DHA YURT BÜLTENİ-1

(ÖZEL)

1)TSK BİRLİKLERİ MENBİÇ SINIRINDA DEVRİYEDE, CERABLUS\'TA BOMBALI SALDIRI ALARMI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Cerablus ile terör örgütü PKK/PYD işgalindeki Menbiç kenti arasında devriye faaliyetini sürdürüyor. TSK güçleri ABD üssünün de bulunduğu bölgede devriye görevi yaparken, Cerablus\'ta ise teröristlerin bomba yüklü araçlarla saldırı yapmayı planladığı ortaya çıktı. Kentte güvenlik güçleri öğle saatlerinde bomba yüklü bir motosiklet ele geçirerek olası bir saldırıyı engelledi. Türk Silahlı Kuvvetleri ABD unsurları ile birlikte Suriye?nin kuzey batısındaki Menbiç?te bulunan teröristlerin çekilmesine yönelik mutabakata vardıktan sonra Cerablus-Menbiç hattında devriye görevine başladı. Mayın ve el yapımı patlayıcıların tespiti ve imhasına yönelik birliklerin zırhlı araçlarla yürüttüğü devriye faaliyeti kapsamında TSK birlikleri, ABD üssünün de bulunduğu Dedet ilçesinin Sacur Çayı bölgesinde devriye görevini sürdürüyor. 18 Haziran günü başlayan devriye faaliyeti Cerablus-Menbiç hattında devam ederken, güzergah üzerinde Özgür Suriye Ordusu güçleri de birçok bölgede oluşturduğu kontrol noktaları ile TSK güçlerine destek veriyor.

HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

ABD ile mutabakata varılmasının ardından TSK birliklerinin devriye faaliyetine başlaması bölgeye de hareketlilik getirdi. Cerablus?tan 35 kilometre uzaklıktaki Menbiç?e giden yolda kontrol noktaları oluşturan Özgür Suriye Ordusu güçleri, Menbiç yönüne gitmek isteyenleri didik didik arıyor. Menbiç yönünden gelenlerin de sıkı şekilde arandığı Deded bölgesinde teröristlerin olası saldırılarına karşı ÖSO unsurları eli tetikte görev yapıyor.

TERÖRİSTLER HAİN SALDIRI HAZIRLIĞINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri?nin devriye faaliyetine başlaması terör örgütü PKK/PYD?de şok etkisi yarattı. TSK?nın devriye faaliyetinden rahatsız olan ve son zamanlarda bölgede taban kaybına uğrayan teröristlerin, Cerablus?ta bombalı saldırı yapmayı planladığı ortaya çıktı. İstihbarat birimlerinin bu yöndeki bilgilerinin ardından Cerablus?taki Türk polis ve jandarması ile yerel güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda öğle saatlerinde bomba yüklü bir motosiklet ele geçirildi. Motosikleti uzaktan kumandayla patlatmak isterken yakalanan ismi açıklanmayan 15 yaşındaki şüpheli ise terör örgütü PKK/PYD mensuplarının para karşılığı kendisine bu teklifte bulunduğunu ve kabul ettiğini itiraf etti. Şüphelinin sorgulanmasına başlanırken, güvenlik güçleri benzer şekilde bomba yüklü motosiklet, otomobil ve kamyonetle yapılması planlanan saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçti. İlçenin giriş noktalarında oluşturulan bölgelerde tüm araçlar tek tek aranmaya başladı.

Görüntü DÖkümü

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- ÖSO kontrolündeki Menbiç girişi

- Suriyelilerin kapıdan girmeye çalışması

- Girişte bekleyen araçlar

- Cerablus merkezi

- ÖSO kontrol noktası ve ÖSO askerleri

- Merkezdeki Türk ve Suriye bayrakları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Kamera: Eyyüp BURUN-SURİYE-DHA)

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2)AMASYA\'DA İYİ PARTİ STANDINA SALDIRI GİRİŞİMİ İDDİASI: 2 GÖZALTI

AMASYA\'da dün gece İYİ Parti\'nin seçim standına saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Partililerin şikayetçi olmadığı şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında, Ziya Paşa Bulvarı Yalıboyu üzerinde bulunan İYİ Parti Amasya İl Başkanlığı\'nın seçim standı önünde meydana geldi. İddiaya göre, partililer stant önünden geçen 2 kişiye, parti broşürü uzattı. Broşürü almak istemeyen kişiler, partililerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası durum polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, parti standına saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen şüphelileri gözaltına alarak ifade için emniyete götürdü. Partililerin şikayetçi olmadığı şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün seçim standına bir çiçek göndererek, partililere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüntü Dökümü:

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-Seçim standından detay

-Partililerden detay

-Açıklama

-Diğer detaylar

(SÜRE: 4:14-BOYUT 474 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-

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(ÖZEL)



3)\'TÜRKİYE\'NİN MALDİVLERİ\' 500 BİN TURİST BEKLİYOR

TÜRKİYE\'nin en derin tatlı su gölü ve Mars\'ın jeolojik yapısına benzerlik gösteren iki noktadan biri olarak kabul edilen Salda Gölü, Maldivler\'i andıran beyaz kumulları ve turkuaz renkli suyuyla tatilini sakin geçirmek isteyenlerin akınına uğruyor. Bu yıl Salda Gölü\'ne, 500 bin turist bekleniyor. Burdur\'un Yeşilova ilçesinde, 44 kilometre yüz ölçümüne sahip Salda Gölü, ölçülebilen 185 metre derinlikle de Türkiye\'nin en derin gölü konumunda yer alıyor. Yeşilova ilçe merkezi ile etrafında birçok köy yerleşiminin de olduğu Salda Gölü, özellikle adını da verdiği Salda köyünün bulunduğu mevkide, bembeyaz kumulları ve turkuaz görünümüyle \'Türkiye\'nin Maldivleri\' olarak adlandırılıyor. Ancak Salda köylüleri, bu slogan yerine \'Saldivler\' sloganını tercih ediyor.

Manzarasıyla ve ilginç jeolojik yapısıyla son yıllarda daha çok dikkat çeken Salda Gölü, aynı zamanda sakin tatil isteyen hem yerli hem yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Göl, ilçe merkezine 5 kilometre ve denizden yüksekliği 1193 metre. İçeriğindeki magnezyum, soda ve kil dolayısıyla bazı cilt hastalıklarının tedavisinde yararlı sonuç veren, suyu sivilcelere iyi gelen göl, bu özellikleriyle de ilgi çekiyor.

500 BİN TURİST BEKLENİYOR

Yeşilova Belediyesi\'nin ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki halk plajında, çadır ve ağaç evlerin yanı sıra karavan ve çadır kullananlar için de kamp alanları bulunuyor. Kuş gözlemleri, dalış ve bisiklet turları gibi imkanların da bulunduğu Salda Gölü\'nde, geçen yıl 260 bini aşkın ziyaretçi ağırlandı. Okulların kapanması ve Ramazan Bayramı ile sezonun açıldığı göle, bu yıl yerli- yabancı 500 bin turist bekleniyor.

MARS KAYAÇ YAPISIYLA AYNI

Gölün jeolojik yapısıyla ilgili bilimsel araştırmalarda, Salda Gölü\'nün kayaç oluşumları ve kumulları, Mars\'ın kayaç oluşumlarıyla aynı olarak değerlendiriliyor. Salda Gölü, bu özelliğiyle dünyada Mars\'ın jeolojik yapısına benzerlik gösteren iki noktadan biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca gölde suların çekilmesiyle görülmeye başlanan beyaz 7 ada da dikkati çekiyor.

2 MİLYON YILLIK GEÇMİŞ

Yaklaşık 2 milyon yıllık geçmişe sahip gölün beyaz kumul alanları 1\'inci derecede doğal dit alanı olarak korunurken, araç trafiğine de kapatıldı. Salda Gölü\'nün turkuaz rengi ve beyaz kumullarıyla eşsiz güzelliğe sahip olduğunu belirten Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek, beyaz kumulların sadece Mars\'ta olan kumlarla aynı olduğunu kaydetti. Salda\'da yüzmenin, ruh ve cilt sağlığına çok iyi geldiğini belirten Özbek, \"Çünkü suyun içinde altın, gümüş dahil bütün mineraller var. Sertlik derecesi 2800 dereceye yakın\" dedi.

Suyunun çok miktarda mineral bulundurduğunu ve cilt sağlığına çok yararlı olduğunu vurgulayan Özbek, \"Hava ve ortam da çok dinlendirici. Buraya tatile gelenler büyük keyif alıyor. Salda Gölü\'nün etrafı ormanlarla kaplı, piknik alanları var. Gölün her tarafından suya girilebilir. belediyemizin çadır ve ağaç evleri var. Ayrıca kamp alanları da mevcut ve ucuz tatil için çok uygun. Antalya\'ya 130, Denizli\'ye 80, Fethiye\'ye 140 kilometre. Çardak Havalimanı\'na 25 kilometre ve Dalaman Havalimanı\'na da çok yakın. Geçen yıl 260 bin ziyaretçi geldi, bu yıl 500 bin ziyaretçi bekliyoruz. Yeşilova, Burdur\'un turizm merkezi oldu\" diye konuştu.

MARS TUTMADI, MALDİVLER TUTTU

Salda Gölü\'nün \'Türkiye\'nin Maldivleri\' olarak adlandırılan sloganının hikayesini de anlatan Başkan Özbek, \"Antalya\'da bir seminere katılmıştım. Hollandalı bir arkadaş, Maldivler Belediye Başkanı ile tanıştırdı. Bana bir CD verdi ve incelediğimde Salda Gölü\'yle neredeyse aynı. Daha önce \'Mars\'a gitmek ister misiniz?\' şeklindeki sloganımız tutmamıştı; ama \'Türkiye\'nin Maldivleri\' sloganı tuttu. Belki Maldivler\'den daha güzeliz. Tek eksiğimiz, palmiye ağaçları. Herkesi rahat ve ucuz bir tatil için davet ediyoruz\" dedi.

SALDA, UZUNGÖL GİBİ OLMAYACAK

Gölün, Maldivler Plajı olarak adlandırılan kısmının 1\'inci derecede doğal sit alanı, halk plajının bulunduğu bölgelerin de 2\'nci derecede olduğunu aktaran Özbek, yeni yasayla 2\'nci derece alanların, turizm yatırımlarına açıldığını belirterek, \"Ben doğayı seven birisiyim ve Salda Gölü\'nün bir Uzungöl olmasını istemiyorum. Uzungöl\'ü 1977\'de orada görev yaptığımda görmüştüm; bir cami, bir de köprü vardı. Ama geçenlerde gittiğimde orası artık Uzungöl değil, uzun havuz olmuş. Havuzun etrafı hep beton. Salda Gölü\'nün etrafının o şekilde olmasını istemiyoruz\" diye konuştu.

YAPILAŞMAYA KARŞI AĞAÇLANDIRMA

Belediye başkanı olduğu müddetçe betonlaşmaya ve gölün doğasının bozulmasına izin vermeyeceğini kaydeden Özbek, \"Gelecek kuşaklarımıza bu güzellikte aktarmak istiyoruz. Gerçekten dünya tarafından korunması gereken bir göl, doğa harikası olduğunu düşünüyorum. İleride de yapılaşmayı engellemesi açısından gölün etrafını tamamen ağaçlandırıyoruz. Yapılaşma için ağaçları kesmek zorunda kalacaklar ki buna da kimse izin vermez ve dolayısıyla yapılaşmaya açılamaz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Salda yol tabelasından görüntü

Salda drone görüntü

Salda sahilinde bungolowların görüntüsü

Karavanları ile kamp yapanların görüntüsü

RÖP: Nuri Özbek ( Yeşilova belediye başkanı )

Salda gölünden görüntü

Detaylar

439 MB 04.01 /// HD

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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4)İZMİR AÇIKLARINDA 2 GÜNDE 115 KAÇAK YAKALANDI

İZMİR kıyılarından son 2 günde yasa dışı yollarla ve lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 115 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, geçen salı günü saat 02.30\'da, Çeşme\'nin Karaada kuzeyinde ilerleyen bir lastik bot belirledi. İçinde 13\'ü Orta Afrika, 3\'ü Angola, 2\'si Kongo, 1\'i Fas, 1\'i Zambiya, 1\'i Burkina Faso uyruklu olmak üzere toplam 21 kaçak bulunan lastik bot durduruldu. 5\'i kadın ve 4\'ü çocuk olan 21 kaçak, sahil güvenlik botuna alındı.

Aynı gün saat 07.40\'da, Dikili\'nin Çandarlı önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçağın bulunduğunu öğrenen sahil güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Tespit edilen lastik botta 26\'sı Orta Afrika, 7\'si Angola, 5\'i Kongo, 2\'si Gabon, 2\'si Suriye, 1\'i Senegal, 1\'i Togo uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak yakalandı. 12\'si kadın ve 13\'ü çocuk olmak üzere 44 kaçak da sahil güvenlik botuna alınıp kıyıya götürüldü.

Dün (çarşamba) ise saat 06.40\'ta, İzmir\'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Burnu güneybatısında lastik botta kaçakların yasa dışı yolculuk yaptığını öğrenen sahil güvenlik ekipleri, harekete geçti. Durdurulyan lastik botta 9\'u Senegal, 8\'i Somali, 7\'si Suriye, 7\'si Irak, 7\'si Eritre, 5\'i Angola, 2\'si Gambiya, 2\'si Orta Afrika, 1\'i Sierra Leone, 1\'i Mali ve 1\'i Dominik Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 50 kaçak yakalandı. 14 kadın ve 5\'İ çocuk olan 50 kaçak da kıyıya getirildi. Yakalanan toplam 115 kaçak, kimlik tespitinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Çeşme\'de yakalanan kaçaklar

- Dikili\'de yakalanan kaçaklar

- Genel ve Detayl görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR, (DHA)

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5)İZMİR AÇIKLARINDA 2 GÜNDE 115 KAÇAK YAKALANDI

İZMİR kıyılarından son 2 günde yasa dışı yollarla ve lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 115 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, geçen salı günü saat 02.30\'da, Çeşme\'nin Karaada kuzeyinde ilerleyen bir lastik bot belirledi. İçinde 13\'ü Orta Afrika, 3\'ü Angola, 2\'si Kongo, 1\'i Fas, 1\'i Zambiya, 1\'i Burkina Faso uyruklu olmak üzere toplam 21 kaçak bulunan lastik bot durduruldu. 5\'i kadın ve 4\'ü çocuk olan 21 kaçak, sahil güvenlik botuna alındı.

Aynı gün saat 07.40\'da, Dikili\'nin Çandarlı önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçağın bulunduğunu öğrenen sahil güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Tespit edilen lastik botta 26\'sı Orta Afrika, 7\'si Angola, 5\'i Kongo, 2\'si Gabon, 2\'si Suriye, 1\'i Senegal, 1\'i Togo uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak yakalandı. 12\'si kadın ve 13\'ü çocuk olmak üzere 44 kaçak da sahil güvenlik botuna alınıp kıyıya götürüldü.

Dün (çarşamba) ise saat 06.40\'ta, İzmir\'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Burnu güneybatısında lastik botta kaçakların yasa dışı yolculuk yaptığını öğrenen sahil güvenlik ekipleri, harekete geçti. Durdurulyan lastik botta 9\'u Senegal, 8\'i Somali, 7\'si Suriye, 7\'si Irak, 7\'si Eritre, 5\'i Angola, 2\'si Gambiya, 2\'si Orta Afrika, 1\'i Sierra Leone, 1\'i Mali ve 1\'i Dominik Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 50 kaçak yakalandı. 14 kadın ve 5\'İ çocuk olan 50 kaçak da kıyıya getirildi. Yakalanan toplam 115 kaçak, kimlik tespitinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Çeşme\'de yakalanan kaçaklar

- Dikili\'de yakalanan kaçaklar

- Genel ve Detayl görüntü

(Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR, (DHA)

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6)AVRUPA HAYALİNİ ERTELEYİP TÜRKİYE İKİNCİLİĞİYLE TESELLİ OLDU

JİMNASTİK milli takımıyla madalya kazanma hayali kurduğu Avrupa şampiyonasının Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ile aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan Nilgün Sarıoğlu (14), sınavdan bir hafta sonra katıldığı Türkiye şampiyonasında gümüş madalyayla teselli oldu.

Antalya\'da oturan Nilgün Sarıoğlu, 6 yaşında anaokulu öğretmeninin yönlendirmesiyle jimnastik sporuna başladı. Antalyaspor Kulübü Derneği bünyesindeki Ritmik Jimnastik Takımı\'nda yer alan Nilgün, 8 yaşında katıldığı ilk yarışmasında il birincisi oldu. Kazandığı madalyayla jimnastik sporuna ilgisi artan Nilgün, 10 yaşında Türkiye şampiyonu unvanının sahibi oldu. Kazandığı ulusal müsabakalarda elde ettiği derecelerle adından söz ettiren Nilgün Sarıoğlu, bu yıl gençler kategorisinde milli takıma seçildi. Milli formayla altın madalya kazanma hayali kuran Nilgün, Gençler Ritmik Jimnastik Avrupa Şampiyonası\'na katılmaya hak kazandı.

Uzun bir hazırlık dönemi geçiren Nilgün, İspanya\'da 29 Mayıs- 2 Haziran\'da yapılan şampiyonanın LGS ile aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Eğitim hayatında önemli dönüm noktalarından biri olan LGS\'ye girmek için Avrupa şampiyonasına katılmaktan vazgeçen Nilgün, büyük üzüntü yaşadı. Genç yaşında uluslararası şampiyonalarda madalya kazanma hayalini erteleyen Nilgün, LGS\'nin ardından 8 Haziran\'da Ankara\'da yapılan Gençler Ritmik Jimnastik 2. Etap Şampiyonası\'na katıldı. Şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkan Nilgün, 1 ve 2\'nci etabın genel klasmanında da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Antalyaspor\'un Hasan Subaşı Tesisleri\'nde antrenörleri eşliğinde antrenmanlarını yapan Nilgün, 21 Haziran\'da düzenlenecek Ritmik Jimnastik İstanul Cup\'ta mücadele edecek. Hedeflerini anlatan Nilgün Sarıoğlu, \"Milli takıma seçildim ve İspanya\'daki Avrupa Şampiyonası\'na gidecektim. LGS ile aynı tarihte olduğu için gidemedim. Buna çok üzüldüm. Çok gitmek istiyordum. Daha sonra Ankara\'daki 2. Etap Şampiyonası\'nda birincilik elde ettim Toplamda ikinci oldum ve gümüş madalya kazandım. Bu beni biraz teselli etti. Şimdiki hedefim olimpiyata katılmak ve uluslararası yarışmalarda derece kazanmak\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Nilgün Sarıoğlu\'nun antrenman yaparken görüntüsü

RÖP: Nilgün Sarıoğlu

Detaylar

283 mb -- 02.35 /// HD

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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