYORLAR\'

\'Kırmızı düdük\' uygulamasından da bahseden Soylu, \"Bizim tekrar uyarılarımız olacak. Kırmızı düdük kampanyamızı bu bayramın başından itibaren başlatmıştık. Bunun özellikle çocuklarda etkin olduğunu sevinerek görüyoruz. Ailelerini uyarıyorlar. Kuralları da hemen hemen net bir şekilde öğrenmiş durumdalar. Bir taraftan emniyet kemerinin takılı olduğunu hatırlatıyorlar diğer taraftan hız yapılmaması gerektiğini hatırlatıyorlar ve yine cep telefonu ile konuşulmaması gerektiğini hatırlatıyorlar ve aynı zamanda da arabanın içinde sağlık açısından sigara içilmemesinin gerektiğini de hatırlatıyorlar. Kırmızı düdük kampanyamız çocuklarımızla birlikte devam edecek. Bu bayramda da gördük ki bu konuya olan farkındalığımızı artırmamız gerekmektedir?. Kırmızı düdük, trafik konusunu hatırlatan en önemli materyallerden biri olacak\" dedi.

\'TRAFİK MESELESİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATACAĞIZ\'

Okullardan başlanarak, tüm sosyal alanlarda herkesin trafik konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Soylu, şunları söyledi:

\"10 dakikalık dinlenmenin bile hayat kurtaracağını unutmayalım. Kurallara uymalıyız. Elbette araçlarımız teknolojik açıdan, yollarımız standartlar açısından çok yüksek. Yine de burada kurallara uyarak kazaların önüne geçeceğimize inanıyoruz. Bu bayram bütün arkadaşlarımızla birlikte yoğun gayret gösterdik ama işimizin çok olduğunu, daha çok mesafe almamız gerektiğini bu bayramda bir kez daha tecrübe ettik. Bu tecrübeler de acı tecrübeler oluyor. Şunu da belirtmem gerekir; bu bayramda ölümlü otobüs kazamız olmadı. İnşallah yarın akşama kadar da olmaz. Bayram öncesi otobüs şirketlerine ve otobüslere gerek bizler gerek trafik ekiplerimiz ciddi uyarılarda bulundular. Bu uyarılar bayramdan sonra da devam edecek. İnancım odur ki milletimizle hep birlikte trafik meselesinde de çok önemli adımlar atacağız.\"

\'AB STANDARTLARI KONUSUNDA NET TALİMATIM VAR\'

Trafikte yılda ortalama 7 bin can verildiğini kaydeden Bakan Soylu, \"Bu az bir rakam değil. Bu, günde ortalama 20 kayıp yapar. Bu açıdan her birimizin aynı sorumluluğu hissedeceğini, sadece araç sürücüsüne değil; yanında oturanlara da büyük sorumluluk düştüğünü buradan ifade ediyorum. Bu bayramın diğerlerinden anlamı şuydu. Trafik ekibi arkadaşlarımız mümkün olduğunca ilk önce uyardılar. Cezayı öncelikli bir tavır olarak ortaya koymadılar. Vatandaşlarımıza bir haberim daha olacak. Bu acıları bir daha çekmek istemiyoruz. Bayramdan sonra özellikle emniyet kemeri konusunda sıkı tedbirler uygulayacağız. AB standartlarına uyma konusunda arkadaşlarımıza net talimatım var ve bu konu da cezaysa ceza. Kimse darılmasın, gücenmesin. Çünkü karşı karşıya kalacağımız kazalar bize daha büyük, atlatılması zor tecrübeler bırakıyor. Bayramdan sonra tüm ekiplerimiz emniyet kemeri konusunda ciddi tedbirler alacaklar. Yıl sonuna kadar emniyet kemeri takma oranımıza, ki hedeflerimiz de var, önemli ölçüde ulaşmayı düşünüyoruz\" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, ayrıca yoğun günlerde havadan drone ve helikopterler ile trafik kontrollerinin yapılacağını açıkladı.

-Bakan Soylu\'nun polis ve jandarma personeli ile selamlaşması

-Trafik Şube müdüründen brifing alması

-Basın açıklaması

-Trafik kontrolünde duran araçlardaki vatandaşlarla sohbet etmesi

-Çocuklara kırmızı düdük, şapka ve tişört hediye etmesi

-Bir otobüse binerek yolcularla sohbet etmesi

Haber: Tufan DALGIÇ/ Kamera: Mehmet İNAN / SUSURLUK - BALIKESİR (DHA)

13)RİZELİ ÜNLÜ TÜRKÜCÜ KAZADA ÖLDÜ

RİZE\'de kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 40 metreden dereye uçtu. Kazada, otomobilin sürücüsü, kentin sevilen atma türkücülerinden Ahmet Çakar (29), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Pehlivantaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Ahmet Çakar, yönetimindeki plakası henüz bilinmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yaklaşık 40 metreden Pehlivantaşı Deresi\'ne uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde dereye uçan ve aracından savrulan sürücü Çakar\'ın hayatını kaybettiği belirledi. Bölgeye gelen AFAD ekiplerince dereden çıkarılan Çakar\'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Kazada hurdaya dönen otomobil de çekiciyle bulunduğu dereden çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada haytatını kaybeden atma türkü sanatçısı Ahmet Çakar, 2016 yılında Ankara\'da katıldığı Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni\'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım\'a atma türkü söylemişti. Genç yaşta hayatını kaybeden sanatçının ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

- Sanatçının, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a türkü söylemesi

- Sanatçı Ahmet Çakar\'dan detaylar

Haber: Aytekin KALENDER / RİZE-DHA

14)SİVEREK\'TE AMBULANSIN DA KARIŞTIĞI İKİ KAZA: 5 YARALI

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkıp, menfez çukuruna düşen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birini taşıyan ambulansın, otomobil ile çarpışması sonucu ise 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Bilal Ateş yönetimindeki 63 AAK 294 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak 5 metrelik menfez çukuruna düştü. Kazada sürücü Bilal Ateş ile araçta bulunan Şahin İzol ve Adile Aslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan Adile Aslan\'ı hastaneye götüren Cahit Erden yönetimindeki 21 BC 250 plakalı ambulans ise karşı yönden gelen Murat Kayısı yönetimindeki 63 N 0191 plakalı otomobil ile çarpıştı. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve ambulansta bulunan Abdi Cebe yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka bir ambulansla Siverek ve Diyarbakır\'daki çeşitli hastanelere götürülüp, tedavi altına alındı.

Uzun süre trafiğe kapanan karayolu, araçların araçların yoldan çekilmesiyle kontrollü olarak tek yönlü trafiğe açıldı.

- Ambulanstan indirilen yaralılar

- Acil servis önü

- Kaza yapan hafif ticari araç

- Kaza yapan ambulans ve otomobil

- İnceleme yapan jandarma ekibi

- Trafiğe kapanan karayolu

- Çukura düşen araç

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

15)BURSA\'DA PARK HALİNDEKİ 2 OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki 2 otomobil cayır cayır yandı. Yangın, LPG\'li diğer bir otomobile sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi\'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halinde olan Abdullah A.\'ya ait benzinli otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler yanında bulunan Yasemin Y.\'ye ait park halindeki diğer otomobile sıçradı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan 2 otomobilin yanında bulunan aracın LPG\'li olduğu belirtilirken, yangının LPG\'li otomobile sıçramadan kontrol altına alınması faciayı önledi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

- Aracın alevler içerisindeki görüntüsü

- Söndürme çalışmaları

- Araçların söndürme sonrası hali

- Çevredeki vatandaşlar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

16)BURSA\'DA TATİLCİLERİN DÖNÜŞ ÇİLESİ



BURSA\'da yaşayıp, Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yoluna geçmesiyle Bursa- İzmir yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Bayram tatilini Bursa dışında geçirenler, dönüş için yola çıkınca İzmir- Bursa ve Çanakkale- Bursa yollarında araç yoğunluğu meydana geldi. Bursa yolunun Karacabey mevkisinden Bursa güzergahına doğru yoğunluğun arttığı görüldü. Bursa\'yı İzmir ve Balıkesir\'in Edremit ilçesi gibi turizm merkezlerine bağlayan Bursa- Karacabey yolunda sürücüler, saatlerce trafikte kaldığını söyledi. Çanakkale ve İzmir yönünden İstanbul\'a gitmek isteyen sürücüler, Karacabey yakınlarında kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Karacabey TİGEM\'den itibaren Uluabat Mahallesi\'ne kadar yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu görülürken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Karacabey Bölge Trafik ekipleri de 9 günlük tatil nedeniyle tedbirler aldı. Karacabey Uluabat ve Bakır Mahallesi\'ndeki sinyalizasyon sisteminde kontrollü geçişler sağlandı. Uzun kuyrukların oluştuğu noktalarda emniyet yetkilileri görev alarak, sinyalizasyonları devre dışı bıraktı.

-Yolda trafik yoğunluğu

-Detalar

Haber-Kamera: Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

17)KARADENİZ SAHİL YOLUNDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

ORDU\'nun Ünye ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Cevizdere Köprüsü\'nün kısmen yıkılması nedeniyle trafiğin tek geçiş üzerinden iki yönlü verilmesi yoğunluğa neden oldu. Bayram tatili nedeniyle araç sayısının artması da uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kurban Bayramı nedeniyle tatilcilerin dönüş yoluna geçmesi Karadeniz Sahil Yolu\'nda da yoğunluğa neden oldu. Geçtiğimiz 8 Ağustos\'ta meydana gelen sel felaketinde Ordu\'nun Ünye ilçesinde kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu. Köprünün tek yönünün yıkılması sonrası gidiş gelişin tek köprüden sağlanması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Uzun araç kuyrukları ise sürücülerin ve araçlarda bulunan vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.

-Karadeniz Sahil Yolu\'ndaki yoğunluktan detay

-Röportaj

Haber-Kamera:Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu), (DHA)

Tatilcilerin dönüşü sürüyor (2)

18)AKŞAM SAATLERİNDE DE DÖNÜŞ DEVAM ETTİ

Kurban Bayramı tatilinden dönen tatilcilerin dönüşleri akşam saatlerinde de devam etti. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu İstanbul istikametine doğru yoğunluk yaşandı. Sakarya\'nın Sapanca ilçesi ile Kocaeli\'nin Körfez ilçesi arasında trafik etkili oldu. İzmit Bekirdere rampasında ise yoğun ama akıcı bir trafik gödüldü.

Karayollarındaki trafik yoğunluğunun pazar günü de devam etmesi tahmin ediliyor.

-Hava kararmaya yakın trafik görüntüsü

-Hava kararınca trafik görüntüsü

Haber-Kamera: Ergün AYAZ / KOCAELİ (DHA)

19)DİYARBAKIR\'DAN ALDIĞI \'15 İSTANBUL YOLCUSUNU\' SİVEREK\'TE İNDİRDİ



DİYARBAKIR\'da, İstanbul\'a gitmek için bilet aldıkları bir firmaya ait otobüse binen 15 kişinin, klima çalışmadığı için uyardıkları sürücü tarafından Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesinde indirildiği iddia edildi.

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde, bir firmadan İstanbul\'a gitmek üzere bilet alıp, gece saatlerinde seyahate başlayanlar, klimanın çalışmadığını fark edince otobüsün sürücüsünü uyardı. İddiaya göre sürücü, Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesine vardığında kendisiyle klima nedeniyle tartışan aralarında çocukların da bulunduğu 15 yolcuyu otobüsten indirip, yoluna devam etti.

Uyarıları dikkate almayan sürücünün 86 kilometrelik Diyarbakır ile Siverek arasındaki yolu 2 saatte geldiğini iddia eden yolcular, mağdur olduklarını söyledi. Yeniden Diyarbakır\'a dönmek için yakınlarını aradıklarını belirten yolcular, otobüs firması ve sürücü hakkında suç duyurunda bulunacaklarını ifade etti.

- Yolda bekleyen yolcular

- Bavul ve çantaları

- İçinde kadın ve çocuk bulunan yolcular

- Yolcuların konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

20)KALP KRİZİ GEÇİREN YOLCUSUNU KUCAĞINDA HASTANEYE TAŞIDI



SİVAS\'ta özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu, şoför Özkan Şen, aracın güzergahını değiştirip hastaneye götürdü, kucağında acil servise taşıdı. O anlar, otobüsteki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Kümbet-Üniversite seferini yapan Özkan Şen yönetimindeki 58 H 0050 plakalı özel halk otobüsü, İnönü Bulvarı\'nda tren garı yakınlarındayken, yolculardan biri fenalaştı. Aracın arka bölümündeki hareketliliği fark eden Şen, yolculardan yaşlı bir adamın rahatsızlandığını öğrendi. Yolculara su vermelerini ve adamın çevresini açmalarını isteyen şoför Şen, güzergahını değiştirdi. Şen, yolcuyu yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Özkan Şen, sedyeyi beklemeden yolcuyu kucağına alarak acil servise taşıdı. O anlar ise otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen hastanenin ismini açıklanmadığı yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

-Otobüs kemarasına yansıyan görüntülerde şöförün müdahalesi

Haber: Hakan KALELİ / SİVAS, (DHA)

21)KUYUYA DÜŞEN YAŞLI ADAMI AFAD KURTARDI



AKSARAY\'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Aziz Gregorius Kilise Camii\'ne ziyarete gelen Can Paslanmaz (64), 5 metrelik kuyuya düştü. AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılan Paslanmaz, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Konya\'dan, Aziz Gregorius Kilise Camii\'ne ziyarete gelen Can Paslanmaz dengesini kaybederek, tarihi yapının içerisindeki 5 metrelik boş kuyuya düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, Paslanmaz\'ı kuyudan halatla kurtardı. Hafif yaralı olan Paslanmaz, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Paslanmaz\'ın sağılık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

-Kuyudan görüntüler

-AFAD ekiplerinin çalışması

-Yaralının kurtarılması

Haber-Kamera:Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)

22)SOKAK LAMBASINI KIRMAYA ÇALIŞAN GENÇLER KAMERAYA TAKILDI

SİVAS\'ta yeni yapılan bir sokak lambasını taş atarak kırmaya çalışan iki genç kameralara takıldı.

Olay önceki gece Alibaba Mahallesi 57\'nci sokakta yaşandı. Bağırarak şarkı söyleyen çevreye rahatsızlık veren 18\'li yaşlardaki iki genç, bölgeye yeni takılan sokak lambalarını kırmak için taşlamaya başladı. Lambayı kırmak için yoğun çaba harcayan şahıslar, yoldan geçen bir sokak köpeğine de taş attı. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi. İhbar üzerine, olay yerine polisin geldiğini fark eden şahsılar kaçarak bölgeden uzaklaştı.

-İki gencin görüntüsü

-Sokak lambasını taşlamaları

Haber: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

23)VAN\'DA 32 KİLO \'EROİN\' ELE GEÇİRİLDİ



VAN\'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, elektrik kablosu makaralarının içine zulalanmış şeffaf poşetler içerisinde 195 paket halinde 31 kilo 860 gram eroin maddesi ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren bugüne kadar gerçekleştirilen 109 operasyonda Van ili genelinde toplam 4 ton 21 kilo 189 gram eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda, narkotik köpeği Lisa\'nın da hazır bulunduğu ve arama çalışmalarına katıldığı bildirildi.

- Polisin yaptığı arama

- Narkotik köpeği Lisa\'dan detay

- Bulunan uyuşturucu madde

- Saklama düzeneğinin yapıldığı alet

- Genel ve detay

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL (DHA)

24)KESİLEN KURBANLARIN ATIKLARI ÇEVREYE BIRAKILDI



MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, Kurban Bayramı\'nda kesilen hayvanların sakatat ve derilerinin boş arazilere atılması, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Turgutlu\'da, Kurban Bayramı\'nda kesilen büyükbaş ve küçükbaşların sakatatları ile derileri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Irlamaz Çayı yakınlarına bırakıldı. Çevrede kötü kokuya neden olan atıkların çay yakınına bırakılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, derilerin hayır kurumuna bağışlanmasıyla hem çevre kirliliğine engel olunabileceğini hem de toplum için yararlı davranışta bulunulabileceğini söyledi.

- Atıklardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

25)ÇİNLİ GELİNE ZEYBEKLİ, ROMAN HAVALI TÜRK DÜĞÜNÜ

EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesinden Berk Barlas (29), çalışmak için gittiği Çin\'de tanıştığı Sandra Pinto (27) ile evlendi. Çinli gelin için Türk geleneklerine göre kına gecesi yapılırken çift, düğünlerinde önce zeybek oynadı daha sonra ise Roman havasında göbek atıp gönüllerince eğlendi.

Edirne\'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan aşçı Berk Barlas, 7 yıl önce çalışmak için Çin\'e bağlı özel yönetim bölgesi olan Hong Kong\'a gitti. İtalyan restoranında aşçı olarak çalışan Barlas, 3 yıl önce bir arkadaşının doğum gününe gittiğinde Çinli Sandra Pinto ile tanıştı. Arkadaşlıklarını sosyal medya üzerinden sürdüren Sandra Pinto ve Berk Barlas bir süre sonra evlilik kararı alıp ailelerine durumu bildirdi. Geçen ay Makao adasında evlenen ve orada resmi nikah yapan çift, Türkiye\'ye dönerek düğünlerini de Edirne\'de yaptı. Önceki akşam Uzunköprü ilçesinde Çinli gelin Sandra Pinto\'ya Trakya geleneklerine göre kına gecesi yapılırken, Edirne merkezinde ise düğünleri yapıldı.

MİZANSEN NİKAH KIYILDI

Karaağaç Mahallesi\'ndeki düğüne Çin\'den Sandra Pinto\'nun annesi Violeta, babası Jose Pinto ile yakın arkadaşları geldi. Pinto çifti, Berk Barlas\'ın annesi Gönül, babası Ayhan Barlas ile birlikte misafirleri kapıda karşıladı. Gelin Sandra Pinto, düğüne gelen aile büyüklerinin elini öptü. Ardından tiyatro oyuncusu ve komedyen Umut Avcı, nikah cübbesi giyerek mizansen nikahlarını kıydı. Avcı, damat Berk Barlas\'a \"Gelin Türkçe bilmiyor değil mi? Bak bu köprüden önceki son çıkış\" diye espri yaptı. Damat Barlas ise \'son kararım evet\' dedi. Gelin Sandra Pinto da \'Kimsenin baskısı altında kalmadan Berk Barlas\'ı eş olarak kabul ediyor musun?\' sorusuna Türkçe olarak \'evet\' cevabı verdi. Gelin Sandra Pinto\'nun Çin\'den gelen arkadaşları düğün bahçesinde gösteri yaparak çifti kutladı. Gelin Sandra da danslarında onlara eşlik etti.

ÇİNLİ GELİN ZEYBEK OYNADI

Düğünde pasta kesilmesinin ardından Sandra Pinto ve Berk Barlas çifti zeybek oynadı. Düğüne katılanların alkışlarıyla destek olduğu gecede Roman Halk Dansları topluluğu roman havalarında göbek atarak gösteri yaptı. Ardından piste çıkan Sandra ve Berk çifti, Roman havalarında göbek atıp yakınlarıyla birlikte gönüllerince eğlendi. Avukat olan Sandra Pinto, Türk geleneklerine göre evlenmekte dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, \"Türk kültürü muhteşem ve yoğun bir kültür. Türkiye\'yi çok beğendim, şu anda çok mutluyuz. Baklava tatlısı çok seviyorum, özellikle Antep fıstıklı olanını seviyorum\" dedi.

Tanışma hikayelerini anlatan Berk Barlas ise şunları söyledi:

\"Bundan yaklaşık 3 yıl önce biz, bir arkadaşımızın doğum günü partisinde tanıştık. Daha sonra ben arkadaşım aracılığı ile Sandra\'nın sosyal medya hesaplarını buldum. Oradan mesajlaşmaya başladık. Buluşmalardan sonra arkadaşlığımız devam etti. Bu şekilde tanışmış ve arkadaş olmuş olduk. Daha sonra ilişkimiz ilerleyince ailelerimizi tanıştırdık. Evlenme teklif ettim, o da kabul etti. Türk geleneklerine göre düğün yaptık çok mutluyuz.\"

Evlendikten sonra Makao adasında yaşamaya devam edeceklerini kaydeden çift, düğünde yakınlarıyla birlikte gönüllerince oynayıp eğlendi.

-Çinli anne babanın misafirleri karşılaması

-Gelin ve damat

-Gelinin gelenlerin elini öpmesi

-Gelin ve damatla röp.

-Gelin damadın, piste çıkması

-İlk dansları

-Mizansen nikah

-Pasta kemeleri

-Zeybek oynamaları

-Gelinin arkadaşlarının gösterisi

-Roman Halk Dansları gösterisi

-Gelin ve damadın roman havasında oynaması

-Düğüne katılanlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

26)ORDU\'DAKİ PLAJLARDA TATİLCİ YOĞUNLUĞU

ORDU\'nun Fatsa ilçesindeki plajlar, Kurban Bayramı tatili boyunca doldu, taştı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, sıcak havanın etkisiyle serinlemek için plajları tercih etti. Ordu\'nun Fatsa ilçesinde Dolunay, Yeniköy ve Belice mahallelerinde bulunan plajlara vatandaşlar ilgi gösterdi. Serinlemek için Karadeniz\'e giren tatilciler plajlarda da yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

-Plajlardan ve tatilcilerden detay

Haber-Kamera:Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)

