DHA YURT BÜLTENİ-1

1)ERDOĞAN\'DAN İNCE\'YE PENSİLVANYA YANITI: İSPAT ETMEZSEN NAMERTSİN



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Manisa\'nın Akhisar ilçesinde yaptığı mitingde CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin Pensilvanya iddiasına yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Benim Pensilvanya\'ya giderek izin almak suretiyle AK Parti\'yi kurduğumu söylersen bunu ispat etmen gerekir. Böyle bir şey de söz konusu değil. Sen madem ki böyle bir iddiada bulunuyorsun, ispat etmen gerekir. İspat etmezsen namertsin\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın gelişinden saatler önce vatandaşlar Akhisar Belediyespor Stadyumu\'nu doldurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Akhisar\'a geldi. Miting öncesi, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarını sallarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın korumaları çocuklara oyuncak dağıttı. Akhisar Belediyespor Stadı\'nın çevresinde polis çok sayıda güvenlik noktası oluşturdu. Öğle saatlerinden itibaren stada gelmeye başlayan partililer arama noktalarından geçirilerek içeriye alındı. Stada asılan pankartlar dikkat çekti. Stadın çeşitli alanları AK Parti iktidarı tarafından Akhisar\'a yapılan hizmetleri içeren pankartlar ve üzerinde \'Millet karar verecek, istikrar devam edecek\', \'Vakit Türkiye vakti\', \'Birlik, bereket, bolluk için Manisa bize, biz Manisa\'ya emanetiz\', \'Sayın Cumhurbaşkanımızın zeytin diyarı Akhisarımıza hoşgeldiniz\', \'Reis ilçeyken UEFA, il yap Şampiyonlar Ligi\' yazılı pankartları yer aldı. Sıcak hava nedeniyle stat alanında beklerken fenalaşan vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Çok sayıda kişi sağlık ekipleri tarafından alanın dışına çıkarılarak tedavi edildi.

MİTİNGE MHP\'LİLER DE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı bekleyen coşkulu kalabalığa önce Manisa İl Başkanı Berk Mersinli seslendi ve AK Parti\'nin Manisa\'daki milletvekili adayları tanıtıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte mitinge Akhisar\'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, Murat Baybatur, Recai Berber, Selçuk Özdağ, İsmail Bilen vatandaşları selamladı. Mitinge MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Cengiz Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk de katıldı ve halkı selamladı.

\'BİRİLERİ LAF YAPAR, BİZ İCRAAT YAPARIZ\'

Erdoğan, konuşmasına \"Manisa seni gönülden selamlıyorum Manisa\" diyerek, başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Manisa vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Unutmayın yaparsa sadece AK Parti yapar. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyüttük. 2023\'e hedeflerimize ulaşarak ülkemizi 2 kat daha büyütmeye talibiz. Biz milletimize efendilik taslamaya değil hizmetkâr olmaya geldik. 24 Haziran\'da yeniden yatırım ve proje için milletimizden destek arıyoruz. 24 Haziran\'da AK Parti\'yi ve Cumhurbaşkanlığı\'nda şahsımı desteklemeye hazır mıyız? Sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaretle Türkiye\'yi şahlandırıyor muyuz?\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında Akhisar\'a yapılan stadyumu anlatarak, şunları söyledi: \"Biz milletimize efendilik taslamaya değil. Hizmetkâr olmaya geldik. Bugüne kadar hep bu anlayışla çalıştık. 24 Haziran\'da milletimizden yeniden hizmet için, yatırım için, proje için destek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı\'nda şahsımı, Meclis\'te AK Parti\'yi desteklemeye hazır mıyız? Birileri laf yapar, biz icraat yaparız. Şu stadın güzelliğine bak. Akhisarspor\'umuz tarihinde ilk defa Türkiye Kupası\'nı kazanarak böyle bir stadı hak ettiğin gösterdi. Gerçekten kimsenin beklemediği bir şampiyonluğu Türkiye Ziraat Kupası\'nı kazandılar ve Akhisar\'a getirdiler. 100 milyon liralık bir maliyetle şehrimize kazandırdığımız 12 bin kişilik Akhisar Stadı\'mızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Hükümete geldiğimizde mevcut statların büyük bölümünün günümüz ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda olduğunu gördük. Şimdi Akhisar, uluslararası futbol maçlarına katılacak. Buraya uluslararası camiadan kulüpler gelecek. Nereden nereye değil mi? İşte bunun üzerine büyükşehirlerimizden başlayarak statlarımızı yenilemeye karar verdik. 37 stattan 11\'ini tamamladık, 17\'sinin inşaatı devam ediyor. İşte AK Parti budur.\"

\'OTOMOTİVDEN 30 MİLYAR DOLAR KAZANDIK\'

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin yerli otomobil üretimiyle ilgili sözlerine de cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin sadece otomotiv ihracatından biz 30 milyar dolar kazandığını söyledi. Erdoğan, şöyle dedi: \"Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı böyle \'yatırım matırım anlamam\' diyor zaten. Doğru anlamaz. Ne diyor? Yerli otomobil için ne diyor? \'Sayın Erdoğan 20 yıl geriden geliyor\' diyor. Şu hale bak ya! Yani bu ülke yerli otomobilini üretecek. Kim yapacak bunu? Bu ülkenin devleri yapacak. 20 yıl geriden geldiğimi söylüyor, vah zavallı vah! Ya sadece otomotiv ihracatından biz 30 milyar dolar kazandık. Ey İnce! Sen nerede geziyorsun ya? Bir de daha ileri gitmiş. Kanal İstanbul\'a başlamam diyor. Ya zaten senin mensubu olduğun partinin geçmişinde de böyle bir şey yok. Bu CHP\'nin bu ülkede bir dikili ağacı var mı? Yok. Bay Kemal\'e ne diyordu? \'Bir seçime girdin kaybettin, ikiye girdin kaybettin, üçe girdin girdin kaybettin, dörde girdin girdin kaybettin. Kaybettin, kaybettin\'. Şu hale bak ya, kendisi aday olmuyor. Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği şahsı şu çağrışa bak. \'Muharrem gel\' diyor. İşi küçümsüyor. Seçim beyannamesini Cumhurbaşkanı Adayı okumuyor. Kim ediyor? Genel Başkan ediyor. Bu işe ne kadar önem verdiğini gösteriyor.\"

PENSİLVANYA YANITI

CHP\'nin adayı Muharrem İnce\'nin, AK Parti\'nin kuruluşu sırasında Pensilvanya\'ya gittiği yönündeki iddiasına cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Şimdi bir şey daha söyledi; \'AK Parti\'yi kurarken Pensilvanya\'ya gittin mi, gitmedim mi?\' Şimdi İnce ben sana buradan nasihatte bulunayım. Sen siyasette daha çok çıraksın. Ama bir şey daha söyleyeyim. Siyaset dürüstlük ister. Senin Genel Başkanın yalancı. Ama sen de erkenden bir şeyler kaptın, başladın yalana. Benim Pensilvanya\'ya giderek izin almak suretiyle AK Parti\'yi kurduğumu söylersen bunu ispat etmen gerekir. Böyle bir şey de söz konusu değil. Sen madem ki böyle bir iddiada bulunuyorsun, ispat etmen gerekir. İspat etmezsen namertsin. Senin Başkanın da, sen kendin de siz hangi partiyi kurdunuz ya? Yanımda olanlar varmış. Onları ben cevap vermeden açıklayamıyormuş. Ben cevap verdiğimde açıklayacakmış. Tamam ben cevabı verdim. Hadi açıkla. Ben kiminle gittim Pensilvanya\'ya. Açıklamazsan namertsin. Demek ki yalanda Genel Başkanının yanında iyi yetişmiş.\"

MANİSA YATIRIMLARINI ANLATTI

Manisa\'ya yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 558 yataklı şehir hastanesi yaptıklarını, köprülerle ulaşımı kolaylaştırdıklarını belirterek, \"Bay Kemal sen hayal bile edemezsin, biz yaparız, bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Hızlı tren hizmetinden Manisa da istifade edecek. Biri çıkmış \'Sivas\'a hızlı trene ne gerek var\' diyor, göç başlarmış. Bu adamlardan siyasetçi olur mu? Hızlı trenle Manisa\'dan Ankara\'ya 3 saatten daha kısa sürede ulaşmak mümkün olacak. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 162 bin dekar araziyi suya kavuşturduk. 16 yılda Manisa\'ya yatırım tam 23 katrilyon lira. Bu yatırımların Manisa\'ya hayırlı olmasını dilerken Manisa\'yı büyüttük, geliştirdik. Hükümetlerimiz döneminde 14 baraj yaptık. 6 göletin inşaatı sürüyor. Manisa\'ya yapılan hizmetlerden Akhisar da payını aldı, alıyor. Bizim işimiz hizmet hizmet. Bu kardeşiniz \'çıraklık\' dönemini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, \'kalfalık\' dönemini Başbakanlık döneminde yaptı, \'ustalık\' dönemini Cumhurbaşkanlığı döneminde yaptı. Şimdi \'büyük ustalık\' geliyor \'büyük ustalık\'. Sizlere icraatla konuşuyoruz, bunlarda icraat var mı? Yok. Biz yaparız onlar bakar\" dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU\'NU DA ELEŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu da eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti: \"Bay Kemal ne diyor \'Çiftçiyi aç bıraktınız\'. Be insafsız ya, 2,5 katrilyon verdik ya. Ben belgeyle konuşuyorum. Böyle palavra değil. Hayvancılık destekleri kapsamında, alet ekipmana kadar pek çok kalemde yüzde 50 hibe veriyoruz. Verimli ovalarımızı korumaya alarak, amaç dışı kullanımının önüne geçiyoruz. Biz icraatlarımızla konuşuyoruz. Şimdi büyük ustalık geliyor. Geçen gün şaşırdım. Bay Kemal, tarım endüstrisinden bahsediyor. Demek ki 16 yıllık kalfalık, ustalık dönemlerinde tarım endüstrisini bunlara öğretmişiz. Çok anlattık. \'Girecek, girmesi lazım\' Ya bu iş başladı. Biz şu anda tarım endüstrisini icra ediyoruz. Biz geldiğimizde yerli traktör var mıydı? Yoktu. Ama şimdi yerli traktörlerimizi üretiyoruz. Biçerdöverlerimizi üretiyoruz. Sen neredesin ya? Bunlar tarım endüstrisinin atılmış adımları.\"

\'MENDERES CANIYLA ÖDEDİ\'

Merhum Adnan Menderes\'in asıldığı dönemi de hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: \"Dün 27 Mayıs darbesinin yıl dönümüydü. Menderes Manisa\'ya gelmiş, kendi döneminde inşa edilen ve hâlâ hizmet veren Demirköprü Barajı\'nın açılışını yapmıştı. Yapıldığı dönem için çok büyük bir eser olan bu baraj, suyuyla topraklarımıza bereket sağlamaya devam ediyor. Merhum Menderes yaptığı bu hizmetlerin bedelini idam sehpasında canıyla ödedi. Ülkemizde birileri dışarıdan da destek alarak milletimize hizmet eden herkese bedel ödetmenin gayreti içindedir. Rahmetli Menderes\'i asanlarla Özal\'a dünyayı zehir edenler aynıdır. Ülkemizde birileri milletimize hizmet veren yerli ve milli duran herkese karşıydılar. Rahmetli Menderes\'i idam edenlerin kararının arkasında hangi zihniyet vardı? Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti vardı. Şu anda da aynı zihniyet bu değil mi? AK Parti\'yi kapatmak isteyenler CHP zihniyetiydi. Ne dediler CHP\'liler; \'Ankara\'da adil yargılar var\' Hani demokrasi? Ya 360\'ı aşkın milletvekiline sahip olan bir iktidar partisini, katakulliyle kapatmaya kalktınız. Ama başaramadınız, başaramayacaksınız.\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"İstanbul\'a Büyükşehir Belediye Başkanı oldum aynı zihniyeti karşımda buldum. Başbakan oldum, aynı yapıyı daha da bilenmiş olarak karşımda buldum. Cumhurbaşkanı oldum, aynı çete yine karşımdaydı. 15 Temmuz\'da darbe girişimine maruz kaldık. Aynı zihniyet. Tankları selamlayarak, güvenli yerlere çekilerek, kontrollü darbe söylemlerle iftira atarak yine karşımıza çıktı. Ben Marmaris\'ten İstanbul\'a geliyorum. Bay Kemal, saat 23.17 Atatürk Havalimanı\'nda. Ve tanklar orada. On binlerce insan Atatürk Havalimanı\'nda. Bay Kemal, tankları selamlıyor. Oradan nereye geçiyor? Bakırköy Belediyesi\'ne geçiyor. Bakırköy Belediyesi\'nde kahvesini yudumluyor, TV\'leri seyrediyor. Lafa geldiği zaman da şunu söylüyor; Tankların karşısına ben çıkarım diyor. Ne oldu? Kaçtın ya. Nereye kaçtın? Bakırköy Belediyesi\'ne kaçtın. Ya siz korkaksınız, korkaklar zafer anıtı dikemez. Ellerinde olsa tıpkı Menderes gibi bizi de darağacına çıkaracaklar. Ama hamdolsun milletimiz izin vermiyor.\"

\'EY CORÇ, EY HANS, BİZİM ARAMIZI AÇAMAYACAKSINIZ\'

Afrin\'de 4 bin 481 teröristin etkisiz hale getirildiğini de söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adeta yeni bir kurtuluş savaşı verildiğini belirterek, \"İçeriden ve dışarıdan maruz kaldığı saldırıları görüyorsunuz değil mi? Adeta yeni bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Dünyanın en eli kanlı terör örgütleri beslenip, silahlandırıldı. Hiçbirisine meydanı bırakmadık. Hepsine dersini verdik. Yurt içinde Gabar\'da Cudi\'de 415 teröristi etkisiz hale getirdik. Türk milleti geleceği, değerleri söz konusu olduğunda 7\'den 70\'e tüm fertleriyle birlik olur. Sınırlarımızı kuşatmaya çalıştılar, biz de gittik teröristlerin tepelerine bindik, ezdik geçtik\" dedi.

Avrupa ülkelerinin kendilerine yönelik tutumunu da eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

\"Almanya\'da katılma izni vermiyorlar. PKK\'ya veriyorlar değil mi? Bize de yalan söylüyorlar. Teröristlere polis korumasında miting yaptırıyorlar. Bizim arkadaşlarımızın önlerini kesenler, güya dergi kapağı denilerek tüm sokağa asılan afişleri polis gücüyle oralarda tutuyorlar. Ya Tayyip Erdoğan için ne derseniz deyin, benim milletimle gönül köprüm var, gönül köprüm. Ya bunu kaldıramazsınız ki. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ey Corç, ey Hans, bizim aramızı açamayacaksınız. Ben halkımı Allah için seviyorum, halkım da beni Allah için seviyor. Sanıyorlar ki kapıları kapatırsak bu sevdanın önüne geçeriz. Sanıyorlar ki teröristlere kapı açarsak bu muhabbeti boğarız. Sanıyorlar ki, yalanla, inkarla biz bu aşkı söndürürüz. Şimdi gelelim, heyecanlı ama, bunlara anladıkları dilden cevap veriyor muyuz? Güçlü Meclis diyor muyuz. Güçlü hükümet diyor muyuz? Güçlü Türkiye diyor muyuz? Birlik vakti diyor muyuz? Vakit Manisa vakti diyor muyuz?\" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasından sonra Akhisarsporlulara kazandığı Ziraat Türkiye Kupası\'nı verdi, stadyumun açılışı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra stadyumdan ayrıldığı sırada kadınlar ve çocuklara oyuncak verdi. Erdoğan, bu sırada ağlayan bir kadını yanına çağırdı ve onu dinledikten sonra birlikte fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü

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- Konuşmadan görüntü.

- Katılanlardan görüntü.

- Mtingten genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MANİSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)İNCE\'NİN ÖZÜR DİLEDİĞİ İŞÇİ: BİR ANLIK HEYECANLA SAHNEYE ÇIKTIM



CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, önceki gün İzmir\'deki programında selfie yapmak için çıktığı sahneden korumalar tarafından indirilen İsmail Kalkan\'ı (39) arayıp özür diledi. Aynı zamanda parti üyesi olan Kalkan da bir anlık heyecanla sahneye çıktığını belirterek özür dileğini İnce\'ye iletti. CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında önceki gün İzmir\'e geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Taner Kışlalı Parkı\'nın Çiğli\'deki açılışında İsmail Kalkan isimli bir vatandaş İnce\'yle selfie yapmak için sahneye çıktı. Kalkan, korumalara rağmen İnce\'ye ulaştı. Hayranı olduğu cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yle fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekilmesinin ardından İsmail Kalkan, Muharrem İnce\'nin korumaları tarafından sahneden indirildi. Bu anların görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Korumaların Kalkan\'a karşı sert tavrı ise tepki çekti. Bunun üzerine Muharrem İnce, İsmail Kalkan\'ı telefonla arayıp özür diledi. İnce, telefon görüşmesinde, \"Sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların sorumluluğu da bana aittir. Ben özür diliyorum onların adına, yok sen özür dileme. Kusura bakma olur mu. Haydi bütün aileye selam söyle\" dedi.

\'BİR ANLIK HEYECANLA SAHNEYE FIRLADIM\'

Muharrem İnce\'nin kendisini arayıp özür dilemesinden dolayı mahcup olduğunu söyleyen Bayraklı Belediyesi\'nde işçi ve CHP üyesi İsmail Kalkan, şunları söyledi: \"Ben Muharrem İnce\'ye büyük hayranlık duyuyorum. Kendisini çok seviyorum. Bir anlık heyecanla sahneye fırladım, fotoğraf çektirmek için. Oradaki görevli arkadaşları zor durumda bıraktığım için başta cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve görevli arkadaşlardan kendilerini zor durumda bıraktığım için ben özür dilerim. Kendisi de beni arayıp özür dileyerek halkın cumhurbaşkanı olduğunu gösterdi. Çok heyecanlandım, ben özür diledim. Bu partinin üyesiyim. Bir anlık heyecandan dolayı böyle bir şey yaşandı. Kendisine beni aradığı için teşekkür ederim. 24 Haziran\'da hepimizin cumhurbaşkanı olacak.\"

Görüntü Dökümü

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- İsmail Kalkan\'ın sahneden indirilmesi

- İsmail Kalkan\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)KAZA KURBANI ŞEHİT ASTSUBAY TOPRAĞA VERİLDİ



SİVAS\'ın Kangal ilçesinde arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli, memleketi Çanakkale\'nin Çan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.Sivas\'ta düzenlenen törenin ardından Çan ilçesine gönderilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi ilk olarak Fatih Mahallesi, Yenidoğan Sokak\'taki evde yaşayan annesi Sebahat Kiraz\'ın evine getirildi. Burada annesi ve yakınlarından helallik alınan şehidin cenazesi ardından askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde ilçe merkezindeki Çarşı Camisi\'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli\'nin cenazesi, Çan Şehir Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin cenazesinin annesinin evinin önünde helallik alınmasından görüntü.

-Şehidin cenazesinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Onur Alp ARSLAN / ÇAN(Çanakkale),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)SPASTİK ENGELLİ GENCİN İHMAL SONUCU ÖLDÜĞÜ İDDİASI



ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde ailesi tarafından 3 defa hastaneye götürülüp serum takılarak evine gönderildiği ileri sürülen 20 yaşındaki spastik engelli Veysi Demir, hayatını kaybetti. Oğlunun doktorların ihmali sonucu öldüğünü iddia eden baba Ali Demir, sorumlular hakkında şikayetçi olacağını söyledi. Olay, ilçenin Ekenek kırsal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Cuma günü mide bulantısı ve kusma şikayetiyle ailesi tarafından Birecik Devlet Hastanesi\'ne götürülen spastik engelli Veysi Demir\'e acil serviste serum takılarak taburcu edildi. Ancak engelli genç Cumartesi ve Pazar günleri de aynı şikayetle götürüldüğü hastanede tekrar serum tedavisi uygulandıktan sonra evine gönderildi. Bu sırada evde fenalaşan Demir, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.

\"OĞLUM PAZARTESİ\'YE YETİŞMEDİ\"

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Veysi Demir\'in ailesi oğullarının ihmal sonucu öldüğünü ileri sürdü. Baba Ali Demir ise cuma günü aniden rahatsızlanan oğlunu, kusma şikayetiyle hastaneye götürdüklerini belirterek şunları söyledi: \"Oğlum yüzde 20 spastik özürlü başka bir hastalığı yoktu. Cuma günü aniden mide bulantısı ve kusma şikayete üzerine onu Birecik Devlet Hastanesi\'ne götürdük. Bize \'Kusma devam ederse bir daha getirin\' dediler. Cumartesi tekrar kustu, tekrar hastaneye gittik. Yine serum takıp eve gönderdiler. Pazar günü bir daha gittik, yine serum yapıp eve gönderdiler. Biz dedik ki \'Anlamıyorsanız bizi başka yere gönderin, bir şeyler yapın.\' Bize \'Pazartesi gününü bekleyin\' dediler. Pazartesi günü de iş işten geçti. Pazar akşamı fenalaştı, aracımızla götürürken yarı yolda ambulansa teslim ettik. Ambulansa teslim ettiğimizde kalbi durmuştu. Hastanede de bize \'Başınız sağ olsun\' dediler. Oğlum pazartesiye yetişemedi, bizi hastaneye yatırmadılar, başka yere göndermediler, mağduruz.\"

Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mahmut Toprak, Veysi Demir\'in ihmal sonucu öldüğü iddiaları üzerine hastanelerinde gerekli tıbbı müdahalenin yapıldığını, kesin ölümü sebebinin ise otopsi sonucu göre yapılacağı kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze aracına konulan gencin cesedi

- Ölüm haberi üzerine gözyaşlarına boğulan aile

- Baba Ali Demir açıklamada bulunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BİRECİK(Şanlıurfa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)FETHİYE\'DE İKİ İNGİLİZ TURİSTİN ÇADIRDA CESETLERİ BULUNDU



MUĞLA\'nın Fethiye ilçesine tatil için gelen İngiliz turistler Samuel James (51) ve arkadaşı Jane Amanda\'nın (46) kamp yaptıkları koydaki çadırda cesetleri bulundu. Olay, dün gündüz saatlerinde Günlüklü Koyu\'nda meydana geldi. Tatil için koya gelen İngiliz Samuel James ile arkadaşı Jane Amanda, kamp yapmak için çadır kurdu. Uzun süre çadıra giren çıkan olmayınca durumdan şüphelenen Günlüklü Koyu görevlileri kontrol etmek için çadıra girdiklerinde James ve Amanda\'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Görevlilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemede James ve Amanda\'nın vücutlarında herhangi bir silah veya kesici alet yarasına rastlamadı. Talihsiz turistlerin cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp önünden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cihan KAYA / FETHİYE(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ASİ NEHRİ\'NE GİREN DALGIÇ, BOĞULDU



HATAY\'da tarlaya giden sulama borularının kapaklarını kapatmak için Asi Nehri\'ne giren dalgıç Ahmet Dönmez (44), boruların arasına sıkışınca, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatay Büyükşehir İtfaiyesi\'nde görevli ve aynı zamanda dalgıçlık yapan Ahmet Dönmez, tarlaya gelen sulama borularının kapaklarını kapatmak için kendisinden yardım isteyen çiftçi bacanağının yanına gitti. Boruların kapaklarını kapatmak için Asi Nehri\'ne giren Dönmez, ilk kapağı kapattıktan sonra boruların arasında sıkıştı. Dönmez\'i yaklaşık 7 metre derinlikteki sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan bacanağı, başarılı olamayınca 112 Acil Servis\'i ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve polise bağlı sualtı ekipleri, boruların arasında Dönmez\'i bulamayınca, arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 8 saat süren aramanın ardından sulama borusunun içinde olduğu belirlenen Dönmez\'in cansız bedeni, ekiplerce çıkartıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Dönmez\'in cesedi, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Ahmet Dönmez\'in suya girdiği noktanın görüntüsü

- Kurtarma çalışmalarından görüntü

- Çalışmayı izleyen meraklı vatandaşlardan görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Sualtı ekiplerinden görüntü

- İtfaiye aracından görüntü

- Dönmez\'in cesedinin sudan çıkarılması

- Cesedin ambulansa taşınması

- Ambulansın gidişi

- Dönmez\'in yakınlarından görüntüleri

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK / HATAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)GENÇ KIZ ÇATIDAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde Emine Y. (17), 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi\'ndeki yaşandı. Şevket Tokuş Caddesi\'ndeki 5 katlı apartmanın çatısında, korkulukların kenarında oturan Emine Y.\'yi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ancak ekipler olay yerine gelmeden genç kız kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Emine Y.\'ye, ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla özel bir hastaneye götürülen Emine Y., doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.Emine Y.\'nin cenazesi incelemelerden sonra otopsi işlemleri için morga gönderildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kızın atlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Engin ANAK / ALANYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)KAHRAMAN BABA, OTOMOBİL İÇİNDE NEHRE DÜŞEN KIZINI KURTARDI



ADANA\'da Seyhan Nehri\'ne düşen otomobilde bulunan Gizem Koz (22), suya atlayan baba Nuri Koz (46) tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı. Olay, Seyhan Nehri üzerinde bulunan Eski Baraj kapaklarında meydana geldi. İddiaya göre Nuri Koz, kızı Gizem Koz (22) ile birlikte iftar saatini beklemek için otomobille Seyhan Nehri kıyısına geldi. Bir süre otomobil içinde oturan Nuri Koz, bir arkadaşını görünce aracın el freninin çekmeden aşağı indi. Bu sırada Gizem Koz\'un içinde bulunduğu otomobil nehre düştü. Suya gömülen aracın içindeki kızının çığlıklarını duyan baba ise suya atladı.

TAŞLA CAMI KIRDI

Aracın kapısını açamayan babaya çevredeki vatandaşlar camı kırması için taş attı. Taşla aracın ön camını kıramayan baba, daha sonra otomobilin yolcu bölümündeki camı kırarak kızını kurtardı. Çevrede balık tutan vatandaşlarda suya atlayarak baba Koz\'a yardım etti. Büyük korku ve panik yaşayan Gizem Koz ise kıyıya çıkarıldı.Olay yerine çağırılan 112 ekibi, eli kesilen Nuri Koz\'a müdahale etti. Gizem Koz ise sedyeye yatırılarak sakinleştirilmeye çalışıldı. Olayın aniden olduğunu söyleyen Nuri Koz, \"Nasıl oldu anlamadım, araç birden suya düştü. Kızımı kurtardım, gerisi önemli değil\" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Baba Nuri Koz\'un olayı anlatması

- Gizem Koz\'un ağlaması

- Babayla kızın yanyana görüntüsü

- Vatandaşlar ile Röp.

- Nehirdeki otomobil

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)KENDİSİNİ EVE KİLİTLEYEN ŞÜPHELİ, ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN BASKINIYLA YAKALANDI

ADANA\'da polisten kaçıp, kendisini arkadaşının evine kilitleyen ve silahlı olduğu öne sürülen Abdullah Y., polisin uyarılarına rağmen kapıyı açmayınca, özel harekat polislerinin gerçekleştirdiği baskınla gözaltına alındı. Olay, bugün saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 2237 Sokak\'taki Lider Apartma\'nın 5\'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan Abdullah Y., Atakent Mahallesi\'nde gece yarısı bir otomobile tabanca ile tek el ateş ederek zarar verdi. Daha sonra havaya ateş ederek giden Abdullah Y., kendisini fark eden polisleri görünce kaçtı. Yanındaki kız arkadaşıyla birlikte bir arkadaşının evine gelen Abdullah Y., daha sonra herkesi evden çıkarttıktan sonra kapıyı üzerine kilitledi. Ev sahibi arkdaşı ve kız arkadaşının ısrarlarına rağmen kapı açılmayınca, durum polise bildirildi. Genç kızın ifadesi doğrultusunda Abdullah Y.\'nin eşkalini belirleyen polis, kendisinden kaçan aradıkları kişi olduğunu saptadı. Polisin de uyarılarına rağmen Abdullah Y., kapıyı açmayınca olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Genç kızı da yanına alan özel harekat timi, apartmanın 5\'inci katına çıkıp, Abdullah Y.\'den kapıyı açmasını istedi. Bir süre uyarıda bulanan özel harekat polisleri, daha sonra demir kapıyı koçbaşı ile kırıp, içeri girdi. Evin balkonunda gözaltına alınan Abdullah Y., daha sonra sorgulanmak üzere Akıncılar Polis Merkezi\'ne götürüldü. Alkollü olduğu belirtilen zanlının, polis aracına bindirilirken sürekli olarak \"Ben bir şey yapmadım\" dediği görüldü. Zanlının üzerinde ve evde yapılan aramada ise söz konusu tabancaya rastlanmadı. Tabancayı evden dışarı atmış olabileceğini değerlendiren polis, bina çevresinde arama çalışması başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Apartmanın önündeki polislerden görüntü

- Evin dış görüntüsü

- Özel harekat polislerinin genç kız ile apartmana girişi

- Apartmanın içindeki özel harekat polisleri

- Özel hadrekat polislerinin kapıyı açması için uyarması

- Koçbaşı ile kapının kırılma anın sesi

- Özel harekat polislerinin Abdullah Y.\'yi balkonda yakalaması

- Özel harekat polislerinin apartmandan çıkışı

- Kelepçelenen zanlının polis eşliğinde dışarı çıkartılması

- Zanlının polis aracına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)KÖPEĞİ EZEN ŞOFÖRÜN İŞİNE SON VERİLDİ



AYDIN\'ın Efeler İlçe Belediyesi\'nde görevli bir şoförün, şantiyenin kapısında yerde yatan köpeği ezerek ölmesine neden olduğu ve olayın ardından araçtan inmeden yoluna devam ettiği için işine son verildi.Olay, dün sabah saatlerinde Kocagür Mahallesi\'ndeki Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi\'nde meydana geldi. Temizlik işlerine ait kamyonu kullanan şoför, şantiye girişinde yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. Şoför durmadan yoluna devem ederken, köpek birkaç adım gittikten sonra yere yığılarak öldü. Yaşanan olay saniye saniye şantiyenin güvenlik kamerasına yansıdı. Hayvan severler görüntüleri sosyal medyada paylaşınca Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan olaya sessiz kalmadı.

İŞİNE SON VERİLDİ

Belediye Başkanı Mesut Özakcan yaptığı yazılı açıklamada, \"Pazar günü sabaha karşı Temizlik İşleri Şantiyemizin rutin araç girişlerinin yapıldığı, elektrik motorlu ana kapıya yaklaşan temizlik aracı, görev dönüşü şantiye sahasına girmek üzere kapının açılmasını beklemiştir. Ancak köpeğimiz, araç sürücüsü tarafından fark edilememiştir. İstenmeden yaşanan bu elim kazada şantiyenin bir ferdi gibi sevilen köpeğimiz hayatını kaybetmiştir. Sorumlular hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunulmuştur ve kazaya sebep olan şahsın iş akdi feshedilmiştir\" denildi.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)ÇANAKKALE\'DE 100 DÖNÜM MAKİLİK ALAN ZARAR GÖRDÜ

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesi Babakale köyünde yazlık sitelerin bulunduğu makilik alanda çıkan yangında 100 dönümlük alan zarar gördü. Ayvacık\'ta dün saat 15.00 sıralarında Babakale\'nin Ak Liman mevkiinde bulunan yazlık sitelerin bulunduğu sitenin çöplüğünde çıktığı öne sürülen yangın bölgedeki makilik alana sıçradı. Bölgede kısa sürede etkili olan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 tanker ve 1 helikopter ile Ayvacık Belediyesi ekipleri de 2 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti. 4 saat süren yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, çıkan yangında 100 dönümlük makilik alan zarar gördü. Yangının çevrede bulunan yazlık evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterildi.

Çıkan yangına ilk müdahalede bulunan Babakale Muhtarı Bekir Vargün yaptığı açıklamada, \"Yangını görüp, ilk müdahaleyi yaptık. Sonrasında ise Orman İşletme Müdürlüğümüze haber verdik. Onlar da kısa sürede gelerek yangına müdahale etti\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yanan alanlardan görüntüler

-Babakale muhtarının açıklaması

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK(Çanakkale),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)DENİZLİ\'DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

DENİZLİ\'de, öğleden sonra dolu ile birlikte başlayan sağanak yağmur yaklaşık 30 dakikada hayatı olumsuz etkiledi. Aşını yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı evlerin bordum katlarını da su bastı.

Denizli kent merkezinde dün öğleden sonra dolu ile birlikte başlayan sağanak yağış yaklaşık 30 dakika sürdü. Aşırı yağış nedeniyle vatandaşlar saçakların altına girerek yağmurdan ve doludan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar, göle dönen yollardan güçlükle geçti. Fatih Köprülü Kavşağı\'nın alt geçinde biriken su nedeniyle araçlar zor anlar yaşadı. Yaklaşık 30 dakika trafiğe kapatılan alt geçidin Denizli-Antalya Karayolu kısmı, suyun tahliye edilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Yağış sırasında çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası da meydana geldi. Bazı caddelerde logarlar taşarken, bazı evlerin bodrum katlarını da su bastı. İl Afed ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri herhangi bir olaya karşı teyakkuzda beklerken, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de su basan evlerin bodrum katlarındaki suyu tahliye etti.

Görüntü Dökümü

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- Yağmur yağışından görüntü

- Göle dönen cadde ve sokaklardan görüntü

- Su biriken alt geçitten araçların geçmeye çalışmasından görüntü

- Gölete dönen caddelerden görüntü

- AFAD ekiplerinden görüntü

- Su basan evlerin bodrum katlarından görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)HALK OTOBÜSÜ, AK PARTİ SEÇİM BÜROSUNA DALDI

NİĞDE\'de kent içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, AK Parti\'nin seçim bürosuna çarptı. Kazada, otobüs şoförü Halil Cengiz (26) ile bir yolcu, yaralandı. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Bankalar Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Cengiz\'in kontrolündeki 51 H 0015 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan otobüs, ardında da karşı şeride geçip, AK Parti\'nin cadde üzerindeki seçim bürosuna daldı. Kazada otobüs şoförü Cengiz ile ismi öğrenilemeyen bir yolcu, yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılırdı. Kaza sırasında seçim bürosunda kimsenin olmaması ve otobüste de tek bir yolcunun bulunması daha ağır bilançonun yaşanmasını önledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Otobüsten görüntü

- Kalabalıktan görüntü

- Elektrik panosundan görüntü

- Zarar gören trafik ışıklarından görüntü

- Detay görüntüler

- Otobüsün yoldan çıkması (Güvenlik kamerası görüntüsü)

Haber-Kamera: Ali KADI-Adnan ÇELEBİ / NİĞDE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)TIR SÜRÜCÜSÜ TARTIYA İTİRAZ EDİP, KANTARI 6 SAAT BOYUNCA KAPATTI



SİVAS\'ta TIR sürücüsü Gültekin Kaymak (52), Karayolları\'na ait Yol Kenarı Denetim İstasyonu\'ndan geçerken fazla tonaj nedeniyle ceza yedi. Kantarın fazla tarttığını iddia eden Kaymak, 6 saat boyunca TIR\'ıyla kantarı kullanıma kapatarak eylem yaptı.

Sivas\'ta taşımacılık yapan Gültekin Kaymak, Ulaş ilçesindeki Tecer bölgesinde taş ocağından mıcır yüklediği 58 TV 856 plakalı TIR\'ıyla kent merkezine hareket etti. Kaymak, Kayseri-Sivas karayolu Taşlıdere mevkisindeki denetim istasyonuna girdi. Ancak iddiaya göre, taş ocağındaki kantarda 41 bin 50 kilo olarak tartılan araç, denetim istasyonundaki tartımda 42 bin 30 kilo çıktı. Geçiş sınırının 42 bin kilo olduğu istasyonda 30 kilo fazla yük bulunduğu gerekçesiyle Gültekin Kaymak\'a 1800 lira cezai işlem uygulandı. Kaymak cezaya itiraz etti. İstasyon çalışanlarına taş ocağındaki kantarın evrakını gösteren Gültekin Kaymak, yükünün 41 bin 50 kilo olduğunu söyleyerek Yol Kenarı Denetim İstasyonu\'ndaki kantarın fazla tarttığını iddia etti.

Denetim İstasyonu personelini tekrar tartmaya ikna edemeyen Kaymak, TIR\'ı kantarın üzerine çıkararak kullanıma kapattı. Yaklaşık 6 saat boyunca aracını kantardan çıkarmayan Gültekin Kaymak, kantarın yanlış tarttığını ispat etmek için TIR\'ın yeniden tartılmasını istedi. İstasyon çalışanları ise ikinci kez tartımın yasak olduğun belirterek geçişe izin vermedi. Bu sırada, diğer ağır tonajlı araçlar ise tartıya uğramadan kantarın yanından geçerek yollarına devam etti.

İKİNCİ TARTIMDA 41 BİN 980 KİLO ÇIKTI

Uzun süren ikna çabalarının ardından Gültekin Kaymak, TIR\'ı ikinci kez tarttırmayı başardı. İkinci tartımda ise TIR\'ın ağırlığı 41 bin 980 kilo çıktı.

6 saat boyunca kantarı TIR\'la kapattığını söyleyen Kaymak, \"Sabah saat 10.30\'da taş ocağından 41 bin 50 kilo ile çıktım. Buraya geldiğimde 42 bin 30 kilo çıktı. 30 kilo fazla olduğu için ceza yazacaklarını söylediler. Ben de kantarın arızalı olduğunu ifade ederek ikinci kez geçişime izin vermelerini istedim. Ama izin vermediler. O saatten bu saate kadar buraya TIR\'ı çektim. Gerekli yerleri aradım, yapacak bir şey yok dediler\" dedi. Gültekin Kaymak haksız yere cezai işlem uygulandığını belirterek şikayetçi olacağını söyledi.

Denetim istasyonu yetkilileri açıklama yapmazken, ilk kesilen para cezasının geçerli olacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-İstasyonun görüntüsü

-Kantarı kapatan TIR\'ın görüntüsü

-Şoförün evrakları gösternmesi

-Konuşmaları

-Yeniden tartılması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI /SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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