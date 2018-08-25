DHA YURT BÜLTENİ-1

1)ERZİNCAN\'DA KATLİAM GİBİ KAZA: 3\'Ü ÇOCUK, 7 ÖLÜ, 3 YARALI



ERZİNCAN\'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 3\'ü çocuk, 7 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde Erzincan-Sivas Karayolunun Heybeli köyü kavşağında meydana geldi. Hüseyin Adıbelli yönetimindeki 34 JD 4252 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kamil Karataş yönetimindeki 34 LJ 1087 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Ortalığını kan gölüne döndüğü kazada, sürücüler Adıbelli ile Karataş\'ın da aralarında bulunduğu 3\'ü çocuk, 7 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. 3 yaralı hazır bekleyen ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cesetler de araçlardan çıkarılarak morga gönderildi. Ölenlerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ERZİNCAN/DHA

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2)KASTAMONU\'DA ORMAN YANGINI İKİ KÖYDE BÜYÜK PANİK VE ENDİŞE YAŞATTI

KASTAMONU\'nun Araç ilçesinde, akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 20 dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise sürüyor. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, yerleşim yerlerine yönelik tehdit olmadığı belirtilirken, çok sayıda itfaiye aracının ve yangın söndürme helikopterlerinin alevlere müdahale ettiği bildirildi.

TAVŞANLI VE ÇAVUŞ KÖYLERİ TEHLİKE ALTINDA

Yangın, akşam saatlerinde Kastamonu\'nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki bazı köyler de yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltıldı. Tavşanlı ve Çavuş köylerinin tehlike altında olduğu belirtildi. Çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale ederken, Karabük\'ten gelen yangın söndürme helikopterleri de havadan alevlere müdahale etti.

VATANDAŞLAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILARAK KÖYLERİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Yakın köylerdeki vatandaşlar, alevlerin köylerine ulaşma ihtimali nedeniyle büyük panik yaşadı. Vatandaşların yangın paniği, cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerdeki seslerden de anlaşıldı. Yine yangın söndürme çalışmalarına, köylerini korumaya çalışan vatandaşların da katıldığı görüldü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, akşam saatlerinde geniş alana yayılmaya başlayan alevlerin, yakındaki bir köyü tehdit etmeye başlaması dikkat çekti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI\'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi\'nden (GAMER) yapılan açıklamada, yangının 16.35\'te yetkililere bildirildiği ve kısa sürede müdahale edildiği ifade edildi. Açıklamanın devamında, yangına Orman itfaiyesi, Kastamonu Merkez itfaiyesi, Taşköprü, Daday, İhsangazi İlçe itfaiyeleri, DSİ 23\'üncü Bölge, Karayolları 15\'inci Bölge, İl Özel İdaresi iş makineleri, Çankırı Bayramören, Kurşunlu ve Ilgaz ilçeleri itfaiye araçlarının sevk edildiği belirtildi.

YERLEŞİM YERLERİNE YÖNELİK TEHDİT YOK

Ayrıca yangına, 2 yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği ve bu aşamada yerleşim yerlerine dönük bir tehdit olmadığı belirtilerek kontrol altına alma çalışmalarına tüm ekiplerce devam edildiği belirtildi.

ORMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TEMUR: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI DİYEBİLİRİZ

Kastamonu\'nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde çıkan orman yangınında 20 dönüm alan zarar gördü. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, DSİ 23. Bölge ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter ile çevre il ve ilçelerden gelen ekipler müdahale etti.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur, yangın söndürme çalışmalarını hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Temur, şöyle dedi:

\"Buradaki yangın saat 315.00 civarlarında çıkmış. Arkadaşlar hemen müdahaleyi yapmışlar. Şu an da çok rüzgar yok nem iyi durumda. Yangın kontrol altında diyebiliriz. Herhangi bir sıkıntı, tehlike yok. Görünen o. 2 helikopter 15 arazöz, 7 dozer yangına müdahale etti. Köylerde ve yayla evlerde hiçbir sıkıntı yok. Vatandaşlarımız da bize yardım ediyor. Burada 2 helikopterimiz bekliyor. Güneşin doğmasıyla beraber bir sıkıntı olması durumunda tekrar havalanacaklar ama ben şu an için bir sıkıntı görmüyorum.\"

Köyde oturan Mehmet Küçükçavuş da evlerinde ve yaylalarında herhangi bir zararın olmadığını, ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiğini söyledi.

Görüntü dökümü:

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- Yanan ormanlık alandan görüntü

- Söndürme çalışmaları

- Köylülerin cep telefonuna yansıyan panik sesleri

- İtfaiye araçları

- Ambulanslar

- Vatandaş röp.

- Genel ve detay

-Temur\'un konuşması

-Genel ve detay görünütler

Haber-Kamera:Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), (DHA)-

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3)KONYA\'DA KERESTE ATÖLYESİNDE YANGIN

KONYA\'da, kereste ve dekorasyon atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, metrelerce yükseldi. Yangın, atölyenin yanındaki iş yerine de sıçrarken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

Merkez Karatay ilçesinde bulunan Marangozlar Sanayi Sitesi\'ndeki Hasan Çınar\'a ait kereste ve dekorasyon atölyesinde, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle metrelerce yükselen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Etrafı yoğun kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, yandaki iş yerine de sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, havadan destek için helikopter istedi.

İş yerini alevlerin kaplaması üzerine sinir krizi geçiren Hasan Çınar\'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Yangını duyup, gelen kadın da olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yangın sırasında çevrede toplanan bazı kişilerin metrelerce yükselen alevleri izlediği görüldü.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Konya\'da Marangozlar Sanayi\'de kereste ve dekorasyon atölyesinde çıkan yangında alevler diğer iş yerlerine de sıçradı. Bunun üzerine Büyükşehir belediyesine ait yaklaşık 30 itfaiye aracı, 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'na ait araç ve belediyelerin arazözleri ile yangına müdahale edildi. Orman Bakanlığı\'na bağlı helikopterle de havadan müdahale yapıldı. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise sürüyor. Müdahale sırasında 5 kişi de dumandan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 200 personelle yangına müdahale edildiğini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbranim Altay, şöyle konuştu:

\"Yangının zor kısmındayız. Yangının neden çıktığını söylemek şu an mümkün değil. Saat 17.01\'de itfaiyemize ihbar geliyor. İlk itfaiyemiz 17.08\'de burada oluyor ve yangına müdahele ediyor. Sonrasında 30\'a yakın itfaiye aracı ve 200 personel yangına müdahale ediyor. Bununla birlikte polisin TOMA\'ları, belediyelerin arazözleri, 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nın 2 aracı ile Orman Bakanlığı\'na bağlı helikopterde havadan müdahale etti.\"

Can kaybının olmadığını ve 5 kişinin dumandan etkilendiğini belirten Altay, \"Can kaybı yok. 5 kardeşimiz dumandan etkilendi. Yangın kısmen de olsa kontrol altına alındı. Sayın Cumhurbaşkanımızda biraz önce aradı ve konu hakkında bilgi aldı\" dedi.

İş yerlerinde yanıcı maddelerin olduğuna dikkat çeken Altay, \"Yanıcı maddelerden oluşan bir alan. Kapıların kapalı ve plastik hammadde deposunun olması müdahaleyi zorlaştırdı. Şu ana kadar 8 iş yerinde büyük hasar var\" dedi.

Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Günbaş da, dün iş yerlerinin açık olduğunu belirterek, \"Bugün (dün) iş yerleri açıktı ve çalışıyorlardı. Bir palet fabrikamızda forklifin tüple çalışmasından dolayı patlama olduğu söylentisi var. İtfaiyemiz gerekli çalışmaları yapıp bilgi verecek. İş yerlerinin bitişik olması ve rüzgarın da etkisiyle 8 iş yeri hasar gördü. Tek tesellimiz bir vernik ve tiner depomuz vardı. Oraya sıçramadan müdahale edildi. Oraya sıçrasaydı sanayimizin büyük bir bölümü çok ciddi hasar görecekti. Devletten destek bekliyoruz. Mağdurlarımızın mal kaybı giderilmiş olur\" dedi.

9 İŞ YERİ KÜLE DÖNDÜ

Konya\'da Marangozlar Sanayi\'de kereste ve dekorasyon atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındıktan sonra iş makinalarıyla müdahale edildi. Belediyelere ait itfaiye ve arazözlerin yanı sıra bazı fabrikalara ait arazözlerde müdahale destek oldu. AFAD ve Kızılay da bölgede yangına müdahale eden ekiplerin dumandan etkilenmemesi için maske, su ve ayran dağıttı. Yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucu alevler tamamen söndürülürken, ağaç ürünlerinin çeşitli üretimlerini yapan 9 iş yeri de küle döndü. LPG\'li bir forklifin patlaması sonucu yangının çıktığı ileri sürülürken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. AFAD ekipleri, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından hasar- tespit çalışmasına başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yükselen alevler

- İtfaiye erlerinin çalışması

- Vatandaşların paniği

- Genel ve detay

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- İtafiye araçları ve helikopter

- Alevler ve dumanın yükselmesi

- Büyükşehir BLD. Başanı Uğur İbrahim Altay röp.

- Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Günbaş röp.

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- İş makinaların müdahalesi

- Alevlerden detay

- Genel ve detay

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)

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4)KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE 7 GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 107 ÖLÜ, 561 YARALI

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın, bilanço yine ağır oldu. 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden, bayramın son günü olan 24 Ağustos Cuma günü saat 23.30\'a kadar yurt genelinde 143 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 107 kişi yaşamını yitirdi, 561 kişi de yaralandı.

DÖRDÜNCÜ GÜN

Bayramın son günü 24 Ağustos Cuma günü saat 23.30\'a kadar ise 14 kaza meydana geldi. Antalya (2), Sinop (2), Çorum (2), Gaziantep (2), Aydın, Bursa, Kayseri, Düzce, Osmaniye ve Kocaeli\'deki kazalarda 10 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.

HABER: İSTANBUL (DHA)

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5)GAZİANTEP\'TE OTOMOBİL İLE YOLCU MİNİBÜSÜ ÇARPIŞTI: 8 YARALI



GAZİANTEP\'te, otomobil ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 1 ağır, 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 4\'üncü kilometresinde meydana geldi. Nizip yönüne ilerleyen Mehmet Bozaslan yönetimindeki 31 KJK 27 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 19 BR 860 plakalı yolcu minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracında hurdaya döndüğü kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol ise araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazanın olduğu yer

- Yaralıların kaldırılması

- Kaza yapan araçlar

- Kurtarma ekipleri

- Trafik yoğunluğu

- Araçların kaldırılması

- Genel ve detay görüntüler

398 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)

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6)TEM\'İN BOLU GEÇİŞİNDE DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

KURBAN Bayramı tatilinin ardından trafiğe takılmamak için yola erken çıkanlar, TEM\'in Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler, bayramın son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için yola erken çıkmaya başladı. TEM\'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, öğleden sonra arttı. Çaydurt ve Elmalık kesimlerinde trafiğin daha da arttığı gözlendi. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Kazaların meydana geldiği yerlerde ise trafik tamamen dururken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk, Bolu Dağı Tüneli\'ne kadar devam etti. Trafikteki yoğunluğun bugün ve pazar günü de sürmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Trafik yoğunluğu

-Yoldan görüntüler

-Araçlar

-Detaylar

Süre: 01.34-Boyut: 189.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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7)TEM\'İN KOCAELİ GEÇİŞİNDE 40 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

Tatilcilerin trafikteki yoğun hareketliliği sürüyor. TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk artarak devam etti. Sakarya\'nın Sapanca ilçesi Mahmudiye geçişinde başlayan trafik yoğunluğu Kocaeli\'nin Derince ilçesine kadar sürdü. Saat 19:00 itibariyle bu bölgeler arasında oluşan yaklaşık 40 kilometrelik araç kuyruğu İstanbul istikametine doğru adım adım ilerledi. Derince ilçe geçişinde rahatlayan trafik akışı, Gebze Kirazpınar mevkiinde yeniden yoğunlaştı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU AKŞAM SAATLERİNDE DE DEVAM ETTİ

Trafik yoğunluğu hava kararınca da devam etti. Sakarya\'nın Sapanca ilçesi ile Kartepe ilçesi arasında akşam saatlerinde trafik yoğunlaştı. Bu yoğunluk İzmit Hatipköy geçişine kadar sürdü. Bu hatta trafik yoğunluğu İstanbul istikametine doğru adım adım ilerledi. Hatipköy geçişinden sonra ise Gebze ilçe sınırına kadar trafik biraz daha hafifledi. Trafik yoğunluğunun bugün ve yarın da devam edeceği tahmin ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Trafik yoğunluğu

-Otoyoldaki ekip otosu

-Yoğun trafikten gece görüntüsü

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU / KOCELİ (DHA)

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ÇANAKKALE\'DE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ ÇİLESİ SÜRÜYOR (EK)

8)ARAÇ KUYRUKLARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Çanakkale\'de tatilcilerin dönüş çilesi gece saatlerinde de devam etti. Kent merkezindeki feribot iskelesinde ve Lapseki feribot iskelesinde araç kuyruğu 3\'er kilometreyi buldu.

Ege ve Kuzey Ege sahillerinde Kurban Bayramı tatilini geçiren vatandaşlar, trafikte hafta sonu yoğunluk yaşanabileceğini düşünerek önceki gün dönüşe geçti. Bu nedenle Çanakkale Feribot iskelelerinde dönüş yoğunluğu erken başladı. Özellikle İstanbul ve Trakya\'daki bazı kentlerde oturanların geçiş güzergahı olan Çanakkale Boğaz hattında, Gestaş firmasının toplam 11 feribot ile aralıksız sefer yapmasına karşın, iskelelerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Çanakkale merkez feribot iskelesinden Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne geçmek isteyen tatilcilerin oluşturduğu yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk akşam saatlerinde 3 kilometreye düştü. Öte yandan Gelibolu ilçesine geçmek isteyenler Lapseki feribot iskelesinde yine 3 kilometrelik bir araç kuyruğu oluşturdu.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yaşanan yoğunluk nedeniyle seferleri saatsiz olarak doldur-boşalt sistemiyle sürdürüyor.

Kurban Bayramı tatili boyunca, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 feribot olmak üzere toplam 16 feribot hizmet veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Lapseki İskelesi

- Araç kuyruğu

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mehmet ANDAÇ-Orhan AKTUĞ - ÇANAKKALE (DHA)

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9)TIR\'LA ÇARPIŞAN OTOMOBİLDE ÖLEN 5 KİŞİ SON YOCULUKLARINA UĞURLANDI

Çorum\'da, TIR\'la kafa kafaya çarpışan otomobilde hayatlarını kaybeden İrfan Ünlü, eşi Ayşegül, çocukları Samet ve Mustafa Semih Ünlü ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü\'nün cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Hayatlarını kaybeden 5 kişinin cenazeleri Bayat Merkez Camii\'ne getirildi. İkindi namazı sonrasında cenaze namazları kılındı. Ardından cenazeler, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Ünlü ailesinin yakınları ile AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak\'ın yanı sıra İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ile vatandaşlar katıldı.

Sürücü İrfan Ünlü\'nün Bayat İtfaiyesi\'nde itfaiye çavuşu olarak görev yaptığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze namazının kılınması

-Tabutların taşınması

-Detaylar

(SÜRE:1 Dk) (BOYUT:54.4 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/BAYAT(Çorum), (DHA)

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10)BARAJ GÖLÜNE GİREN SURİYELİ GENÇ BOĞULDU

ŞANLIURFA\'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için Atatürk Barajı Gölü\'ne giren Suriye uyruklu Mustafa Temo (14) boğuldu.

Olay, öğleden sonra Çatak Sosyal Tesisleri kıyısında meydana geldi. Serinlemek için Atatürk Barajı Gölü\'ne giren Mustafa Temo, bir süre sonra gözden kayboldu. Gencin kaybolduğunu fark edenlerin kurtarma çabası sonuçsuz kalınca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen su altı arama polislerinin çalışmasıyla Temo\'nun cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Temo\'nun cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastanenin morgu

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenazeyi cenaze aracına indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

62 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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11)SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ BARAJ GÖLÜNDE BOĞULDU

AKSARAY\'da serinlemek için Gödeler Baraj Gölü\'ne giren Muhammet Öztürk (18), boğuldu. Öztürk\'ün cansız bedeni 3 saat süren arama çalışmaları sonucu sudan çıkarıldı.

Ortaköy ilçesine bağlı Gödeler Köyü Baraj Gölü\'ne arkadaşlarıyla birlikte giden Muhammet Öztürk, serinlemek için suya girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD dalgıçları gölde Öztürk\'ü aradı. Yaklaşık 3 saat süren aramanın ardından Muhammet Öztürk\'ün cansız bedenine ulaşıldı. Öztürk\'ün cansız bedeni otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi\'ne morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Muhammet Öztürk\'ün cansız bedeninin sudan çıkarılması

-Ambulansa taşınması

Haber-Kamera:Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)

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12)İTFAİYE MÜDÜRÜ, 2 KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ



ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde Aziz Kaya, bilinmeyen nedenle evinde 18 ve 20 yaşlarındaki 2 kızını öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti. Aziz Kaya\'nın (50) Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürü olduğu belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi\'nde meydana geldi. Belediye personeli Aziz Kaya, evinde bilinmeyen nedenle ailesiyle tartıştı. Tartışma sırasında cinnet getiren Kaya, çocuklarına silahla ateş açtı. Eşi ve 1 kızının kaçtığı evde ateşlere hedef olan 2 kız kardeş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kızlarını öldüren Aziz Kaya, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Aziz Kaya\'nın dehşetinden kaçarak son anda kurtulan eşi ve diğer kızı ise sinir krizi geçirdi.

İTFAİYE MÜDÜRÜ İLE 2 KIZININ CESEDİ MORGA KALDIRILDI

Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde tartıştığı ailesine tabancayla ateş açıp kızları Vesile (20) ile Işıl\'ı (18) öldürüp, aynı silahla intihar eden Aziz Kaya\'nın (50) Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürü olduğu belirlendi. Olayda yaşamını yitiren Kaya ile kızlarının cesetleri, güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü. Kaya\'nın ateş açtığı sırada eşi ve diğer kızının da evden kaçıp kurtulduğu ifade edilen olay sonrası eve akın eden ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

SALDIRIDAN KURTULAN EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde, 2 kızını öldürüp, intihar eden eşi Aziz Kaya\'nın saldırısından küçük kızı Zeynep (10) ile yara almadan kurtulan eşi Münibe Kaya, acı haberle sinir krizi geçirdi. Kızını yanından ayırmayan Münibe Kaya\'ya, sağlık görevlilerince müdahale edilerek, sakinleştirici iğne yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Bina önündeki kalabalık

- Ambulanslar

- Cesetlerin alınması

- Bekleyen güvenlik güçleri

- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)

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13)KAYIP 3 ÇOCUK, BİRBİRLERİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDU



AĞRI\'nın Patnos ilçesinde kaybolan, yaşları 11-13 arasındaki 2 kardeş ve kuzenleri, Günbeli köyüne 450 metre uzaklıkta üzerleri ıslak, birbirlerine sarılmış uyur vaziyette halde bulundu.

Patnos ilçesine bağlı Günbeli köyünde yaşayan Kaya ailesinin çocukları Muhammed, Rojhat ve Taner Kaya, önceki gün saat 09.00 sıralarında evlerinden ayrıldı. Akşama kadar eve dönmeyen çocuklardan haber alamayan iki aile, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Ağrı İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Patnos İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, itfaiye ve köy halkı çocukları aramaya başladı. Patnos ile Muş\'un Malazgirt ilçesine bağlı Karakaya köyü arasındaki yaklaşık 7-8 kilometre mesafede başlatılan arama sonucu, kayıp olan çocuklar Günbeli köyüne yaklaşık 450 metre mesafede üzerleri ıslak, birbirlerine sarılmış uyur halde bulundu.

Çocuklar, Patnos Devlet Hastanesi\'nde yapılan muayenenin ardından ailelerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kayıp çocuklar

- Eve getirilen çocuklar

Haber-Kamera: Semih YARDIMCI/ PATNOS, (Ağrı), (DHA)

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14)MERCİDABIK ZAFERİ\'NİN YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

KİLİS\'te Mercidabık Zaferi\'nin 502\'nci yıldönümü ile Fırat Kalkanı Harekatı\'nın 2\'nci yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yavuzlu köyünde gerçekleştirilen tören, şehitler için askerler tarafından yapılan saygı atışı ve Yavuz Sultan Selim\'in anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasından sonra Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Gaziantep 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, vatandaşları ve askeri birlikleri selamladı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan şehitleri rahmetle anarak, \"Biz Mercidabık Zaferi\'ni kazanırken de hava sıcaktı. Fırat Kalkanı\'nda tankın içerisinde hava sıcaklığı 60 dereceyi ulaştığında da hava sıcaktı. Ama içimizdeki vatan sevgisi, var olma duygusu, istiklal arzusu, hepsinden daha büyük ateşti. Hiçbir sıcak, hiçbir zorluk bizi yenmedi. Çok şükür bu mübarek günlere bizi kavuşturdu\" dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise 24 Ağustos\'un, Ortadoğu ve Afrika kapılarının Müslüman Türk\'e açıldığı tarihin yıl dönümü olduğunu ifade etti.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da Mercidabık Zaferi\'nin 502\'inci yıldönümü ile Fırat Kalkanı Harekatı\'nın 2\'nci yıldönümünü kutladıklarını kaydetti.

Kutlamalar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mehter takımının gösterisi, okçuların ok atmaları, Kilis Musiki Cemiyeti\'nin konseri ve zafer yürüyüşüyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tören alanından görüntüler

- Saygı atışı

- İstiklal Marşının okunması

- Mehter takımının gösterisi

- Okçuların ok atması

- Konuşmalar

- Genel ve detay görüntüler

700 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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